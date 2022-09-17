"Из них такое поперло, что никто не ожидал". Как заключенные реагируют на призывы вступить в ЧВК "Вагнера"

Сергей Горяшко, Анастасия Платонова, Андрей Захаров, Ольга Просвирова

Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Украинское контрнаступление привело к большим потерям у российских войск

Человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, уже два месяца ездит по российским колониям, агитируя заключенных вступить в ЧВК "Вагнера". Как выяснила Би-би-си, такая агитация не нравится ряду сотрудников ФСИН - некоторые арестанты перестают подчиняться администрации. Юристы утверждают, что законным образом отправить заключенных на войну нельзя. Тем не менее администрации подчиняются - по закону "Пригожин" не мог даже зайти на территорию колонии.

Колония, где монолог человека, похожего на Пригожина, перед заключенными сняли на видео, - это ИК-6 в Марий Эл. Определить место съемки удалось по фону на видео - на нем виден храм с зеленой крышей и труба промзоны. Такой храм есть в ИК-6, он стоит рядом с промзоной колонии.

Два собеседника Би-би-си - отец заключенного, отбывающего наказание в ИК-6, и заключенный, отбывавший ранее наказание в этой колонии, подтвердили место съемки, также они знают, что там в ИК-6 несколько дней назад приезжал "Пригожин". Оба говорили с Би-би-си на условиях анонимности, поскольку опасаются за собственную безопасность. Ранее два других собеседника Би-би-си, знакомых с бизнесменом, узнали Пригожина на видео из колонии.

"Вывели на плац даже злостных нарушителей"

Видео из колонии начало распространяться в телеграм-каналах 14 сентября. СМИ писали о Пригожине как о создателе "Вагнера". На видео человек называет себя представителем ЧВК. СМИ уже неоднократно сообщали, что бизнесмен лично объезжает исправительные колонии, вербуя в ряды наемников заключенных.

Официально частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" не существует - наемничество запрещено российским и международным законодательством. Российские власти до войны в Украине отрицали существование ЧВК. В мае 2022 года глава МИДа Сергей Лавров говорил, что ЧВК "Вагнера" не связана с российскими властями и не воюет в Украине. А в июле в прокремлевской "Комсомольской правде" вышел репортаж об участии "легендарной" ЧВК в боях в Украине.

О том, что в ИК-6 выступал человек, похожий на Пригожина, один из собеседников Би-би-си узнал от своего сына, заключенного этой колонии. Тот позвонил отцу в понедельник, 12 сентября, и рассказал, что накануне "приехал какой-то человек, похожий на Пригожина, имени своего не называл", предлагал поехать воевать в Украину.

Автор фото, Leaked video

Другой собеседник Би-би-си тоже говорит, что "представитель ЧВК" был в ИК-6 в воскресенье. "Я читал новости, что он ездит по колониям, но это было так далеко, а тут на видео мой родной плац. Все как в других колониях говорят - вывели на плац всех, включая злостных нарушителей, которые не должны были там оказаться", - рассказал он.

Встреча с человеком из ЧВК в ИК-6 состоялась впервые, но ранее в колонии проводили собеседования с некоторыми заключенными сотрудники учреждения - они пытались выяснить, не хотели бы те поехать добровольцами воевать в Украину. Так пересказывает разговор с сыном собеседник Би-би-си. На эти собеседования вызывали не всех - в основном, осужденных "по профильным статьям - разбой, умышленное убийство", рассказывает отец заключенного. Осужденных, например, по статье "терроризм" и на разговоры с руководством не звали, и на плац к представителю ЧВК не выводили. Бывший заключенный ИК-6 отмечает, что там сидят заключенные, попавшие в колонию строгого режима впервые - это "насильники, убийцы и наркоторговцы".

