"Пусть будет вечеринка, а не похороны". Роджер Федерер сыграет в Лондоне свой последний матч
- Анастасия Успенская
- Би-би-си
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В пятницу швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграет свой последний в карьере матч в паре с Рафаэлем Надалем на лондонской арене О2 в рамках международного турнира Laver Cup.
15 сентября 41-летний теннисист объявил об окончании своей карьеры, продолжавшейся 24 года.
"Это и горькое, и приятное решение, поскольку с одной стороны я буду скучать по турнирам, но в то же время мне есть чему радоваться, - заявил на прошлой неделе Федерер. - Я считаю себя одним из самых счастливых людей на земле, мне достался особый талант - играть в теннис, и я делал это на таком уровне, который и представить не мог, и так долго, что я вообще не думал, что такое возможно".
Сейчас, на фоне всего происходящего в мире, это событие кажется незначительным, но в мирное время оно непременно было бы на первых полосах мировых изданий.
Роджер Федерер - история тенниса, джентльмен корта, спортсмен, сохранивший безупречную репутацию за всю свою долгую карьеру.
Последние три года он боролся с чередой травм и выходил на корт считанное количество раз. Безусловно, ему хочется выиграть последний матч в карьере, и в паре с Надалем сделать это будет гораздо проще.
Простим ему эту маленькую хитрость.
Laver Cup - мужской турнир, проводимый только на закрытых кортах, в котором соревнуются команды Европы и Мира.
Соперниками Федерера и Надаля в пятницу станет пара из США Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.
Величие не в цифрах
Федерер уходит из спорта не самым титулованным, но на сегодняшний день величайшим.
По числу побед на турнирах Большого шлема его соперники по "большой тройке" Рафаэль Надаль и Новак Джокович уже его обошли, и их карьеры еще не окончены.
Федерер выиграл 20 турниров и долгое время был недосягаемым, но сейчас у Надаля уже 22 победы, у Джоковича - 21.
При этом по общему числу титулов в одиночном разряде в серии "Мастерс" Роджер лидирует с большим отрывом - 103 титула против 92 у испанца и 88 у серба. (Больше в истории только у американца Джимми Коннорса - 109).
Возможно, они или кто-то из нового поколения теннисистов еще нагонят Роджера и в этом показателе. Но понятие GOAT (от английского Greatest Of Аll Тimes) не связано с математикой.
Пришедший в профессиональный спорт в 1998 году Роджер Федерер изменил игру: ее рисунок, темп, технику.
Его передвижение по задней линии, удары по восходящему мячу и бэкхенд изучают во многих теннисных секциях (по крайней мере, в Англии).
После того, как Роджер объявил о завершении карьеры, в сети снова стало активно циркулировать знаменитое эссе Дэвида Фостера Уоллеса "Роджер Федерер как религиозный опыт" (Roger Federer as Religious Experience).
Оно было написано для New York Times в 2006 году, когда никто еще не знал, как долго продлится карьера швейцарца и сколько титулов он еще выиграет. Но уже тогда специалистам было понятно, что Федерер - явление, выходящее за рамки статистики.
"В современном теннисе можно быть специалистом на грунте, специалистом на траве или специалистом на твердом покрытии. А можно быть Роджером Федерером", - сказал об универсальности Федерера другой легендарный теннисист, американец Джимми Коннорс.
Королевское самообладание
Теннис - индивидуальный спорт. Каждый спортсмен на виду, нельзя затеряться в команде, ответственность за промах - всегда личная.
Добавьте к этому более рафинированную среду болельщиков, чем в большинстве других видов.
Пререкания с судьей на вышке, сломанные ракетки, нецензурная брань и скандалы за пределами корта дорого стоили многим игрокам в истории тенниса - от многотысячным штрафов до потерянной зрительской любви.
Рекордсменом по количеству сломанных ракеток в ходе матчей, кстати, по некоторым подсчетам, до сих пор считают россиянина Марата Сафина - около 700 штук за карьеру. Сейчас по его стопам уверенно идет австралиец Ник Кириос.
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Федерер терял контроль над собой дважды за 24 года карьеры и оба раза - в 2009 году на турнирах в США: одна разбитая ракетка и одна перепалка на повышенных тонах с судьей.
Тогда в первый и последний раз в жизни публика на корте освистала его.
Обычно у болельщиков в странах, где проходят турниры Большого шлема - Австралии, Франции, Британии и США - есть свои любимцы и антигерои, и это отношение не меняется годами.
Роджер Федерер - единственное исключение. Его принимали одинаково тепло везде, даже во Франции, где безоговорочным любимцем и королем "Ролан Гаррос" считается Рафаэль Надаль.
Кстати, Надаль ближе всех подобрался к Роджеру в категории всенародной любви. Чуть прохладнее, чем в остальных местах, испанца принимают только на Уимблдоне, потому что он не скрывает, что не любит играть на траве.
"Конечно, Роджер будет величайшим игроком всех времен. Он - икона. Он первая ассоциация, которая приходит на ум, когда люди думают о теннисе", - президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти в интервью Sky News.
Лондон как символ
Лондон - символичное место для завершения карьеры Федерера.
Именно здесь он стал настоящей звездой тенниса, когда в 2001 году в четвертом круге Уимблдонского турнира в свои 19 лет он положил конец безраздельному царствованию Пита Сампраса в мире мужского тенниса.
Тот турнир Роджер не выиграл, но победа над Сампрасом стала для него определяющей.
"Этот матч придаст мне столько уверенности в себе, сколько я смогу унести. Это самая главная победа в моей жизни", - сказал тогда молодой Федерер.
Конечно, было бы логично сыграть в последний раз на Уимблдоне в будущем году - на его самом любимом турнире, но, как признается сам Роджер, в 41 год колени уже не тянут игру на траве.
В кулуарах предстоящего Laver Cup его спросили, что он считает самым главным в своей карьере.
"Ее продолжительность", - сказал Роджер.
"Это была привилегия. Я думаю, оглядываясь назад, что именно это имеет для меня особое значение. Я всегда смотрел на Михаэля Шумахера, Тайгера Вудса и других парней, которые так долго оставались на вершине, и не понимал, как они это делали. И вдруг я сам стал частью этой компании, и это прекрасное чувство", - продолжил он.
"Я не перестаю играть в теннис, я просто не буду больше играть на очки. Мое присутствие в мире тенниса продолжится в том или ином виде", - обещает Роджер Федерер.
А своих болельщиков на лондонской арене О2 он попросил сделать так, чтобы момент окончания его карьеры был похож на вечеринку, а не на похороны.