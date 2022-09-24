"Пограничник долго и сочувственно желал удачи". Кто и как сейчас уезжает из России?

Мария Киселева, Виктория Сафронова, Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, В международном аэропорту Внуково

Многие россияне, в основном мужчины, после объявления о "частичной" мобилизации пытаются уехать из страны. По крайней мере, об этом говорят сообщения, а также фотографии и видео очередей и пробок на границах, которые публикуют в социальных сетях. Русская служба Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит на границах и куда еще остались билеты.

"Огромное количество людей - я не знаю, как описать. Я проходила эту границу в июне или июле. Мне казалось, что было раз в 100 легче, а сейчас какой-то просто супер-коллапс", - рассказывает Би-би-си Мария. Она с мужем в четверг, 22 сентября, уехала из России в Грузию - из-за нежелания попасть под мобилизацию.

Дорога для пары оказалась непростой. Они знали про многочасовые пробки на границе, планировали выехать из Владикавказа и доехать до начала очереди на такси. Но план не сработал. Мария уверяет, уже в четверг были проблемы с выездом из Владикавказа.

"Выход из Владикавказа тоже перекрыли ДПСники, они перестали выпускать из города вообще всех, кто не на местных номерах. Мы думали - ну на такси-то номера местные. Оказалось, что таксистов с неместными людьми внутри тоже не выпускают. Короче, нас развернули", - рассказывает девушка.

Мария с мужем решили идти 25 километров пешком, но им повезло - они все же доехали на попутке до начала пробки перед границей.

"Еще 10 километров мы шли пешком с рюкзаками. Дошли до самого пограничного пункта. Там просто нереальное количество машин. Люди стоят не 10 часов - сильно больше", - рассказывает она.

Мария рассказывает, что на границе родился свой микробизнес: водители, у которых были свободные места в машинах, просили по 10-15 тысяч рублей с человека за переход. Пересекать границу пешком нельзя. Мария с мужем в итоге тоже заплатили, но меньше - 13 тысяч за троих (к супругам примкнул парень, с которым они познакомились по дороге к границе).

Автор фото, NINA AKHMETELI Подпись к фото, Переходить границу России и Грузии пешком нельзя - поэтому некоторым приходится делать это на велосипеде

Ситуация на всех пограничных переходах из-за большого наплыва людей быстро меняется - постоянно появляются слухи о том, что тот или иной переход вот-вот закроют, по крайней мере для мужчин, которые подлежат призыву.

На середину дня 24 сентября сообщения об отказе все же были единичные. В частности, в чате о переходе границ анонимный мужчина 27 лет с опытом службы в армии писал, что его и еще нескольких человек не пропустили в Казахстан на поезде "в связи с приказом о мобилизации". Связаться с ним лично Би-би-си не удалось.

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С момента объявления мобилизации гражданам, состоящим на воинском учете, независимо о того, подлежат ли они призыву по мобилизации или нет, запрещено покидать места жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом говорится в статье 21 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Эта норма действует и сейчас, хотя на практике даже выезд за границу пока не ограничен.

Если человек получил повестку, по закону он должен явиться в военкомат. В случае неявки без уважительной причины его для начала могут привлечь (и то не всегда) к административной ответственности и оштрафовать на сумму до 3 тысяч рублей по статье 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету".

За переезд на срок более 3 месяцев внутри России и выезд более чем на полгода из России без снятия с воинского учета (и неявку для постановки на воинский учет по новому месту жительства) можно отделаться предупреждением или получить штраф по той же статье 21.5 КоАП до 3 тыс рублей.

Более серьезная, уголовная, ответственность наступает за уклонение от воинской службы по статье 328 УК РФ при неоднократной неявке в военкомат без уважительных причин по повестке о призыве. За это можно получить уже до 2 лет лишения свободы.

Точно подсчитать, сколько человек уехало из России после объявления о частичной мобилизации, почти невозможно.

Если очевидцы описывают огромные пробки, то российские власти заявляют, что все намного спокойнее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, например, заявил, что информация об очередях и ажиотажном спросе на билеты "сильно преувеличена".

Русская служба Би-би-си изучила очереди на границах и спрос на билеты в страны, куда можно уехать из России, а также поговорила с теми, кто смог или пытался уехать за последние дни.

