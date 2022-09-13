Жан-Люк Годар: девять фактов о режиссере, изменившем кинематограф

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Годар на площадке "Безумного Пьеро"

Жан-Люк Годар, скончавшийся на 92-м году жизни, был одним из самых влиятельных режиссеров в истории мирового кинематографа.

Франко-швейцарский режиссер прославился в конце 1950-х годов в качестве одной из основных фигур французской "Новой волны".

Карьера Годара продолжалась более полувека, на его счету десятки фильмов. Вот, что нужно знать о культовом режиссере.

1. "Девушка и пистолет - все, что нужно для кино"

Это свое изречение Годар воплотил в своем дебютном фильме "На последнем дыхании".

Девушка, Патриция, в отношениях с мелким преступником Мишелем, который вынужден скрываться, потому что застрелил полицейского. Патриция предает Мишеля - и полиция убивает его на улице.

"На последнем дыхании" по сюжету похож на криминальную драму, но как и во многих других работах Годара, сюжет здесь только предлог для режиссера, чья истинная цель - показать разные стороны культуры, экспериментировать с образом и изучать природу самого кино.

"На последнем дыхании" был обласкан критиками, стал хитом и немало собрал в прокате, несмотря на скромный бюджет.

С выхода фильма прошло 60 лет, но и сегодня его энергия поражает. "На последнем дыхании" по праву считается киноклассикой.

2. Он нарушал общепринятые правила

Одним из самых радикальных приемов, которые Годар применил в прославившем его фильме, был так называемый джамп-кат.

Это вид монтажной склейки, при котором могут монтироваться два почти не различающихся, или вовсе одинаковых кадра.

До и после дебюта Годара режиссеры стремились к плавному монтажу, который создавал иллюзию хронологического единства. Внутрикадровый монтаж Годара создавал ощущение "скачка" вперед во времени.

Автор фото, Breathless Подпись к фото, Два соседних кадра в фильме "На последнем дыхании". Внутрикадровый монтаж Годара создавал эффект скачка во времени и пространстве

Такой монтаж раздражал, чего Годар безусловно и хотел добиться. Однако он привлекал внимание зрителя. Многие считали, что он отражает настроение Мишеля, которому скучно, и заставляет публику задуматься о природе кино.

На протяжении всей своей карьеры Годар изучал киноязык и свободно играл с ним.

3. Он переписывал сценарий

Годар внес и другие инновации в процесс съемки.

Фильм "На последнем дыхании" снимался вне студии, на ручные камеры, а Годар писал сценарий каждый день, давая реплики актерам прямо на площадке.

Это тоже было новым приемом: крупные киностудии полагались на заранее написанные и утвержденные сценарии, большие съемочные группы и детальную раскадровку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Годар придумывал новые способы делать кино, часто добавляя головной боли другим участникам процесса

Этот прием Годара придал его дебютному фильму атмосферу спонтанности и "документальности".

Режиссер часто им пользовался, что приводило в исступление актеров, приезжавших на площадку, не зная, какими будут их реплики.

Годар и его коллеги по "Новой волне" верили в авторское видение в кино - а сочинение фильма буквально во время съемок давало автору наибольшую степень контроля над процессом.

4. Он был большим синефилом

Годар мог быть борцом с общепринятыми правилами, но его мотивировали глубокое знание и большая любовь к кино.

До того как стать режиссером, Годар постоянно смотрел кино - часто он по нескольку раз за день пересматривал один и тот же фильм в клубах, которые посещал вместе с другими будущими деятелями "Новой волны".

Как и многие другие фигуры своего времени, он начинал как критик - и даже ведя кинематограф в будущее, он не мог не оглядываться на прошлое.

5. Он не прекращал инновации

Одного фильма "На последнем дыхании" хватило бы, чтобы обеспечить Годару место в истории, но он показал себя весьма плодовитым режиссером. В базе данных IMDB упоминается более 100 его работ, в том числе короткометражные и документальные фильмы, сериалы и более 40 полнометражных лент.

Большую часть самых известных своих работ Годар снял в 1960-е.

Это такие фильмы, как "Женщина есть женщина", который он сам называл "неореалистическим мюзиклюм", вышедшая в 1965 году научно-фантастическая антиутопия "Альфавилль", драма 1967 года "Уикенд", где сжигают английскую поэтессу Эмили Бронте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Годар и Брижитт Бардо, сыгравшая главную роль в его фильме 1963 года "Презрение"

После "Уикенда" Годар ударился в политический радикализм и снял ряд картин на тему марксизма, кульминацией которого считается "Все в порядке" 1972 года.

В последующие десятилетия карьеры Годар перекладывал на современный лад библейскую историю непорочного зачатия ("Приветствую тебя, Мария"), вызвав критику со стороны папы Иоанна Павла II, неудачно пытался нанять актером Ричарда Никсона ("Король Лир", 1987 год) и снял свою личную, эпическую "Историю французского кино".

