Среди трофеев украинской армии под Харьковом - разведывательный комплекс и станция управления "Орланами". И это далеко не всё

час назад

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Автор фото, СтратКом ВСУ Подпись к фото, Самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" - теперь часть артиллерии ВСУ

Украинская армия пополнилась сотнями единиц трофейной российской техники в Харьковской области, причем некоторых из них Вооруженные силы РФ лишились впервые в истории.

Российское минобороны объяснило собственный уход "операцией по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" и серией "отвлекающих и демонстрационных мероприятий".

Если воспринимать эту версию серьезно, то таким "отвлечением" можно считать целую танковую роту, оставленную россиянами в Изюме, а также редкую радиолокационную станцию и комплект беспилотников с документацией, оказавшиеся в руках ВСУ.

Какие трофеи достались украинской армии на Харьковщине?

Автор фото, Стратком ВСУ

"Поскольку в районе Изюма базировались тыловые части целой общевойсковой армии, то, соответственно, и образцы захваченной техники гораздо более технологичны, чем попадались до этого", - объясняет военный историк и публицист Михаил Жирохов в разговоре с Би-би-си.

Общевойсковая армия предназначена для ведения самых разных боевых действий как самостоятельно, так и в составе больших соединений (например, фронтов, как во Второй мировой войне), поэтому в ее состав обычно входит широкий перечень военной техники, чтобы обеспечить ее автономность.

В этом плане не стала исключением и "изюмско-балаклейская группировка", которая, по разным оценкам, насчитывала несколько батальонно-тактических групп, а количество российских бойцов там могло превышать 10 тысяч.

Именно поэтому количество захваченной Вооруженными силами Украины российской техники так значительно и включает редкие и новейшие образцы, которые обычно находятся глубоко в тылу.

В украинских соцсетях даже возник мем о "российском ленд-лизе" - мол, трофейной техники так много, что это напоминает программу ленд-лиза для ВСУ от Запада, к которой "решила присоединиться" Россия.

Автор фото, Стратком ВСУ Подпись к фото, Трофейные российские гранатометы

"Успехом можно назвать то, что в руки украинских военных попал полный комплект документации со станцией управления БПЛА "Орлан-10". Для специалистов по разработке систем противодействия беспилотникам это настоящий подарок", - говорит о трофее Михаил Жирохов.

"Кроме того, ВСУ захватили военный набор систем наблюдения и связи - в частности, комплекс-разведчик ПСНР-8Р [комплекс разведки для артиллерии. - Ред.]", - добавляет он.

В то же время, боевая техника россиян, захваченная сейчас украинской армией, более стандартна для этой войны - в основном это танки Т-72 и Т-80 различных модификаций, говорит Михаил Жирохов.

"Что интересно - большое количество 152-мм самоходных артустановок "Мста-С", причем модернизированных, и даже 120-мм самоходный миномет "Нона-СПК"", - отмечает военный аналитик.

Автор фото, Telegram "Тиск" Подпись к фото, "Нона-СПК"

"Из систем противовоздушной обороны следует обратить внимание на транспортно-заряжающую машину для ЗРК "Оса-АКМ" и самое главное - ракеты к этому комплексу", - добавляет Михаил Жирохов.

"В общем, боеприпасов захвачено очень много. Причем всех калибров, поскольку, судя по всему, среди захваченного украинской армией есть склад армейского уровня - а это, по меньшей мере, 10 тысяч тонн боекомплекта", - резюмирует он.

Рассмотрим более подробно несколько образцов техники, которая теперь есть в ВСУ.

Танковая рота "Кантемировской дивизии"

Автор фото, Telegram

Многочисленные снимки брошенных российских танков в Изюме - одно из самых ярких свидетельств того, что уход россиян вряд ли был плановым.

"Десять оставленных танков и другую бронетехнику украинские военные в районе Изюма нашли только в одном месте. А сколько еще таких мест мы не видели?" - спрашивает Левко Стек, журналист "Радио Свобода" (в России объявлено "иностранным агентом"), который сейчас служит пограничником.