В первую очередь, мы смотрели на страны СНГ - куда можно доехать без шенгенской визы и загранпаспорта. По недавним опросам ВЦИОМ, шенгенские визы есть только у 2% россиян, а загранпаспорта - у четверти.

Беларусь

Виза: не нужна, можно въехать по заграничному или внутреннему российскому паспорту.

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России, также можно заехать по земле.

В чатах много сообщений об успешном пересечении российско-белорусской границы без особых проверок - иногда спрашивают паспортные данные, цель поездки, у мужчин - данные о военной обязанности. Появляются отдельные сообщения о том, что мужчин разворачивали на границе, но Би-би-си не удалось их подтвердить лично.

Судя по данным агрегаторов авиабилетов, возможность улететь одним днем в Беларусь все еще остается. Билеты Москва-Минск на 24 сентября можно найти за 16,4 тыс. рублей, на 25 сентября - за 16,1 тыс.

Правда, не ясно, насколько безопасно находится в Беларуси тем, кто подлежит призыву в России. Как писали накануне "DW Беларусь" со ссылкой на свои источники, в национальном аэропорту "Минск" начали проверять мужчин с российскими паспортами.

Уточняется, что при этом задействована милиция. Ранее издание "Наша Нива" также писало о том, что белорусские силовики получили приказ "отслеживать" россиян, которые приехали в страну, чтобы скрыться от мобилизации.

Автор фото, NINA AKHMETELI Подпись к фото, Граница России и Грузии

Грузия

Виза: не нужна, можно въехать по загранпаспорту со сроком действия не менее 3 месяцев на момент окончания поездки.

Способы пересечения границы: можно заехать по земле, прямых авиарейсов нет. Въезд через Южную Осетию и Абхазию запрещен.

Наземная граница Грузии и России - одно из самых популярных направлений, куда россияне поехали после начала мобилизации. По данным ФТС на утро 24 сентября, очередь на переходе "Верхний Ларс" составляла 2 тыс. машин, почти столько же прошли переход за сутки. Очередь явно увеличивается - утром 23 сентября она составляла 1715 машин.

По данным полиции Северной Осетии, днем 24 сентября на переходе скопилось уже 2300 машин.

Авиабилетов в Тбилиси с пересадкой на 24 сентября нет, самые дешевые билеты на 25 сентября начинаются от 387 тысяч рублей. Однако не факт, что их получится купить.

Андрей (имя изменено по просьбе героя) сразу после трансляции видеообращения Владимира Путина о начале "частичной" мобилизации начал собирать вещи. Билеты на самолет были очень дорогими или отсутствовали вовсе, говорит он.

"Не было возможности купить: даже те, которые показывались в агрегаторе, исчезали при попытке купить, все сбрасывалось", - вспоминает мужчина.

Андрей решил приехать в пограничный российский город и уже оттуда попытаться уехать. Он выбрал Махачкалу - туда были недорогие билеты. В самолете Андрей познакомился с другими россиянами, которые также хотели уехать. После прилета они вместе взяли такси до Владикавказа. В отличие от Марии и ее мужа, проблем с выездом из города у них не было - они добрались до КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

Там их встретила десятикилометровая пробка. Ожидающие рассказывали, что проход на этом участке занимал в среднем до 12 часов. У Андрея на КПП особо ничего не спрашивали - он спокойно уехал в Грузию.

В ночь на 24 сентября появлялись сообщения о том, что из Владикавказа не выпускают машины сторону границы из-за большой пробки перед КПП - но исключение также делают для машин с местными номерами. С похожей ситуацию столкнулся 26-летний москвич Михаил.

Утром 23 сентября он с друзьями улетел в Минеральные Воды, рассказывает его сестра Ольга (имя изменены по просьбе героев). С тех пор чаще всего родственники получали от него такое сообщение: "Я в полном а****" (удивлении).

Из Минеральных Вод Михаил с попутчиками попытались добраться до Владикавказа. Въехать в Северную Осетию на машине они попытались дважды и оба раза их разворачивали на блокпост на въезде в республику.

"Сотрудники полиции их не пускали со словами "А чего вы уклоняетесь?" У него и у его друзей проверили документы, все переписали на какие-то бумажки", - говорит Ольга.

Михаилу с друзьями пришлось вернуться в Минеральные Воды. Оттуда они опять отправились во Владикавказ, но уже на электричке - на этот раз успешно. Но между ними и хвостом очереди перед КПП "Верхний Ларс" опять были блокпосты.

