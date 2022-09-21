Кого из россиян могут мобилизовать на войну в Украине: вопросы и ответы

12 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Утром 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация - указ о ней подписал президент Владимир Путин. Такая мера вводится впервые в истории современной России, поэтому сказать точно, как она будет работать, сложно. Главное можно понять, исходя из действующих и вновь принятых законов, а также указа Путина и заявления министра обороны Шойгу.

Би-би-си отвечает на основные вопросы об объявленной в России мобилизации.

Кто может попасть под мобилизацию и поехать воевать в Украину?

По закону о мобподготовке и мобилизации, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе и не имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Решение о призыве конкретного лица принимает призывная комиссия на основании разнарядок (заявленных министерством обороны потребностях в военнослужащих определенных специальностей) и выводов медкомиссии.

Как заявил Владимир Путин, призыву на военную службу будут подлежать "прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Он не скрывал, что решение о мобилизации продиктовано необходимостью укрепить линию боевого соприкосновения между российскими и украинскими войсками, отметив ее длину - свыше тысячи километров.

Учитывая характер боевых действий на территории Украины, можно с большой уверенностью предположить, что в первую очередь будут востребованы люди, служившие в боевых сухопутных подразделениях - стрелки, пулеметчики, снайперы, разведчики, гранатометчики, минометчики, артиллеристы, саперы, связисты, механики-водители и многие другие.

В запас также входит так называемый "мобилизационный людской резерв". Это военнослужащие запаса, заключившие договор с министерством обороны. По его условиям, в мирное время они участвуют в военных занятиях и сборах, сохраняя среднюю зарплату и получая дополнительные выплаты, а в случае объявления военного положения самостоятельно прибывают в войсковую часть, к которой они приписаны. Их мобилизация коснется в первую очередь.

Могут ли призвать женщин?

Закон не оговаривает пол гражданина, подлежащего мобилизации. Как было сказано выше, первоочередное значение имеет военно-учетная специальность и медицинские показатели.

Женщины, даже не служившие в боевых сухопутных частях, могут быть призваны на военную службу, если имеют специальность в одной из нижеперечисленных областей и состоят на воинском учете:

Связь;

Вычислительная техника;

Оптические и звукометрические средства измерения и метеорология;

Медицина;

Полиграфия;

Картография

Что с возрастом?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Военнослужащие, пребывающие в запасе, делятся на три категории в соответствии с возрастом.

Например, в первый разряд входят солдаты, сержанты, старшины и прапорщики до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры и подполковники - до 55 лет, полковники - до 60 лет, генералы - до 65 лет. Для второго и третьего разрядов возраст повышается.

К примеру, военнослужащий запаса 3 разряда в звании от рядового до прапорщика может быть мобилизован до достижения 50 лет, а офицер в звании от младшего лейтенанта до капитана - до 60-ти.

В случае мобилизации предпочтение отдается первому разряду, но если людей всё равно не хватает, призыв может идти волнами - сначала призовут тех, кто помоложе, потом тех, кто постарше.

По достижении предельного возраста нахождения на службе в запасе военнослужащих должны снимать с учета и переводить в отставку. Но при необходимости повысить предельный возраст российские власти могут сделать это одним днём. Достаточно собрать Госдуму.

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что мобилизации не подлежат студенты и те, кто сейчас служит по призыву. Однако это предполагает и общий закон о мобилизации. Она не касается призывников и в целом граждан призывного возраста (до 27 лет), которые еще не служили - так как они не находятся в запасе.

Выпускники военных кафедр вузов не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, утверждает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Можно ли получить отсрочку?

Для призыва по мобилизации есть перечень отсрочек. Он отличается от подобного списка для обычного призыва на срочную службу. Например, на службу в условиях мобилизации могут призвать тех, у кого есть военный билет с категорией годности по здоровью Б и В.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Перечень отсрочек от службы по мобилизации определяется отдельной статьей закона.

Отсрочку, в частности, смогут получить те, кто имеет "бронь" (например, представители органов местного самоуправления, сотрудники инфраструктурных организаций и т.д.). В указе президента РФ отдельно уточняется, что право на отсрочку имеют работники оборонно-промышленного комплекса на период работы в своих организациях.

Также право на отсрочку от мобилизации имеют признанные временно негодными по здоровью (категории годности Г и Д), те, кто ухаживает за родственниками-инвалидами, имеет четырех и более детей или трех детей и беременную жену, а также депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и другие.

Как проводится мобилизация? Есть ли у нее сроки? Сколько людей надо набрать?

Уведомление о том, что человек призван на службу по мобилизации, может прийти в форме одного из нескольких документов:

Мобилизационного предписания - их рассылают "запасникам" как до начала мобилизации, так и после. Весной и летом приходили данные о том, что такие документы уже массово получали в некоторых регионах. Военнослужащие запаса, которые получили мобилизационное предписание, обязаны сами явиться в военный комиссариат - в предписании может быть указано даже время, когда это нужно сделать.

Повесток, которые вручают лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы.

Распоряжений военных комиссариатов. Закон не уточняет, в какой форме это распоряжение может быть сделано - например, рассылкой по мобильным телефонам или в "Госуслугах".

По закону уважительными причинами для неявки по повестке считаются заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близких родственников или форс-мажор. Подлог документов расценивается как уклонение от военной службы.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. В открытой части указа президента этих данных нет, как и информации о времени окончания мобилизации.

Какой статус будут иметь призванные по мобилизации?

Согласно указу Путина, с момента призыва по мобилизиции граждане имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. На них распространяются все гарантии, которые предусмотрены законом о статусе военнослужащего.

Размер денежного содержания, дополнительных выплат за участие в боевых действиях и различных компенсаций им устанавливает российское правительство.

Уволиться со службы призванные по мобилизации могут по тем же основаниям, что и контрактники - по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья либо из-за вступившего в силу приговора суда о лишении свободы.

Накануне Госдума внесла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за дезертирство и самовольное оставление части в период мобилизации.

Можно ли сейчас уехать за границу от мобилизации?

Ответа на этот вопрос пока не знает даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На просьбу журналистов дать разъяснения о возможности закрытия границ для подлежащих частичной мобилизации, он ответил: "Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах. Давайте чуть-чуть наберемся терпения. Разъяснения последуют на этот счет", - сказал пресс-секретарь Кремля.

По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, но он действует с момента получения повестки.

Но, согласно закону, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов.

"То есть ограничение касается всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо от того, подлежат ли они призыву по мобилизации или нет. Как это ограничение будет работать на практике и будет ли ограничен выезд за границу - неизвестно. Мы уже видели публичные высказывания должностных лиц о том, что ограничений не будет, но закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен", - сказал Би-би-си адвокат Александр Передрук.

Хотя в данном случае речь идет не о всеобщей, а о частичной мобилизации и действующие законы не оговаривают такое понятие, вполне возможно, что российские власти быстро устранят этот правовой пробел.