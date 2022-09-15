Королева и Лендровер. Какую роль британский внедорожник сыграл в жизни Елизаветы II

27 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королеву часто можно было увидеть за рулем Лендровера в ее поместье Сандрингем

Всю свою жизнь королева предпочитала водить Лендроверы. Эти машины стали такой неотъемлемой частью королевской семьи, что даже гроб с телом принца Филиппа вез его любимый, лично им модифицированный внедорожник.

По словам известного в Британии автомобильного журналиста Квентина Уиллсона, машины группы Ягуар-Лендровер (JLR) стали "частью ДНК королевской семьи".

"Две эти выдающиеся личности [королева и принц Филипп] выбрали себе этот культовый бренд, и философская связка между этими людьми и машинами оказалась идеальной", - считает Уиллсон.

В самом деле, компания обладает так называемым Ордером королевского доверия (Royal Warrant, который свидетельствует, что она является официальным поставщиком одного из высокопоставленных членов королевской семьи) с 1951 года, когда король Георг VI лично опробовал и одобрил один из ранних прототипов автомобиля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во время многомесячного турне по странам Содружества королевская чета передвигалась именно на Лендроверах

"У королевской семьи всегда были тесные связи с Ягуарами, Лендроверами и Роверами, - говорит Уиллсон. - Это были рабочие лошадки, профессионально сделанные, надежные воплощения инженерной мысли, которые отлично работали и давали правильный посыл".

Почти сразу после коронации королева и принц Филипп стали разъезжать по королевским делам в специально приспособленных Лендроверах, "и было совершенно очевидно, что они предпочитают именно эти машины", подчеркивает Уиллсон.

По его словам, принц Филипп скорее всего сам приложил руку к этим модификациям. "Эти машины всегда нравились и были ему интересны".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королевская чета на Лендровере прибывает в лагерь скаутов в Уорикшире

Целый автопарк модифицированных Лендроверов, сконструированных и построенных на заводе в Уэст-Мидлендс, в 1953 году в течении шести месяцев возил королевскую чету по странам Содружества, когда они во время своего турне посещали Бермуды, Ямайку, Фиджи и Австралию.

Один из этих Лендроверов составляет часть коллекции королевских машин в Музее британских автомобилей в Гейдоне, графство Уорикшир.

"Это не просто красивый автомобиль, это автомобиль, в котором множество людей впервые увидело свою королеву, - говорит куратор коллекции Стивен Ленг. - Машина была сконструирована таким образом, чтобы королева и герцог Эдинбургский могли стоять в ней в полный рост и приветствовать публику. Мы с коллегами каждый день проходим мимо этих автомобилей и знаем, что они - особенные, потому что это королевские машины. Но в последние дни это чувство обострилось, ведь эти машины являются чрезвычайно важной частью истории связи королевы с британской автомобильной промышленностью".

Подпись к фото, В Музее британских автомобилей представлен первый Лендровер, специально сконструированный для королевы и ее супруга

"На протяжении всей их жизни эти машины были не просто церемониальным атрибутом, они сами водили их в своих поместьях", - напоминает Уиллсон.

Королеву постоянно фотографировали в них, "и было совершенно очевидно, что она по-настоящему любит автомобили".

"Они любили эти машины и любили регион Уэст-Мидлендс", - говорит журналист и добавляет, что Елизавета Вторая и принц Филипп регулярно посещали заводы компании в Ковентри и Солихалле.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева с принцем Филиппом за рулем и детьми, принцем Чарльзом и принцессой Анной на британских островах Силли в 1967 году

По словам Уиллсона, бывшего ведущего популярнейшей программы Top Gear, ему посчастливилось посидеть за рулем одного из классических королевских Роверов, модели P5B, который ему любезно предоставил Музей британских автомобилей.

"Я знал, что у королевы была эта чудесная зеленая машина, это был ее личный автомобиль, который она сама водила, сделанный для нее на заказ, - говорит Уиллсон. - В королевскую канцелярию послали запрос, и оттуда пришел ответ, что королева будет рада, если я смогу поводить ее старый Ровер. Так что мне позволили выехать на этой машине на дорогу и поснимать ее. Это было замечательно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева за рулем своего Ренджровера во время посещения Королевского конного шоу в Виндзоре в 2021 году

Герцог Эдинбургский, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, сам потрудился над созданием катафалка из модифицированного Лендровера, которому предстояло везти его собственный гроб.

Он начал работать над этим проектом с компанией JLR еще в 2003 году, переделав открытый кузов, куда должен был быть помещен гроб.

Кстати, он сам вызвался - и есть документальная съемка - подвезти Барака и Мишель Обаму на своем Ренджровере во время их визита в Виндзор в 2016 году.

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Кстати, помимо Ягуара, Лендровер был единственной автомобильной компанией, имевшей все три Королевских ордера - от королевы, принца Эдинбургского и принца Уэльского.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Филипп сам поработал над дизайном Лендровера Дефендера, которому предстояло везти гроб с его телом

Автор фото, Getty Images

Этот бренд был подобран "абсолютно точно", чтобы отразить дух правления королевы, полагает Уиллсон.

"Вещи у нее жили долго, она не любила броскости, она была рачительной. Все это - часть ее характера. Мне кажется, это очень хороший посыл, который отражает ее отношение к своей стране и своей роли суверена".