Десять танков - это танковая рота, полноценное тактическое подразделение механизированных или танковых бригад.

Автор фото, Левко Стек

Как пишет военный обозреватель Кирилл Данильченко, речь идет о модернизированных танках Т-80БВ, которые принадлежали 4-й танковой "Кантемировской" дивизии, до начала вторжения в Украину считавшейся одним из элитных подразделений в российской армии.

"То ли топливо у них закончилось, то ли расположение танкистов накрыли и сесть было некому - но факт показательный", - отмечает Кирилл Данильченко.

Танки Т-80 - машины, которые были и остаются на вооружении украинской армии. Эти трофеи, вероятно, уже в ближайшем будущем присоединятся к какой-то из механизированных или танковых бригад ВСУ.

САУ

Автор фото, Стратком ЗСУ Подпись к фото, "Мста-С"

Кроме танков, парк бронетехники украинской армии пополнился многочисленными САУ - самоходными артиллерийскими установками.

Преимущество в количестве САУ, которые используют преимущественно 152-мм снаряды советского образца, позволило россиянам успешно наступать на Донбассе и захватить Луганщину.

Логично, что многие из них были и на Харьковщине и сейчас стали трофеями ВСУ.

"Новое "приобретение" - самоходная артиллерийская установка 2С19 "Мста-С" 152мм. "Своих не бросаем", - говорят российские оккупанты. На практике же после встречи с нашими воинами бросают еще как - и своих солдат, и технику, убегая от украинских десантников", - так управление по стратегическим коммуникациям описало достижения 25-й бригады ДШВ.

Автор фото, Стратком ВСУ

А военный корреспондент и редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов зафиксировал еще и брошенную САУ "Акация" в освобожденном Купянске.

Автор фото, Бутусов Плюс

"Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм, в самом Купянске. Она разрисована крестами [отличительный знак украинских подразделений во время контрнаступления на Харьковщине. - Ред.], но очевидно, что это не ВСУ, это трофей", - говорит Юрий Бутусов.

Дело в том, что после многочисленных пожаров артиллерийских складов в Украине с 2014 года в ВСУ возник дефицит 152-миллиметровых снарядов, и в первые месяцы полномасштабного вторжения их почти полностью израсходовали. Сейчас украинская армия использует артиллерию преимущественно "натовского" калибра 155 мм.

Поэтому вопрос о том, как ВСУ будут использовать захваченные российские САУ на фронте, остается открытым. Впрочем, с учетом захваченного боекомплекта, по крайней мере, несколько единиц вполне могут появиться на передовой.

ЗРК "Тор-М1"

Автор фото, Бутусов Плюс

Под Балаклеей украинские бойцы захватили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1".

Это не новинка среди украинских трофеев - по данным наблюдателей из Oryx, ВСУ уже захватили по меньшей мере четыре таких комплекса разных модификаций.

"ЗРК "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. ЗРК "Тор-М1" - модификация, принятая на вооружение в 1991 году", - пишет украинский "Военный портал".

Их же россияне используют в качестве ПВО на части своих военных кораблей, а также установили такой комплекс на острове Змеиный, где он был уничтожен "Байрактаром".

"Тор" находится на вооружении ВСУ, поэтому проблем с его интеграцией в украинские противовоздушные подразделения не будет.

Станция разведки

Автор фото, Стратком ВСУ

Упомянутая Михаилом Жироховым ПСНР-8Р - это "переносная станция наземной разведки "Кредо-М1". Новейший российский комплекс, позволяющий корректировщикам существенно повысить эффективность наведения артиллерии.

В 2020 году сообщество InformNapalm сообщало об уничтожении такой станции на Донбассе бойцами 24-й бригады ВСУ.

Но удавалось ли украинским военным захватить "Кредо-М1" - неизвестно. Вполне возможно, что это первый случай в истории.

Об этом трофее сообщило Управление стратегических коммуникаций в своем телеграм-канале.

Станции разведки - редкая и высокотехнологичная аппаратура, освоить которую без документации достаточно проблематично, поэтому, очевидно, ВСУ понадобится время для того, чтобы интегрировать этот трофей.

