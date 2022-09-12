Депутаты Госдумы предлагают пополнить мобилизационный резерв многодетными отцами

час назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о праве граждан, имеющих трех и более детей, на поступление в мобилизационный резерв. Многодетным отцам поправка позволит, если у них "есть такое желание", оказаться в числе тех, кто регулярно посещает военные сборы, не оставляя при этом гражданской работы. Инициатива появилась на фоне масштабного контрнаступления украинской армии в Харьковской области.

Это поправка в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи 55 и 57-8 закона "О воинской обязанности и военной службе". Среди авторов - председатель думского комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов. Ранее Картаполов вносил поправку, позволяющую заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы, о которой Би-би-си подробно рассказывала.

Авторы поправки предлагают предоставить многодетным отцам, то есть имеющим трех и более детей, "возможность" поступить в "мобилизационный людской резерв", если у них "есть такое желание".

Сейчас такие граждане подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы вне зависимости от их воли - и не могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать", - считают авторы.

Депутаты своей поправкой также хотят уточнить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, - за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном людском резерве. При этом для граждан, у которых изменилось число детей в период их пребывания в мобилизационном резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из него.

Что такое мобилизационный резерв?

Мобилизационный людской резерв - это граждане, пребывающие в запасе и заключившие контракт о пребывании в таком резерве. Это гражданские люди, заключившие договор с министерством обороны. По его условиям в мирное время они участвуют в военных занятиях и сборах, а в случае мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.

Особенность условий контракта - возможность совмещать основную работу с военными сборами. Государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

Контракт также предусматривает дополнительный ежемесячный заработок в течение пребывания в резерве, причем не только во время сборов (это не менее 10% от оклада для зарезервированной по контракту воинской должности). В августе 2021 года военкомат Смоленской области сообщал, что рядовой стрелок-резервист может заработать за год пребывания в резерве до 65 тысяч рублей, а офицер в звании подполковника - до 150 тысяч рублей. Резервисту также положена ежемесячная процентная надбавка к окладу в зависимости от срока пребывания в резерве - от 10% до 50% (при прибывании в резерве 20 лет и более). При завершении контракта и заключении нового полагается единовременная выплата - в размере от месячного оклада.

Российские власти на протяжении полугода с начала вторжения в Украину отрицали возможность всеобщей мобилизации. Последний раз Кремль заявлял об отсутствии таких намерений перед выступлением российского президента на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе. При этом последние месяцы по всей Россия идет скрытая мобилизационная кампания, направленная на привлечение на службу в армии по контракту добровольцев. Мобилизационные пункты и реклама службы по контракту появились повсеместно.

Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки вооруженных сил с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, говорилось в сентябрьском сообщении министерства обороны России.

В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов, следовало из этого соообщения. Главная задача создания мобилизационного резерва - возможность оперативного доукомплектования вооруженных сил мотивированными и подготовленными специалистами, цитирует Интерфакс сайт "Военкоматы России".

В сентябре Украина начала масштабное контрнаступление. На прошлой неделе российские военные объявили об отступлении с большей части Харьковской области - той, которая была оккупирована весной. Официальное объяснение - перевод войск на приоритетный для Москвы фронт в Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times назвал это крупнейшим поражением России с момента полномасштабного вторжения 24 февраля.