В 2014 году режиссер, которому уже было за 80, выпустил экспериментальный 3D-фильм "Прощай, речь".

6. Он заставлял аудиторию думать

Необходимо признать: фильмы Годара бывает сложно смотреть и порой почти невозможно понять.

Годар был коммерчески успешным режиссером, но его последние фильмы, несмотря на неизменные дифирамбы критиков, часто выпускались в ограниченный прокат.

Годар не только любил кино, но и обожал читать, и само количество отсылок в его фильмах может ошеломлять. Фильм "Прощай речь" за свои 70 с небольшим минут ссылается на работы и художника-абстракциониста Николу де Сталя, и американского писателя-модерниста Уильяма Фолкнера, и математика Лорана Шварца.

В фильме виден след и другого автора, оказавшего на Годара сильное влияние, - немецкого драматурга Бертольда Брехта.

Брехт считал, что его аудитория должна оставаться в критическом контакте с его творчеством, и поэтому прибегал к ряду методов, целью которых было встревожить зрителей и напомнить им, что перед ними - нечто искусственное.

Годар прибегает к брехтовским приемам в нескольких своих фильмах. Например, в "Китаянке" 1967 года этому служат титры, слом актерами "четвертой стены" и кадры с "хлопушкой", которые Годар оставил в начале сцен.

7. Он был героем своих фильмов

Во многих лентах Годара главного героя можно рассматривать как проекцию самого режиссера.

В "Презрении" 1963 года Мишель Пикколи играет французского драматурга, которому поручают сделать киноадаптацию романа Джеймса Джойса "Улисс".

Фильм рассматривает противоречия между коммерцией и творчеством и показывает распадающийся брак, основанный на отношениях Годара с актрисой Анной Кариной, звездой многих его фильмов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Годар с еще одной бывшей женой Анной Вяземски, произошедшей по отцу из русского княжеского рода Вяземских

Персонажи фильмов Годара часто говорили словами, которые мог бы сказать он сам, а в позднейших фильмах он начал сам появляться в кадре.

В 1995 году Годар снял автобиографическую ленту "ЖЛГ - Декабрьский автопортрет", а в "Книге образов" 2018 года он сам читает закадровый текст.

В 1969 году американский критик Роджер Эберт назвал Годара режиссером "глубоко ушедшим в свою внутреннюю вселенную" - это объясняет, почему работы французского автора так уникальны и сложны для восприятия.

8. Он мог позволить себе быть "дерьмом"

У Годара была, возможно, заслуженная репутация тяжелого в личном и профессиональном общении человека.

Два первых его брака - с Анной Кариной и Энн Вяземски - не были счастливыми, что иногда отражалось в его творчестве.

Однажды Годар, разозленный неудачным по его мнению перемонтажем документального фильма "Сочувствие дьяволу" (1968) о группе "Роллинг Стоунз", ударил по лицу продюсера Иэна Куоррира на показе в Лондоне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Съемки фильма "Сочувствие дьяволу"

Также можно вспомнить вражду Годара с коллегой по французской "Новой волне", режиссером Франсуа Трюффо.

В 1973 году Годар написал Трюффо письмо с критикой его последнего фильма "День за ночью". Годар попросил денег, чтобы снять фильм-ответ. Трюффо был в ярости, и в ответном письме заявил, что Годар ведет себя "как дерьмо", и перечислил все его проступки за годы знакомства.

Оплачивать фильм Годара Трюффо, естественно, отказался. Их отношения так и не восстановились.

Но отношения с людьми были важной частью карьеры Годара. Его ранние фильмы были бы совсем другими без Анны Карины и Энн Вяземски, как и Жана-Поля Бельмондо, игравшего героев, через которых Годар проецировал себя в фильм.

Годар был близок с левым мыслителем Жаном-Пьером Гореном и оператором Раулем Кутаром, который говорил о Годаре: "Он может быть дерьмом... но он гений".

С 1970-х годов его важнейшим партнером в работе была режиссер из Швейцарии Анн-Мари Мьевиль.

9. Он вдохновлял людей

"Новые волны" после Годара случились в кинематографе многих стран. Американская "Новая волна" дала нам такие фильмы, как "Бонни и Клайд", "Китайский квартал" и "Челюсти".

Работы Годара - личные, экспериментальные, политические - оказали огромное влияние на кинематограф.

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свою студию A Band Apart. Это отсылка к фильму Годара 1963 года "Посторонние" (Bande à part ). Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи включил оммаж Годару в свой фильм "Мечтатели".

Влияние Годара можно увидеть и в творчестве иранского режиссера Аббаса Киаростами с его смешением документального и художественного, и в провокационных работах датчанина Ларса фон Триера.