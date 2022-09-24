Негероический герой и "Дивный новый мир": как "Хоббит" изменил жанр фэнтези
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
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"В земле была нора, а в норе жил хоббит". 85 лет назад, 21 сентября 1937 года, читающая публика впервые обратила взоры на эту фразу, еще не подозревая, что перед нею приоткрылась дверь в совершенно новый и неведомый мир.
По вполне очевидным причинам, нынешняя годовщина первого появления на прилавках книжных магазинов "Хоббита" прошла тихо и почти незаметно.
Тем более, если верить Толкину, 85 лет для хоббитов - возраст далеко не предельный. Сам Бильбо дожил, как минимум, до 131 года, хотя ему и помогло Кольцо Всевластия.
Впрочем, собственно в "Хоббите" оно, безусловно, имеет определенные волшебные свойства, но играет далеко не ведущую и совсем не зловещую роль, подобно той, которая отведена ему во "Властелине колец".
Детская книга со взрослыми возможностями
Должна признаться, что "Хоббит" не относился к числу моих любимых книг. Я прочитала его только один раз, так и хочется сказать: "давным-давно", сочла скучным, затянутым и детским и благополучно о нем забыла. Вернее, не столько забыла, сколько мысленно перевела его в категорию пролога к "Властелину колец", стерилизованного до почти полной безопасности, где тролли послушно и быстро превращаются в камень, Голлум, хотя и имеет наклонности к каннибализму, но не отличается излишним интеллектом, а дракон Смауг, разумеется, опасен и жесток, но одновременно тщеславен и падок на лесть, что и приводит к его вполне предсказуемой кончине.
Приходится признать, что я была не совсем права. Взявшись за повторное прочтение "Хоббита", я с самых первых страниц стала получать огромное удовольствие от чисто английской атмосферы, которой напоен быт главного героя. Что предложить случайному гостю? Чашку чая, разумеется. Хотя приглашение это у главного героя Бильбо и вышло несколько натянутым. Удивляться этому, однако не стоит: "Ну а что бы вы сделали, если бы к вам в дом пришел незваный гном и пристроил свои вещи на вешалку без каких бы то ни было объяснений?"
Несмотря на то, что Толкин написал "Хоббита" в расчете главным образом на детей, его значение в процессе становления жанра героической фэнтези для взрослых трудно переоценить.
Подавляющее большинство дошедших до нас мифов и легенд зародилось в виде устного народного творчества, записанного, правда, гораздо позднее. В этом плане "Хоббит" полностью соответствует своему легендарному статусу, ибо начинался он с историй, которые Толкин придумывал по ходу и рассказывал своим сыновьям Джону, Майклу и Кристоферу перед сном.
Но откуда же взялось само слово хоббит? Вопрос простой, но ответить на него невозможно, хотя филологи и обломали немало копий, пытаясь найти подходящее объяснение.
К истории вопроса
Первое из них дал сам автор, заявив, что, мол, оно происходит от слова Holbylta, которое является переводом на староанглийский понятия Kûd-dûkan, которое, в свою очередь, на языке жителе Рохана (см. "Властелин колец") означает "житель норы".
Поскольку язык Рохана пока еще не включен в переводчик Гугла, остается только принять это заявление на веру.
Будучи человеком обстоятельным, продумавшим созданный им мир до самых что ни на есть мелочей, Толкин создал для небольших существ с мохнатыми ногами/лапами и полное "происхождение видов". Вообще-то было три семейства (в биологическом смысле) хоббитов: Харфуты (самые мелкие и хронологически первые), Феллохиды (самые малочисленные, самые высокие и светловолосые. И нет, мы не знаем, есть ли в их ДНК какое-то количество эльфийских генов) и Стуры - единственные хоббиты, не боящиеся воды и любящие плавать, к ним относился и небезызвестный вам Голлум.
Более серьезные исследователи говорят, что в 1895 году фольклорист Майкл Денэм обнародовал длинный список волшебных существ, который он почерпнул из книги: "Открытие колдовства", написанной в конце XVI века джентльменом из графства Кент Реджинальдом Скоттом. Последний по совместительству был еще и членом парламента, хотя к делу это никакого отношения не имеет.
