“Путина в окопы”: в России прошли акции протеста против объявленной мобилизации

16 минут назад

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Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Сразу после объявления частичной мобилизации соратники Навального, российские оппозиционные и антивоенные движения призвали россиян выйти на протесты. Акции прошли более чем в 30 городах России. Количество задержанных превысило уже тысячу человек.

В сравнении с протестами прошлых лет сегодняшние акции были немногочисленными. Однако во многих городах полиция действовала жестко. По данным "ОВД-Инфо" (признано в РФ "иноагентом"), на 22:45 "задержано уже более 1314 человек в 38 городах".

Чем угрожали власти

Еще до начала акции прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых протестах. В ведомстве заявили, что призывы к таким акциям и участие в них карается тюремным сроком до 15 лет.

Студентам московского РГГУ посоветовали не появляться сегодня в центре города и запугивали "катастрофическими последствиями" тех, кто пойдет на протестную акцию. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал один из студентов.

По его словам, студентам объявили об этом на лекции с участием директора Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Елены Кравцовой.

Кроме того, глава студсовета в чатах потоков распространяет сообщение с просьбой "сегодня всем категорически быть дома или в университете вечером", сообщает издание. Предполагается, что студентов, которые не будут выходить на митинг, ждут "поблажки на экзаменах и зачетах".

Об угрозах со стороны руководства ВУЗа "ОВД-Инфо" рассказали и студенты Нижегородской сельскохозяйственной академии. На общем собрании им угрожали отчислением без права восстановления, если они выйдут на антивоенную акцию.

Автор фото, t.me/velvetstreet Подпись к фото, Людей в Томске, пришедших с плакатами, вскоре задержали

А тюменская ФСБ и вовсе пообещала, что те, кто выйдет на антивоенную акцию, быстрее получат повестки в армию: у задержанных выяснят призывную категорию и поставят на учет для последующего призыва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в том же духе. Он заявил, что те, кто будет митинговать против мобилизации, "враги народа", и их нужно "задерживать" и "отправлять на места, которые проводят специальную операцию".

Что было в Москве и Петербурге

В Москве еще до начала антивоенной акции, запланированной на 19 часов, активист Владимир Салтевский провел одиночный антивоенный пикет против мобилизации с плакатом в цветах украинского флага возле здания ВГТРК. Его задержали.

Сам протест был похож на большинство несогласованных акций последнего времени. Собралось несколько сотен человек, в основном без плакатов: ведь плакат повышает риск быть сразу же задержанным.

Автор фото, Sota Подпись к фото, Активист Владимир Салтевский вышел на одиночный антивоенный пикет у здания ВГТРК. Его задержали

Правда, место для акции выбрали не совсем привычное: не Тверскую или Пушкинскую площадь, а пешеходный Старый Арбат. Участники скандировали "Путина в окопы!", а полицейским кричали "Позор!"

Задержания начались довольно быстро, мужчин уносили в автозак за руки и за ноги. Некоторые участники акции пытались встать в сцепку в начале улицы, другие стали уходить вдоль по Арбату, крича "Нет войне!" и "Жизнь нашим детям!"

По сообщению телеграм-канала "Автозак Live", один из протестующих потерял сознание во время задержания. Полицейские унесли и его.

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS

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А на одном видеоролике с места событий видно, как люди отбивают у полицейских товарища, которого те хотели увести. Это редкость для России, где за противодействие полиции легко можно получить уголовное дело. Активистов после уличных акций сажали на несколько лет за то, что потянули полицейского за руку или кинули в него бумажный стаканчик.

Акция протеста продлилась около полутора часов: к половине девятого вечера Арбат опустел. На 21:27, по данным "ОВД-Инфо" в Москве было "по крайней мере 394 задержанных".

В Петербурге несколько сотен протестующих собрались на Исаакиевской площади. Это должна была быть исходная точка шествия до Александро-Невской лавры, но полиция буквально за полчаса разогнала протест.

Люди тоже пытались встать в сцепку возле ограды Исаакиевского собора - в основном женщины. Полицейские, как видно на видеороликах, били сцепившихся протестующих дубинками. По данным "ОВД-Инфо", на 21:27 в Питере было "по крайней мере 376 задержанных".

Автор фото, Konstantin Lenkov Подпись к фото, Протестующие встали в сцепку возле Исаакиевского собора. Полицейские били их дубинками

Однако гуляния по центру - обычная практика последних лет для несогласованных протестов без лидера. Люди начинают уходить оттуда, где задерживает полиция, и собираются в нескольких точках центра города.

В итоге в Питере одна группа протестующих пришла на Невский, к Гостиному двору - это традиционное место протестных акций в Петербурге. Другая группа людей прошла по набережной канала Грибоедова в сторону Марсова поля.

Как прошли протесты в регионах

В Улан-Удэ несколько десятков человек вышли на акцию протеста, задержаны четверо, сообщил "ОВД-Инфо". По данным, которые собирает Би-би-си из открытых источников, в июле Бурятия находилась на втором месте среди российских регионов по числу погибших на войне в Украине.

В Томске задержали 35 человек, по подсчетам издания "Тайга инфо".

В Новосибирске на акцию против мобилизации пришло около 100 человек. Хотя люди вышли без плакатов и лозунгов, полиция разогнала акцию: "ОВД-Инфо" знает о 45 задержанных. "Я не хочу умирать за Путина и за вас!" - сердито крикнул полицейским один молодой человек и сразу же был задержан.

В Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось примерно 60 человек. Задержали примерно 20 митингующих.

В Красноярске люди устроили шествие по городу, задержали около 30 протестующих.

А вот в Барнауле никого не задержали, сообщают местные активисты. Около 60 человек вышли на площадь без плакатов, и полиция лишь переписывала данные паспортов участников.

В Екатеринбурге задержания были особенно жесткими: на видео издания СОТА видно, как протестующих кладут лицом в асфальт. Один из протестующих вышел в пикет с репродукцией картины Сальвадора Дали "Лицо войны" с подписью: "Как вам личико?" Его тоже задержали.

В Перми граждане встали в одиночные пикеты: раньше акции в таком формате не разгоняли, но сегодня участников задержал ОМОН. Задержано, по информации местных активистов, около 20 человек. "Я не хочу, чтобы у нас пацанов забирали туда. Это плохо?" - спорила с полицейскими задержанная девушка, пока ее вели к автозаку.

В Уфе акция тоже закончилась задержаниями: полиция хватала "всех подряд", передает СОТА. В полиции оказались 22 человека.

А в Белгороде полиция применила тактику превентивного задержания известных активистов. Еще до начала самого митинга задержали руководителя "Антивоенного комитета Белгорода" Илью Костюкова. По информации местных активистов, это произошло из-за его анонса акции против мобилизации.

В Ижевске уличный музыкант играл "Все идет по плану" группы "Гражданская оборона", пока протестующие собирались на площади.