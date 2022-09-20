Россия или Запад: кто может остановить войну на Южном Кавказе?

Григор Атанесян

Би-би-си, Ереван

час назад

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Автор фото, Getty Images

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана закончились перемирием, но между странами остаются глубокие противоречия. Даже версии о том, кто добился прекращения огня, разошлись: Ереван указал на роль США, а Баку поблагодарил Россию.

Реакция России и ОДКБ на новую эскалацию вызвала разочарование в Армении, которая не дождалась помощи от своих союзников.

Москва была главным посредником в регионе, и ее роль усиливалась в последние годы. Но сейчас она занята войной в Украине, где российская армия терпит серьезные поражения.

Захочет и сможет ли Запад занять место России на Кавказе?

"Красивые слова" и американские флаги

Когда в воскресенье российский вице-премьер Алексей Оверчук прилетел в Ереван, город встречал его сотнями американских флагов. Армянская столица была украшена к визиту Нэнси Пелоси, спикера нижней палаты Конгресса, в компании конгрессменов, известных проармянской позицией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пелоси выступила в поддержку Армении, но она не представляет правительство США

Визит спикера исторический: она - самая высокопоставленная представительница американского правительства, когда-либо посещавшая Армению. Он стал главной новостью в Ереване, и имя "Пелоси" звучало в кафе, на улицах, в эфире всех телеканалов.

Визит придал энтузиазма прежде малочисленной прозападной оппозиции - в воскресенье несколько тысяч человек прошли по центру с флагами США и Армении и с призывами к выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - регионального военного альянса под руководством России.

Местные журналисты замечают, что никогда не видели в Ереване так много украинских флагов, как на этом митинге.

За два дня последней эскалации с армянской стороны, по данным властей, погибли или пропали без вести 207 человек (военные и трое мирных жителей). Азербайджан заявлял о 79 погибших солдатах.

Пелоси назвала эти события "нелегальным нападением Азербайджана" на суверенную армянскую территорию, осудила его от лица Конгресса и поставила Армению в ряд демократий, требующих защиты, вместе с Украиной и Тайванем.

Она сказала, что выразила армянскому правительству "поддержку со стороны Америки в области безопасности".

МИД Азербайджана резко осудил заявления американского спикера, назвав обвинения в свой адрес безосновательными, и добавил, что они могут привести к новой эскалации.

Автор фото, KAREN MINASYAN/AFP Подпись к фото, Похороны армянского солдата

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Cпикер нижней палаты Конгресса не определяет внешнюю политику и не говорит от лица правительства США. Госдепартамент, который официально выражает позицию страны на международной арене, высказывается сдержаннее, чем Пелоси, - но все равно более решительно, чем прежде.

Госсекретарь Энтони Блинкен говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым дважды за неделю - первый раз Блинкен позвонил ему во вторник, призвав прекратить огонь, и снова в воскресенье вечером, опять с призывом - придерживаться прекращения огня и отвести войска, а спорные вопросы решать за столом переговоров.

Такие формулировки резко отличаются от обычной практики Госдепа выступать с идентичными призывами к обеим сторонам.

США в этом не одиноки: агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении последние бои назвали также представители Франции и Индии - на заседании Совбеза безопасности ООН, созванного по французской инициативе.

Впрочем, Россия - формально, союзник и Армении, и Азербайджана, - воздерживается от подобных оценок.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Похороны азербайджанского солдата

Российский вице-премьер Оверчук не удержался от завуалированного выпада в адрес Пелоси, сказав, что он прилетел "решать конкретные экономические задачи, а не произносить красивые слова".

Эту же линию критики выбрал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков - комментируя приезд Пелоси, он сказал, что Россия приветствует любые инициативы, если они "не на словах, а на деле - и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому" способствуют урегулированию.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поблагодарил страны, "которые перестали ставить знак равенства между агрессором и нами".

Но он посетовал, что "в случае с отдельными странами или страной у нас были большие ожидания, и, возможно, в некоторых случаях эти ожидания не столь оправдались". Комментаторы узнали в этом описании Россию.