"В приоритете у вербовщиков изначально были осужденные по тяжким статьям, но во время первых приездов в колонии были более жесткие ограничения в отношении "неблагонадежных" - тех, кто сидит по делам о наркотиках и сексуальных преступлениях", - говорит руководитель юридической службы "Руси сидящей" (организация внесена в реестр "иноагентов") Ольга Подоплелова. Сейчас, похоже, берут и таких. "Пригожин" на видео объясняет, что статья 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков) может препятствовать отправке на войну, исходя "исключительно из того, была зависимость или нет". Чтобы выяснить "насколько человек устойчив", вербовщикам достаточно "провести полиграф и задать вопросы", заявил он. Он подтвердил, что шанс отправиться на войну есть и у тех кто сидит по "сексуальным статьям": "Мы понимаем, что бывают ошибки". "Представитель ЧВК" не скрывал своего отношения к качеству российского правосудия.

При этом если осужденных по "террористическим" статьям на войну не зовут, то вероятно потому, что такие дела зачастую являются политическими и связаны с обвинениями в преступлениях против конституционного строя и действующей власти, считает Подоплелова.

"Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожая", - говорит на видео человек, в котором собеседники Би-би-си узнают Пригожина. Он обещает заключенным свободу и помилование после полугода "службы".

Отец заключенного обращает внимание, что лысый мужчина, выступавший перед заключенными, говорил про зарплату и обещал помилование: "Общие слова, ничем не подкрепленные: будет и это, и то, и бюст на родине героя. Никто не задумывается, как это будет, какой механизм". Условие, которое обозначил человек, похожий на Пригожина, - полгода пробыть на передовой.

По словам собеседника Би-би-си, из примерно 600 заключенных колонии поехать в Украину согласились несколько десятков человек. Другой собеседник Би-би-си, отбывавший в прошлом году наказание в ИК-6 и поддерживающий связь с оставшимися там заключенными назвал похожие цифры - по его данным, записаться в ЧВК захотели около сотни заключенных.

В четверг отцу заключенного стало известно, что в списки ЧВК попали не все желающие - приняли 77 человек. По его словам, их всех увезли из колонии в ночь с пятницы на субботу, никаких документов в администрации они не подписывали.

Собеседник Би-би-си, отбывший наказание в ИК-6, знает о заключенных по статье "убийство", согласившихся поехать на войну": "Один человек по 105-й ["убийство" - ред.], которого я знаю, абсолютно адекватный парень, абсолютно несправедливо на него повесили нарушений в начале срока, ему осталось немного, два-три года, но он не может освободиться по УДО, и вот поедет теперь туда".

"Начали агрессивно себя вести: мол, нам пофигу, два дня осталось"

На видео "Пригожин" напутствует потенциальных бойцов: "Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, - они выживают лучше".

"Когда им сказали, что через несколько дней их увезут, из них такое поперло, что никто не ожидал, - рассказывает отец заключенного со слов сына. - Начали агрессивно себя вести - с охраной, со своими же, мол, нам пофигу, нам осталось два дня, и никто нам не указ. Охрана, мне кажется, сама не дождется, когда они уедут, неспокойно из-за них все".

Администрация колонии, по его словам, недовольна приездом вероятного руководителя ЧВК: "К ним приезжают и хозяйничают в их вотчине, никому не понравится, если в чужой монастырь со своим уставом". Ни его сын, ни кто-либо из его окружения не пытались завербоваться в ЧВК, утверждает собеседник Би-би-си. Сам он тоже войну не поддерживает: "Я, мягко говоря, против".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Бывший наемник "ЧВК Вагнер" о российской армии

"Те, кто топил за Путина, - как ни странно, среди зэков есть много поддерживающих Путина - кто поддерживали, отнеслись позитивно, кто нет - молча послушали, ушли и в тихом шоке находятся. Большинство тех, кто индифферентен. Людей с ясной позицией, что тех, что тех, не так много. Небольшой перевес у тех, кто поддерживает. Чем ближе [война] становится к твоему лагерю, где ты сидишь, тем меньше зэк это поддерживает. Тем больше тех, кто предпочитает молчать", - так описывает общественное мнение в ИК-6 ее бывший заключенный - со знакомыми оттуда он поддерживает связь.