"Зоопарк 1-М"

Автор фото, Telegram

Еще одним высокотехнологичным, но гораздо более ценным трофеем ВСУ в Харьковской области является радиолокационная станция 1Л261 из состава контрбатарейного комплекса "Зоопарк-1М".

"Этот комплекс предназначен для разведки по выстрелу (пуску) огневых позиций стреляющих минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических ракет и обеспечивает стрельбу (пуски) своих аналогичных изделий", - пишут обозреватели украинского издания Defense Express.

О его захвате стало известно из видео одного из украинских бойцов, опубликовавшего кадры, как он с товарищем подходит к брошенной российской станции, проверяя тропу миноискателем.

Автор фото, Telegram

"Мы идем за ленд-лизом. За системой РЛС "Зоопарк", - комментировал видео военный.

Как пишет Defense Express, это уже второй "Зоопарк", захваченный ВСУ с начала российского вторжения - первый украинские бойцы захватили в марте.

Поскольку РЛС является лишь частью комплекса, трудно сказать, смогут ли ВСУ использовать его по прямому назначению. Впрочем, учитывая технологичность и высокую стоимость "Зоопарка", можно предположить, что этот трофей является одним из самых ценных из захваченных в Харьковской области.

"Глаза" российской артиллерии

Автор фото, Паша Кащук

Но самый большой резонанс вызвал другой харьковский трофей - полный комплект российских беспилотников "Орлан-10".

О нем сообщил блогер Паша Кащук, ранее занимавшийся автомобильной тематикой, но после 24 февраля начавший активно исследовать российскую военную технику, включая "распаковку" сбитых "Орланов".

"В новые поставки по программе "Жест доброй воли" от 15-й бригады армейской авиации ВС России были включены в т.ч. комплексы "Орлан-10", включая (да!) наземные станции, антенны и заводскую документацию", - написал он.

Это первый известный случай захвата украинской армией "Орлана-10" со всеми сопровождающими компонентами.

Автор фото, Паша Кащук

"Орланы" - важный фактор для современной российской артиллерии. Это интегрированные "глаза" "Мста-С" и других российских САУ, позволяющие артиллеристам в режиме реального времени наводиться и наносить "огневой вал" по целям на фронте.

За счет того, что эти беспилотники используют многие гражданские комплектующие (например, оптику), которые дешевле и не подпадали под санкции, Россия изготовила и продолжает производить много таких аппаратов, что обеспечивает российской армии фактически круглосуточное наблюдение за линией фронта.

В то же время стоимость "Орланов-10" значительно ниже противовоздушных средств, которые их сбивают (начиная от советских комплексов "Игла" и заканчивая Stinger или Starstreak). С учетом количества "Орланов" эта проблема для ВСУ еще масштабнее.

Поэтому доступ к документации, информации о частотах, кодировках, протоколах действий этого российского беспилотника для украинской армии является очень важной информацией, которую ее подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) получили впервые с 2014 года.

"Вскоре вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, точные координаты "наземок" можно снять с сигнала", - прогнозирует Паша Кащук.

Новейшая противотанковая мина

Среди трофеев и комплект новейших противотанковых мин ПТКМ-1Р.

Автор фото, Управління державної охорони України

О том, что россияне вообще их используют, стало известно только в мае 2022 года по фотографиям Управления государственной охраны, чьи саперы разминировали Киевщину после ухода российских подразделений.

ПТКМ-1Р имеют достаточно сложный принцип действия и поражают верхнюю полусферу бронетехники, когда она двигается у места их установки.

Когда техника приближается на расстояние до 50 метров, мина с помощью датчиков наводится на цель и выстреливает боевым зарядом.

Автор фото, CCO

Реальная эффективность ПТКМ-1Р неизвестна, однако разработчики заявляют, что она может пробивать броню толщиной до 70 мм.

В Харьковской области сейчас их обнаружили в транспортных контейнерах Силы спецопераций ВСУ. Теперь украинские саперы смогут изучить их более подробно.

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