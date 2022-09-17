Выборы в Италии: "Мое сердце разобьется, если мой 93-летний магазин закроется из-за цен на энергию"

Марк Лоуэн

Корреспондент Би-би-си, Триест, Италия

час назад

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Подпись к фото, Джанадреа Пиполо опасается, что из-за стремительного роста счетов его магазин мороженого, открытый его дедом в 1929 году, может закрыться

Фисташки, лесные орехи и ягоды — вкусы и рецепты изменились за 93-летнюю историю мороженого Pipolo, но сам магазинчик на морском берегу в Триесте никуда не делся. Однако энергетический кризис в Европе может положить конец его почти вековой истории. О том, как накануне выборов живет Италия - в материале Би-би-си.

Плакат на стене над коробками с деликатесами показывает ежемесячный счет за электроэнергию: 4 483,45 евро за август 2021 года, 15 539,18 евро - за август 2022.

Над цифрами слова: "Io Non Voto" ("Я не голосую").

В преддверии парламентских выборов в Италии, которые состоятся на следующей неделе, владелец магазина Джанадреа Пиполо считает, что политикам следует больше сосредоточиться на чрезвычайной ситуации, связанной с ростом стоимости жизни в стране.

"Мы можем продержаться еще два-три месяца, но после этого перестанем платить по счетам, потому что это невыносимо, - говорит он. - Нам отключат электричество, и магазин придется закрыть. Это разобьет мне сердце, особенно после всех проблем с пандемией. Мой дед открыл этот магазин в 1929 году. Мы пережили Вторую мировую войну и все остальное, и перспектива закрыться из-за кризиса с электричеством очень болезненна".

Всего час езды к северу от Триеста - и сразу становится понятно, что стоит за этим кризисом.

В туннеле, прорытом в горах в Тарвизио, недалеко от границы Италии с Австрией, из-под земли поднимаются две железные трубы, по которым идет ценный товар, на который Европа полагалась десятилетиями - российский газ. Это рычаг, который давал Владимиру Путину влияние на Запад. Но оно сходит на нет.

Подпись к фото, Из-за санкций против России "Газпром" ограничил поставки по трубопроводам Европы, в том числе в Тарвизио

До начала войны в Украине по этому трубопроводу проходило 40% итальянского газа, при этом Италия была вторым по величине импортером в ЕС. Сейчас эта доля сократилась до 18% - Европа отучается от своей зависимости от Москвы.

Эта диверсификация и санкции Запада против Кремля побудили российского газового монополиста "Газпром" ограничить поставки по европейским трубопроводам, в том числе через Тарвизио.

Резкое сокращение поставок российского газа привело к росту цен во всем мире, а кризис, связанный с ростом стоимости жизни, сейчас находится в центре внимания избирателей на предстоящих выборах в Италии.

"Главная точка входа газа больше не здесь, а на Сицилии, где газ поступает из Алжира, - говорит Симоне Нобили из SNAM, оператора итальянских газовых сетей. - Итальянское правительство пытается максимально диверсифицировать поставки не только по трубам, но и сжиженного природного газа (СПГ)".

Недавно заключенные контракты с Алжиром сделали его крупнейшим поставщиком газа в Италию, оттеснив Россию.

Поставки из других источников, в том числе из Азербайджана и по трубопроводу, транспортирующему газ из Норвегии и Нидерландов, также выросли. А Италия вкладывает больше средств в газификацию СПГ, полученного морем в основном из Катара и США.

Подпись к фото, Симоне Нобили говорит, что надеется избежать необходимости нормировать потребление газа

"Очень сложно предсказать, будет ли у нас достаточно газа, — говорит Нобили. - Вместе с правительством мы усердно работаем, чтобы попытаться разрешить ситуацию или, по крайней мере, успешно бороться с тем, чтобы избежать нормирования газа. До сих пор Россия всегда была надежным поставщиком: даже во время Холодной воды у нас был газ".

Но наступает новая эра, и в Европе допускают, что Москва полностью прекратит поставки.

Газохранилища Италии в настоящее время заполнены более чем на 80%, страна готовится к суровой и дорогостоящей зиме.

Рост цен вызывает опасения, что желание поддерживать Украину здесь может сойти на нет. Сокращая поставки газа, Путин явно на это рассчитывает.

Опросы уже показывают, что большинство итальянцев выступают против отправки оружия в Украину. У Италии глубокие исторические связи с Россией, из-за чего Рим зачастую считают слабым звеном в западной коалиции в поддержку Украины.

Покидающий свой пост премьер-министр Марио Драги был ключевой опорой Киева, но некоторые считают, что новое правое правительство может изменить курс.

В то время как Джорджия Мелони, фаворит на пост премьер-министра, твердо поддерживает позицию Драги по Украине, ее партнеры по коалиции Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони - давние русофилы и имеют тесные личные связи с Путиным.

Подпись к фото, Опросы показывают, что большинство итальянцев, как Алессандра Ричетти, против того, чтобы их правительство поставляло оружие в Украину

"Я не думаю, что отношения некоторых политиков с Россией стоят за тем, как мы относимся к войне, - говорит Алессандра Рикетти, принимавшая участие в пацифистских демонстрациях в Триесте. - Речь идет о нашей Конституции, которая прямо отвергает участие в войнах. Я хочу, чтобы следующее правительство прекратило поставки оружия в Украину".

Она считает лицемерием отказываться от российского газа из-за действий России на Украине, при этом получая его из Катара и Алжира, стран "с грязной репутацией в области прав человека". "При этом мы ничего не говорим о том, как эта война ставит на колени большинство европейцев", - добавляет она.

В коммерческом порту Триеста, крупнейшем в Италии по числу проходящих судов, бизнес процветает, поскольку адриатические маршруты заменяют заторы в Черном море.

Сейчас здесь разгружается большой контейнеровоз, перевозящий товары из Турции. Президент администрации порта Зено Д'Агостино говорит, что с начала войны количество грузов увеличилось на 25-30%.

"Для нас это хорошо, - говорит он. - Но если посмотреть, почему эти потоки растут, то это плохо, потому что я не люблю войну. Для нас все происходящее - это новые возможности, потому что мы - это связующе звено между все более разделенным миром".

В море, недалеко от порта, стоит самая большая в мире парусная яхта, конфискованная итальянскими властями у близкого к Кремлю российского олигарха. Восьмипалубное судно длиной 143 метра оценивается в 530 миллионов евро.