По его данным, такие же встречи "Пригожин" провел в еще двух колониях в Марий Эл - в поселках Медведево и Куяре (в Медведево ИК-3, поблизости от Куяра в поселке Лесном - ИК-4). В последней поехать воевать захотели около 200 человек.

В соседней с ИК-6 колонии, где есть содержащиеся на облегченном режиме заключенные (им, например, разрешено больше свиданий и больше передач), о возможности записаться в ЧВК объявлял начальник лагеря. Из примерно 80 человек двое согласились поехать на войну, утверждает собеседник Би-би-си. Он предположил, что в такую небольшую по численности колонию самому Пригожину просто было неинтересно ехать.

Юристы, с которыми поговорила Би-би-си, отмечают, что официально оформить отправку на войну заключенных невозможно, но без серьезного административного ресурса администрации колоний не смогли бы даже запустить на свою территорию представителей ЧВК, а тем более разрешить вывезти оттуда заключенных. Не исключено, что начальство в колониях получает письменные указания, говорит один из собеседников Би-би-си (адвокат ведет дело завербованного для участия в боевых действиях заключенного по поручению его родственницы). "Любой сотрудник ФСИН понимает, что сегодня у него забрали заключенного, а завтра спросят, где он", - рассуждает он

Адвокат отмечает, что для перевода осужденных из других субъектов РФ в колонии приграничных регионов необходимо распоряжение ФСИН, но оформить его можно "за полчаса" - например, на основании рапорта о личной опасности для осужденного находиться на прежнем месте и невозможности перевода в другую колонию в том же субъекте РФ.

"Ребята, мы вам это не запрещаем, мы вам это гарантируем"

На опубликованное видео с выступлением "Пригожина" попала не вся его речь, утверждает собеседник Би-би-си, знакомый с ситуацией в ИК-6. Кроме того, он обращает внимание, что "представитель ЧВК" называет дезертирство, мародерство, наркотики и алкоголь смертными грехами, хотя судя по информации из других колоний, без камеры человек, похожий на Пригожина, говорил иначе: "В СМИ, когда сообщали о его визитах в другие колонии, [это называлось не смертными грехами], это был, наоборот, selling point такой: мол, ребята, мы вам это не запрещаем, мы вам это гарантируем, ну кроме дезертирства, понятное дело".

Собеседник Би-би-си также утверждает, что опубликованную на этой неделе запись встречи с заключенными снимал человек, приехавший с "представителем ЧВК" в колонию. Сам "Пригожин" на встрече представил его тыловиком ЧВК. "Очевидцы припоминают, что этот фраер убрал свой айфон в нагрудный карман, откуда, видимо, удачно выглядывала камера, - говорит собеседник Би-би-си со знакомыми в ИК-6. - С отправкой наемников все идет своим чередом, ходит слух, что ЧВК сами слили эту тему, подобрав рекламные фразы. Также, например, они снимают успешных зэков на фронте на фоне хорошей бытовухи и вычищенного оружия, чтобы соблазнять людей на зонах на новые контрактные поступления".

Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Евгений Пригожин в последнее время увеличил свою медийную активность

Пресс-служба "Конкорда" (компании Пригожина), через которую тот иногда отвечает журналистам, сначала сообщила, что человек на видео из колонии "чудовищно похож на Евгения Викторовича [Пригожина]": "Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и, похоже, у него это успешно получается". Вечером 15 сентября пресс-служба на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала слова, которые она приписывает самому бизнесмену.

"Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети - решайте сами".

Появление видео с выступлением человека, похожего на Пригожина, вероятно, может быть связано с выросшей за последнее время активностью самого владельца "Конкорда". Эта активность сама по себе не менее интересна, чем пламенная речь "повара Путина" перед заключенными.

