Единый день голосования в России во время войны. Итоги - коротко

час назад

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Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

В России в воскресенье закончился единый день голосования (в некоторых регионах выборы продолжались три дня). Кампания-2022 получилась необычной хотя бы по тому, что проходила на фоне вторжения России в Украину. Никаких сюрпризов, как на губернаторских выборах в 2018 году или муниципальных выборах в Москве 2017 году, не произошло - кандидаты от власти, согласно официальным данным, уверенно победили почти во всех регионах. Би-би-си подводит короткие итоги этих выборов.

Кандидаты Кремля выиграли губернаторские выборы

В единый день голосования губернаторов выбирали в 15 регионах. В одном из них, Адыгее, выборы были непрямыми - там депутаты госсовета единогласно переизбрали на должность единоросса Мурата Кумпилова.

В других субъектах, как и предсказывала Би-би-си, неожиданностей не произошло, и действующим или временно исполняющим обязанности (врио) губернаторам, которых поддерживал Кремль, удалось победить в первом туре на прямых выборах. Большинство из них набрали за 70% и даже 80% голосов.

Первое место по результатам обработки 100% голосов заняли кандидаты "Единой России": губернатор Бурятии Алексей Цыденов (86,23% голосов), Свердловской области Евгений Куйвашев (65,78%), Новгородской области Андрей Никитин (77,03%), Калининградской области Антон (80,21%), глава Карелии Артур Парфенчиков (69,15% ), Удмуртии Александр Бречалов (64,37%), врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин (72,55%), Владимирской области Александр Авдеев (83,68%), Кировской области Александр Соколов (71,85%), Тамбовской области Максим Егоров (84,95%), Рязанской области Павел Малков (84,55%), Томской области Владимир Мазур (84,94%).

Кроме того, на выборах победили двое самовыдвиженцев, которые были назначены на должности глав регионов президентом Владимиром Путиным - врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (82,44%) и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (82,31%).

В шести российских регионах - Северной Осетии, Краснодарском крае, Удмуртии, а также Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - в единый день голосования выбирали депутатов региональных парламентов. Во всех них "Единая Россия" получила, согласно официально объявленным цифрам, большинство.

Политолог Александр Кынев в разговоре с "Ведомостями" обратил на заметный спад у КПРФ в регионах - по его мнению, это произошло на фоне "патриотической консолидации", которая пошла на руку власти: "КПРФ можно назвать электорально главными пострадавшими - за них проголосовало их ядро, а те, кто раньше из них голосовал из протестных настроений, предпочли проголосовать за другие партии".

Как рассказывала Би-би-си, фактически на фоне войны в Украине и в условиях репрессий ни в одном из регионов не велась полноценная кампания. Движение "Голос" (объявлено в России "иностранным агентом") отмечало, что не наблюдало ничего похожего выборов ни разу за 22 года наблюдения за выборами.

Мониторинг, который проводило движение, показал, что СМИ почти не писали о кампании и рассказывали лишь о работе действующих губернаторов. Их упоминаемость была в 9,5 раза выше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала избирательную кампанию живой и конкурентной, "но довольно спокойной в хорошем смысле этого слова".

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают итоги выборов как срез отношения россиян к военным действиям в Украине: "Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений".

В Москве оппозиция жалуется на ДЭГ и нарушения

К муниципальным выборам в Москве было особо внимание, хотя это выборы местного уровня, а больших полномочий у муниципальных депутатов нет - считается, что в Москве сосредоточен оппозиционный электорат.

Аналогичная кампания 2017 года позволила провести в в советы депутатов много оппозиционеров, а в некоторых районах "Единая Россия" и вовсе потеряла представительство.

В этот раз результаты оппозиции куда скромнее - сами кандидаты связывают это с давлением и действием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую в этом году использовали в Москве и еще нескольких регионах.

Как рассказывала Би-би-си, многих оппозиционных кандидатов не допустили до выборов или сняли с них уже после регистрации - часто основанием для этого становилась части 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной символики). По ней на кандидатов в депутаты за последние месяцы составили десятки протоколов - чаще всего за символику или даже простое упоминание "Умного голосования", проекта команды Алексея Навального.

Всего в Москве в этом году разыгрывали более 1,4 тысячи мандатов. Как минимум в нескольких районах представительство оппозиции сократится.

