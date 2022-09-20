"Мы думали, что не выйдем живыми". Семеро шриланкийцев рассказывают об ужасе российского плена

София Беттиза

Всемирная служба Би-би-си

25 минут назад

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Подпись к фото, Шриланкийцы плакали, разговаривая с близкими по телефону

После взятия украинскими войсками города Изюм появились многочисленные свидетельства зверств, творившихся во время российской оккупации. Среди них - история группы шриланкийцев, которые несколько месяцев сидели в плену у россиян.

"Мы думали, что не выйдем оттуда живыми", - говорит Дилуджан Паттинаджакан.

Дилуджан - один из семерых жителей Шри-Ланки, захваченных российскими военными в мае. Они приехали в в Украину в поисках работы или учебы, жили в Купянске, и решили бежать оттуда в относительно безопасный Харьков, который находится примерно в 120 км.

Но на первом же блокпосту их арестовали российские военные. Шриланкийцам завязали глаза, связали руки и отвезли на станкостроительный завод в городе Волчанск, недалеко от российской границы.

Некоторые из приведенных ниже подробностей могут шокировать.

За этим последовали четыре месяца ужаса, принудительного труда и даже пыток.

Теперь они фактически стали заключенными, их очень плохо кормили и позволяли пользоваться туалетом только раз в день в течение двух минут. Иногда им разрешали принимать душ - также на две минуты.

Всех мужчин - которым в основном было чуть за 20 - держали в одной комнате. Единственную женщину в группе, 50-летнюю Мэри Эдит Утхайкумар, держали отдельно.

Подпись к фото, 50-летняя Мэри Эдит Утхайкумар четыре месяца провела в плену у россиян

"Они заперли нас в комнате, - рассказывает она. - Нас били, когда мы шли в душ. Они даже не позволяли мне встречаться с другими. Мы не выходили на улицу три месяца".

У Мэри - больное сердце, но ей не давали нужных лекарств.

Кроме этого ее очень подавляло одиночество.

"Быть одной было очень трудно, - говорит она. - Они сказали, что у меня проблемы с психическим здоровьем, и дали мне таблетки. Но я их не принимала".

У остальных - еще более заметные следы пережитого: один из мужчин снял обувь и показал вырванные плоскогубцами ногти на ногах. Второй мужчина также подвергся пыткам.

Шриланкийцы также рассказали об избиениях без видимых причин - российские солдаты напивались и били них.

"Они много раз били меня рукоятками пистолетов, - говорит 35-летний Тинеш Гогентиран. - Один из них ударил меня кулаком в живот, у меня потом два дня все болело. Затем он потребовал у меня денег".

"Мы были очень злы и очень тревожились - мы плакали каждый день, - вспоминает 25-летний Дилукшан Робертклайв. - Единственное, что поддерживало нас, - это молитвы и воспоминания о родных".

Россия отрицает, что ее солдаты совершают военные преступления, но свидетельств зверств, совершенных российскими оккупационными силами, очень много, и рассказ этих шриланкийцев - лишь одно из них.

Украинские власти эксгумируют тела из захоронения в лесу вблизи Изюма, на некоторых из них обнаружены следы пыток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "в освобожденных районах Харьковской области, в разных городах и поселках уже обнаружили более 10 пыточных".

Подпись к фото, Освобожденные шриланкийцы с украинскими полицейскими в Харькове

В начале сентября российская армия бежала из восточной части Харьковской области, в том числе из Волчанска, и шриланкийцы, обретя свободу, смогли, наконец, отправиться в Харьков.

У них не было телефонов, и они не могли связаться со своими семьями, но по дороге кто-то обратил на них внимание и вызвал полицию. Один полицейский дал им свой телефон.

В тот момент, когда 40-летний Айнкаранатан Ганесамурти увидел свою жену и дочь на экране, он расплакался. Затем последовали другие звонки и новые слезы. Затем все они начали обнимать изумленного полицейского.

Группу доставили в Харьков, где им окажут медицинскую помощь и дадут новую одежду. Живут они пока в реабилитационном центре с бассейном и тренажерным залом.

"Теперь я чувствую себя очень, очень счастливым", - улыбается Дилукшан.

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