Подсуетившийся Дели, затаившийся Пекин: как на самом деле выглядит разворот России на Восток

Анастасия Стогней

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российские власти уверяют, что главные жертвы санкций за войну в Украине - страны Запада и их население. Россия, напротив, выигрывает от санкций, заменяя "недружественных" торговых партнеров лояльными азиатскими на более выгодных для себя условиях. Русская служба Би-би-си объясняет, почему этого пока не произошло и вряд ли произойдет в будущем.

"Конец эпохи доминирования Запада", - под таким лозунгом на прошлой неделе завершился Восточный экономический форум (ВЭФ). Российский президент Владимир Путин, а вслед за ним и другие российские чиновники наперебой рассказывали, как "коллективный Запад" загнал себя в санкционную ловушку, оставшись без дешевых энергоресурсов и перспектив развития.

Зато для России, по их словам, открылось окно "колоссальных возможностей". Ведет оно в Азию, и в первую очередь - в Китай. "Разворот уже состоялся, просто необходимо сделать это более обширно", - уверял на ВЭФ "владелец" Геленджикского дворца, миллиардер и друг Путина Аркадий Ротенберг.

Но на самом деле все не так радужно. Россия не может перенаправить в Азию весь экспорт, а на тот, что может, вынуждена делать скидки. Наращивать импорт того, что нужно самой России - от технологий до валюты, Китай не торопится. А вместо экономического суверенитета Россия получает зависимость не от многих, как раньше, а от одного партнера - пусть и более близкого ее руководству психологически.

Вираж в сторону Дели

С начала энерговойны с Европой Россия, как и заявляет Кремль, переориентировала часть нефтяных потоков на Азию. Это произошло за счет перевозок морем: "труба" в Китай (нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан") и так работала на максимум. Объем прокачки по ней с начала войны практически не изменился. Это cледует из данных агентства Argus, которые изучила Би-би-си.

Зато в поставках нефти морем изменилось все. В феврале 2022 года на Европу приходилось 60% отгрузок, на Азию - 40%. Сейчас - наоборот, говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. В целом и добыча, и поставки нефти после провала весной почти выбрались на довоенный уровень - то есть вышли в ноль, но не выиграли.

Большую часть азиатского прироста обеспечила Индия. Она стала стала крупнейшим покупателем традиционно предназначенного для Европы сорта российской нефти Urals, говорит ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.

И это при том, что раньше Россия почти не продавала нефть в Индию. Из-за расстояния и логистики выходило невыгодно для обеих сторон, особенно на фоне относительно дешевых поставок с Ближнего Востока. Теперь на Россию в индийском импорте нефти приходится 12% - в шесть раз больше, чем до войны.

Секрет неожиданно возросшей привлекательности российской нефти прост: ее, как и другие энергоресурсы, продают с большой скидкой к рыночной цене. Хотя официально российские чиновники заявляют, что Россия не будет поставлять ресурсы при введении "ценового потолка" - мол, условия нерыночные, - по факту они уже установили его сами себе.

Разница между стоимостью Urals и Brent (эталонный сорт нефти из Северного моря) в марте-июне составляла 30-35, сейчас - 20-25 долларов за баррель. Но на фоне рекордных цен даже с учетом этой скидки ни российский бюджет, ни нефтяники не страдают. При нефти за 90 долларов последние получают порядка 70 за баррель, при этом точка их безубыточности - около 20 долларов, а заложенная в российский бюджет цена барреля - 44 доллара.

Для индийской экономики российская нефть со скидкой стала щедрым подарком. Даже с учетом "доплаты" за фрахт (перевозку морем) из России - несколько долларов за баррель, - она настолько дешевая, что стала главным тормозом инфляции в Индии, говорит Катона из Kpler.

Морские поставки в Китай тоже выросли, но далеко не так сильно. Дело даже не в скепсисе по отношению к России, а в том, что спрос на нефть - не российскую, а вообще любую - в Китае сейчас низкий. Причина в очередном витке ковидных запретов, ограничивающих промышленную активность и перемещения. Для понимания масштаба проблемы: до ковида в Китай и из него летали больше 70 млн человек в год, сейчас - меньше двух миллионов.

Что дальше? Сейчас поставки российской нефти морем и в Индию, и в Китай упали на 30% по сравнению с пиком, на который вышли после начала войны. Пока неясно, новая ли это реальность или ситуативный спад, который сменится ростом, отмечает обративший на это внимание Bloomberg.

В будущем экспорт нефти в Индию может стать регулярным, эта страна даже обсуждает долгосрочные контракты с Россией. Но степень ее интереса прямо пропорциональна размеру дисконта, который готовы предложить российские власти, солидарны собеседники Би-би-си.

То же и с другими ресурсами: российский уголь торгуется с большой скидкой к рыночной цене, говорит Катона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российская нефть помогла Индии затормозить инфляцию

"Это не значит, что российские поставщики не получают прибыль - получают, и огромную. Но еще большую прибыль получают страны Ближнего Востока - от нефти, Австралия - от угля, Норвегия - от газа", - объясняет он.