"В итоге они собрались пробираться туда через сельскую местность, чтобы обойти блокпосты и дойти до дороги перед границей, где собралась эта огромная пробка", - говорит Ольга.

Сделать это у молодых людей получилось. К полудню 24 сентября они все-таки добрались до очереди. В ней их уже ждала машина, "в которую за деньги подсаживают людей", говорит Ольга. Сейчас Михаил уже в Грузии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Очереди на выезд из России

Корреспондент Би-би-си, которая также побывала на границе с грузинской стороны вечером 22 сентября, говорила с россиянами, которые ее переходили. По их словам, автомобильная очередь там растянулась более, чем на шесть километров у КПП "Верхний Ларс" на российской стороне.

Некоторые россияне, чтобы быстрее попасть в Грузию, пересаживались на велосипеды - пешком пройти границу нельзя. В чате поиска попутчиков также много свидетельств людей, которые пересекли границу на самокатах. Стоящие на границе рассказывали про единичные случаи отказов, но подтвердить их Би-би-си не удалось.

Несмотря на большой поток людей, найти жилье в Тбилиси на следующую неделю все еще можно. Однако, при поиске жилья на сайте Booking.com на 24 сентября - 1 октября появляется надпись о том, что на сайте недоступны 86% вариантов жилья по этому направлению на выбранные вами даты.

Казахстан

Виза: не нужна, можно въехать по российскому или заграничному паспорту

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России, также можно заехать по земле.

В первые дни войны в соцсетях стал распространяться лайфхак о необычном способе уехать из России в Казахстан - на поезде Омск-Курган или Омск-Челябинск.

В итоге авиабилеты резко подскочили в цене и в города России, граничащие с Казахстаном.

Билетов на прямые рейсы из Москвы в Орск на 24 и 25 сентября нет, на 26 сентября билеты стоят 30 тыс. рублей. Билет в Оренбург на 24 и 25 сентября стоит около 60 тыс. рублей, на 26 - 24 тыс. Улететь в Челябинск в ближайшие дни стоит около 30-40 тысяч, но билеты доступны только с длинными пересадками. Билетов в Омск на 24 и 25 сентября нет, на 26 сентября они стоят от 21,4 тыс. рублей.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Многие действительно решили въехать в Казахстан по сухопутной границе. Евгений (имя изменено по просьбе героя) также принял решение об отъезде сразу после объявления мобилизации. Несмотря на то, что он не годен по здоровью к военной службе, он решил покинуть страну в целях безопасности.

"Искал билеты на самолет - их, естественно, не было. Искал, как пересечь границу на автомобиле, но в связи с растущими в геометрической прогрессии очередями было решено отправляться на поезде", - рассказывает он.

Евгений смог составить только сложный маршрут: он вылетел из Петербурга в Тамбов, оттуда добрался до Екатеринбурга, затем - до Челябинска и уже там купил билеты на поезд до Петропавловска - города на севере Казахстана. Ожидать в очереди на границе, как он и рассчитывал, не пришлось.

"Русские погранцы спросили, военнообязанный ли я и когда брал билет. Я честно сказал, что по категории не годен по здоровью, а билет брал за день до отъезда. Казахским погранцам было без разницы: я сказал, что цель - туризм, и все", - рассказывает Евгений.

Утром 21 сентября Ангелине (имя изменено по просьбе героини) стало страшно оставаться в своей квартире. И хотя ее муж не служил и только окончил военную кафедру, а сейчас - студент магистратуры, она не могла рассчитывать, что его не коснется мобилизация. "Критерии официальных заявлений не подходящие, но не факт, что завтра они не станут такими", - говорит она.

Молодые люди сначала хотели уехать к родителям в другой регион, но потом поняли, что это не поможет. Они решили улететь в Самару, чтобы оттуда уехать в Казахстан.

Опыт прохождения российской границы Ангелина называет жутким. "Обвиняли в предательстве, унижали, гнобили парней. В официальной части никаких сложностей не было, штампы проставили достаточно быстро. Когда мне предложили пройти вне очереди, я отказалась. Осталась с мужем и другими парнями, с которыми мы оказались в одной группе при переходе. Все вытащили свои вещи из сумок на землю, никто ничего не стал смотреть, только орали, чтобы складывали скорее. По итогу с российской стороны нас проводили словами "Уходите отсюда, ублюдки, чтобы я вас здесь больше в глаза никогда не видел", - вспоминает девушка.

