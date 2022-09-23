"Валите из страны, только руководителя предупредите". Кому дадут IT-отсрочку от мобилизации?

24 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Начавшаяся в России мобилизация застала врасплох всех. Россияне, которые не хотят идти на войну, снова бегут из страны или пытаются получить "брони". Власти пообещали не забирать в армию специалистов аккредитованных IT-компаний, которым в марте уже предоставили отсрочку от призыва на срочную службу. Но соответствующего постановления до сих пор нет. Так что айтишников могут успеть отправить на фронт.

Российское минобороны в пятницу объявило, что мобилизация не коснется "сотрудников приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики". Это стало важной новостью для российских айтишников, которым уже начали приходить повестки. Однако это объявление не имеет никакой юридической силы - нет постановления правительства, нет правил, нет критериев. Пока власти их определяют, мобилизация продолжается - отправить воевать могут любого.

Минцифры заявило, что отсрочку получат "специалисты ИТ, связи и медиа", но призналось, что пока только "уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников".

Аналогичная ситуация была и в начале войны. О том, что "срочников" из IT-компаний в возрасте от 18 до 27 лет освободят от призыва, который проходит дважды в год, было объявлено спустя четыре дня после нападения России на Украину. Таким образом власти пытались оперативно сдержать волну бегущих из России специалистов.

Айтишникам пообещали отсрочку от призыва, льготную ипотеку и освобождение от НДФЛ. При этом постановление о поблажках для потенциальных "срочников" было подписано только в конце марта - через месяц после начала войны.

Пока правительство определяло правила, Россию за март успели покинуть 50-70 тысяч IT-специалистов, оценивала Российская ассоциация электронных коммуникаций.

За 7 месяцев войны российские компании либо релоцировали сотрудников, либо помогали им с переездом и открывали для них новые офисы за границей. В начале июня "Яндекс" зарегистрировал представительство одной из "дочек" компании в Сербии и арендовал большой офис в модном белградском районе Дорчол. Часть сотрудников также переехала в Ереван и Стамбул. СМИ допускали, что "Яндекс" может разделиться на две структуры, российскую и международную - со штаб-квартирой в Израиле или Армении.

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У тех айтишников, которые остались в России, спрос на отсрочку от весеннего призыва был. Но избежать службы удалось не всем. В начале августа минцифры отчиталось, что из 8,7 тысячи специалистов, которых компании хотели "забронировать" от весеннего призыва, отсрочку получили 7,7 тысячи человек. 700 человек отсеяло минцифры, еще 300 - минобороны.

Как военкоматы будут поступать со специалистами, у которых пока нет закрепленного законом права на отсрочку, неясно. Минцифры посоветовало айтишникам и связистам в случае вызова приносить в военкомат кипу документов - трудовой договор, диплом о высшем образовании, заверенную выписку из реестра о государственной аккредитации IT-компании и справку о том, что сотрудник "задействован" в обеспечении "функционирования информационной структуры".

Но аккредитацию минцифры сейчас получить не так-то просто, а диплома о высшем образовании, причем по конкретной специальности, может не быть у некоторых программистов-самоучек.

Би-би-си поговорила с сотрудниками российских компаний и разобралась, кто может рассчитывать на IT-отсрочку.

Неврученные повестки

Автор фото, TASS

В среду, когда Путин объявил о "частичной" мобилизации, сотрудникам VK разослали письмо, в котором сообщили, что отсрочка от призыва для них "продолжается", рассказал Би-би-си источник, знакомый с ситуацией в компании. К письму прикрепили ссылку на интервью министра обороны Сергея Шойгу с подробностями о мобилизации.

Позже сотрудники VK получили еще одно письмо, менее обнадеживающее: в нем говорилось, что работа продолжается, плановые отпуска и командировки в силе, а руководство ждет постановление правительства с указанием, кому положена отсрочка. Би-би-си обратилась в пресс-службу VK с вопросом, на сотрудников каких должностей компания будет оформлять "брони", и ждет ответа.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Повестки россияне начали получать в первые часы после обращения Путина

В то, что айтишникам все же дадут отсрочку, не были уверены в "Яндексе". Два источника в компании сказали Би-би-си, что отсрочку от мобилизации им не оформляли. Чтобы сохранить штат, руководство порекомендовало сотрудникам уезжать из России.

