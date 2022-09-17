"Держать меня за барана не надо": как в российских школах проводят "Разговоры о важном"

Наталия Зотова

Би-би-си

40 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Evgeny Epachintsev/TASS

Как учителя в России тихо саботируют классные часы или, наоборот, заставляют школьников на них приходить, а родители пишут отказы и сами объясняют детям войну с Украиной, выяснила Би-би-си.

Классный час "Разговоры о важном" по решению минпросвещения России должен проходить в каждой школе первым уроком в понедельник. Программу выложили на официальном сайте. Среди методичек заметили и урок о "спецоперации", целью которого было убедить детей, что российские военные - герои, а в самопровозглашенных ДНР и ЛНР живут "русские люди", которым Россия помогает.

Когда начал разгораться скандал, методички пропали с сайта, а потом появились уже в отредактированном виде: все упоминания о войне с Украиной оттуда убрали.

Правда, министр Кравцов настаивает, что про "спецоперацию" детям все равно расскажут. Просто эту тему распределили по урокам всего года.

"Было скучно, и все спали"

"В первый день на эмоциях я так детям, пришедшим со школы, и выдала: "Сегодня наш президент начал войну с Украиной! " В ужасе были обе. Как? Зачем? Он с ума сошёл? Я, вот честно, не знала, как им это всё объяснить", - вспоминает мама двоих дочерей Марина (имя изменено).

С тех пор девочкам пришлось переубеждать своих друзей по поводу Украины и видеть, как отец с дедом едва ли не кричат друг на друга из-за войны. Бабушку и дедушку "конкретно ушибло телевизором", как говорит Марина. Из-за этого ей пришлось объяснять детям, как работает пропаганда.

"Они видят, что происходит, слышат разговоры вокруг. Приходят с вопросами. Я всегда считала, если появился вопрос, надо обсуждать. Любой. Даже если сложно. Стараюсь дать им информацию, - рассказала Марина Би-би-си. - Без фото из Бучи. Без зашкаливающих эмоций. Просто факты про разрушенный Мариуполь, про то, что ракеты летят на обычные дома, где живут обычные люди. И что это всё, вообще-то, военные преступления".

Автор фото, Anton Vergun/TASS Подпись к фото, 1 сентября в российской школе: государственная символика в изобилии

Теперь в их школе поднимают флаг под российский гимн каждое утро понедельника. От малышей, впрочем, и не требуют приходить. А старшая дочь Марины часто пропускает эту линейку, и пока ее не наказывали.

"Если будет обсуждаться СВО ("специальная военная операция" - так российские власти и пропаганда называют вторжение в Украину), Украина, или станут сильно напирать на величие родины, важность служения ей и поддержки каких-то "своих", что бы они ни творили, тогда буду писать классным руководительницам и в родительские чаты", - решила Марина про "Разговоры о важном". Но пока главное, что рассказывают о классных часах ее дети, - что было очень скучно и все спали.

"Учитель сказал, и все поверили - это никогда не работает"

Формально эти методички минпросвещения - лишь рекомендация. Они необязательны к исполнению, поэтому некоторые учителя решили избегать пропаганды на уроках. Например, учительница русского и литературы Юлия из Новоалтайска.

Перед началом учебного года директор ее школы рассказал коллективу о новых классных часах. Он представил их как возвращение воспитательной функции школы, о потере которой с распадом СССР в учительской среде многие грустят.

"Директор сказал, что эти "Разговоры о важном" - это возвращение к воспитанию нравственной личности, - рассказала Юлия корреспонденту Би-би-си. - Но когда показали сайты, стало ясно, что эти уроки воспитывают не миролюбие, не уважение к другим. Уроки разработаны дословно, все прописано: даже правильные ответы учеников. Например: "С чем у вас ассоциируется слово Родина?" И один из правильных ответов: "С родным селом"! Мало того, что эти уроки писал человек, который мало представляет детскую психологию, так он еще и учился лет 50 назад".