"У ОДКБ наступила смерть мозга"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Встреча на полях ШОС

Масштабные бои на большом участке армяно-азербайджанской границы начались в ночь с понедельника на вторник, в ранние часы 13 сентября. Под обстрелы попали не только приграничные области, но и города в глубине армянской территории, такие как курорт Джермук и Мартуни на озере Севан.

К вечеру среды 14 сентября было заключено перемирие.

Официально Азербайджан заявил об армянской провокации, но даже провластные азербайджанские комментаторы признавали, что бои инициировала их сторона.

После начала эскалации Армения обратилась за помощью - как напрямую к России в рамках двустороннего договора, так и в ОДКБ, куда также входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

"Мы обращались, мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - сказал премьер-министр Никол Пашинян в парламенте.

Пашинян просил ОДКБ помочь вывести азербайджанские войска, продвинувшиеся на территорию Армении не только сейчас, но и прежде, в мае 2021 года. Тогда Ереван также обращался к своим союзникам, так же безрезультатно.

Автор фото, ARMENIAN DEFENCE MINISTRY Подпись к фото, Наступление азербайджанской армии по версии Армении

Пока что ОДКБ решила отправить в Армению мониторинговую миссию - эта идея, как уточнили в организации, принадлежит Владимиру Путину. Такая реакция вызвала разочарование в Армении.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы," - сказал спикер армянского парламента Ален Симонян.

Эксперты и политики указывали, что в уставе организации прописано: "если одно из государств-участников подвергнется агрессии [...], то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия на все государства-участники".

Казахстан - куда в январе для борьбы с беспорядками были введены войска ОДКБ, в том числе и армянский контингент, - прямо исключил военную помощь Армении, сказав, что нужно получить объективную информацию, так как сообщения сторон противоречат друг другу.

Москва также подчеркивала нейтралитет: российский посол в Ереване не участвовал в поездке в обстрелянный во вторник и среду Джермук, где побывали множество других дипломатов, включая и представителей США.

А телеграм-каналы с негодованием распространяли фотографии с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где во время неформальной встречи во главе стола сидели Алиев и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а рядом, смеясь, - лидеры союзных Армении стран. С краю стола сидел иранский лидер Раиси, единственный без улыбки на лице.

Иран выступил в поддержку территориальной целостности Армении, назвав любые нарушения ее недопустимыми.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Удар по армянским позиция с беспилотника - фотографию распространило минобороны Азербайджана

Но конфликт на Кавказе - не единственная проблема ОДКБ. Параллельно с ним боевые действия возобновились на границе Кыргызстана и Таджикистана. Обе страны - союзники в рамках этого блока.

"У ОДКБ произошла смерть мозга", - резюмировал российский социолог Григорий Юдин.

Закат российского влияния?

В понедельник 19 сентября министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря Блинкена. В последние годы подобные встречи устраивала в основном Москва.

Но не только - Евросоюз тоже пытался выступить посредником между Баку и Ереваном. И новая эскалация показала, что роль ЕС была символической и реального влияния у него нет. Тем более что у Евросоюза просто нет собственных инструментов безопасности или силовых структур.

Армянские политики говорили, что перемирия добился Вашингтон, Алиев благодарил Путина, и никто не вспоминал Брюссель.

Однако и США пока что выступают лишь в схожей с Евросоюзом роли дипломатического посредника.

Россия - единственная держава, которая активно сотрудничает с обеими сторонами в области безопасности: она продает оружие обеим сторонам конфликта, имеет военную базу в Армении, а пограничники ФСБ имеют базы на границах страны.

Азербайджан также в феврале заключил договор о военной помощи России. И именно российские миротворцы уже почти два года находятся в Нагорном Карабахе.

Кроме России лишь Турция активна в регионе в этой сфере, но лишь на одной стороне конфликта - она поставляет оружие Азербайджану и поддерживает все его требования.

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Подпись к фото, Делегация ОДКБ в Армении

Однако российское вторжение в Украину заставило и Баку, и Ереван составлять планы на случай серьезного ослабления России или ее полного ухода из региона, говорили этой весной политологи, знакомые с обсуждениями в правительственных кругах.

Освобождение украинской армией Изюма и контрнаступление по другим направлениям многократно усилили эти опасения.