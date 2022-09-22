Кто заплатит за объявленную Путиным мобилизацию на войну с Украиной

час назад

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Автор фото, Getty Images

По указу Путина о частичной мобилизации те, кто под неё попадут, будут приравнены к контрактникам - то есть им будут платить зарплату. Власти обещают им дополнительные выплаты и кредитные каникулы. Выдержит ли российский бюджет эту нагрузку?

В указе о частичной мобилизации, который вышел 21 сентября, говорится, что с момента призыва по мобилизации граждане имеют тот же статус, что и военнослужащие по контракту.

Размер денежного содержания, "боевых" и других компенсаций им должно установить правительство - официально они не были объявлены.

Об уровне выплат контрактникам можно косвенно судить по объявлениям о наборе людей на военную службу. Еще в начале апреля они массово появлялись на сайтах по поиску работы.

Тогда в заголовках большинства вакансий выплаты варьировались в диапазоне 30-50 тысяч рублей, но были и объявления с уровнем зарплат в несколько сотен тысяч рублей.

В указе мэра Москвы, который был опубликован во второй день мобилизации, 22 сентября, говорится только о дополнительных выплатах, которые мобилизованные на военную службу жители столицы будут получать ежемесячно - 50 тысяч рублей. При ранении мобилизованному от московского правительства полагается от 500 тысяч до 1 млн рублей, 3 млн родным в случае гибели. Такие же выплаты московские власти обещают и иностранцам, которые пойдут воевать.

Власти аннексированного Крыма пообещали мобилизованным 200 тысяч рублей единоразово. Заявление на выплату можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен, написал в своем телеграм-канале назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Нужно ли платить по кредитам?

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Утром 21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что россиянам, которые попали под мобилизацию, нужно будет продолжать платить взносы по ипотеке. Он ссылался на то, что призванные граждане будут получать новую зарплату, "которая будет очень высокой".

По действующему трудовому кодексу призыв на военную службу является причиной увольнения - таким образом, те, кого призовут, могут автоматически лишиться работы.

Журналист Алексей Венедиктов (объявлен в России иноагентом) в своем телеграм-канале цитировал ответ минобороны, которое тоже считает, что призванного должны увольнять.

Правда, вопрос с увольнением мобилизованных власти собираются решать. Глава социального комитета в Совете Федерации Инна Святенко заявила, что уже готовятся поправки в Трудовой кодекс, которые заставят работодателей сохранять за мобилизованным его рабочее место. Также в законе могут закрепить компенсацию из бюджета для граждан в случае потери работы.

А пока Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам - разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие.

Кредиторам рекомендовано не начислять мобилизованным предусмотренную договорами неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья и даже не выселять из ипотечного жилья, на которое раньше уже было обращено взыскание.

Банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика, говорится в рекомендации ЦБ.

Сбербанк заявил, что прорабатывает "варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив".

Однако на данный момент инициатива ЦБ - это лишь рекомендация, не закрепленная в законе. О том, что такой закон появится, говорили несколько депутатов.

"Сейчас нам, очевидно, нужно принять закон. Те, кто взял ипотечный кредит и оказался в зоне специальной военной операции, должны быть спокойны, что это не ляжет новым бременем на его семью", - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан будут решены в приоритетном порядке.

Депутат Мария Бутина заявила, что поправки по законодательному закреплению кредитных каникул и сохранению рабочих мест для мобилизованных граждан стоят в повестке Думы на следующую неделю. Пока эти законопроекты не опубликованы.

Деньги за купленные билеты обещают вернуть

Тем, кто мобилизован, предлагают и другие льготы. Так, по данным "Известий", комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в правительство письмо с предложением ввести полный мораторий на оплату жилищно-коммунальных и иных услуг, связанных с содержанием единственного жилья одиноких граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, и добровольцев.

Крупнейший российский авиаперевозчик, "Аэрофлот", пообещал полностью вернуть деньги за неиспользованные билеты тем, кто попадет под мобилизацию. О возможности такого возврата также заявила частная авиакомпания S7.

Очевидно, все эти меры должны будут финансироваться из бюджета. Текущий год Россия впервые за много лет закончит с дефицитом бюджета в 1,6 трлн рублей. Бюджет на последующие годы тоже дефицитный. По плану правительства, в 2023 году дефицит составит 3 трлн рублей (50,4 млрд долларов), затем будет понемногу снижаться.

22 сентября правительство России одобрило проект бюджета на три года. Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, финансировать его, как сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, планируется в основном за счет внутренних заимствований.

Редактор отдела экономики Ольга Шамина:

Выплаты и различные льготы мобилизованным могут стать существенной нагрузкой на бюджет России. Сейчас идет бюджетный процесс: правительство должно закончить работу над основным финансовым документом страны и определиться с расходами на 2023-2025 годы.

В этом году планирование бюджета происходит при очень тяжелых обстоятельствах. Во-первых, 2022 год Россия впервые за долгие годы закончит с дефицитом - как минимум в 1,6 трлн рублей.

Во-вторых, премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе сообщил, что ближайшие три года тоже будут дефицитными. В 2023 году дефицит госбюджета составит 3 трлн рублей - это 2% ВВП. Затем он будет, по официальному прогнозу, снижаться до 0,7% ВВП в 2025 году.

В-третьих, не ясно, учитывают ли эти параметры расходы на мобилизацию, которые могут оказаться очень высокими. Часть из них, например, выплаты мобилизованным, могут лечь на региональные бюджеты, которые часто дефицитные и им самим нужна помощь от федерального центра.

Льготы по ипотеке или кредитам - это потери для банков, которые и так сильно пострадали от санкций и нестабильности на финансовых рынках. Неясно, компенсирует ли эти расходы государство или они будут нести их самостоятельно.

Еще одна потенциальная гигантская статья расходов российского правительства - восстановление оккупированных территорий Украины, если, конечно, российская армия сможет их удержать. Также непонятно, учтены ли эти деньги в бюджете на ближайшие годы.

Часть расходов можно было бы покрыть из Фонда национального благосостояния - это главный резервный фонд страны. В нем, по состоянию на начало сентября, было меньше 12 трлн рублей. И его власти активно используют для поддержки компаний, пострадавших от кризиса.

Мобилизация ударит и по темпам роста экономики, и по демографии, о чем уже писала Русская служба Би-би-си. Кризис, который спровоцировали война с Украиной и санкции со стороны Запада, возможно, будет намного глубже нынешних прогнозов.

Если в другой ситуации власти могли бы просто залить его деньгами, то сейчас свободных денег у правительства становится все меньше, а непредвиденных расходов все больше.