Российские учителя на освобожденных территориях Украины - что с ними происходит?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Следственный комитет России (СКР) решил завести уголовное дело после сообщений о том, что российским учителям на освобожденных от оккупации территориях в Харьковской области грозят большие сроки лишения свободы. Хотя российское министерство просвещения уверяет, что случаев их задержания не было. Достоверность сообщений о задержании учителей проверить пока невозможно - но что в целом известно?

Откуда информация?

В субботу о том, что в городе Купянске якобы задержали учителей, приехавших из России, чтобы учить украинских детей, писал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Украинские журналисты считают его крайне ненадежным источником информации. Купянск - город в Харьковской области, где находились оккупационные власти региона. На прошлой неделе большую его часть заняла украинская армия.

В понедельник вечером издание "Страна.ua" спросило об учителях вице-премьера Ирину Верещук. Та заявила, что их будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Наказание - лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд", - цитировало ее издание.

Верещук не сообщала о задержании учителей - она лишь комментировала эту тему. Однако при этом вице-премьер добавила (судя по публикации "Страна.ua"), что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, потому что Киев не считает их комбатантами.

Во вторник утром советник главы офиса президента Украины Михиал Подоляк в эфире Breakfast Show сказал, что "пока рановато" говорить о задержанных на деоккупированных территориях: "Если будут задержаны учителя (мы пока еще не можем точно сказать, что задержано энное количество учителей), то это не комбатанты, на них не распространяется действие юридических конвенций, которые распространяются на военнослужащих".

Ведущий программы переспросил, правильно ли говорить, что Подоляк не может подтвердить слова вице-премьера Верещук о задержании российских учителей в Харьковской области. "Пока в таком виде будет звучать достаточно корректно", - ответил украинский чиновник.

Российская реакция

Еще в ночь на понедельник российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в министерстве просвещения России утверждала, что в Харьковской области "не было российских учителей, которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности".

"В регионе не было российских учителей, - заявил позже РИА Новости представитель окуупационных властей Харьковской области. - Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно".

Позже с аналогичным заявлением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов: "Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий".

Позже министр и вовсе заявил, что педагогов из России в Харьковской области не было, а местные учителя и директора школ, пожелавшие покинуть регион, перевезены на территорию России. "Мы это обеспечили, сегодня они находятся в Белгородской, Ростовской [областях], Краснодарском крае", - цитирует его ТАСС.

До этого в министерстве просвещения России заявляли, что все учителя, которые ранее отправились преподавать в Украину, сейчас находятся "там, где ситуацию контролируют российские военные", а также силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Тем не менее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело "по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области", говорится в сообщении комитета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, чтобы они ориентировались на заявление министра Кравцова о том, что "российских учителей там нет".