"Пусть будет вечеринка, а не похороны". Роджер Федерер сыграет в Лондоне свой последний матч

Анастасия Успенская

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль объединились, чтобы в паре сыграть за команду Европы на Laver Cup-2022. Они - давние соперники на корте и близкие друзья в жизни

В пятницу швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграет свой последний в карьере матч в паре с Рафаэлем Надалем на лондонской арене О2 в рамках международного турнира Laver Cup.

15 сентября 41-летний теннисист объявил об окончании своей карьеры, продолжавшейся 24 года.

"Это и горькое, и приятное решение, поскольку с одной стороны я буду скучать по турнирам, но в то же время мне есть чему радоваться, - заявил на прошлой неделе Федерер. - Я считаю себя одним из самых счастливых людей на земле, мне достался особый талант - играть в теннис, и я делал это на таком уровне, который и представить не мог, и так долго, что я вообще не думал, что такое возможно".

Сейчас, на фоне всего происходящего в мире, это событие кажется незначительным, но в мирное время оно непременно было бы на первых полосах мировых изданий.

Роджер Федерер - история тенниса, джентльмен корта, спортсмен, сохранивший безупречную репутацию за всю свою долгую карьеру.

Последние три года он боролся с чередой травм и выходил на корт считанное количество раз. Безусловно, ему хочется выиграть последний матч в карьере, и в паре с Надалем сделать это будет гораздо проще.

Простим ему эту маленькую хитрость.

Laver Cup - мужской турнир, проводимый только на закрытых кортах, в котором соревнуются команды Европы и Мира.

Соперниками Федерера и Надаля в пятницу станет пара из США Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.

Величие не в цифрах

Федерер уходит из спорта не самым титулованным, но на сегодняшний день величайшим.

По числу побед на турнирах Большого шлема его соперники по "большой тройке" Рафаэль Надаль и Новак Джокович уже его обошли, и их карьеры еще не окончены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В эти дни в Лондоне собралась вся "большая четверка" - Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович

Федерер выиграл 20 турниров и долгое время был недосягаемым, но сейчас у Надаля уже 22 победы, у Джоковича - 21.

При этом по общему числу титулов в одиночном разряде в серии "Мастерс" Роджер лидирует с большим отрывом - 103 титула против 92 у испанца и 88 у серба. (Больше в истории только у американца Джимми Коннорса - 109).

Возможно, они или кто-то из нового поколения теннисистов еще нагонят Роджера и в этом показателе. Но понятие GOAT (от английского Greatest Of Аll Тimes) не связано с математикой.

Пришедший в профессиональный спорт в 1998 году Роджер Федерер изменил игру: ее рисунок, темп, технику.

Его передвижение по задней линии, удары по восходящему мячу и бэкхенд изучают во многих теннисных секциях (по крайней мере, в Англии).

Автор фото, AFP Подпись к фото, На Уимблдонский турнир этого года Роджер Федерер приезжал в качестве почетного гостя, хотя многие надеялись, что он еще сыграет

После того, как Роджер объявил о завершении карьеры, в сети снова стало активно циркулировать знаменитое эссе Дэвида Фостера Уоллеса "Роджер Федерер как религиозный опыт" (Roger Federer as Religious Experience).

Оно было написано для New York Times в 2006 году, когда никто еще не знал, как долго продлится карьера швейцарца и сколько титулов он еще выиграет. Но уже тогда специалистам было понятно, что Федерер - явление, выходящее за рамки статистики.

"В современном теннисе можно быть специалистом на грунте, специалистом на траве или специалистом на твердом покрытии. А можно быть Роджером Федерером", - сказал об универсальности Федерера другой легендарный теннисист, американец Джимми Коннорс.

Королевское самообладание

Автор фото, AFP Подпись к фото, По словам специалистов, Федерер привнес в теннис новый стиль игры, который многие стали копировать

Теннис - индивидуальный спорт. Каждый спортсмен на виду, нельзя затеряться в команде, ответственность за промах - всегда личная.

Добавьте к этому более рафинированную среду болельщиков, чем в большинстве других видов.

Пререкания с судьей на вышке, сломанные ракетки, нецензурная брань и скандалы за пределами корта дорого стоили многим игрокам в истории тенниса - от многотысячным штрафов до потерянной зрительской любви.

Рекордсменом по количеству сломанных ракеток в ходе матчей, кстати, по некоторым подсчетам, до сих пор считают россиянина Марата Сафина - около 700 штук за карьеру. Сейчас по его стопам уверенно идет австралиец Ник Кириос.

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Федерер терял контроль над собой дважды за 24 года карьеры и оба раза - в 2009 году на турнирах в США: одна разбитая ракетка и одна перепалка на повышенных тонах с судьей.

Тогда в первый и последний раз в жизни публика на корте освистала его.

Обычно у болельщиков в странах, где проходят турниры Большого шлема - Австралии, Франции, Британии и США - есть свои любимцы и антигерои, и это отношение не меняется годами.

Роджер Федерер - единственное исключение. Его принимали одинаково тепло везде, даже во Франции, где безоговорочным любимцем и королем "Ролан Гаррос" считается Рафаэль Надаль.

Кстати, Надаль ближе всех подобрался к Роджеру в категории всенародной любви. Чуть прохладнее, чем в остальных местах, испанца принимают только на Уимблдоне, потому что он не скрывает, что не любит играть на траве.

"Конечно, Роджер будет величайшим игроком всех времен. Он - икона. Он первая ассоциация, которая приходит на ум, когда люди думают о теннисе", - президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти в интервью Sky News.

Лондон как символ

Лондон - символичное место для завершения карьеры Федерера.

Именно здесь он стал настоящей звездой тенниса, когда в 2001 году в четвертом круге Уимблдонского турнира в свои 19 лет он положил конец безраздельному царствованию Пита Сампраса в мире мужского тенниса.

Тот турнир Роджер не выиграл, но победа над Сампрасом стала для него определяющей.

"Этот матч придаст мне столько уверенности в себе, сколько я смогу унести. Это самая главная победа в моей жизни", - сказал тогда молодой Федерер.

Автор фото, Popperfoto Подпись к фото, Мир заговорил о Роджере Федерере именно после этого матча. 19-летний швейцарец лишил короля тенниса Пита Сампраса шансов на пятый титул Уимблдонского турнира

Конечно, было бы логично сыграть в последний раз на Уимблдоне в будущем году - на его самом любимом турнире, но, как признается сам Роджер, в 41 год колени уже не тянут игру на траве.

В кулуарах предстоящего Laver Cup его спросили, что он считает самым главным в своей карьере.

"Ее продолжительность", - сказал Роджер.

"Это была привилегия. Я думаю, оглядываясь назад, что именно это имеет для меня особое значение. Я всегда смотрел на Михаэля Шумахера, Тайгера Вудса и других парней, которые так долго оставались на вершине, и не понимал, как они это делали. И вдруг я сам стал частью этой компании, и это прекрасное чувство", - продолжил он.

"Я не перестаю играть в теннис, я просто не буду больше играть на очки. Мое присутствие в мире тенниса продолжится в том или ином виде", - обещает Роджер Федерер.