Журналисты Би-би-си выяснили, что западным оружием в даркнете "торгуют" фальшивые украинцы

Мария Коренюк, Люси Суиннен, Джек Гудман

Отдел Би-би-си по борьбе с дезинформацией

35 минут назад

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Автор фото, Anonymous Подпись к фото, Би-би-си связалась с человеком, который утверждал, что продает противотанковое оружие на этой торговой площадке даркнета.

Российское государственное телевидение и прокремлевские телеграм-каналы утверждают, что украинцы частично сбывают оружие, полученное в качестве военной помощи от Пентагона, в так называемом темном интернете - глубинной части всемирной сети, где пользователи могут сохранять полную анонимность. Однако, пообщавшись с "продавцами" под видом потенциальных покупателей, команда расследователей Би-би-си пришла к выводу, что размещенные в "темной паутине" объявления, предлагающие купить американское оружие - фейковые.

"Укропы [уничижительный термин, используемый российской пропагандой для обозначения украинцев] продают "Джавелины" в даркнете. Командование ВСУ перепродает технику и вооружение, поставляемые НАТО", - такое сообщение опубликовал 2 июня в Twitter и Telegram прокремлевский англоязычный аккаунт ASB Military News.

Позже администрация Twitter заблокировала аккаунт, но запись по-прежнему доступна в Telegram, где у пропагандистов более 100 тысяч подписчиков.

Еще один пост опубликовал в тот же день телеграм-канал "Сигнал" (700 тысяч подписчиков): "Спасибо Байдену и европейским друзьям Украины. Теперь "Джавелины", NLAW, автоматы, пулемёты и даже танки с БТРами будут время от времени всплывать по всему миру в руках террористов и преступников".

На фотографиях, прикрепленных к посту, изображено объявление, якобы предлагающее купить противотанковый ракетный комплекс американского производства FGM-148 Javelin за 30 тысяч долларов. Продавец обещает доставить покупку до украинско-польской границы или в другую страну.

Эти посты тут же подхватило российское государственное телевидение, которое регулярно показывает сюжеты о том, что Украина продает оружие, поставляемое с Запада.

Би-би-си решила самостоятельно расследовать эти публикации. Используя ноутбуки, принадлежность которых к корпорации отследить было нельзя, и веб-браузер Tor, корреспонденты Би-би-си зашли в даркнет и изучили упомянутые пророссийскими СМИ объявления.

В них "продавцы" действительно обещали поставить натовское оружие любому, кто готов заплатить. В качестве геотега был указан Киев, однако название столицы на украинском языке было написано неверно.

Но на этом глупые ошибки авторов объявления не заканчивались.

Как выдать сирийское оружие за украинское

Один из "продавцов", часто упоминаемый в российских СМИ, называется Weapons Ukraine. На странице магазина есть упоминание о 32 якобы проведенных им сделках по продаже американских карабинов, пистолетов и другого огнестрельного оружия, которое якобы доставляют анонимным покупателям по всей территории Украины.

Однако Би-би-си обнаружила, что фотографии с объявлений далеко не всегда соответствуют описанию. И более того, были сделаны за много лет до начала полномасштабной войны.

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Обратный поиск иллюстраций показал, что изображение карабина М4 еще в 2014 году было опубликовано одним из российских пользователей соцсетей. Фотография другой винтовки, рекламируемой тем же продавцом, нашлась на сайте любителей оружия - и тоже была сделана много лет назад.

Другой продавец под названием Big Discounts On Weapons, предлагавший купить "Джавелины" и беспилотники американского производства, якобы недавно поставленные Украине, оказался более изобретательным.

Подпись к фото, При помощи фотошопа в старое фото не слишком аккуратно вставили название торговой площадки

Продавец отфотошопил несколько старых фотографий, в том числе уже сбитых дронов, и добавил туда название торговой площадки.

Мы поговорили с StopFake, украинской фактчекинговой организацией. Ее эксперты обнаружили, что фотографии дронов, использованные при составлении фальшивого объявления, были позаимствованы в интернете. По серийным номерам удалось выяснить, что изображенные на снимках якобы только что поставленные дроны Switchblade 300, были сбиты в Сирии в 2015 и 2016 годах.

"Продавцы оружия" используют Google-переводчик?

После этого журналисты попытались связаться с самими "продавцами" и понять, действительно ли авторы объявлений - из Украины.

Продавец "Джавелинов" и дронов Switchblade 300 попросил связаться с ним в одном из мессенджеров, где он зарегистрирован под не самым оригинальным именем "javelinusa".

