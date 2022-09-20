Приговор за убийство, отмененный из-за подкаста. Как освободили Аднана Сайеда

час назад

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Автор фото, Reuters

Суд американского Балтимора освободил 41-летнего Аднана Сайеда, приговоренного к пожизненному заключению в возрасте 17 лет. Убийство, за которое был осужден Сайед, стало основой для популярного подкаста Serial. Теперь его, вероятно, ждет новый суд.

В понедельник решением судьи окружного суда Балтимора Мелиссы Флинн, отменившей приговор и назначившей дату нового суда, Сайед Аднан спустя 23 года оказался на свободе.

Судья Флинн сочла, что первый приговор Сайеду, вынесенный в 2000 году, не был обоснован: в распоряжении обвинения были важные улики, но оно не предоставило их суду.

Сайеда приговорили к пожизненному заключению за убийство своей бывшей девушки Хэ Лин Ми. Ее тело нашли закопанным в парке, она была задушена. Сайеда признали виновным в убийстве, ограблении, похищении и незаконном лишении свободы. Он отказался признать вину, и исход дела решили присяжные

Сегодня балтиморская прокуратура признает, что самые важные доказательства, на которых был основан приговор 1999 года, "проблематичны с точки зрения надежности", и говорит, что у гособвинения "больше нет уверенности в справедливости обвинительного приговора".

"В данный момент мы снимем оковы с господина Сайеда", - цитирует слова судьи Флинн New York Times. Через несколько минут Сайед вышел к толпе репортеров, ждавших его у зала суда. Туда же пришли активисты, чтобы поддержать, как они уверены, невинно осужденного человека. Сайед помахал им рукой и забрался в ждавший его джип. Репортерам он ничего не сказал.

Все это вряд ли произошло бы, если бы не сверхуспешный криминальный подкаст Serial. Его первый сезон был полностью посвящен делу Сайеда.

Сверхуспешный подкаст

Автор фото, Getty Images

Serial появился в 2014 году благодаря балтиморскому адвокату Рабии Чондри и журналистке Саре Кениг. Чондри связалась с Кениг через 10 с лишним лет после первого приговора Сайеду и попросила ее заново расследовать дело.

Кениг по кусочкам восстановила хронологию дня убийства. Она провела много часов, беседуя с Сайедом и свидетелями. Она рассказала историю адвоката Сайеда, который в 2001 году согласился на отзыв лицензии, а в 2004-м скончался. В новых эпизодах назывались новые возможные подозреваемые.

Подкаст стал хитом. Его скачали более 300 млн раз, и армия "диванных детективов" начала строить в соцсетях теории, пытаясь ответить на вопрос, кто убийца.

"Весь прошлый год я каждый свой рабочий день пыталась установить, где находился конкретный школьник в течение одного часа, после школы, в конкретный день в 1999 году", - говорит Кениг в первом эпизоде.

Десять лет спустя после приговора свидетели, с которыми беседовала Кениг, выросли, и их рассказы о тех событиях поменялись.

Благодаря резонансу, дело Сайеда решили рассмотреть заново. Решение о пересмотре приговора было подано через несколько месяцев после выхода подкаста, в 2016 году, но потом, в 2019-м, это решение отменили по апелляции прокуратуры.

Суд отказался выпускать Сайеда под залог. В течение нескольких лет, пока его адвокаты добивались нового процесса (дойдя в 2019-м году до Верховного суда США), он оставался в тюрьме.

Что говорит семья убитой?

У Сайеда с Хэ Лин Ми в школе были романтические отношения, которые то заканчивались, то снова начинались. По версии обвинения, Сайед убил девушку после того, как в 1998 году она начала встречаться с кем-то другим.

Семья убитой отказалась принимать участие в подкасте и считает, что Сайед был приговорен справедливо. В 2016 году, когда суд постановил судить Сайеда заново, семья Ли заявила, что подкаст Serial "заново открыл их раны", причинив боль, которую "немногие могут себе представить".

В беседе с газетой Baltimore Sun представитель семьи Ли заявил, что подкаст вводит людей в заблуждение. "Очень немногие заступаются за [убитую] Хэ", - сказал он.

Брат убитой перед последним решением суда обратился к публике. "Для меня это не подкаст. Это реальная жизнь - бесконечный кошмар, который длится 20 лет", - сказал он.

Что теперь?

Приговор Сайеду отменили, но это не значит, что его исключили из списка подозреваемых в убийстве. Теперь у обвинения есть 30 дней на то, чтобы решить, будут ли они инициировать новый процесс.

Если расследование убийства Ли возобновят, новые улики могут доказать невиновность Сайеда.