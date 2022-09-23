"Сборы от-ме-ни-ли". Как мобилизация в России перестала быть частичной за два дня

Сергей Горяшко, Елизавета Фохт, Анастасия Стогней, Илья Барабанов

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Stringer/TASS

Второй день мобилизации в России показал, что ее едва ли стоит называть "частичной". Людей по всей стране собирали по повесткам, врученным лично или на работе, на призывных пунктах и отправляли самолетами, поездами и автобусами. Повестки получили люди без военного опыта, не служившие в армии, старше 60 лет и многодетные отцы.

"Ты где? Сейчас тебе привезут повестку"

Днем 21 сентября Александру Доржиеву, специалисту управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Улан-Удэ позвонили с работы и попросили "забежать". Для чего - не объясняли. Александр сидел дома на больничном и объяснил, что прийти не сможет. В 11 вечера ему позвонил его начальник. "Говорит: "Ты где сейчас? Сейчас тебе привезут повестку, девушка Анастасия, это специалист министерства спорта республики Бурятия. Ну и спросил еще сколько детей", - пересказывает этот звонок супруга Александра, журналистка местной телекомпании "Арии Ус" Янина Нимаева.

Детей у 38-летнего Александра в общей сложности пять - трое от первого брака и двойняшки от второго. Родительских прав он не лишен. Согласно закону о мобилизации он не подлежит ей - людей, у которых четверо и более детей до 16 лет мобилизовать не должны.

"Анастасия из минспорта" позвонила почти сразу и попросила, чтобы Александр ее дождался. Она говорила, что ей нужно было срочно вручить мужчине повестку, потому что в 4 утра он уже должен был прийти в ДК "Рассвет" на северо-востоке города. Оттуда мобилизованные мужчины должны были отправиться в Читу поездом в 14:00 22 сентября.

"Когда она в следующий раз звонила, мы трубку уже не взяли, - говорит Янина. - Мы растерялись, не ожидали на самом деле такого сюрприза".

Еще два месяца назад Александр получил мобилизационное предписание. Оно обязывает человека "при объявлении мобилизации" явиться в установленный срок в указанное место сбора без дополнительных повесток. Такой документ - это небольшая розовая бумажка - вклеивают некоторым военнообязанным в военный билет в военном комиссариате. Александр не служил в армии и у него вообще нет военного билета.

Как рассказывает Янина, начальника ее мужа еще летом обязали предоставить "10 человек от организации для отправки в Украину". "Его трижды вызывал начальник, упрашивал: ты у нас один из самых молодых, мы старые, ты езжай, отдавай долг родине". Александр отказывался. "А потом просто позвонили из бухгалтерии, пригласили его для сверки реквизитов счёта. Он пришел, а ему раз - и мобилизационное предписание вручает кадровик на руки неожиданно". Александр порвал мобилизационное предписание как только его получил. Набрать десятерых мужчин на войну в управлении так и не получилось - мобилизационные предписания выдали еще двум спасателям.

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После объявления мобилизации Александру все же выписали повестку. Семья живет не по адресу регистрации, поэтому найти мужчину и вручить ему повестку не смогли. Но в квартиру, где Александр зарегистрирован, люди из военкомата пришли его искать. Там, по словам Янины идет ремонт, рабочие продемонстрировали, что мужчины в квартире нет.

Янина Нимаева записала видео, в котором рассказала историю, как пытались мобилизовать ее мужа-многодетного отца. Она говорит, что получила большую поддержку, видео широко распространилось. Руководитель управления, где работает Александр, звонил и просил срочно удалить видео: "Якобы ошиблись, якобы не разобрались просто, что его не должны призвать".

Уезжать из страны Янина и Александр пока не собираются. "Мы постараемся решить вопрос все-таки в правовом поле, доказать, что это действительно была ошибка", - говорит Янина. Но идти в военкомат ее муж тоже не планирует. "Нет же гарантии, что его возьмут и отпустят. Судя по тому, как всем раздают эти повестки в Бурятии, призывают не с боевым прошлым опытных людей".

