"Что делать мне с моим паспортом?" Десятки россиян не могут продлить вид на жительство в Польше

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Veronica Sovetova/TASS Подпись к фото, На границе с Польшей: новый железный занавес вот-вот закроется?

В нескольких странах ЕС у российских эмигрантов после начала войны России с Украиной начали возникать трудности с продлением или получением вида на жительство - не помогают ни учеба в стране, ни наличие постоянной работы. Так, в Польше несколько десятков российских граждан, которые в основном переехали туда до войны и не поддерживают ее, получили отказ по причинам, которые ограничены грифом "для служебного пользования". Что может ждать российских мигрантов в дальнейшем?

Наиль Аминов родился в Узбекистане, но в 2001 году уехал в Россию. В его родной стране тогда было неспокойно, происходили вооруженные столкновения и беспорядки.

14 лет спустя после переезда в Россию Наиль решил покинуть и эту страну. "После 2014 года, когда случилась аннексия Крыма, было уже сложно себя обманывать: "чувак, камон, хватит закрывать шоры, нужно что-то делать", - объясняет он.

В 2015 году он уехал в Египет и устроился инструктором по дайвингу. Три года спустя там же он встретил свою будущую жену - гражданку Беларуси. Сам Наиль за 14 лет в России успел получить российское гражданство.

В 2019 году Наиль переехал на родину жены, но прожили они там недолго. В 2020 году в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко: тысячи белорусов вышли на улицы из-за несогласия с результатами выборов. Протесты были жестоко подавлены властями, а многие их участники покинули страну.

Наиль и его жена на фоне этих событий продали в Беларуси все, что у них было: два фитнес-клуба, автомобили и недвижимость. А затем эмигрировали.

Новую жизнь супруги начали в апреле 2021 года в польском городе Катовице. Выбор страны объяснялся просто: у жены Наиля польские корни.

Автор фото, Nail Aminov Подпись к фото, Наиль Аминов с женой

"Жена и я пошли работать, пасынок пошел учиться и играть за польскую хоккейную команду. Понимая, что нам нравится жить в Польше, мы стали укореняться. Я пошел учиться, чтобы подтвердить свою рабочую специальность европейским сертификатом", - рассказывает Наиль.

В Польше мужчина трудится рабочим в сфере ЖКХ. Его жена открыла небольшой бизнес: она работает диетологом. Семья купила квартиру в Катовице.

Жена и пасынок Наиля смогли получить постоянный вид на жительство в Польше. Сам Наиль пребывал в стране по рабочей визе, а в 2021 году подал документы на вид на жительство по работе.

Но тут возникли проблемы. В июне 2022 года Наиль получил письмо, в котором говорилось, что его иммиграционное дело аннулируется, причины этого засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.

В письме от Силезского воеводства (так в Польше называются регионы), которое есть в распоряжении Би-би-си, действительно сообщается об отказе во временном разрешении на проживание и работу. В документе уточняется, что иммиграционные власти могут не обосновывать свое решение, если этого требуют соображения национальной обороны, безопасности или это необходимо для защиты общественного порядка.

Согласно письму, Наиль должен покинуть Польшу в течение 30 дней с даты принятия решения об отказе в продлении его визы. Мужчина подал апелляцию на это решение, пока она рассматривается, он может оставаться в стране. Из-за пандемии коронавируса в Польше автоматически продляются рабочие визы - это позволяет продолжать работать.

"Мы хотим одного - попросить польское государство показать причину этого отказа. Мы открыты, мы готовы, чтобы нас проверяли тщательнее," - рассказывает Наиль.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Катовице для семьи Наиля стал домом

Семье сейчас особенно сложно переехать: жена Наиля ждет ребенка.

"Очень страшно потерять работу и быть единственным кормильцем, когда у тебя пасынок играет в хоккей - это очень много отнимает денег. Жена беременная, и ей в декабре рожать... Я не знаю, как нам быть, что делать с беременной женой, у которой на руках вид на жительство, уже резидент Евросоюза. И что делать мне с моим паспортом, с моей историей, куда уезжать", - говорит Наиль.

Десятки отказов

Наиль - один из многих живущих в Польше граждан России, которые получили подобные письма.

Владимир (герой попросил не указывать его фамилию) приехал в эту страну в 2016 году учиться в университете в Познани. После окончания учебы в 2019 году мужчина переехал в Краков - работать аналитиком по финансовым преступлениям. Сейчас он работает в польском отделении одного швейцарского банка - занимается анализом рисков в правовом поле.

Владимир уже успел получить три годовых польских ВНЖ и начал оформлять четвертый, но неожиданно получил письмо о том, что в его деле содержится документ с конфиденциальной информацией.

"В каждом воеводстве сами письма выглядят немного по-разному. Например, в Поморском - в Гданьске - они посылают очень короткое письмо, в котором в открытую пишут, что мы сделали запрос в ABW (Польское агентство внутренней безопасности - Би-би-си), и ABW представили документы, которые засекречены. В моем письме было написано, что в течение семи или 14 дней вы можете это обжаловать. Так как я даже не понял, что это и о чем там, соответственно никаких действий не предпринял", - говорит Владимир.

В письме, с которым ознакомилась Би-би-си, говорится, что в деле содержится информация, которой присвоен статус "zastrzezona" (примерный перевод - "для служебного пользования"). Эти данные могут, среди прочего, быть связаны с угрозой национальной безопасности.

1 июля Владимира пригласили на собеседование в управление воеводства. Там ему показали его пакет документов - кроме конфиденциальной части. 7 сентября он получил официальный отказ. Он будет подавать апелляцию.