При этом даже с учетом дисконта существенно нарастить объем поставок нефти в Индию едва ли получится: он и так рекордный, отдавать большую часть своего рынка России - значит, портить отношения с ближневосточными соседями, чего Индия не хочет, считает Катона.

У Китая, говорит он, потенциал наращивания огромный, но сначала должен восстановиться спрос. Кроме того, Пекин - осторожный игрок, добавляет Салихов из Института энергетики и финансов. Он не хочет попасть ни в зависимость от одного крупного поставщика, ни под вторичные санкции - пусть пока и гипотетические.

Опоздали с инфраструктурой

Отказаться от российского газа Европе гораздо сложнее, чем от нефти. Но и Россия не сможет быстро найти новых покупателей.

Главная проблема здесь даже не в спросе и политической позиции, а в логистике. В отличие от нефти, газ невозможно быстро "погрузить" на танкер и перенаправить в Азию: инфраструктура для сжиженного газа (СПГ) в России развита очень слабо и работает в основном на санкционном оборудовании.

Строить СПГ-терминалы долго, дорого и сложно: необходимые для этого технологии - под санкциями. Газопроводы за пределами Европы и Ближнего Востока идут только в Турцию и Китай - и эта "труба" (газопровод "Сила Сибири") выйдет на проектную мощность только к 2025 году.

С начала войны доля Китая и Турции в российском экспорте газа выросла, но не потому, что увеличились объемы, а потому что резко упал газовый экспорт в Европу, объясняет Салихов. Сам по себе экспорт газа в Турцию в первой половине 2022 вообще упал на 12%, добавляет он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия построила развитую инфраструктуру для поставок газа в Европу, но не в Азию

Что будет? Спрос на российский СПГ в Азии был бы колоссален: Европа сейчас готова платить за существующие партии любую цену, до Индии и Китая они просто "не доезжают", объясняет Катона из Kpler. Но у России нет возможности быстро наладить инфраструктуру для него. Остается только частично замораживать добычу и строить запланированный газопровод из Ямала в Китай ("Сила Сибири-2", которую пока только проектируют). Но это вопрос не одного года.

Все это означает потерю существенной доли выручки и налогов "Газпрома", но не мгновенное обнищание компании или истощение бюджета. Около двух третей газа, который добывают в России, в ней же и потребляют.

Неравный союз

В мире фантазий кремлевских чиновников Азия должна не только заменить России утраченные экспортные рынки. Она - в первую очередь, в лице Китая - обязана стать источником всего потерянного из-за санкций: технологий, оборудования и потребительских товаров.

Но в реальности этого не происходит, следует из данных китайского таможенного управления. Российский экспорт в Китай растет все быстрее. Продают, судя по российской статистике прошлых лет (новая закрыта с апреля), сырье: удобрения, лес, мороженую рыбу и нефть.

А вот темпы роста импорта из Китая, наоборот, замедляются. За восемь месяцев 2022 года экспорт туда вырос на 50%, а импорт - всего на 8,5%. Для сравнения: за восемь месяцев 2021 года экспорт в Китай вырос на 18%, а импорт из него в Россию - на 21%.

"Несмотря на то, что Пекин неоднократно высказывался против антироссийских санкций <....> часть китайских компаний все же сократила экспорт, приостановила поставки товаров или же вовсе начала процесс ухода с российского рынка", - вынуждены признать даже авторы доклада провластного "Валдайского клуба", где регулярно выступает Путин.

Больше всего, по их мнению, это коснулось технологий и автомобильной промышленности. Дефицит европейских машин не смог стимулировать поставки китайских. В марте их импорт составлял 190,7 млн долларов, в апреле снизился до 84,6 млн, а в мае упал до 32 миллионов, пишут авторы доклада.

"Это негативно сказывается на общественном восприятии российско-китайских отношений", потому что идет вразрез с официальными заявлениями сторон, отмечают исследователи.

Почему так происходит? Во-первых, китайские компании "дуют на воду" и не торопятся на российский рынок, поскольку не понимают, как будут работать вторичные санкции, говорит старший исследователь "Фонда Карнеги" Александр Габуев. По его словам, сейчас китайский бизнес интересуется Россией в основном на уровне "поехать и познакомиться".

Во-вторых, торопиться ему и не нужно: Россия - удобный с точки зрения логистики, но объективно маленький рынок с неоднозначными правилами игры и огромными рисками.

То, что Россия - не приоритетный для Китая партнер, подтверждает его торговая статистика. Россия не входит даже в первую пятерку стран по объему торгового оборота с Китаем и сопоставима по этому показателю - 117,2 млрд долларов США за прошедшую часть 2022 года - с Бразилией и Австралией. Оборот торговли Китая и США составил, для сравнения, больше 500 млрд долларов.