Эти уроки современным детям не подходят, уверена Юлия. "Учитель сказал, и все поверили - это никогда не работает. Нужно ставить проблемный вопрос, нужно заставлять их думать, чтобы они сами пришли к этим выводам. Тогда они их усвоят". Тем более невозможно навязать топорную пропаганду подросткам: "Они очень остро чувствуют, когда им дают только один вариант ответа, и сразу начинают спорить".

На уроках литературы Юлия часто обсуждает с детьми антивоенные произведения. "Это поэзия времен Великой Отечественной, где главный мотив - чтобы это никогда не повторилось, это "Поучение Владимира Мономаха": "ни правого, ни виновного не убивайте". Дети периодически шутят, не увезут ли их в тюрьму за то, что они это обсуждают".

По словам Юлии, большинство учителей в ее школе решили тихо саботировать "Разговоры о важном". Некоторые разрешают детям поспать лишние 45 минут и не отмечают отсутствующих. Другие проводят обычный классный час, где обсуждаются дела класса, а не политика. Или предлагают детям заняться своими делами, а сами проверяют тетради или готовятся к урокам.

"Кто-то [так поступает] из-за антивоенной позиции, кто-то - потому что у них нагрузка в 50 часов и им не до этого, кто-то просто не хочет заморачиваться, - объясняет Юлия. - Да и вообще алтайские учителя не в восторге от московских инициатив. В крае каста учителей негативно относится к минпросвещения, к тому, что в Москве и Питере зарплаты учителей выше, а у нас копейки. Недавно учителям повысили зарплаты на 8%, но сняли доплаты, и зарплата осталась прежняя. Это не добавляет любви к власти, к системе".

За стандартную учительскую ставку в 18 часов полагается зарплата, на которую прожить нельзя. Поэтому учителя берут минимум 24 часа нагрузки в месяц. "И даже больше, кто сколько вытянет", - говорит учительница.

Кстати, учителям за "Разговоры о важном" не доплачивают. Час работы добавился, но поскольку это официально не урок, они фактически должны вести его бесплатно. Татьяна (имя изменено) - учительница русского языка из Удмуртии - на этом основании и решила не идти по методичке.

"Мне за этот час не платят, договор на внеурочную деятельность со мной никто не заключал, а классный час я могу вести, как считаю нужным. Мне кажется, важнее с детьми говорить о возрастающей агрессии, о том, что такое ярлыки, предрассудки, откуда они берутся, как противостоять агрессии в обществе", - сказала Татьяна Би-би-си.

С юридической точки зрения наказать ее за это будет сложно, рассуждает она, но на практике - могут попытаться. "Директор школы - единоросс до мозга костей и исполнитель, но надеюсь, что не людоед", - подытожила учительница.

"Ребенок ожидает репрессий"

"Разговоры о важном" необязательны не только для учителей, но и для учеников, ведь это, опять-таки, не урок. На этом настаивает профсоюз "Альянс учителей", который опубликовал инструкцию для родителей, как отказаться от этого предмета - написать заявление на имя директора.

Учительница Татьяна из Удмуртии - еще и мать старшеклассницы. Она хотела написать как раз такой отказ от классных часов, но 16-летняя дочка ей запретила.

"Ребенок хочет быть в безопасности, ожидает репрессий. Атмосфера [в классе] такая, что проще прийти и отсидеть, - объясняет Татьяна. - Для ее учителя это не совсем формальность, и он будет принимать санкции, а с этим не каждый ребенок захочет связываться. Тем более когда в классе немного таких, кто готов сказать "нет".

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS

Отношения в школе действительно накаляются из-за войны. Еще весной сын Петра (имя изменено), четвероклассник из Иваново, сказал в школе: "Слава Украине!" Дело было на перемене, но учительница все равно услышала, прикрикнула на мальчика, что так говорить он не имеет права, и настроила весь класс против него, рассказывает Петр. Другие дети были готовы чуть ли не драться с ним из-за этих слов.

Дошло до разбирательств отца с директором, который все-таки извинился перед Петром. А в дневнике сына Петр написал послание учительнице по-украински: "Если это повторится, я буду добиваться вашего увольнения! Слава Украине! Героям слава! И следуйте за военным кораблем!"