Владимир и Наиль - участники чата в "Телеграме", куда вошли еще несколько десятков русских эмигрантов в Польше, которые не смогли по разным причинам продлить или получить ВНЖ. В чате собирается статистика по таким случаям: согласно этим подсчетам, на 9 сентября подтвержденные документами отказы получили 86 человек (всего к организаторам группы обратились 118 человек, которые сказали, что получили письмо о засекреченных данных или отказ в ВНЖ, ПМЖ или гражданстве Польши). Большая часть из них получила письма, в которых польские власти ссылаются на конфиденциальную информацию.

Большинство членов группы - из Поморского воеводства. Это регион рядом с Калининградской областью России, в нем расположены технопарки, куда на работу часто приезжали российские специалисты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Польша выступает за визовые ограничения для россиян

В основном члены группы подавали на продление документов или получение новой карты на временное пребывание. В Польше ее называют pobyt czasowy - по сути это ВНЖ. Чаще всего россияне пытались получить документы по той причине, что работают в Польше.

Официальные данные подтверждают, что отказов гражданам России в ВНЖ и ПМЖ в этом году стало больше: около 6 тыс. с начала этого года против 6,3 тыс. за весь прошлый год.

Ситуация различается от региона к региону. Например, в Поморском воеводстве в прошлом году было только 15 отказов - и 117 в этом году. В Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава, в прошлом году было принято 573 негативных решения, а в этом - 663.

В Польше по всем типам документов проживает 14,5 тыс. россиян (на конец прошлого года эта цифра составляла 12,6 тыс.). Больше всего граждан России - 7,9 тыс. - живут именно по временным видам на жительство.

Законны ли такие отказы?

Польский закон "Об иностранцах" от 2013 года действительно позволяет отказывать в выдаче разрешения на постоянное или временное проживание "по соображениям обороноспособности или государственной безопасности или защиты безопасности и общественного правопорядка".

Другая статья этого же закона предполагает, что сотрудник, рассматривающий заявления, всегда должен запрашивать информацию у Пограничной службы, в полиции и в Агентстве внутренней безопасности.

Министерство внутренних дел Польши в ответ на запрос Би-би-си также сослалось на то, что вопросы, касающиеся вида на жительство, регулируются в Польше законом об иностранцах, а дела о выдаче вида на жительство ведут воеводские управления.

"Каждая заявка рассматривается индивидуально. Условия, изложенные в законе, должны быть соблюдены для получения вида на жительство", - говорится в ответе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Проблемы с продлением ВНЖ у россиян в Польше стали намного чаще возникать в 2022 году - после нападения России на Украину

Русская служба Би-би-си также направила запросы в Центр иммигрантов и поддержки иммигрантов и управление Поморского воеводства и ожидает ответа.

Два польских юриста, с которыми поговорила Би-би-си, отмечают, что действительно заметили рост отказов в продлении вида на жительство для российских граждан по конфиденциальным причинам. Раньше подобные отказы были отдельными случаями, уверяет доктор Адам Буландра.

Сейчас, по его наблюдениям, отказы стали массовыми. "Это еще не занесено в статистику, потому что это начало происходить, вероятно, в мае", - рассказал Буландра Би-би-си.

Что происходит в других странах

Некоторые другие страны Европы после нападения России на Украину также установили ограничения на получение и продление видов на жительство для россиян. Вот некоторые из них:

В конце июня Чехия объявила, что вместе с визами перестает выдавать виды на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года. В конце февраля премьер-министр республики Петр Фиала также поручил провести пересмотр уже выданных россиянам видов на жительство;

Латвия в начале апреля запретила выдавать гражданам Беларуси и России первичные ВНЖ - правда, с большим списком исключений, под который подпадает, например, воссоединение семьи (ограничения действуют до 30 июня 2023). Скорее всего, правила будут и дальше меняться. 16 сентября сейм принял в первом чтении поправки к закону об иммиграции. Они могут приостановить возможность продления видов на жительство для граждан России и Беларуси, в том числе тех, кто получил документы за инвестиции или покупку недвижимости в Латвии. В то же время закон также предусматривает целый ряд исключений.

В апреле власти Эстонии ввели ограничения на краткосрочную работу для граждан России и Беларуси. В частности, в стране запретили выдавать гражданам России и Беларуси визы для работы и предпринимательства и ВНЖ по этим же основаниям. В конце июля правительство ограничило гражданам России возможность подавать документы для получения визы или ВНЖ для учебы в Эстонии.

С 19 сентября Латвия, Литва и Эстония ввели запрет на въезд российских граждан с любыми шенгенскими визами - кроме отдельных гуманитарных случаев.

Старший научный сотрудник Центра прав человека Гентского университета и кандидат юридических наук Йельской школы права Сара Ганти отмечает, что при всей сложности политической ситуации в отдельных странах такие меры можно назвать популистскими.

"Эти меры, как правило, поддерживает население. Благодаря им, политики получают больший кредит доверия. И я думаю, что это очень опасно для верховенства права", - отмечает Ганти.

Евросоюз определяет единые для всех стран условия получения вида на жительство и обновления вида на жительство. Страны - члены ЕС должны соблюдать эти правила.

"И если посмотреть на все эти условия, то среди них нет условия не быть русским или не быть гражданином другого государства", - говорит Ганти. Сложность в том, чтобы доказать, что в отдельных отказах есть система.

Отказы не приходят вообще всем российским гражданам, поэтому это нельзя называть "сплошным" запретом, позже написала Ганти у себя в "Фейсбуке".