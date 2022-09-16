Что мы знаем о потерях России в ходе контрнаступления Украины?

Ольга Ившина

Би-би-си

29 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Стремительное контрнаступление Украины в Харьковской области привело не только к тому, что россияне оставили ряд ранее захваченных ими населенных пунктов, но и к потерям личного состава. На основе открытых источников Би-би-си удалось установить, что с 5 по 12 сентября Россия потеряла в Украине более 200 военных, в том числе 57 элитных специалистов - солдат и офицеров спецназа, морской пехоты, лучших частей ВДВ и Росгвардии.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Всего на 16 сентября нам удалось подтвердить информацию о 6476 погибших солдатах и офицерах.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку из официальных сообщений, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Данный график не виден в приложении. Откройте статью в браузере

Итоги отступления

Судя по открытым данным, за время контрнаступления Украины российская армия потеряла по меньшей мере трех подполковников. Друзья и сослуживцы сообщили, что подполковник Денис Лазутин погиб при обороне Балаклеи (точная дата смерти не называется, похороны назначены на 18 сентября). Командир батальона 106-й дивизии ВДВ Павел Кривов погиб под Изюмом 9 сентября. В тот же день, по сообщениям жителей Усть-Илимска, погиб комбат 70-й мотострелковой дивизии подполковник Дмитрий Кочетков.

В дни контрнаступления Украины в Харьковской области также погибли два подполковника в отставке. Обоим было больше 45 лет и оба отправились на войну в Украину добровольно. При этом погибший Кирилл Коростелев ранее успел отслужить пять лет во Французском иностранном легионе, а также повоевать в Сирии и Африке (скорее всего, в составе частной военной компании).

Всего только с 5 по 12 сентября в Украине погибло 27 офицеров. Среди них - два военных пилота. Это штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Автор фото, Wojciech Grzedzinski/For The Was Post via Getty

Среди погибших в ходе отступления - по меньшей мере 10 сотрудников Росгвардии, включая капитана отряда ОМОНа из Республики Коми. Судя по сообщениям из Харьковской области, первый удар контрнаступления украинских военных пришелся на расположение ОМОНа и СОБРа.

Именно эти соединения Росгвардии, которые обычно специализируются на разгоне демонстраций и задержании небольших групп вооруженных людей, оказались задействованы в общевойсковом бое. Участие в таких боях требует совсем иных знаний и тренировок, которых бойцам и офицерам Росгвардии может недоставать.

Также среди погибших с 5 по 12 сентября - по меньшей мере семь сотрудников спецназа ГРУ, 10 морских пехотинцев и по меньшей мере 29 десантников.

Информация о потерях российской стороны в ходе отступления в Харьковской области продолжает поступать. Обычно российские СМИ, официальные лица и родственники узнают и сообщают о гибели военных с некоторой задержкой.

Если график не отображается, попробуйте открыть статью в другом браузере

Подробнее о потерях за семь месяцев войны

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (301 человек), Бурятия (267 человек) и Краснодарский край (256 человек). Для сравнения: известно лишь о 23 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Во многих регионах России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью получить стабильный заработок.

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах, мемориалы в парках и воинских частях.

Подпись к фото, Мемориальный стенд, выставленный на соревнованиях по боксу в Борисоглебске

Необычным, но важным источником информации оказался стенд с фотографиями погибших военных, выставленный во время чемпионата вооруженных сил России по боксу в Борисоглебске. На нем были напечатаны данные 47 погибших солдат и офицеров 3-й гвардейской бригады спецназа ГРУ. Ознакомившись с фотографиями на стенде, Би-би-си выяснила, что фамилии большинства упомянутых спецназовцев ранее появлялись в СМИ и соцсетях, но без указания места службы. На стенде также были фотографии двух ГРУшников, о чьей гибели ранее не сообщалось публично.

Би-би-си также продолжает изучать захоронения на кладбищах в различных регионах России. На них мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

За прошедшие две недели такие могилы были обнаружены в Калужской и Калининградской областях, а также Краснодарском крае.

Если карта не видна, попробуйте открыть статью в другом браузере

Из 6476 установленного российского военного, погибшего в Украине, 1116 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них четыре генерала и 34 полковника.

Судя по данным за семь месяцев, наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. В российской армии именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя.

При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных руководством.

Автор фото, Wojciech Grzedzinski/For The Was Post via Getty

Большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны. Именно в то время российская армия испытывала наибольшие проблемы со связью и логистикой, а также наступала сразу по нескольким направлениям. После того как связь между штабами и непосредственно воюющими подразделениями была налажена, полковники и генералы стали гибнуть реже.

С 5 по 12 сентября вновь наблюдался всплеск подтвержденных потерь среди старших офицеров в звании от майора до подполковника. Возможно, это связано с тем, что отступающим подразделениям российской армии требовалась координация, и высокопоставленным военным снова приходилось выезжать на линию фронта.

По родам войск

На седьмой месяц войны наибольшее число потерь - 20% - приходится на пехоту. А вот доля погибших десантников постепенно снижается. На 16 сентября 17% всех установленных погибших - из ВДВ, хотя вплоть до начала августа каждый пятый установленный погибший был десантником.

Сейчас, по свидетельству источников Би-би-си на передовой, основная штурмовая нагрузка ложится на подразделения ЧВК и отряды тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами.

По данным ряда правозащитников, некоторые жители Чечни записываются в отряды "добровольцев" из-за поступающих им угроз и давления на семьи.

Перед отправкой на фронт отряды "добровольцев" часто проходят лишь 3-10 дней подготовки. Видимо, еще и поэтому "добровольцы" остаются самой быстрорастущей категорией потерь.

К 16 сентября подтверждена информация о гибели в Украине по меньшей мере семи заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. Первым о вербовке российских заключенных для отправки на фронт рассказал проект Gulagu.net в начале июля. Затем об этом написали журналисты нескольких изданий.

По подсчетам "Медиазоны", к конце августа на войну отправили как минимум 480 заключенных.

Каким может быть общее число погибших?

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

С учетом информации, поступающей с российских кладбищ и мемориалов, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из России и "народных милиций" Донецка и Луганска. На 16 сентября власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 2987 военнослужащих, в самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают.

В группах сторонников "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3600 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой "грузом 200".

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка сообщала о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 50 тысяч солдат и офицеров.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.