Чтобы уберечь ребенка от конфликтов, Петр теперь учит его, что свое мнение не обязательно "выпячивать": "Я на данный момент говорю: глупых и одурманенных пропагандой людей довольно много. Ты можешь иметь свое мнение, но надо его немножко придержать".

В сентябре сын пришел с "Разговоров о важном" и заявил папе, что на занятии был "полный патриотизм". Учительница говорила, что американцы живут только ради денег и у них "нет нации", а также цитировала Путина: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

Зато у старшей дочери Петра - она учится в другой школе - на "Разговорах" пропаганды не было, а обсуждали поступление в институт, насущную тему для одиннадцатиклассников.

Теперь Петр собирается написать в школу сына отказ от этих занятий, как советует "Альянс учителей".

Несогласные одиночки и кивающие родители

Чтобы избежать еженедельных "разговоров", школьнику по крайней мере нужно заступничество родителя. Десятиклассница Лиза из Воронежа принципиально хотела это занятие пропустить - а все вокруг требовали, чтобы она пришла.

Придя в школу ко второму уроку, Лиза прямо сказала, что не проспала, а не пришла потому, что это необязательное занятие. Дальше состоялась неприятная беседа с классным руководителем и завучем: они говорили, что эти уроки воспитывают патриотизм, что внеурочка тоже обязательна для учеников, а на возражения отвечали: "Ты будешь иметь право это говорить, когда будешь совершеннолетняя". Мать Лизы, которая поддерживает войну, по словам девочки, накричала на нее и попыталась отобрать ноутбук.

Большинство одноклассников девушки просто пропускают мимо ушей "Разговоры о важном", говорит она. Тема войны им вообще неинтересна. "Хотя я не понимаю, как это может быть неинтересно, - добавляет Лиза. - Это слово в этом контексте даже неуместно, ведь происходящее важно, нельзя не думать про это". В начале войны она поссорилась с подругой, которая высказывалась за войну и оскорбляла украинцев.

А всего через несколько дней после конфликта в школе десятиклассникам прислали постоянное расписание на семестр. "Разговоров о важном" там не оказалось. Удивившись, Лиза уточнила у классной руководительницы, и та сказала, что классных часов больше не будет: "Или, может быть, будем ставить седьмым уроком".

"Есть множество примеров, когда прав остается тот, кто был в меньшинстве. Это поддерживает", - рассуждает Лиза.

В меньшинстве чувствует себя и петербурженка Елена (имя изменено). А точнее, в одиночестве. У нее двое детей: семи и двенадцати лет. И она твердо намерена уберечь их от пропаганды.

"Родители на собрании мило кивали и записывали. Ни один не поднял вопрос, кроме меня", - расстраивается она. Елена же сказала, что ее 12-летний сын не обязан приходить на поднятие флага. Ей ответили, что посещение обязательно и "это федеральный закон".

На деле никакого закона нет, и Елена это понимает: "Держать меня за барана не надо. Если бы каждый гражданин знал, на что он имеет право, мы бы жили в другой стране".

Одинокой она чувствует себя не только среди других родителей. После начала войны она поссорилась с родными: те поддержали вторжение, и даже отец-одессит перестал общаться с Еленой.

"Я объясняю детям, что в стране, где царит диктатура, им не повезло: их мать законченный либерал", - говорит она. Сыну она объясняет, что никакая война не может быть правильной - а тем более захватническая. Летом мальчик перестал общаться с друзьями по даче, которые одобрили вторжение в Украину.

Узнав о новых классных часах, Елена сразу же написала отказ от "Разговоров о важном". Но когда сын пришел в понедельник ко второму уроку, дежурный по школе "влепил ребенку замечание" из-за опоздания, рассказывает Елена. В следующий понедельник она собирается идти в школу вместе с ребенком, чтобы объяснить, что это ее решение. Настроена она воинственно.

"Я сильно не люблю учителей: они подтасовывают выборы, берут под козырек в ответ на любую дурацкую инициативу государства, даже не подумав, как это можно обойти", - признается Елена.