В конце августа, на поминках по Дарье Дугиной, Пригожин дал видеокомментарий изданию "Федеральное агентство новостей" (ФАН), которое, по данным американских властей и многочисленных журналистских расследований, также спонсируется предпринимателем. До этого он не давал видеоинтервью, предпочитая демонстрировать свой спорный юмор в телеграм-канале пресс-службы. Именно комментарий "ФАНу" дает возможность полагать, что на записи из колонии тоже Пригожин - у человека, выступившего в ИК-6 в Марий Эл, та же внешность, тот же тембр голоса и манера говорить, что и у бизнесмена Пригожина.

Чуть раньше пресс-служба "Конкорда" распространила фотографию: на ней Пригожин почтительно возлагает цветы на могилу погибшего в Украине заключенного. Везде - на видео из колонии, в комментарии "ФАНу" и на снимке у могилы - на груди у человека видна награда, похожая на звезду героя России. Этим летом в телеграм-каналах ходили слухи, что Путин вручил ее Пригожину закрытым указом, и когда эту информацию попросили прокомментировать Дмитрия Пескова, то он уклончиво заметил, что "все открытые указы мы публикуем".

Возросшая публичная активность Пригожина совпала с уголовным делом, которое было возбуждено по статье "Мошенничество" в отношении двух сотрудников петербургского издания "Народные новости" - Евгения Москвина и Алексея Слободенюка. "Народные новости" входят вместе с "ФАН" в один холдинг "Патриот", попечительский совет которого официально возглавляет Пригожин.

С Шойгу у Пригожина также не самые теплые отношения, рассказывали ранее источники Би-би-си в окружении петербургского предпринимателя.

"Кого-то дома никто не ждет. Многие ведутся на деньги"

С начала лета "вагнеровцы" объехали около 35 колоний в европейской части России, кроме Калининградской области, Чечни и Дагестана, рассказала Би-би-си Ольга Подоплелова из "Руси сидящей". Самые восточные регионы, куда добрались рекрутеры, по данным, которые фонд считает подтвержденными, - Татарстан и Кировская область, говорит она.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как работает частная военная компания "Вагнер". Интервью с наемником

Завербовать на войну удалось уже не менее 7 тысяч заключенных, заявляла руководитель "Руси сидящей" Ольга Романова. В среднем на каждую колонию таким образом приходится по 200 завербованных заключенных. Подоплелова считает, что это реально, учитывая, что в некоторые колонии представители "Вагнера" приезжали уже не раз.

С этой оценкой согласен адвокат, представляющий интересы завербованного в ЧВК заключенного. В каждый известный ему приезд вербовщики набирали не менее 30 и до 100 заключенных.

Собеседник Би-би-си из Тверской ИК-10 подтверждает, что по колониям действительно ездят представители ЧВК "Вагнер": "Рассказывают: вы подписываете контракт от полугода до года. Вы там отвоюете, а потом через помилование поедете домой. Еще обещают немаленькие деньги, полное обеспечение, форму выдать, якобы с едой проблем нет. Но на самом деле поступает информация, что в плане обеспечения все намного хуже. Если найдешь, что пожрать, - хорошо. А нет - ну и нет".

По его словам тех, кто подписывает контракт, по всей видимости, этапируют в колонии Ростовской области - конкретной информации о том, в какие именно, нет. Это транзитная зона, где, заключенные уже непосредственно заключают контракты, говорит собеседник Би-би-си. Оттуда заключенных везут в те точки, где они должны воевать. "Потом, если жив остался, обещают, что домой попадешь. В основном соглашаются те, у кого большие сроки. Кого-то дома никто не ждет. Многие ведутся на деньги. Их вроде бы платят, хоть и с опозданием. Даже если получаешь ранение - выплаты немаленькие, знаю человека, который в госпитале лежит сейчас, ему заплатили", - рассказал собеседник Би-би-си.

Что происходит в приграничной колонии и на каких основаниях оттуда вывозят заключенных в Украину - непонятно, говорит юрист. Он напоминает, что колонии в приграничных с Украиной районах недавно закрывали на ремонт. В таких случаях личный состав в колонии расформировывают - возможно, управлять этими колониями "после ремонта" направили "кого надо".

