Негероический герой и "Дивный новый мир": как "Хоббит" изменил жанр фэнтези

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

32 минуты назад

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Автор фото, IanGoodPhotography Подпись к фото, Хоббит в норе. Нора эта, как нам известно, была теплой, чистой и уютной. А у Бильбо - так и еще неплохо обставленной. Если верить Толкину (а больше, вообще-то, некому), то волосы у них были курчавые, а ноги - волосатые, что, кстати, было удобно: огромная экономия на обуви

"В земле была нора, а в норе жил хоббит". 85 лет назад, 21 сентября 1937 года, читающая публика впервые обратила взоры на эту фразу, еще не подозревая, что перед нею приоткрылась дверь в совершенно новый и неведомый мир.

По вполне очевидным причинам, нынешняя годовщина первого появления на прилавках книжных магазинов "Хоббита" прошла тихо и почти незаметно.

Тем более, если верить Толкину, 85 лет для хоббитов - возраст далеко не предельный. Сам Бильбо дожил, как минимум, до 131 года, хотя ему и помогло Кольцо Всевластия.

Впрочем, собственно в "Хоббите" оно, безусловно, имеет определенные волшебные свойства, но играет далеко не ведущую и совсем не зловещую роль, подобно той, которая отведена ему во "Властелине колец".

Детская книга со взрослыми возможностями

Автор фото, AleLaFarina Подпись к фото, Хоббитон в Новой Зеландии. Здесь снимались сцены из жизни хоббитов во всех фильмах Питера Джексона. Толкин, правда, скорее всего, имел в виду английские пейзажи, но и в Новой Зеландии получилось неплохо

Должна признаться, что "Хоббит" не относился к числу моих любимых книг. Я прочитала его только один раз, так и хочется сказать: "давным-давно", сочла скучным, затянутым и детским и благополучно о нем забыла. Вернее, не столько забыла, сколько мысленно перевела его в категорию пролога к "Властелину колец", стерилизованного до почти полной безопасности, где тролли послушно и быстро превращаются в камень, Голлум, хотя и имеет наклонности к каннибализму, но не отличается излишним интеллектом, а дракон Смауг, разумеется, опасен и жесток, но одновременно тщеславен и падок на лесть, что и приводит к его вполне предсказуемой кончине.

Приходится признать, что я была не совсем права. Взявшись за повторное прочтение "Хоббита", я с самых первых страниц стала получать огромное удовольствие от чисто английской атмосферы, которой напоен быт главного героя. Что предложить случайному гостю? Чашку чая, разумеется. Хотя приглашение это у главного героя Бильбо и вышло несколько натянутым. Удивляться этому, однако не стоит: "Ну а что бы вы сделали, если бы к вам в дом пришел незваный гном и пристроил свои вещи на вешалку без каких бы то ни было объяснений?"

Автор фото, weicheltfilm Подпись к фото, Если это и не Смауг, то очень похож. Но глуповатый дракон, так же, как и дракон умный и хитрый - все равно смертельно опасны

Несмотря на то, что Толкин написал "Хоббита" в расчете главным образом на детей, его значение в процессе становления жанра героической фэнтези для взрослых трудно переоценить.

Подавляющее большинство дошедших до нас мифов и легенд зародилось в виде устного народного творчества, записанного, правда, гораздо позднее. В этом плане "Хоббит" полностью соответствует своему легендарному статусу, ибо начинался он с историй, которые Толкин придумывал по ходу и рассказывал своим сыновьям Джону, Майклу и Кристоферу перед сном.

Но откуда же взялось само слово хоббит? Вопрос простой, но ответить на него невозможно, хотя филологи и обломали немало копий, пытаясь найти подходящее объяснение.

