Фото: похороны Елизаветы II

час назад

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На похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве съехались гости со всего мира.

Старшие члены королевской семьи, в том числе король Карл III, выглядели сдержанно.

Автор фото, AFP

Автор фото, AFP

Автор фото, Getty Images

Автор фото, TOLGA AKMEN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Автор фото, AFP

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Старшие дети принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин, принцесса Шарлотта и принц Джордж, также приняли участие в службе.

Автор фото, Reuters

Автор фото, AFP

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Reuters

Король Карл III и другие члены королевской семьи собрались в холле Вестминстерского дворца, где проходило прощание с Елизаветой II, чтобы пройти во главе процессии переноса гроба в Вестминстерское аббатство.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images

Автор фото, PA Media

Автор фото, Reuters

Автор фото, PA Media

Автор фото, Getty Images

В самом аббатстве на государственные похороны собрались около 2000 приглашенных.

Автор фото, AFP

Автор фото, PA Media

Автор фото, PA Media

Среди мировых лидеров, прибывших на похороны - президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Автор фото, PA Media

Автор фото, AFP

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и бывшие премьер-министры также присутствуют на службе.

Автор фото, AFP

Фрейлину королевы Елизаветы II, 93-летнюю леди Памелу Хикс, на службу привезли в кресле-коляске. По отцу она приходится двоюродной сестрой покойному мужу королевы, принцу Филиппу, и внучатой племянницей последней российской императрицы, Александры Федоровны Романовой.

Автор фото, PA Media