Фото: похороны Елизаветы II
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На похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве съехались гости со всего мира.
Старшие члены королевской семьи, в том числе король Карл III, выглядели сдержанно.
Старшие дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин, принцесса Шарлотта и принц Джордж, также приняли участие в службе.
Король Карл III и другие члены королевской семьи собрались в холле Вестминстерского дворца, где проходило прощание с Елизаветой II, чтобы пройти во главе процессии переноса гроба в Вестминстерское аббатство.
В самом аббатстве на государственные похороны собрались около 2000 приглашенных.
Среди мировых лидеров, прибывших на похороны - президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и бывшие премьер-министры также присутствуют на службе.
Фрейлину королевы Елизаветы II, 93-летнюю леди Памелу Хикс, на службу привезли в кресле-коляске. По отцу она приходится двоюродной сестрой покойному мужу королевы, принцу Филиппу, и внучатой племянницей последней российской императрицы, Александры Федоровны Романовой.
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