К истории вопроса

Автор фото, Irina Lopukh Подпись к фото, Голлум, как стало известно позднее, уже во "Властелине колец" тоже был сродни хоббитам, и Толкин дал этому биологическое основание

Первое из них дал сам автор, заявив, что, мол, оно происходит от слова Holbylta, которое является переводом на староанглийский понятия Kûd-dûkan, которое, в свою очередь, на языке жителе Рохана (см. "Властелин колец") означает "житель норы".

Поскольку язык Рохана пока еще не включен в переводчик Гугла, остается только принять это заявление на веру.

Будучи человеком обстоятельным, продумавшим созданный им мир до самых что ни на есть мелочей, Толкин создал для небольших существ с мохнатыми ногами/лапами и полное "происхождение видов". Вообще-то было три семейства (в биологическом смысле) хоббитов: Харфуты (самые мелкие и хронологически первые), Феллохиды (самые малочисленные, самые высокие и светловолосые. И нет, мы не знаем, есть ли в их ДНК какое-то количество эльфийских генов) и Стуры - единственные хоббиты, не боящиеся воды и любящие плавать, к ним относился и небезызвестный вам Голлум.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Картина немецкого художника Германа Гендриха "Блуждающие огни и змея". Не вполне понятно, кто тут и кого боится, да и блуждающие огни слишком конкретные, но в список нехороших обитателей Британских островов они точно входили

Более серьезные исследователи говорят, что в 1895 году фольклорист Майкл Денэм обнародовал длинный список волшебных существ, который он почерпнул из книги: "Открытие колдовства", написанной в конце XVI века джентльменом из графства Кент Реджинальдом Скоттом. Последний по совместительству был еще и членом парламента, хотя к делу это никакого отношения не имеет.

В списке фигурировали такие существа, как никсы (водяные духи), джинни - пылающие хвосты (блуждающие огни), адские гончие, доппельгангеры (двойники, встреча с которыми означает скорую и верную смерть) и хоббиты.

Но хотя Толкин, безусловно, был блестящим специалистом по англо-саксонскому фольклору, нет ни малейших свидетельств тому, что он когда бы то ни было ознакомился со списком Денэма.

Насколько нам известно, рождение хоббита стало результатом скучного занятия, чистого листа бумаги и искры вдохновения.

Место рождения изменить нельзя

Автор фото, ​Wikipedia in English user Jpbowen Подпись к фото, У "Хоббита" есть точное и привязанное к конкретной местности место рождения. Тот самый дом, в котором Толкин проверял работы студентов и где его посетило вдохновение

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Однажды профессор Оксфордского университета Джон Рональд Руэл Толкин сидел в своем домашнем кабинете на улице Нортмур-Роуд и проверял экзаменационные работы студентов. И как-то так получилось, что один из них сдал свое сочинение со случайным чистым листом бумаги. Ни секунды не задумываясь, Толкин быстро написал на нем: "В земле была нора, а в норе жил хоббит". Он понятия не имел ни кто такой этот хоббит, ни почему он жил в норе, но идея ему понравилась.

К первой фразе прилепилась вторая, потом сотая, и дело, как говорится, пошло. Толкин регулярно зачитывал отрывки своим друзьям по литературному клубу, и как-то так вышло, что одна из копий манускрипта попалась на глаза некой Сьюзен Дегнэлл, работавшей в издательском доме "Джордж Аллен и Анвин" (George Allen & Unwin). Сьюзен тут же сообразила, что эта история может иметь успех у читателей и положила исписанные страницы на стол своего начальника Стэнли Анвина, а тот передал их на рецензию своему сыну, Рейнеру.

Устами младенца

Автор фото, xiaoyu zhu Подпись к фото, Еще один вид на новозеландский Хоббитон. Честно говоря, очень похоже на некоторые английские пейзажи, но отсутствие каких бы то ни было построек выдает другую страну

Десятилетний Рейнер и ранее выполнял роль главного цензора детских книг для своего отца. Старший Анвин совершенно справедливо считал, что детские книги надо проверять именно на детях, а не на взрослых. Для того, чтобы сын относился к работе ответственно, он платил ему шиллинг (около пяти фунтов в современном эквиваленте) за каждую рецензию. Совсем неплохие деньги по тем временам.