Неофициальная политика в компании сейчас такая: "Валите из страны, только руководителя предупредите", говорит собеседник из "Яндекса". Он уточняет, что руководство не препятствует отъезду тех, кто может уехать, и обещает помочь им с легализацией за границей. При этом есть сотрудники, которые пока по разным причинам уехать из России не могут.

"Централизованно организовать релокацию компания в данный момент не может и неизвестно, будет ли, - говорит сотрудник "Яндекса". - Все случилось слишком быстро, чтобы принять решение такого масштаба".

К трем сотрудникам компании, по данным собеседника Би-би-си в "Яндексе", уже приходили с повестками, но "им удалось избежать вручения". В пресс-службе отказались отвечать на вопросы Би-би-си об отсрочке.

Экстренное правотворчество

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пять главных вопросов о частичной мобилизации

"Для судов и военкоматов сообщение от минобороны в интернете не имеет никакой юридической силы. До того как правительство утвердит правила, есть риск, что многих специалистов успеют призвать в армию", - говорит адвокат Станислав Селезнев, старший партнер проекта "Сетевые свободы".

В законе "О воинской обязанности и военной службе" указаны три вида призыва: на военную ("срочную") службу, на военные сборы в период пребывания в запасе и на военную службу "по мобилизации".

В мартовском постановлении правительства об отсрочке от призыва речь идет исключительно о "срочниках". Там нет ни слова о призыве "по мобилизации". Для отсрочки пребывающим в запасе гражданам будет установлена отдельная процедура, и у нее могут быть совсем другие правила, считает юрист Сергей Кривенко.

На момент публикации Би-би-си не появилось никаких официальных перечней специалистов, подлежащих брони от мобилизации, и правил предоставления им отсрочки в предусмотренном законом порядке.

"Конкретные списки, вероятнее всего, составляются под грифом "для служебного пользования". Эти перечни прямо сейчас формируются и будут (что очень важно) меняться: право на отсрочку от призыва или бронь от мобилизации сегодня не гарантирует их наличия завтра", - говорит Селезнев.

Это подтверждают и заявления военкомов. В айтишниках, как оказалось, заинтересованы и в армии. В день объявления частичной мобилизации представители военкомата в Курской области на брифинге заявили, что в связи с "переходом на другой уровень специальной военной операции" армии "нужны специалисты", в том числе "электронщики".

Селезнев отметил, что после заявления минобороны даже телеграм-канал ИТ-комитета Госдумы сделал репост из анонимного телеграм-канала "Раньше всех" с инструкцией для айтишников. "Вот на таком уровне сейчас находится экстренное правотворчество", - резюмировал адвокат.

Бизнес выбивает "брони" под IT

Пока на IT-отсрочку делают ставку даже непрофильные организации. Сразу в нескольких крупных российских компаниях после объявления "частичной" мобилизации стали изучать варианты спасения своих сотрудников от армии, выяснила Би-би-си. В среду президент Сбербанка Герман Греф провел экстренное совещание, на котором якобы заявил о планах "выбить" бронь под IT, рассказал Би-би-си сотрудник банка. Би-би-си отправила вопросы в пресс-службу "Сбера".

Удалось ли "выбить брони" под IT руководству Сбербанка, неизвестно. Но теперь для банка это, видимо, не проблема: минобороны обещает включить в список для отсрочки "организации, обеспечивающие стабильность банковской и платежной систем".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Host Photo Agency Подпись к фото, После объявления мобилизации глава Сбербанка провел экстренное совещание, где обсуждались "брони" для сотрудников

Пока же повестки сотрудникам банка приходят. В четверг в соцсетях разошлось видео с 32-летним Виктором Бугреевым, который, как сообщалось, работает IT-специалистом в "Сбере" (Би-би-си удалось подтвердить, что он является сотрудником банка). Мужчина рассказал, что получил повестку в среду и на следующий день приехал в военкомат, где ему вручили другую повестку - на военные сборы в Наро-Фоминск, куда он должен был выехать в тот же день.