В списке фигурировали такие существа, как никсы (водяные духи), джинни - пылающие хвосты (блуждающие огни), адские гончие, доппельгангеры (двойники, встреча с которыми означает скорую и верную смерть) и хоббиты.
Но хотя Толкин, безусловно, был блестящим специалистом по англо-саксонскому фольклору, нет ни малейших свидетельств тому, что он когда бы то ни было ознакомился со списком Денэма.
Насколько нам известно, рождение хоббита стало результатом скучного занятия, чистого листа бумаги и искры вдохновения.
Место рождения изменить нельзя
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Однажды профессор Оксфордского университета Джон Рональд Руэл Толкин сидел в своем домашнем кабинете на улице Нортмур-Роуд и проверял экзаменационные работы студентов. И как-то так получилось, что один из них сдал свое сочинение со случайным чистым листом бумаги. Ни секунды не задумываясь, Толкин быстро написал на нем: "В земле была нора, а в норе жил хоббит". Он понятия не имел ни кто такой этот хоббит, ни почему он жил в норе, но идея ему понравилась.
К первой фразе прилепилась вторая, потом сотая, и дело, как говорится, пошло. Толкин регулярно зачитывал отрывки своим друзьям по литературному клубу, и как-то так вышло, что одна из копий манускрипта попалась на глаза некой Сьюзен Дегнэлл, работавшей в издательском доме "Джордж Аллен и Анвин" (George Allen & Unwin). Сьюзен тут же сообразила, что эта история может иметь успех у читателей и положила исписанные страницы на стол своего начальника Стэнли Анвина, а тот передал их на рецензию своему сыну, Рейнеру.
Устами младенца
Десятилетний Рейнер и ранее выполнял роль главного цензора детских книг для своего отца. Старший Анвин совершенно справедливо считал, что детские книги надо проверять именно на детях, а не на взрослых. Для того, чтобы сын относился к работе ответственно, он платил ему шиллинг (около пяти фунтов в современном эквиваленте) за каждую рецензию. Совсем неплохие деньги по тем временам.
Рецензия была краткой, но весьма и весьма благожелательной: "Бильбо Бэггинс (в русских переводах так же встречается Торбинс и Сумкинс) был хоббитом, который жил в своей норе и никогда не искал приключений. Но, наконец, Гэндальф-волшебник и его гномы убедили его за ними отправиться. Он отлично провел время, сражаясь с гоблинами и варгами (большие разумные волки, союзники орков и гоблинов). Потом они добрались до Одинокой горы, дракон Смауг, охранявший ее, был убит и после отличной битвы с гоблинами он вернулся домой - богатым! Эта книга, поскольку у нее есть карты, не нуждается в иллюстрациях, она очень хорошая и должна понравиться детям в возрасте от 5 до 9 лет".
Райнер ошибся только в одном: книга понравилась не только детям, но и взрослым. Сын Толкина, Кристофер, решил подстраховаться и написал письмо Деду Морозу, попросив его "дать "Хоббиту" толчок посильнее", чтобы он стал как можно популярнее как можно скорее. В письме также содержался совет внушить родителям, что "Хоббит" будет отличным рождественским подарком их детям. Помог ли Дед Мороз или нет, вопрос спорный, но к декабрю первый тираж разошелся полностью.
Надо думать, что и дети, и родители были довольны, а у жанра героической фэнтези появился новый автор и новый мир: Средиземье. Публика жаждала продолжения, но оно заставило себя ждать: "Властелин колец" вышел из печати только через 17 лет, и был написан уже совершенно точно не для детей.
Основоположник, или продолжатель?
Толкина часто называют отцом жанра фэнтези, что, если подходить к делу формально, вообще-то, правдой не является. К фэнтези можно отнести и Гомера с его "Одиссеей" и скандинавские мифы, "Алису в стране Чудес" Кэрролла и, разумеется, все книги о Конане-варваре Роберта Ховарда, который кстати, на несколько лет опередил Толкина с "Хоббитом", не говоря уже о "Властелине колец".
Но с другой стороны Толкин придумал "рецепт", по которому подавляющая часть произведений в жанре героической фэнтези, строится и по сей день.