Рецензия была краткой, но весьма и весьма благожелательной: "Бильбо Бэггинс (в русских переводах так же встречается Торбинс и Сумкинс) был хоббитом, который жил в своей норе и никогда не искал приключений. Но, наконец, Гэндальф-волшебник и его гномы убедили его за ними отправиться. Он отлично провел время, сражаясь с гоблинами и варгами (большие разумные волки, союзники орков и гоблинов). Потом они добрались до Одинокой горы, дракон Смауг, охранявший ее, был убит и после отличной битвы с гоблинами он вернулся домой - богатым! Эта книга, поскольку у нее есть карты, не нуждается в иллюстрациях, она очень хорошая и должна понравиться детям в возрасте от 5 до 9 лет".

Автор фото, Strebe at the Wikipedia project Подпись к фото, Уже второе американское издание "Хоббита", первое разошлось очень быстро, чего не предполагали ни издатели, ни сам автор

Райнер ошибся только в одном: книга понравилась не только детям, но и взрослым. Сын Толкина, Кристофер, решил подстраховаться и написал письмо Деду Морозу, попросив его "дать "Хоббиту" толчок посильнее", чтобы он стал как можно популярнее как можно скорее. В письме также содержался совет внушить родителям, что "Хоббит" будет отличным рождественским подарком их детям. Помог ли Дед Мороз или нет, вопрос спорный, но к декабрю первый тираж разошелся полностью.

Надо думать, что и дети, и родители были довольны, а у жанра героической фэнтези появился новый автор и новый мир: Средиземье. Публика жаждала продолжения, но оно заставило себя ждать: "Властелин колец" вышел из печати только через 17 лет, и был написан уже совершенно точно не для детей.

Основоположник, или продолжатель?

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Иллюстрация к повести "Красные гвозди" о Конане-варваре Роберта Ховарда. Ховард успел раньше Толкина, но отцом героической фэнтези он так и не стал

Толкина часто называют отцом жанра фэнтези, что, если подходить к делу формально, вообще-то, правдой не является. К фэнтези можно отнести и Гомера с его "Одиссеей" и скандинавские мифы, "Алису в стране Чудес" Кэрролла и, разумеется, все книги о Конане-варваре Роберта Ховарда, который кстати, на несколько лет опередил Толкина с "Хоббитом", не говоря уже о "Властелине колец".

Но с другой стороны Толкин придумал "рецепт", по которому подавляющая часть произведений в жанре героической фэнтези, строится и по сей день.

Для начала у нас есть квест: поиск, экспедиция, трудное и долгое путешествие, во время которого герою приходится преодолевать многочисленные препятствия, встречаться с дружественными и враждебными силами и несколько раз избегать смерти буквально в последний момент. Бильбо, например, отправляется вместе с гномами к далекой горе, чтобы спасти их золото от алчного дракона.

Автор фото, R Scapinello Подпись к фото, Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии, он же гора Ородруин, к которой шел Фродо, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Его дядя, герой "Хоббита" Бильбо, шел к Одинокой горе, или горе Эребор, чтобы разобраться с драконом

Следующим пунктом идет герой, который, вообще-то для героических подвигов совершенно не подходит. Этот персонаж с огромным трудом умудряется победить врагов и выполнить свою миссию, но в результате совершенно меняется сам и уже не может вернуться к прежней жизни. Бильбо еще относительно повезло, и он все-таки сумел прожить свою довольно длинную жизнь в относительном покое, хотя другие хоббиты и считали его слегка странным. А вот на его племянника Фродо пережитое путешествие подействовало так, что ему пришлось покинуть родные берега.