"Призываться будут все, кто необходим для выполнения задач"

Поздно вечером двадцать второго сентября глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что "многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей - не подлежат мобилизации". "Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам, - написал Цыденов на своей странице "ВКонтакте". - Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части".

Он посоветовал, людям из данной категории призывников, получившим повестку, "просто информировать представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами".

Цыденов также написал, что "те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат". В приказах о мобилизации по другим регионам об этом не говорится.

Эти приказы, подписанные военными комиссарами российских регионов, впервые появились вечером среды. На данный момент, в СМИ и телеграм-каналах опубликованы приказы комиссаров Татарстана, Дагестана, Якутии, Самарской, Воронежской и Курской областей. Все они практически одинаковые - согласно документам, явиться на призывные пункты должны все, кто получил повестку. Если же у человека в военном билете есть мобилизационное предписание, то он должен прийти в военкомат, не дожидаясь повестки, в сроки, указанные в предписании (обычно это несколько часов после объявления мобилизации). Кроме того, всем обладателям военных билетов запрещается покидать район или город, где они зарегистрированы, на время мобилизации.

Приказ о мобилизации по Москве, опубликованный в четверг вечером, отличается некоторыми деталями. В нем лишь говорится, что на призывные пункты должны прибыть те, кто получил "персональные повестки военного комиссариата". В этих приказах, как и в указе президента о мобилизации, не уточняется, кого именно призовут - какой возраст предельный, какие военно-учетные специальности (ВУС) нужны, обязателен ли боевой опыт.

Разъяснения от минобороны появились лишь вечером четверга. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что "будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач и как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе не установлено". Приоритетными он назвал такие специальности как стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Количество призываемых, по его словам, определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. "За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно, то есть не дожидаясь получения повестки", - сообщил Цимлянский.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мобилизация, потери, "референдумы". Что сказали Путин и Шойгу

Если министр обороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизуют 300 тысяч человек с боевым опытом, то Цимлянский таких цифр называть не стал. "Будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского состава, - сказал контр-адмирал. - Конечно же, имеются должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники. Но потребность в таких специалистах минимальная".

Ограничения по возрасту различаются - если рядовых и сержантов запаса будут призывать до 35 лет, то младших офицеров - до 50, а старших - до 55.

Глава "Агоры" Павел Чиков в своем телеграм-канале рассказал, что знает о случаях призыва людей старше - в Москве повестку получил полковник 63 лет, в Самаре - 60-летний сержант запаса, в Волгограде - старший лейтенант 55 лет.

"Мужики, едете воевать"

В четверг по социальным сетям распространились видео, на которых военные комиссары дают наставления собравшимся в военкоматах мужчинам - те явились туда по повесткам.

"Не игнорировать все указания, научиться бинтовать себя, с вами инструктора будут проводить занятия, оказывать первую медицинскую помощь, потому что люди гибнут от элементарной потери крови. Потому что кто-то не может перетянуть, кто-то не может забинтовать. Вопрос серьезный. Мужики, едете воевать, воевать после подготовки. Поэтому к этому моменту отнеситесь нормально, и не надо мне здесь говорить "я там попрыскаю, я там то, я там сё. Все мы соблюдаем наши национальные традиции, - так сотрудник военкомата в Бурятии объяснял важность умения оказывать первую медицинскую помощь. - Сейчас называю фамилию - вы проходите в автобус, из автобуса никто не выходит".

Судя по его выступлению, из военкомата мобилизованных мужчин увезли в Улан-Удэ, а оттуда военным бортом в Читинскую область. Сотрудник военкомата также напомнил об уголовной ответственности за дезертирство.