"Можно было внести поправки в законодательство, легализующие отправку заключенных на фронт, но об этом сейчас просто никто не думает, так как ситуация на фронте вынуждает принимать срочные решения", - рассуждает адвокат - собеседник Би-би-си.

"Если поймут, что их обманули - могут повернуть оружие в другую сторону"

Кроме зарплаты на уровне других членов ЧВК Пригожин обещает заключенным помилование через полгода со снятием судимости. Проверить реальность обещаний пока невозможно - полгода с начала массовых вербовок еще не истекли.

Согласно Конституции президент действительно может помиловать кого угодно, причем и не публично. Как неоднократно признавал Верховный суд, процедура помилования не регулируется уголовным или уголовно-процессуальным законодательством и "осуществляется за пределами правосудия". При этом даже если в указе о помиловании говорится не об одном, а о нескольких осужденных, он не считается нормативным правовым актом, содержит конфиденциальные сведения и потому не должен быть опубликован, считает Верховный суд.

Следовательно, имена тех, кого помилует президент за согласие воевать в Украине, не появятся в публичном доступе, а узнать их количество можно будет, только если они попадут в статистические отчеты.

Неизвестно, когда могут помиловать первых бойцов-заключенных - никаких данных о том, как "вагнеровцы" собираются отсчитывать эти шесть месяцев нет. Адвокат, с которым пообщалась Би-би-си на условиях анонимности, уверен, что завербованные столкнутся с неожиданностями: "Например, в счет пойдут только дни, проведенные в бою, а сидение в окопе засчитываться не будет". Таким образом, полагает юрист, срок может фактически удвоиться, и шансов выжить за это время почти не останется. Тем более, что погибнуть можно не только в бою, но и за "любое неповиновение" [командирам], рассуждает юрист. Пригожин в той части выступления в колонии, которая попала на видео, обещал расстрел на месте за дезертирство.

В том, чтобы помиловать было некого, могут быть заинтересованы и сами власти, продолжает собеседник Би-би-си: "Убийц, маньяков и каннибалов отпускать опасно". Но если через несколько месяцев, когда истекут обещанные полгода, арестанты выживут и их не отпустят, властям грозят серьезные проблемы: "Если поймут, что их обманули - могут повернуть оружие в другую сторону".

Если же кому-то из осужденных удастся дожить до помилования, проблемы, учитывая их боевой опыт и опыт заключения, могут возникнуть уже у мирного населения, полагает Подоплелова из "Руси сидящей": "Есть высокая вероятность, что уровень насилия повысится в разы, кратно".

Проблемы у властей могут возникнуть, если родственники начнут массово добиваться выяснения местонахождения завербованных заключенных, а также причин смерти, говорит адвокат, который представляет интересы завербованного в ЧВК заключённого. Случаев активных попыток добиться выяснения нового места нахождения арестанта, а также попыток его вернуть назад, пока немного. За сам факт подачи этих обращений родственники могут быть привлечены к ответственности за фейки и дискредитацию ВС РФ. При попытке привлечения к уголовной ответственности за пособничество в наемничестве лиц, вербующих и способствующих вербовке заключенных на фронт, существует опасность привлечения по ст. 359 УК РФ ("Наемничество") самих заключенных.

Еще больше вопросов связаны с легализацией гибели на войне осужденных. Посмертное помилование не предусмотрено Конституцией и законами, поскольку это акт милосердия, направленный на освобождение или смягчение участи осужденного. При этом действующая процедура помилования предусматривает наличие в деле справки о здоровье, отмечает адвокат, собеседник Би-би-си. А в случае гибели осужденного, в его личном деле должна остаться справка о расследовании смерти, говорится в инструкции, утвержденной минюстом.

Выступая в колонии в Марий Эл, человек, похожий на Пригожина обещал заключенным в случае смерти - выплату родственникам компенсации и доставку тела по указанному бойцом адресу. В случае отсутствия завещания - гарантировал захоронение на базе ЧВК "Вагнер" в Горячем ключе "возле часовни".