Далее по списку - сказочные племена и фантастические звери: гномы, эльфы, орки, гоблины, драконы, тролли, пастыри деревьев, оборотни и гигантские пауки (я до сих пор отворачиваюсь от экрана, когда пересматриваю "Властелина колец" Питера Джексона, его Шелоб оказалась слишком реалистичной для моей нервной системы).

Автор фото, Freddie Colon Подпись к фото, Все дальнейшие артефакты, включая и хоркруксы из Гарри Поттера вышли из Кольца Всевластия

Разумеется, обязательной частью сюжета должно быть Абсолютное зло, готовое поглотить мирный и светлый пасторальный мир. В "Хоббите" оно только намечается, во "Властелине колец" становится экзистенциальной угрозой.

И, напоследок, необходим некий Артефакт, обладающий огромной и далеко не всегда доброй властью. Правильнее сказать, что Артефакт этот обладает свойствами, которые, в зависимости от того, кто им пользуется, могут привести и к победе добра над злом, и к прямо противоположному результату.

"О, дивный новый мир!"

Автор фото, g01xm Подпись к фото, Квинстаун в Новой Зеландии. Здесь Питер Джексон разместил Рохан, страну всадников из "Властелина колец". Но никакого бы фильма, скорее всего, не было бы, если бы Толкин не создал свой мир в таких деталях и так реалистично

Если подумать, что на этих пяти "китах" основано подавляющее большинство произведений этого жанра и по сей день. За примером можно далеко не ходить: все они присутствуют в каждой из книг о Гарри Поттере. Эльфы, правда, не слишком красивы, зато есть и драконы, и даже гигантские пауки.

Однако, прежде всего, следует отметить, что Толкин создал совершенно уникальный мир, аналогов которого не было ни в дошедших до нас мифах, ни в человеческой истории. Мир, в котором есть своя мифология, своя история, своя философия и 14 языков и диалектов со своей письменностью и грамматикой. И пока что за все прошедшие с первого издания "Хоббита" десятилетия никому не удалось повторить этого достижения.

Автор фото, I, Jmabel Подпись к фото, Участники карнавала в Сиэтле в костюмах энтов, вернее, скорее всего, энтиц (жен энтов), о которых нам известно только то, что энты их потеряли

Успех книги, кстати, показал издательствам, что и на фэнтези можно делать деньги, и что, зачастую она может быть гораздо более коммерчески успешной, нежели научная фантастика или реалистическая проза. Большим откровением для издателей стало то, что фэнтези можно писать и для взрослых. Повторюсь, что если "Хоббит" писался как детская книга, хотя понравился и взрослой аудитории, то "Властелин колец" был изначально рассчитан на уже сформировавшиеся умы.

Толкин по сей день остается одним из самых успешных авторов всех времен, писавших в любом жанре. В том же, что касается героической фэнтези, то ни один из следующих по его стопам писателей и близко не приблизился к нему в том, что касается влияния на весь жанр в целом. Правда, достаточно близко к этим высотам подобрался Джордж Мартин с "Игрой престолов", но и его называют Толкином XXI века, что, безусловно, хотя и говорит о его колоссальном достижении, но одновременно лишает его звания отца-основателя.

Вместо послесловия

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, 15 сентября 2022 года. Брошенный российский танк в Харьковской области Украины

К юбилею "Хоббита" мир наполнило вполне реальное, а не книжное зло. Слово "орки" перекочевало с книжных страниц в политические комментарии. Новое зло породило и новых неочевидных героев, которые повели себя так, что страны и народы прикусили языки и в недоуменном восхищении стали следить за их подвигами и даже им помогать. Новые артефакты, способные уничтожить все живое, притаились в ожидании команды своих хозяев. Если бы мир следовал канонам литературного жанра, то зло обязательно потерпело бы поражение. А пока… Будем надеяться.

Автор фото, Givaga Подпись к фото, Любимый напиток хоббитов. Впрочем, они еще и трубки курили, так же, как и их создатель