Дезертирством (ст. 338 УК РФ) считается умышленная неявка военнослужащего в часть или ее самовольное оставление "в целях уклонения от службы". 20 сентября, накануне выступления Путина Госдума экстренно внесла важные дополнения в Уголовный кодекс России для "периода мобилизации или вооруженного конфликта" (это станет отягчающим обстоятельством для любых преступлений) - в том числе, в статью о дезертирстве. Оно будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Сейчас нижняя планка для наказания вообще не предусмотрена, максимальный срок - до 7 лет, а в случае дезертирства с оружием, в группе или по сговору - до 10 лет.

Огромные сроки колонии также появились в УК за неисполнение приказов, отказ от участия в боевых действиях, "самоволку" и уклонение от службы. Поправки также вводят новые статьи о сдаче в плен и мародерстве. Они без обсуждения были приняты сразу в трех чтениях, 21 сентября одобрены Советом Федерации и направлены Путину. Президент их пока не подписал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Прощания и очереди: как выглядят военкоматы и пункты сбора во второй день частичной мобилизации

В Магадане представитель военкомата тоже предупредил собравшихся по повесткам мужчин, что "введена уголовная ответственность за уклонение во время мобилизации". По его словам, сначала мобилизованных мужчин вывезут в Хабаровск для собеседования, где, как обещал он, отсеют всех, кому положена отсрочка.

Вскоре в телеграм-каналах появилось видео, как мобилизованные в Магадане мужчины грузятся в военно-транспортный Ан-12. Их около сотни. Слышно, как в мегафон военный предупреждает: "будет холодно", и просит соблюдать в самолете требования безопасности: "ничего не трогать и не ковырять".

На видео, снятом у военкомата в селе Бабаюрт в Дагестане, группа мужчин спорит с женщиной, предположительно там работающей. Она с крыльца пытается объяснить необходимость мобилизации.

- Мой сын там с самого начала, с февраля воюет!

- Не надо было! - кричат ей из толпы.

- Надо было!

- Сама тоже иди, я не пойду!

- Пойду! Пойду!

Один из мужчин кричит: "Будет война за мою родину - пойду! А это политика сейчас!" Женщина в ответ призывает людей к разуму: "Вы телевизор смотрите? Как умные люди?" Позднее появились сообщения, что в Бабаюртовском районе Дагестана жители, недовольные мобилизацией, перекрыли федеральную трассу.

"Реально, это война. Вы все будете отправлены на проведение военных действий на территории для подразделений территориальной обороны по охране вновь образованных территориальных образований. Донецк, Луганск, Херсон", - объяснял сотрудник одного из военкоматов в Ставропольком крае. Его выступление тоже сняли на видео. "Сразу говорю - бояться не надо, очковать не надо. Война - не для всех война. Вы не все будете на передовой", - говорил он.

"Папа, пока! Возвращайся! Папа!" - на видео из Старого Оскола было слышно как плачет ребенок. На кадрах мобилизованные мужчины заходили в рейсовый автобус, родственники пришли их провожать. Из военкомата в Новомосковске (Тульская область) мужчин под аплодисменты родных увозили на ПАЗиках. На одном из них была наклейка "ЗА Мобилизацию Родину Победу Путина".

"Пока" не нужны

Би-би-си в материале о первом дне мобилизации писала о Сергее (имя изменено), 26-летнем аспиранте и преподавателе, которому вручили повестку, когда он вышел из квартиры встретить курьера с продуктами. Это произошло еще 20 сентября, за день до выступления Владимира Путина. Сергей расписался в повестке из страха уголовного преследования (оно, впрочем, наступает не сразу - неявка по повестке сначала грозит административным штрафом до 3 тысяч рублей, и то не всегда) и утром в четверг явился в военкомат. Там всех явившихся собрали в одном зале.

"Очень много народу, в основном мужики возрастом 40+", - рассказывает отец Сергея. Аспиранту показалось, что военкомат "работал на опережение" и рассылал повестки еще не зная, кто пригодится на фронте. Сам он учился на военной кафедре по программе подготовки офицеров запаса ПВО и ПРО. Ему сказали, что специалисты его военно-учетной специальности "пока" не нужны (тот факт, что Сергей учится в аспирантуре, по словам сотрудников военкомата, мобилизации не помешал бы).

