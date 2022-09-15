Королева и Лендровер. Какую роль британский внедорожник сыграл в жизни Елизаветы II
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Всю свою жизнь королева предпочитала водить Лендроверы. Эти машины стали такой неотъемлемой частью королевской семьи, что даже гроб с телом принца Филиппа вез его любимый, лично им модифицированный внедорожник.
По словам известного в Британии автомобильного журналиста Квентина Уиллсона, машины группы Ягуар-Лендровер (JLR) стали "частью ДНК королевской семьи".
"Две эти выдающиеся личности [королева и принц Филипп] выбрали себе этот культовый бренд, и философская связка между этими людьми и машинами оказалась идеальной", - считает Уиллсон.
В самом деле, компания обладает так называемым Ордером королевского доверия (Royal Warrant, который свидетельствует, что она является официальным поставщиком одного из высокопоставленных членов королевской семьи) с 1951 года, когда король Георг VI лично опробовал и одобрил один из ранних прототипов автомобиля.
"У королевской семьи всегда были тесные связи с Ягуарами, Лендроверами и Роверами, - говорит Уиллсон. - Это были рабочие лошадки, профессионально сделанные, надежные воплощения инженерной мысли, которые отлично работали и давали правильный посыл".
Почти сразу после коронации королева и принц Филипп стали разъезжать по королевским делам в специально приспособленных Лендроверах, "и было совершенно очевидно, что они предпочитают именно эти машины", подчеркивает Уиллсон.
По его словам, принц Филипп скорее всего сам приложил руку к этим модификациям. "Эти машины всегда нравились и были ему интересны".
Целый автопарк модифицированных Лендроверов, сконструированных и построенных на заводе в Уэст-Мидлендс, в 1953 году в течении шести месяцев возил королевскую чету по странам Содружества, когда они во время своего турне посещали Бермуды, Ямайку, Фиджи и Австралию.
Один из этих Лендроверов составляет часть коллекции королевских машин в Музее британских автомобилей в Гейдоне, графство Уорикшир.
"Это не просто красивый автомобиль, это автомобиль, в котором множество людей впервые увидело свою королеву, - говорит куратор коллекции Стивен Ленг. - Машина была сконструирована таким образом, чтобы королева и герцог Эдинбургский могли стоять в ней в полный рост и приветствовать публику. Мы с коллегами каждый день проходим мимо этих автомобилей и знаем, что они - особенные, потому что это королевские машины. Но в последние дни это чувство обострилось, ведь эти машины являются чрезвычайно важной частью истории связи королевы с британской автомобильной промышленностью".
"На протяжении всей их жизни эти машины были не просто церемониальным атрибутом, они сами водили их в своих поместьях", - напоминает Уиллсон.
Королеву постоянно фотографировали в них, "и было совершенно очевидно, что она по-настоящему любит автомобили".
"Они любили эти машины и любили регион Уэст-Мидлендс", - говорит журналист и добавляет, что Елизавета Вторая и принц Филипп регулярно посещали заводы компании в Ковентри и Солихалле.
По словам Уиллсона, бывшего ведущего популярнейшей программы Top Gear, ему посчастливилось посидеть за рулем одного из классических королевских Роверов, модели P5B, который ему любезно предоставил Музей британских автомобилей.
"Я знал, что у королевы была эта чудесная зеленая машина, это был ее личный автомобиль, который она сама водила, сделанный для нее на заказ, - говорит Уиллсон. - В королевскую канцелярию послали запрос, и оттуда пришел ответ, что королева будет рада, если я смогу поводить ее старый Ровер. Так что мне позволили выехать на этой машине на дорогу и поснимать ее. Это было замечательно".
Герцог Эдинбургский, скончавшийся в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, сам потрудился над созданием катафалка из модифицированного Лендровера, которому предстояло везти его собственный гроб.
Он начал работать над этим проектом с компанией JLR еще в 2003 году, переделав открытый кузов, куда должен был быть помещен гроб.
Кстати, он сам вызвался - и есть документальная съемка - подвезти Барака и Мишель Обаму на своем Ренджровере во время их визита в Виндзор в 2016 году.
Кстати, помимо Ягуара, Лендровер был единственной автомобильной компанией, имевшей все три Королевских ордера - от королевы, принца Эдинбургского и принца Уэльского.
Этот бренд был подобран "абсолютно точно", чтобы отразить дух правления королевы, полагает Уиллсон.
"Вещи у нее жили долго, она не любила броскости, она была рачительной. Все это - часть ее характера. Мне кажется, это очень хороший посыл, который отражает ее отношение к своей стране и своей роли суверена".