"А дальше это будет тероборона", - неуверенно рассказывал Бугреев на видео. Но после шумихи в СМИ его жена сообщила, что ехать в Подмосковье мужчине не пришлось - якобы для него будут искать "место айтишника в московской теробороне". В российской нормативной базе и правоохранительной системе понятия "тероборона" вообще нет, отмечает директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" (включена в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко. Би-би-си попыталась связаться с Бугреевым, но он не ответил на звонки и сообщения.

Об IT-отсрочке для своих сотрудников в среду задумались также в крупной российской торговой сети. В компании создали оперативный штаб, который пытается выстроить стратегию реагирования на ситуацию, рассказал Би-би-си один из сотрудников.

Отсрочку пообещали и в "Ростелекоме": руководство заверило айтишников, что "сверху спустят механизмы [их] брони" от мобилизации, сейчас в компании составляют списки, пишет Forbes.

Не успели аккредитоваться

Минцифры в пятницу уточнило, что "выбить бронь" для сотрудников могут только IT-компании, аккредитованные ведомством. С проблемами, видимо, могут столкнуться те, кто вовремя об этом не позаботился.

Из крупнейших российских IT-компаний аккредитация есть, например, у "Яндекса" и ее 30 дочерних компаний. Аккредитована и ООО "ВК". Всего с 2008 года ведомство аккредитовало 30,8 тысяч компаний. Более 14,4 тысячи попали в списки после 24 февраля, в том числе 22 "дочки" "Яндекса".

Но список, как говорят в минцифры, регулярно подчищают. В августе оттуда убрали, например, 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний и еще несколько непрофильных компаний. Аннулировало минцифры и аккредитации Сбербанка, а также трех его "дочек", добавленных в списки после начала войны. Причина - профиль компании не соответствует IT-деятельности.

Новая аккредитация - это первое препятствие для компаний, которые задумались об "айтишной" отсрочке только сейчас. Получить аккредитацию они пока не смогут: прием заявлений в августе приостановили. В минцифры взяли время на "совершенствование критериев и процедуры аккредитации IT-компаний". Свои предложения ведомство опубликовало 2 августа. Чиновники хотят снизить размер минимальной выручки компаний от IT-деятельности с 90% до 30% и аккредитовывать стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT. А, например, подконтрольные государству компании минцифры аккредитовывать не собирается.

Брони для технарей с высшим

Но аккредитация - не единственное условие отсрочки от призыва на срочную службу. Учитывается и образование претендентов на бронь. Ее выдают сотрудникам, получившим одну из 75 специальностей - в основном технических и математических. Еще одно условие - проработать в IT-компании надо не меньше 11 месяцев. Но есть нюанс: если с момента окончания вуза до трудоустройства прошло не больше года, срок работы не важен.

Из-за требования к образованию отсрочку смогут получить не все. Этот вопрос сейчас изучают в том числе "Яндексе", рассказал Би-би-си сотрудник компании. Не у всех есть диплом о высшем образовании, говорит он.

Но еще весной глава минцифры Максут Шадаев уверял, что образовательный ценз не будет распространяться на системообразующие IT-компании. Адвокат Станислав Селезнев говорит что перечень системообразующих организаций рассматривает и утверждает комиссия правительства по повышению устойчивости российской экономики. "Эти списки - чрезвычайно гибкая система, находящаяся в руках сотрудников отраслевых министерств, они регулярно пересматриваются комиссией", - отмечает Селезнев.

Наконец, для получения отсрочки, компания должна вовремя направить в минцифры список своих призывников - как минимум за 50 дней до "очередного призыва". А уже оттуда списки передадут в минобороны, следует из мартовского постановления.