Что произошло с теми, чьи ВУС военкомат устроили, Сергей не знает. "Он не стал испытывать судьбу и быстро ушел", - говорит его отец.

На то, что получение повестки не значит, что военкомат точно намерен отправить ее адресата на фронт, указывает и рассказ Алексея (имя изменено), сотрудника одного из подразделений московского ГКУ "Пожарно-спасательный центр". Двум коллегам Алексея - обоим по 23 года, оба служили в десантных войсках - пришла повестка. Но начальник их сразу успокоил: центр работает в сфере гражданской обороны, сотрудникам положена бронь. Впрочем, это пока не известно: порядок предоставления брони в условиях мобилизации еще должно утвердить правительство, объяснил Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" (внесена в реестр "иноагентов") Сергей Кривенко.

Повестка пришла и шурину Алексея, сотруднику бюджетной московской организации. У него брони не оказалось, к тому же был тот самый "боевой опыт", о котором накануне говорил министр обороны Шойгу - мужчина участвовал в войне в Чечне. "Он сегодня с утра сходил в военкомат, но ему сказали, что слишком он старый - ему за сорок лет - и пока таких не призывают", - говорит Алексей.

А вот люди, у которых боевого опыта нет совсем, судя по всему, на фронт попасть в теории могут. В соцсетях в четверг разошлось видео, снятое у военкомата Савеловского района Москвы, где собрались первые мобилизованные. Среди них был IT-специалист из Сбербанка Виктор Бугреев.

Журналистам он рассказал, что пришел в военкомат по повестке для "сверки документов". В его военном билете указана категория "В", которая значит, что мужчина ограниченно годен к военной службе. Таких людей освобождают от призыва в армию на срочную службу, но, в теории, могут мобилизовать.

Бугреев, кандидат экономических наук, с улыбкой рассказал, что военного опыта у него нет вообще: "Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры".

Автор фото, EPA

Журналисты спросили у айтишника, что он будет делать. "Поеду, что делать, или уголовное дело", - ответил он, посмеиваясь. Он уточнил, что его ждут в военной части под Наро-Фоминском, а на вопрос куда отправят дальше, ответил: "Сказали, что это будет тероборона".

Впрочем, к вечеру телеграм-канал "Осторожно новости" сообщил, что пока Бугреев в армию не уходит: по словам жены сотрудника "Сбербанка", на фоне резонанса ему позвонили для повторной сверки документов и сказали, что будут искать для него "место айтишника в московской теробороне" (что жена Бугреева подразумевает под московской теробороной, неясно).

Но похоже, что Бугреев - не единственный сотрудник "Сбербанка", столкнувшийся с мобилизацией. Виталий (имя изменено), сотрудник одного из московских филиалов банка, рассказал, что сегодня его начальство собралось на срочное совещание из-за ситуации, в которой оказался его коллега, мастер по обслуживанию центра обработки данных.

"Вчера ему пришла повестка - потребовали явиться в военкомат для уточнения данных. По прибытии - быстрый медосмотр. В тот же день его отправили в военную часть в Наро-Фоминске. На работе пока не знают, как оформлять его "мобилизацию", что делать в случае гибели или ранения и что делать с кредитами", - рассказал Виталий.

Связи с мужчиной сейчас нет. Сколько именно лет мобилизованному сотруднику и есть ли у него военный опыт, Виталий не знает.

Центробанк в четверг сообщил, что граждане России, попавшие под частичную мобилизацию, смогут обратиться за отсрочкой или уменьшением размера кредита на период мобилизации. ЦБ рекомендовал банкам и кредитным организациям разработать специальные программы реструктуризации, то есть изменение условий действующего кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации. Регулятор также рекомендовал банкам не начислять по кредитным договорам мобилизованных россиян неустойку (штрафы и пени).

"Лучше уголовка, но своих не сдам никого"

За минувшие два дня Би-би-си получила несколько сообщений от жителей российских регионов, которые рассказали о письмах от военкоматов, которые получили их работодатели. В этих документах военные требовали составить списки сотрудников для прохождения военных сборов.