Ангелина с мужем проходили границу пешком - билеты на весь транспорт из Самары по направлению к границе раскупили, и им пришлось добираться на такси и самостоятельно. Люди, которые проезжали на машинах, говорили, что стоят почти сутки.

"На казахстанской границе встретили добродушно. Для тех, кто называл условием въезда работу, было больше вопросов: кем работаете, на сколько, где будете жить, скажите адреса, у кого будете жить, назовите имена и фамилии", - рассказывает она.

Семья назвала целью туризм. "Последним вопросом для меня было "Почему едете одна?" Мы с мужем проходили паспортный контроль в разных окнах. Я говорю, что не одна, и вот мой муж. На этом вопросы закончились, и нас отпустили. Последний шаг - осмотр вещей. Парень пограничник долго и сочувственно желал удачи", - рассказывает Ангелина.

Днем 24 сентября в Астане для бронирования на следующую неделю не было доступно ни одного объекта.

Подпись к фото, Очередь на границе России и Казахстана

Азербайджан

Виза: не нужна, можно въехать по загранпаспорту, который действует не менее 3 месяцев

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России

Билеты до Баку, как и в столицы других стран, принимающих россиян без визы, со дня объявления мобилизации подорожали в 9-10 раз. На утром 24 сентября ближайшие билеты в Баку доступны на 27 сентября. Самый дешевый билет - с двумя пересадками, в Тегеране и Анкаре - стоит 178 тыс. рублей.

"Все бегут, куда могут: в Египет, Турцию и другие страны. Мы приехали в Азербайджан, чтобы найти здесь подходящий рейс. На самом деле, я хотел поехать в Стамбул", - сказал Би-би-си молодой человек, уехавший в Азербайджан после объявления о мобилизации.

Жилье в Баку все еще можно найти. По данным Booking.com на 24 сентября, в Баку есть 466 предложений жилья, в которые можно заселиться на неделю.

Другие варианты:

Армения

Виза: не нужна, въезд по внутреннему или заграничному паспорту

Способы пересечения границы: есть прямые рейсы из России (в сентябре полеты в Россию начала еще одна авиакомпания - Fly Arna)

По данным агрегаторов билетов, на 24 и 25 сентября билетов в Ереван из Москвы нет, на 26 стоимость билетов начинается от 355 тыс. рублей.

Узбекистан

Виза: не нужна, въезд по заграничному паспорту

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России.

Билеты в Ташкент из Москвы можно купить за 181 тысячу на 24 сентября, на 25 сентября билетов нет.

Кыргызстан

Виза: не нужна, въезд по внутреннему или заграничному паспорту

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России

Ближайшие билеты в Бишкек из Москвы доступны на 25 сентября, самые дешевые, с пересадкой, стоят 211 тыс. рублей.

Таджикистан

Виза: не нужна, въезд по заграничному паспорту

Способы пересечения границы: есть прямые рейсы из России.

На 24 сентября есть билеты из Москвы в Душанбе за 55 тыс. рублей - однако добираться придется больше суток. Следующий по цене билет стоит 127 тыс. рублей.

Турция

Виза: въезд по заграничному паспорту со сроком действия от 3 месяцев на момент окончания поездки, виза на границе на 60 дней.

Способы пересечения границы: есть прямые авиарейсы из России

Турция стала одним из самых популярных направлений для отъезда из России в первые дни мобилизации.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Билеты в эту фактически безвизовую страну резко подорожали вместе с другими направлениями - и цены продолжают оставаться заоблачными. Самый дешевый билет из Москвы в Стамбул на 24 сентября обойдется в 156 тыс. рублей, в Анталью билетов нет. На 25 сентября самый дешевый билет в Анталью стоит 386 тыс. рублей.

Антон (имя изменено по просьбе героя) почти год назад переехал в Турцию и после объявления мобилизации решил помочь тем россиянам, которые решили переехать в страну. За последние несколько суток к нему обратилось более 200 человек.

Большинство из них волнуют формальные вопросы - как легализовать документы или найти жилье. По его словам, цены на аренду в последнее время резко выросли, а районы, которые преимущественно населены русскоязычными, стали закрытыми для получения ПМЖ, чтобы не превратиться в полностью иностранные. Таким образом жить в стране становится сложнее на фоне массовой эмиграции россиян, но тем не менее люди приезжают и остаются.