- Для начала у нас есть квест: поиск, экспедиция, трудное и долгое путешествие, во время которого герою приходится преодолевать многочисленные препятствия, встречаться с дружественными и враждебными силами и несколько раз избегать смерти буквально в последний момент. Бильбо, например, отправляется вместе с гномами к далекой горе, чтобы спасти их золото от алчного дракона.
- Следующим пунктом идет герой, который, вообще-то для героических подвигов совершенно не подходит. Этот персонаж с огромным трудом умудряется победить врагов и выполнить свою миссию, но в результате совершенно меняется сам и уже не может вернуться к прежней жизни. Бильбо еще относительно повезло, и он все-таки сумел прожить свою довольно длинную жизнь в относительном покое, хотя другие хоббиты и считали его слегка странным. А вот на его племянника Фродо пережитое путешествие подействовало так, что ему пришлось покинуть родные берега.
- Далее по списку - сказочные племена и фантастические звери: гномы, эльфы, орки, гоблины, драконы, тролли, пастыри деревьев, оборотни и гигантские пауки (я до сих пор отворачиваюсь от экрана, когда пересматриваю "Властелина колец" Питера Джексона, его Шелоб оказалась слишком реалистичной для моей нервной системы).
Разумеется, обязательной частью сюжета должно быть Абсолютное зло, готовое поглотить мирный и светлый пасторальный мир. В "Хоббите" оно только намечается, во "Властелине колец" становится экзистенциальной угрозой.
И, напоследок, необходим некий Артефакт, обладающий огромной и далеко не всегда доброй властью. Правильнее сказать, что Артефакт этот обладает свойствами, которые, в зависимости от того, кто им пользуется, могут привести и к победе добра над злом, и к прямо противоположному результату.
"О, дивный новый мир!"
Если подумать, что на этих пяти "китах" основано подавляющее большинство произведений этого жанра и по сей день. За примером можно далеко не ходить: все они присутствуют в каждой из книг о Гарри Поттере. Эльфы, правда, не слишком красивы, зато есть и драконы, и даже гигантские пауки.
Однако, прежде всего, следует отметить, что Толкин создал совершенно уникальный мир, аналогов которого не было ни в дошедших до нас мифах, ни в человеческой истории. Мир, в котором есть своя мифология, своя история, своя философия и 14 языков и диалектов со своей письменностью и грамматикой. И пока что за все прошедшие с первого издания "Хоббита" десятилетия никому не удалось повторить этого достижения.
Успех книги, кстати, показал издательствам, что и на фэнтези можно делать деньги, и что, зачастую она может быть гораздо более коммерчески успешной, нежели научная фантастика или реалистическая проза. Большим откровением для издателей стало то, что фэнтези можно писать и для взрослых. Повторюсь, что если "Хоббит" писался как детская книга, хотя понравился и взрослой аудитории, то "Властелин колец" был изначально рассчитан на уже сформировавшиеся умы.
Толкин по сей день остается одним из самых успешных авторов всех времен, писавших в любом жанре. В том же, что касается героической фэнтези, то ни один из следующих по его стопам писателей и близко не приблизился к нему в том, что касается влияния на весь жанр в целом. Правда, достаточно близко к этим высотам подобрался Джордж Мартин с "Игрой престолов", но и его называют Толкином XXI века, что, безусловно, хотя и говорит о его колоссальном достижении, но одновременно лишает его звания отца-основателя.
Вместо послесловия
К юбилею "Хоббита" мир наполнило вполне реальное, а не книжное зло. Слово "орки" перекочевало с книжных страниц в политические комментарии. Новое зло породило и новых неочевидных героев, которые повели себя так, что страны и народы прикусили языки и в недоуменном восхищении стали следить за их подвигами и даже им помогать. Новые артефакты, способные уничтожить все живое, притаились в ожидании команды своих хозяев. Если бы мир следовал канонам литературного жанра, то зло обязательно потерпело бы поражение. А пока… Будем надеяться.
А посему давайте все-таки отметим юбилей "Хоббита" и поднимем в его честь кружки с добрым английским элем или хотя бы с газированной водой. Правда, боюсь, что в этом случае, Бильбо бы нас не одобрил.