Судя по датам на документах, комиссариаты начали рассылать эти письма еще до того, как Путин объявил о частичной мобилизации. Его указ (у Би-би-си есть четыре таких письма) там вообще не упоминается.

Например, одному из подмосковных предприятий в сфере машиностроения пришло письмо от местного военного комиссара, который ссылался на указ Путина от 18 февраля о призыве запасников на военные сборы.

Этот документ был подписан еще до начала вторжения в Украину. Два его пункта скрыты грифом "для служебного пользования" - вероятно, в них указано, сколько именно россиян планировали отправить на сборы в 2022 году.

Копию письма Би-би-си показал Владимир, сотрудник предприятия. В документе говорится, что предприятие должно направить на сборы 20 человек "в возрасте до 45 лет, здоровых, годных к военной службе". Отобранных сотрудников распределят на группы по пять человек и отправят на сборы, которые пройдут в четыре этапа - с 26 сентября по 26 ноября. Продолжительность сборов - 15 дней.

"Коллеги немного в панике, думают, кого отправлять. Двое решили завтра не ехать в офис, чтобы не нарваться, - боятся, что на работе вручат предписания или повестки", - рассказывает Владимир (сам он работает не в том подразделении, которое получило письмо, и поэтому волнуется меньше).

Корреспондент Би-би-си позвонил военкому, который отправил письмо в это подмосковное предприятие, представившись директором вымышленной организации, которая тоже получила распоряжение из военкомата. Запись разговора, на которой военком подтверждает свои имя и фамилию, есть у редакции. Он подробно ответил на вопросы "директора" о требовании отправить сотрудников на сборы.

"На военные сборы? Вы должны нам предоставить сведения о работниках, пребывающих в запасе, по установленной форме, категория годности, звание, ВУС, домашний адрес, телефон, семейное положение. А людей отправлять - вот это вот не надо", - объяснил он. На уточняющий вопрос "директора", идет ли речь о "двухнедельных сборах", военком ответил: "Сборы отменили, от-ме-ни-ли, предоставьте данные и будем из них выбирать на спецоперацию людей".

Ответить, когда сотрудники "поедут на спецоперацию" военком не смог: "Мы пока рассматриваем таких людей, что да как, кто походит по категории годности. А потом поедут".

"Мне им что, зарплату платить, пока они на СВО?", - поинтересовался корреспондент Би-би-си, представившийся "директором организации". "Нет, зарплата не платится, но место за ними остается", - пояснил военком. Он подчеркнул, что списки надо предоставить до пятницы.

В другом письме с призывом отправить сотрудников на военные сборы - оно пришло в филиал крупной добывающей компании в Ямало-Ненецком автономном округе от минобороны - ссылки на февральский указ Путина нет. Зато упоминается "указание командующего войсками Центрального военного округа от 17 сентября 2022 года" об "учебных сборах" для запасников.

Сотрудник уфимской фирмы Дмитрий рассказал Би-би-си, что его начальник, получивший похожее письмо, отправлять списки кандидатов на сборы отказался. "Директор не предоставил никакой информации в администрацию и пригрозил кадровику увольнением, если она это сделает. Он сказал: "Лучше уголовка, но своих не сдам никого"".

На самом деле уголовная ответственность за это работодателю пока не грозит. По закону он обязан направлять в военкоматы сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, принятии или увольнении их с работы, а также вручать повестки и не препятствовать их явке. За нарушение этих требований грозят штрафы максимум в 3-5 тыс. рублей.

Почему ведомства по всей стране начали призывать россиян на военные сборы одновременно с выходом указа Владимира Путина о мобилизации, неясно.

По закону "О воинской обязанности и военной службе" сборы могут быть учебными или проверочными (для проверки боевой или мобилизационной готовности частей и военкоматов). Иные цели проведения сборов, кроме "подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе", не допускаются. При этом окончанием сборов считается или день отправки человека с места их проведения, или день его прибытия в военкомат, или дата исключения его из состава части или органа ФСБ, где он проходил сборы.

