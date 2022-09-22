"У них есть более важные и срочные дела". Что отвечают чиновники и депутаты на предложение отправиться в военкомат

Андрей Захаров

Би-би-си

24 минуты назад

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Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

После объявления в России мобилизации депутатов и чиновников стали спрашивать, готовы ли они показать пример настоящего патриотизма и отправиться на фронт. Некоторые действительно готовы поменять пиджак на военную форму, но большинство говорят, что нужнее стране в тылу. Би-би-си собрала их ответы.

В начале сентября, за две недели до объявления в России мобилизации, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сам бы "с удовольствием" поехал в зону "специальной военной операции", но у него "бронь из-за губернаторства": "Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу".

После этого жители края создали на сайте Change.org петицию с предложением освободить Дегтярева от должности, чтобы он мог исполнить свою мечту. Ее подписали более 50 тысяч человек, хотя такие петиции, как правило, ни к чему не приводят.

Корреспондент Би-би-си тогда спросил тогда Дегтярева на его странице "ВКонтакте", не хочет ли он пойти на фронт в качестве добровольца, но губернатор не ответил.

После объявления мобилизации подобные вопросы стали появляться под постами многих российских чиновников, депутатов и на страницах местных администраций. Как на них реагируют представители власти, ратующие за отправку россиян на войну?

Депутаты

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по закону имеют ту самую бронь, о которой честно рассказывал губернатор Дегтярев.

Однако, как и было указано в петиции за отправку хабаровского губернатора на фронт, эта бронь перестает действовать, как только депутат сдает свой мандат. Но член фракции "Единая Россия" Госдумы Дмитрий Вяткин объяснил накануне с парламентской трибуны, почему этого, на его взгляд, не стоит делать.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Монолог депутата от “Единой России” Дмитрия Вяткина

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"Иной раз кажется, что, наверное, уйти от решения проблем вот здесь, и написать заявление, уйти на фронт - это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью [...]. На нас лежит обязанность и ответственность за то, чтоб донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться", - сказал он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой тоже заявил, что парламентарии выполняют работу, которую "без них сейчас вряд ли кто-то сделает", но при этом готовы "встать в строй".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, будто отвечая на многочисленные и одинаковые вопросы у себя в телеграм-канале, предложил тогда же депутатам найти среди своих помощников людей с боевым опытом, чтобы они - при желании - отправились на фронт добровольцами. Также он заявил, что Госдума поддержит депутатов, которые захотят отправиться на войну.

Ранее было известно, что в боевых действиях принимал участие. Адам Делимханов. Александр Бородай (в 2014 году - "премьер-министр" самопровозглашенной ДНР) в июне тоже говорил Би-би-си, что "командует добровольческими подразделениями". После объявления мобилизации о готовности отправиться на фронт заявил депутат Юрий Швыткин, участник второй чеченской войны.

Чиновники

Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов постоянно получает от своих подписчиков в "Твиттере" вопросы, когда он пойдет на фронт, на что замечает, что не подходит по возрасту (69 лет).

Зато собрался на войну его тезка - вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов. Вместе с ним о готовности поехать в Украину заявил федеральный инспектор по краю Евгений Макаров (эта должность - в структуре полпредства).

Однако такие примеры - редкость. Например, глава государственного ВЦИОМа Валерий Фадеев активно выступает в своем "Фейсбуке" и за войну, и за мобилизацию, а соцопросы его ведомства показывают, что россияне также поддерживают "спецоперацию". Однако на вопрос экс-журналистки "Ведомостей" и экс-советницы руководства Центробанка Александры Прокопенко, собирается ли он сам на фронт, он ответил, что напишет главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и попросит разобраться с кадрами. "Пятая колонна detected", - заметил он.

Прокопенко написала, что ушла из ЦБ. "Привет вашей новой казахстанской родине (после начала войны Прокопенко уехала в Казахстан - Би-би-си). Как я выяснил, вас уже уволили. Занимайтесь теперь выборами Токаева, если возьмут", - ответил Фадеев, так и не сказав, собирается ли в военкомат.

Дети

Комментируя в соцсетях патриотические посты чиновников и депутатов, пользователи часто спрашивают их, отправили ли они на войну своих детей.

Ведущий канала "Популярная политика" (канал делает команда Навального) Дмитрий Низовцев позвонил сыновьям высокопоставленных российских чиновников, которые выступают за войну. В разговоре он представился сотрудником военкомата.

"В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне", - так, например, ответил ему 32-летний Николай Песков, сын пресс-секретаря презиента России Дмитрия Пескова.

Сам Дмитрий Песков заявил потом журналистам, что из разговора его сына "вырезали смысловую часть". "Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже", - пояснил он изданию "Подъем".

Низовцев позвонил и Алексею Мишустину - сыну премьера Михаила Мишустина. Тот заявил, что учится по магистерской программе и "желания воевать" у него "пока не возникало".

Ранее, еще до начала мобилизации, корреспондент Би-би-си спрашивал у тогдашнего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в "Твиттере", предлагал ли он своему сыну Алексею пойти добровольцем на войну. В ответ Рогозин заблокировал журналиста. О желании пойти на фронт корреспондент Би-би-си поинтересовался и у Андрея Зюганова - депутата Мосгордумы и внука главы КПРФ Геннадия Зюганова, который активно выступает за войну. Тот, однако, проигнорировал вопрос.

"У них есть важные и срочные дела"

Модель мобилизации, которая существует в России, подразумевает, что самые последовательные сторонники войны должны как можно громче кричать о ее справедливом характере и "призывать сплотиться вокруг президента", говорил ранее Би-би-си философ и главред издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов.

При этом сейчас участвуют в войне и гибнут совсем другие люди - в основном выходцы из беднейших регионов России, что, по мнению Мартынова, отражает существующую социальную систему: "одним достаются похоронки, другим - новые бизнес-возможности в "условиях сложившейся ситуации".

Из бедных регионов - например, Бурятии или Якутии - массово забирают людей на войну и сейчас, следует из видео, которые публикуют в соцсетях.

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"Поэтому когда человеку, публично поддерживающему войну, предлагают непосредственно в ней участвовать, это воспринимается как нарушение сложившегося общественного порядка. Война ведь не для них изначально предназначена, у них есть более важные и срочные дела. Человек, который предлагает воинственному пропагандисту или чиновнику отправиться на войну, в глазах придворного путинского общества - явный провокатор или простак, не понимающий, как устроен мир", - говорил Мартынов.