Например, в Тверском районе по итогам кампании 2017 года из 12 мест "Единой России" досталось всего одно, а 10 получили кандидаты, выдвигавшиеся при поддержке "Яблока". В этом году, по результатам данных Мосгоризбиркома на шесть утра, единороссы заберут 11 из 12 мандатов. Единственной, кому, судя по всему, удастся его сохранить, оказалась самовыдвиженка Кетеван Хараидзе, которую в прошлом году арестовали по делу о мошенничестве.

В Академическом районе Москвы на прошлых выборах в состав совета депутатов не удалось пройти ни одному единороссу. В этом году, по предварительным данным, 11 мандатов из 12-ти уйдут представителям "Единой России" и поддерживаемого московскими властями движения "Мой район".

В общей сложности из 1 416 мандатов "Единой России" и "Моему району" достались 1294 мандата, КПРФ - 42, по 20 - "Новым людям" и "Справедливой России", 11 - ЛДПР, 3 - "Яблоку" и еще один - "Коммунистам России". 26 мест забрали самовыдвиженцы. Для сравнения: по итогам кампании 2017 году у "Яблока" было 176 мандатов, а у самовыдвиженцев - 108.

Многие независимые наблюдатели и кандидаты винят в таких результатах систему трехдневных выборов, которая затрудняет наблюдение, и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Оппозиция активно критиковала ДЭГ за непрозрачность и в прошлом году на выборах в Госдуму- тогда многие независимые выдвиженцы лидировали по итогам подсчета голосов, поданных на избирательных участках, но в итоге проиграли административным кандидатам по итогам ДЭГ.

В похожей ситуации оказались и многие кандидаты в этом году.

ДЭГ заметно увеличил явку на выборах. Если в 2017 году в Москве голосовали 14,8% избирателей, то в этом году она выросла вдвое - до 33,9%. Причем на участки пришли менее 700 тысяч москвичей, а более 1,7 млн голосовали онлайн. В КПРФ, например, еще в первый день выборов говорили, что считают эти результаты раздутыми и обращали внимание на то, что бюджетников принуждают голосовать электронно.

Сама система не всегда работала гладко. Памфилова утверждает, что 10-11 сентября в семи регионах на систему ДЭГ якобы совершили более 300 хакерских атак. А в московском штабе по наблюдению за выборами заявили о десяти тысячах атак на столичную систему за три дня голосования. Из-за сбоев некоторые избиратели не могли получить бюллетени на участках, так как система проверки утверждала, что они уже проголосовали электронно - среди них оказался глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

Оппозиция заявляет о нарушениях, ЦИК заявляет, что все хорошо

На результаты выборов в Москве, по мнению оппозицию, повлияли и нарушения.

"Можно сказать, что в Москве расчехлили 2011 год. Масштаб фальсификаций переплюнул все мыслимые и немыслимые параметры. Снова в ход пошло переписывание протоколов, о котором мы давно не слышали. Административный ресурс, конечно, ну и с ДЭГом они [власти] выпрыгнули из штанов", - считает соратник Навального Леонид Волков (внесен в реестр физлиц-"иноагентов").

Данные о возможных нарушениях традиционно собирало движение "Голос". Оно сообщило, что в числе регионов-лидеров о числу таких сообщений оказались Москва, Краснодарский край, Удмуртия, Московская и Кировская области. Среди таких нарушений, по данным "Голоса", наблюдатели фиксировали давление на наблюдателей со стороны полиции и комиссий, а также проблемы с надомным голосованием.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесено в реестр НКО-"иноагентов"), по всей России в связи с выборами задержали как минимум 30 человек, в том числе девятерых кандидатов, шестерых наблюдателей и трех членов участковых избирательных комиссий.

Памфилова пошутила, что кампания с точки зрения нарушений получилась даже "скучноватой". По ее словам, по состоянию на вечер 11 сентября было признано недействительными 218 бюллетеней в шести субъектах - Москве, Удмуртии, Красноярском крае, Кемеровской, Московской и Новосибирской областях. "Это, конечно, в масштабах страны ничтожное количество", - считает она.

В МВД сообщили, что возбуждено восемь уголовных дел, связанных с выборами, хотя, как там утверждают, "нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано".