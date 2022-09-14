План разрыва с Россией. Как Европа готовится зимовать без российского газа

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Угольная электростанция в немецком Петерсхагене снова в строю. В энергетической войне о климате пока забыли

Европейский союз полон решимости отказаться от российских энергоресурсов, поскольку считает, что Владимир Путин сделал их орудием экономической войны против Европы. Это непросто и дорого, и сегодня ЕС представил новый план: как пережить зиму в условиях газовой блокады и где взять деньги на поддержку населения и бизнеса.

Самый масштабный энергетический кризис в ЕС за последние полвека уже обошелся второй крупнейшей экономике мира более чем в полтриллиона евро. Зима еще не началась, отопительный сезон впереди, а цены на газ в 10 раз превышают прошлогодние.

Виноват Путин, уверена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия активно манипулирует энергетическим рынком, - сказала она в ежегодном послании Европарламенту и 450 миллионам граждан стран ЕС. - Россия развязала войну не только против Украины. Это еще и война против нашей энергетики, против нашей экономики, против наших ценностей и будущего".

В этом противостоянии от 27 стран ЕС потребуется выдержка и солидарность. Укрепить их как раз и призван новый план, объявленный Еврокомиссией. И тогда победа гарантирована, уверена фон дер Ляйен.

"Путин проиграет. А Украина и Европа выиграют", - сказала она и пообещала Украине безусловную поддержку, а Кремлю - жесткость.

"Санкции останутся. Сейчас время для решительности, а не уступок".

Победа любой ценой

Еще летом Европа поняла, что Путин перешел в наступление в энергетическое войне, которую Кремль ведет против ЕС уже больше года.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Мы не будем мерзнуть ради вашей прибыли". Протест против энергетической политики властей в Германии 5 сентября 2022 года

К маю поставки российского газа сократились вдвое по сравнению с пиками трехлетней давности, до 250 млн кубометров в сутки. А уже в начале июля упали до исторического минимума ниже 80 млн, поскольку "Газпром" выключил основной трубопровод "Северный поток" - сначала на профилактику, а потом и вовсе.

Европа аврально принялась готовиться к полной газовой блокаде и писать чрезвычайные планы: как выжить без российских энергоносителей. Первый появился уже в июле. Он касался накопления газа к зиме.

Второй план фон дер Ляйен объявила сегодня. Он про то, как сэкономить электроэнергию и как перераспределить сверхприбыль энергетиков на поддержку населения и бизнеса, страдающего от рекордных цен на свет и тепло.

Летний план Еврокомиссии состоял из трех главных пунктов: 1) найти альтернативных поставщиков нефти, газа и угля; 2) экономить газ, чтобы заполнить хранилища на 80% к октябрю и 3) не экономить на инвестициях в новую энергетику.

У ЕС получилось продвинуться в решении всех трех задач, пусть и за большие деньги.

До вторжения в Украину Россия была основным поставщиком энергоресурсов в Европу, которая почти на 60% зависит от импорта. Российские нефть, нефтепродукты, газ и уголь покрывали почти 25% европейского потребления, причем доля газа была особенно высокой - до 40%.

Теперь Норвегия поставляет ЕС больше газа, чем Россия, и доля "Газпрома" на европейском рынке упала с 40% до 9%, хвалится глава Еврокомиссии.

С хранилищами тоже все получилось: цель заполнить их на 80% к 1 октября перевыполнена - датчик уже показывает 84%.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Путин проиграет. А Украина и Европа выиграют". Урсула фон дер Ляйен

За надежду прожить зиму без веерных отключений пришлось дорого заплатить. Только 19 стран еврозоны потратят на закупку газа в этом году дополнительно полтриллиона евро, что лишит их более 2% экономического роста, подсчитали экономисты Bloomberg. А если зима выдастся холодной, а Европа не договорится о солидарном подходе к борьбе с кризисом, ущерб будет вдвое больше.

Частично этот счет оплачивают население и бизнес, но вынести 10-кратное повышение цен без массовых банкротств и даже социальных потрясений они не смогли бы. Поэтому власти вмешались с субсидиями, то есть фактически оплатили большую часть этого счета из денег налогоплательщиков, включая будущих, поскольку основную сумму взяли в долг.

Зима еще не началась, а бюджетные расходы на борьбу с энергокризисом в ЕС уже превысили 350 млрд евро. Покинувшая союз Великобритания не отстает и на днях утвердила беспрецедентный план господдержки, который обойдется по меньшей мере в 150 млрд фунтов в ближайшие два года.

"Зависимость от российских энергоресурсов обходится нам очень и очень дорого, - сказала в среду фон дер Ляйен. - Мы должны избавиться от этой зависимости. Мы обязаны заменить Россию надежными поставщиками, такими как США, Норвегия, Алжир и другими".

Новый план

Новый план Еврокомиссии призван решить три проблемы: как сократить потребление электроэнергии, как сдержать цены и где взять деньги для поддержки населения и бизнеса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Европа уже экономит на освещении. Бранденбургские ворота в Берлине без привычной подсветки

Не все первоначальные предложения брюссельских чиновников встретили понимание у властей 27 стран блока, поэтому фон дер Ляйен ограничилась только теми, что были в целом одобрены министрами энергетики на прошлой неделе. Их три.

Ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, или "солидарный взнос". Они заработали в пять раз больше обычного, но не благодаря уму или отваге бизнес-стратегов, а просто потому, что Путин сначала посадил Европу на голодный газовый паек, а потом развязал войну против Украины, за что Россия угодила под санкции.

энергетических компаний, или "солидарный взнос". Они заработали в пять раз больше обычного, но не благодаря уму или отваге бизнес-стратегов, а просто потому, что Путин сначала посадил Европу на голодный газовый паек, а потом развязал войну против Украины, за что Россия угодила под санкции. Ввести потолок цен на электроэнергию , вырабатываемую не из газа: ядерную и возобновляемую. Такие производители не тратятся на газ, себестоимость их энергии низкая, а продают они ее по заоблачным ценам газовых электростанций, поскольку рынок общий.

, вырабатываемую не из газа: ядерную и возобновляемую. Такие производители не тратятся на газ, себестоимость их энергии низкая, а продают они ее по заоблачным ценам газовых электростанций, поскольку рынок общий. Обязать всех сократить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки. Как сильно и кто именно должен сокращать, также предстоит уточнить позже.

Собранные в виде налога 140 млрд евро власти стран ЕС намерены раздать наименее социально защищенным гражданам и направить на субсидирование счетов за счет и газ для критически важного бизнеса, больниц и школ. Каким будет налог, неясно - есть лишь поддержанная в принципе идея изъять в казну примерно треть сверхприбыли.

Угроза Путина сработала

В новый план не вошло самое радикальное предложение - ввести потолок цен на российский газ.

Как только фон дер Ляйен озвучила эту идею, Путин назвал предложение покупать энергоресурсы у России только по заранее определенной ограниченной цене "абсолютно тупым решением" и пригрозил в ответ отключить газ и все остальное.

"Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять", - сказал Путин и в очередной раз повторил, что уверен: Европе некуда деваться.

"Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", - сказал он.

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В итоге против предложения ввести потолок выступили не только зависимые от российских поставок Венгрия, Словакия и Австрия, но и Германия, Нидерланды и Дания.

В такой ситуации Еврокомиссия - фактически, правительство ЕС - не стала включать потолок в план, поскольку прежде чем стать законами и нормативными актами, его должны утвердить сначала Европарламент, а потом и все 27 стран блока, каждая - с правом вето.

Министры энергетики еще могут согласовать потолок - хоть в это мало кто верит - на встрече 30 сентября, за день до обсуждения плана Еврокомиссии в Европарламенте.

Но и без этого новый пакет антикризисных мер - достижение для ЕС, поскольку разногласия касаются деталей, но не общего курса на развод с Россией, полагает профессор Мидж Рахман, эксперт по европейским делам в Eurasia Group.