Срочников из Таманской дивизии отправляют оборонять Белгородскую область. Ехать хотят всего четверо

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Последствия одного из обстрелов Белгорода в июле 2022 года

Родственники троих военнослужащих, призванных весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, сообщили Би-би-си, что солдат готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область "для защиты государственной границы", а командование части давит на них, требуя от срочников подписать контракты. Сегодня Валуйки попали под обстрел, один местный житель погиб, двое ранены.

Матери троих военнослужащих, поступивших на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали Би-би-си, что все лето, пока солдаты проходили учебку, где новобранцев готовили к службе, в части вообще не было офицеров, а командовали новобранцами военнослужащие призывом старше.

Но в начале сентября офицеры в части появились: "Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, в Валуйки, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией", - рассказала мать одного из военнослужащих.

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников 1-го гвардейского мотострелкового полка в Валуйках.

Сестра одного из военнослужащих, который продолжает находиться там до сих пор, объясняет нынешнее движение в части ротацией: "Новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель. Мы пытались давить на командование части, чтобы хотя бы срочников вернули оттуда к месту постоянной службы в Подмосковье, но добиться ничего не смогли: формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях".

Президент России Владимир Путин еще весной заявлял, что солдаты срочной службы принимать участие в боевых действиях не будут, а когда выяснилось, что срочники все же оказывались на территории Украины, погибали там или попадали в плен, в ряде случаев принимались кадровые меры. Именно высокий процент срочников, оказавшихся на территории Украины, называли одной из причин отставки командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.

Родственники военнослужащих, которых отправляют на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий. Офицеры настаивали, что новобранцам надо скорее подписать контракты, а когда один из них намеренно сделал в приготовленном для него документе несколько грубых орфографических ошибок, то бумагу в его присутствии сожгли, после чего солдату было сказано, что на границу он отправится в любом случае, рассказывает мама одного из призывников.

Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы, так что весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и ехать на войну в части не много.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", - рассказала одна из матерей Би-би-си.

После тяжелых потерь в первые недели и месяцы вторжения в Украину, министерство обороны России развернуло масштабную рекламную кампанию краткосрочных контрактов на армейскую службу. Би-би-си рассказывала о том, как проходит скрытая мобилизация в ряды вооруженных сил.

Максимально широкий набор с марта был объявлен и в ряды ЧВК "Вагнер", а с недавнего времени человек, очень похожий на Евгения Пригожина, которого СМИ называют создателем этой военной компании, и называющий себя представителем ЧВК, лично объезжает исправительные колонии, вербуя в ряды наемников заключенных.

Свои отряды добровольцев в Грозном постоянно формирует и Рамзан Кадыров. Министерство обороны же, провалив набор на краткосрочные контракты, теперь, похоже, переходит к практике заманивания на контракт призванных только весной солдат срочной службы.

На информационно-деловом портале Наро-Фоминского городского округа можно найти много отзывов родственников военнослужащих за последние годы, которые рассказывают, что дисциплина и порядок в 1-м гвардейском полку всегда хромали: "В этом полку постоянно одно *** [безобразие], командиры унижают и не выслушивать своих солдат. Даже сами офицеры врут и воруют у солдат, и всем другим начальника на это наплевать. Это не часть, а дурдом. Офицеры постоянно пьяные ходят, в ротах бардак, куда не зайди" (сохранена орфография автора).

"Господа офицеры, что творится в воинской части 31135. У ваших солдат воруют все подряд: одежду, бритву - это что за порядки такие? Если это не прекратится, я буду писать письмо министру обороны. Не армия, а кавардак у вас там", - написал другой родственник служившего в этой части военнослужащего. "Ужасная часть, ужасно обращаются к новым солдатам: унижают, оскорбляют, в комнатах тараканы, в туалете вообще бардак, не часть, а ужас, не советую туда ходить", - отзыв от еще одной матери.