Торговля с США важна не только потому, что это большой рынок, но и потому, что без связи с ним невозможен технологический прогресс. И в Пекине это понимают. "Запад - основной источник технологий и умных инвестиций. Никто не захочет навредить себе на основных рынках ради российского", - рассуждает Габуев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай не спешит поставлять в Россию современные технологии

Абсолютно такое же объяснение дают и авторы валдайского доклада: "Зависимость от американских технологий, чипов и микросхем ставит Китай в уязвимое положение в случае любого обострения напряженности".

Что дальше? Массовой конкуренции за российский рынок среди китайских компаний Габуев не ждет, разве что в отдельных небольших нишах. Также он допускает, что бизнес, который все-таки пойдет в Россию, будет использовать российские компании-прокладки, чтобы "не нарываться" на санкции.

Тихая юанизация

Российские власти давно грезят о дедолларизации экономики. В очередной раз о ее "неизбежности" Владимир Путин заявил 12 сентября. Все бы ничего, но к финансовому суверенитету Россию это не приближает: долларизация тут же сменяется юанизацией.

В августе доля юаня в объеме торгов на Мосбирже приблизилась к 20% - при том, что еще в начале 2022 года она не достигала даже 1%. Всем остальным валютам, альтернативным "недружественным", - гонконгскому доллару, тенге, лире - очень далеко и до таких темпов роста, и до объемов.

Китайскую валюту покупают все. Только за август россияне-"физики" приобрели юаней почти на 40 млрд рублей, пишет в своем ежемесячном обзоре ЦБ. Впрочем, основной спрос пока обеспечивают банки: они купили юани почти на 252 млрд рублей.

Заинтересовано в этой валюте и государство. Глава минфина Антон Силуанов считает, что доля юаня в российских резервах будет расти. Это обсуждают не первый год, но пока она не достигла даже 3% - хотя действительно понемногу увеличивалась в последнее время. Правительство и ЦБ, по данным Bloomberg, намерены купить юани на 70 млрд долларов, чтобы ослабить курс рубля: чем он ниже, чем лучше бюджету. Наконец, юань и рубль будут использоваться в расчетах с Китаем за газ - это на ВЭФ анонсировал лично Путин. Правительство надеется, что доля юаня во внешнеторговых расчетах к 2024 году вырастет вдвое, до 40%.

Зависеть от китайской, а не американской валюты России может быть комфортнее в политическом плане. "Грубо говоря, Пекину искренне все равно, что Россия делает со своими оппозиционерами, пусть хоть сгнобит - точно так же и Москве неважно, что Пекин творит с уйгурами", - объясняет Габуев из "Фонда Карнеги".

Но в финансовом плане торговля юанем сопряжена со сложностями, которых нет у доллара и евро. Главная из них - юань не свободно конвертируемая валюта (курс устанавливает Народный банк Китая), а ее движение ограничено (юань просто так не вывезешь за границу).

Из-за этого удовлетворить юаневые запросы России на бирже нереально. Придется либо переходить на бартер, либо добиваться особого разрешения Китая и специальной кредитной линии. Но Пекин вряд ли пойдет на ее активацию: это может быть истолковано как финансовая поддержка России и повод для вторичных санкций, пишет эксперт "Фонда Карнеги" Александра Прокопенко.

Так или иначе, мяч явно не на стороне России: альтернатив у страны, фактически отрезанной от основных валютных рынков, немного.

Не очень мудрая обезьяна

Главная проблема российского "поворота на Восток" даже не в том, что его масштабы в разы меньше нужных. Хуже всего то, что он происходит вынужденно и не оставляет Москве никакого пространства для маневра.

"В современных условиях отношения со странами Азии становятся не выбором, а необходимостью", - признает даже программный директор "Валдая" Тимофей Бородачев.

Раньше у России была возможность балансировать между разными поставщиками в поисках оптимальной конфигурации рынка, говорит Габуев из "Фонда Карнеги". Он приводит в пример строительство сетей 5G в России. Такая связь уже работает в десятках стран, в том же Китае доступ к ней есть у 30% населения. Россиянам же о супербыстрой 5G остается только мечтать.

Еще год назад власти могли выбирать между разными поставщиками оборудования (своего в России нет): западными Nokia, Ericsson, Cisco и китайскими Huawei и ZTE. "Можно было "отдать" Север - Nokia, юг - Huawei, центр - Cisco, договорившись со всеми о наиболее выгодных для себя условиях", - рассуждает Габуев.

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Но все три западных поставщика ушли, а Huawei приостановил поставки. Теперь Россия в лучшем случае попадет в зависимость от одного китайского производителя, а в худшем просто решит, что денег на развитие 5G у нее нет. Точно так же будет и с другими технологиями: "без растущей зависимости от Китая невозможно будет сделать ничего, все самые современные разработки либо американо-, либо китаецентричные, третьего не дано", - говорит Габуев.