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На вопрос журналистов, как именно можно купить рекламируемое оружие, был получен следующий ответ на украинском языке: "Внесите деньги на свой счет, тогда мы пригласим администратора в этот чат. Договариваемся и оглашаем все условия при нем. Потом в вебчате пишете, что получили [оружие] и всем довольны и просите админа перевести ваш депозит мне".

Однако в ходе переписки журналисты обратили внимание, что украинским языком собеседник владеет, мягко говоря, не слишком хорошо. На прямой вопрос об этом "продавец" объяснил, что он якобы из Польши.

Разговор с трейдером Би-би-си попросила проанализировать лингвиста.

"За этими сообщениями стоит русскоязычный человек", - утверждает Дарья Левицкая, синхронный переводчик с украинского языка на русский и польский.

По ее словам, можно достаточно уверенно утверждать, что сообщения, отправленные на украинском языке, были переведены при помощи онлайн-переводчика - причем не с польского языка, а с русского.

"Его украинский язык изобилует русизмами, а вот "полонизмов" нет. Например, он использует выражение "не заговаривай зубы". В русском языке это общеупотребительная фраза, а вот в польском у нее эквивалента нет", - говорит Левицкая.

Более того, в оригинальном русском тексте "продавец" явно допустил несколько опечаток, из-за чего автоматический переводчик не разобрал слова и оставил их без перевода, в искаженном русском написании.

Подпись к фото, Мы выделили русские слова, в которых были сделаны опечатки

Позже удалось связаться и со вторым "продавцом", который в переписке также допускал грубые ошибки, очевидно автоматически переводя сообщения на украинский уже перед отправкой.

Отзывы, оставленные "покупателями", написаны в основном по-польски, но тоже изобилуют ошибками, характерными для электронного перевода.

"Люди так не разговаривают", - уверена Левицкая.

Угроза гражданам ЕС?

В статье на сайте RT в то же время утверждается: не исключено, "что у нелегальных торговцев налажен контакт с [польскими] пограничниками", и они могут без проблем доставлять заказы не только в Польшу, но и за ее пределы.

"Джавелины могут сбивать самолеты. А "Стингеры" [системы ПВО американского производства] могут попасть в руки террористов и стать угрозой безопасности для европейских аэропортов", - пугали зрителя авторы "новостного" сюжета на Первом канале.

Автор фото, Channel 1 Подпись к фото, Первый канал показал репортаж о том, что оружие продается в даркнете

Эксперт StopFake Сергей Харченко полагает, что Кремль использует подобного рода фейки, чтобы подорвать доверие западных партнеров к украинским властям и сорвать поставки оружия.

"Цель одна - посеять панику в Европе, утверждая, что это оружие может быть использовано против европейских граждан", - говорит он.

Харченко считает, что рассчитаны эти фейки преимущественно на западную аудиторию.

Статьи, на полном серьезе рассказывающие о "продаже в даркнете украинского оружия", журналисты Би-би-си обнаружили на разных сайтах - на английском, японском, вьетнамском, турецком и других языках.

Торговая площадка в даркнете - тоже фейк?

Компания KELA, специализирующаяся на анализе угроз киберпреступности, провела свое исследование. Ее специалисты пришли к выводу, что объявления о продаже распространяются (а возможно, и изначально были созданы) пророссийскими пропагандистскими источниками.

В KELA считают подозрительным, что активность на этой торговой площадке минимальна (число сделок невелико), а сама она практически неизвестна даже постоянным обитателям даркнета.

"Обычно можно выйти на людей, которые знают ту или иную торговую площадку. Но по поводу этой конкретной платформы какие-либо отзывы или даже упоминания найти очень сложно", - объясняет эксперт KELA Ирина Нестеровская.

Она задается вопросом, так же в таком случае эти объявления с такой легкостью обнаружили российские журналисты?

Нестеровская затрудняется сказать, являются ли объявления от начала до конца делом рук российских пропагандистов или их разместили мошенники, пытающие заработать в даркнете, а прокремлевские СМИ просто о них раструбили.

Но само время их появления и заявления прокремлевских СМИ, повторяющие друг друга как под копирку, позволяют предположить, что кампания по дезинформации была спланирована и организована централизованно, добавляет она.

С ней согласен и Сергей Харченко из StopFake. Его беспокоит, что эту же торговую площадку российские пропагандисты могут использовать для других ложных заявлений.