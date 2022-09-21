"Путин хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей". Как в России отреагировали на объявление мобилизации

15 минут назад

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Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации для привлечения новой военный силы к боевым действиям в Украине. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек, находящихся в запасе. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, и многие главы российских регионов уже начали отчитываться, что начали работу по частичной мобилизации.

Вслед за Путиным выступил министр обороны Шойгу и заявил, что за более чем полгода войны в Украине российские потери составили почти 6 тысяч человек. Цифра, названная Шойгу, меньше тех потерь, которые удалось подтвердить Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров.

У России есть "огромный мобилизационный резерв" в 25 миллионов человек, заявил Шойгу. Его слова у многих вызвали удивление: и из-за малого числа российских потерь, и из-за необходимости призывать еще сотни тысяч человек при таких низких потерях.

Российские оппозиционные политики и движения призвали россиян выходить на акции протеста против мобилизации и всячески ей препятствовать, а сторонники войны говорят, что воевать необходимо до победы, даже если она перерастет из "спецоперации" в мировое противостояние.

Как в России отреагировали на мобилизацию - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Защита от НАТО - как объясняют необходимость мобилизации российские чиновники

Решение о частичной мобилизации принято из-за того, что Россия сталкивается с военным потенциалом НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он объяснил предыдущие заявления Путина, в которых тот уверял, что речи о всеобщей мобилизации не пойдет.

Песков добавил, что в Кремле рассмотрят вопрос о том, подпадают ли под мобилизацию сотрудники администрации президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что обсудит вопрос о возможной мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы. "Тот, кто может быть востребован, надо принимать решение. Мы будем это только поддерживать", - сказал Володин.

Первыми на указ Путина о мобилизации начали реагировать губернаторы, которые должны организовать мобилизационные мероприятия в своих регионах. Многие губернаторы сами возглавили призывные комиссии и в один голос стали поддерживать решение Путина.

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что главная цель России - освободить Донбасс от "киевского оккупационного режима". "Своими глазами видел тот ужас, который оставили после себя неонацисты в Мариуполе. И слышал слова благодарности от освобожденных жителей этого города. Большинство людей, проживающих на освобожденных территориях, не хотят оставаться под игом неонацистов", - написал Бездудный.

Глава Челябинской области Алексей Текслер объявил необходимость мобилизации защитой "суверенитета, безопасности и территориальной целостности России" и поддержкой "народов Донбасса".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/ ITAR-TASS

"Нас не ослабить, не разобщить и не уничтожить. <...> наш регион, как и все другие субъекты страны, обязан обеспечить призыв граждан на военную службу", - отчитался ульяновский губернатор Алексей Русских. - Заводы Ульяновской области всегда стояли и продолжают стоять на страже безопасности нашего государства, продукция оборонных заводов нашего региона высоко ценится".

К чему призывает оппозиция

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Движение "Весна" предложило выйти на всероссийскую акцию протеста. "Нет могилизации! - написали они в соцсетях. - Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слёзы? За дворец Путина?"

Мобилизацию прокомментировал и оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии строгого режима. Когда стало известно про мобилизацию, он как раз участвовал в заседании суда по его искам к колонии.

"Я не понимаю одного. Армия - миллион человек, Росгвардия - 350 тысяч человек, МВД - еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать, - сказал Навальный на заседании суда. - Преступная война, которая идет, она усугубляется, углубляется, и в это все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей".

Соратник Навального Иван Жданов (признан в России "иностранным агентом") в эфире ютуб-канала "Популярная политика" заявил, что команда Алексея Навального готова поддержать любые действия против войны.

Другой близкий соратник Навального Леонид Волков (признан в России "иностранным агентом") предположил, что под "частичной мобилизацией" скрывается мобилизация тотальная: "Просто в нищих и депрессивных регионах они смогут заполнить квоты относительно легко, а в более благополучных регионах будут и облавы, и все что угодно: просто будут хватать всех, кто под руку попадется. Потому что добровольцев-то нет".

Феминистское антивоенное сопротивление (ФАС) также поддержало акции протеста. "Один из самых важных антивоенных протестов на протяжении всей истории - это протест женский и протест материнский. Вчера чеченские матери уже объявили, что выйдут на свою акцию против войны. Сегодня акцию против мобилизации объявило движение "Весна" и мы как феминистское движение присоединяемся к призыву "Весны", - написали они.

Издание "Верстка" изучило реакцию участников региональных пабликов приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей. Комментируя новости о мобилизации, пользователи соцсетей писали, что не готовы отправлять на войну родственников и предлагают мобилизовать в первую очередь сторонников войны и чиновников.

"Ну, и хочу передать большой привет тем, кто считал, что "вне политики", - написал в "Твиттере" Михаил Ходорковский. - Мол "Ходорковского и Навального за борзость, а меня не за что". А теперь в окопы никому не нужной войны".

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Проект "Служба поддержки" запустил бота, который консультирует о мобилизации: в первую очередь тех, кто на войну попасть не хочет.

Оппозиционное движение "Мягкая сила" запустило на change.org петицию против мобилизации. За несколько часов после обращения Путина она набрала 139 тысяч подписей.

Что говорит "партия войны"

Политсовет основанной Эдуардом Лимоновым партии "Другая Россия" приветствовал мобилизацию. Партия поддерживает войну, многие нацболы еще с 2014 года воюют на Донбассе. "Товарищи, поздравляем вас с началом новой Мировой войны! - заявил политсовет 21 сентября. - Тотальная война против украинского государства, к которой мы неоднократно призывали, неизбежно вызовет реакцию враждебных нам стран. В конфликт будут вовлечены новые стороны, начнется передел мира. Существующий мировой порядок должен быть и будет разрушен".

Они призвали всех членов партии и сочувствующих ехать на войну, не дожидаясь, пока их мобилизуют. Обращение закончили знаменитой цитатой из Сталина: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный настаивает, что мобилизации бы не было, если бы Запад вовремя одумался.

"С 24 февраля Россия воевала армией мирного времени, первую неделю так и вообще воевали по-вегетариански, с надеждой, что здравый смысл всё-таки победит. Но для коллективного Запада Украина лишь таран против России. Киевский режим получил современное западное оружие, киевский режим получил боеприпасы, деньги", - написал Поддубный. - Мы не могли избежать этой войны, она бы всё равно случилась. Избежать мобилизации также не могли. Противник наш - это не киевский режим, это Североатлантический альянс", - написал он в колонке для RT.

Свой пост он закончил цитатой уже из Путина: "Зачем нам мир, в котором нет России?"

Некоторым военкорам прокремлевских СМИ решение Путина показалось недостаточно радикальным. "Что не понравилось, уж извините: "частичная мобилизация без военного положения". Это опять на половину шишки, ограниченным контингентом в рамках международного права с заботой о благополучии криптобандеровцев?" - прокомментировал слова президента корр "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

Пропагандисту Семену Пегову не понравились слова Шойгу: тот озвучил цифру в 5937 погибших. Это число кажется слишком маленьким не только противникам войны, но и сторонникам. "Не знаем, как у Шойгу, но у нас больше…" - написал он.