Вопрос в том, могут ли человека отправить в армию сразу после сборов? Юрист - эксперт по правам военнослужащих, пожелавший остаться анонимным, такой ситуации не исключает. По его словам, это было невозможно до 21 сентября, но частичная мобилизация - это новая правовая надстройка, не связанная с регулированием проведения сборов. Формально мобилизация предусматривает вручение повестки и прохождение призывной комиссии по месту жительства, включая медкомиссию и выяснение оснований, препятствующих отправке в армию. Однако, на практике эту процедуру могут упростить таким образом, чтобы сразу после прохождения сборов - то есть, переобучения или повышения квалификации по военно-учетной специальности - мобилизовать человека прямо на месте сборов после их окончания, говорит собеседник Би-би-си.

"У сборов есть четкие сроки, на это время человеку присваивают статус военнослужащего, после окончания сборов этот статус для него прекращается", - сказал Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" (внесена в реестр "иноагентов") Сергей Кривенко. Правовых решений для того, чтобы оставить человека служить в статусе военнослужащего или призвать его на службу прямо в месте сборов по мобилизации - нет, считает он. "В условиях правовой неопределенности ведения мобилизации такое не исключено, - подтверждает он. - Но по закону такого человека должны вернуть домой, и если его мобилизуют на месте сборов, у него есть все основания пожаловаться в военную прокуратуру".

"Снова пришлось убегать"

После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны мужчин начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Решивших покинуть страну оказалось немало - на погранпунктах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались километровые очереди. Андрей С. рассказал Би-би-си как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:

"21 сентября я проснулся в 9 утра, послушал обращение президента, в 10:30 выехал на вторую квартиру, чтобы собрать вещи, в 14 вылетел в Челябинск и оттуда на маршрутке поехал на границу. Не знаю, подпадаю я под мобилизацию или нет, но я не люблю экспериментировать.

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Отсевы на границе начались в тот момент, когда мы стояли в очереди. За два часа до этого, как мы ехали к границе, все было просто и быстро, а тут [на пограничном пункте] начали останавливать. Границу мы пересекали в Бугристом - это трасса из Челябинска в Костанай. Мы ехали на маршрутном автобусе и очередь на границе была машин 100. За небольшим исключением это все были молодые парни. Некоторые с девушками и женами. Когда мы увидели эту очередь, поняли, что стоять придется несколько часов, а за это время можно выпустить несколько указов. Так что мы взяли чемоданы и пошли пересекать границу пешком. На пересечение российской границы уходит где-то час - полтора. Пограничники спрашивают, когда купили билеты, какая военная специализация, слышали ли про мобилизацию. Каждого мурыжат по 7-10 минут, а некоторых парней забирают на дополнительный допрос, но военный билет при этом ни у кого не спрашивают.

Ночью это выглядит довольно театрально, когда ты с чемоданами тащишься по нейтральной полосе, а потом казахские пограничники шутят: куда вы бежите как беженцы? Планов возвращаться в Россию у меня нет, я уезжал в Казахстан на полгода еще в начале марта, потом решил на месяц съездить в Москву проведать родителей, но вот снова пришлось убегать".

27-летний репетитор по математике из Москвы Алексей (имя изменено по его просьбе), решивший временно уехать из страны на фоне новостей о мобилизации, в четверг тоже пересек сухопутную границу с Казахстаном в Оренбургской области. По его словам, российские пограничник подробно расспрашивали всех об опыте службы. У самого Алексея в военном билете категория "В" - ограниченно годен к военной службе. По призыву он не служил.

"Если человек говорил, что он военнообязанный, подробно спрашивали, где служил - вплоть до региона и номера военной части. Кто был впереди меня, тех не развернули, а вот дальше уже не знаю", - рассказал он Би-би-си.

У самого Алексея спросили, планирует ли он возвращаться в Россию. Тот пообещал сделать это "через недельку после отдыха".