"Только за последнюю неделю я знаю шесть человек, которые прилетели и отказались уезжать обратно в связи с мобилизацией", - рассказывает он.

Монголия

Виза: не нужна, нужен загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев

Способы пересечения границы: прямых рейсов нет, можно добраться по земле

Местные телеграм-каналы писали о том, что на границе России и Монголии - на КПП "Кяхта" в Бурятии - выстроилась большая очередь из автомобилей.

По данным ФТС, на утро 24 сентября очередь перед КПП составляла 66 машин, 251 машина пересекла ее за сутки. Эта очередь уменьшается - на утро 23 сентября там стояло 80 машин.

Министерство иностранных дел страны сообщало, что этот переход работает в штатном режиме и очереди там нет.

Житель Улан-Удэ Баир (он попросил не называть его фамилию в целях безопасности) в день объявления мобилизации 21 сентября вышел на протестный митинг в центр города. На следующий день он решил уезжать из России в Монголию.

Баир нашел попутчиков и выехал с ними на машине в сторону границы, но добраться до нее с первого раза не смогли: "Появилась информация, что на въезде в Кяхту (город в 234 км от Улан-Удэ) стоят посты с сотрудниками военкоматов, и там дают повестки, всех разворачивают, - рассказал Баир. - Была информация, что на границе всем вручают повестки".

Мужчины решили возвращаться в Улан-Удэ, двое попутчиков Баира отказались пытаться уехать из страны.

Позже в тот же день Баир узнал от знакомых, пересекших границу, что никаких блокпостов с работниками военкоматов, вручающими повестки, ни в Кяхте, ни на границе нет. Он считает, что власти "вбросили дезинформацию", чтобы люди не уезжали.

Баир снова поехал к границе с одним оставшимся попутчиком. Они встали в очередь на погранпункте. Попутчик оставил Баира и отправился на другой машине - она принадлежит жителям Монголии, их пропускали быстрее. "Там уже некий бизнес наладился. Монголы брали бесплатно поначалу, а потом начали за деньги брать, чтобы быстрее пройти огромную очередь. 3-5 тыс. рублей просят", - рассказал Баир.

Сам он остался в своей машине. За два часа продвинулся в очереди на 10 метров - пропускали через границу за час примерно семь машин. В ожидании Баир вспомнил, что у него нет доверенности на перевозку автомобиля за границу, машина не в собственности.

"Вопрос не продумал и второпях поехал. Понял, что нет смысла стоять - все равно не пропустят". Баир развернулся и поехал ночевать к родственникам в Кяхту. В пятницу он вернулся в город и занялся оформлением доверенности на машину.

"Народу, кто хочет уехать, много, - утверждает Баир. - Фонд "Свободная Бурятия" нанял даже несколько автобусов, люди пытаются уехать всеми способами. Паника мощная. Люди понимают, что это только первая волна, и будет другая".

Найти жилье в столице Монголии Улан-Баторе еще можно. На следующую неделю агрегатор Booking.com предлагает более 30 вариантов размещения.

Европа

Латвия, Литва, Эстония

С 19 сентября Литва, Латвия и Эстония закрыли границы для россиян с любыми шенгенскими визами, поэтому через эти страны пытается выехать не так много людей.

Количество россиян, которые пересекли границы этих стран за неделю, в которую началась мобилизация, сопоставимы с длиной очереди из машин за одни сутки на более популярных направлениях.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Очередь из автомобилей у международного автомобильного пункта пропуска "Бурачки" на границе России и Латвии

По словам министра внутренних дел Кристапа Эклонса (их передает Delfi) на этой неделе в Латвию легально въехали 1132 гражданина России, а 23 гражданам соседней страны было отказано во въезде. Эклонс сказал, что это число в пять раз меньше, чем в Эстонии и Литве, куда с 19 сентября въехало примерно 5100 и 5300 граждан России.

Еще весной все три страны перестали выдавать россиянам туристические визы. Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш во второй день мобилизации говорил о том, что его дипломатическое представительство получило несколько просьб о предоставлении политического убежище от россиян, подлежащих мобилизации - однако они требуют длительного рассмотрения.

По данным ФТС на утро 24 сентября, очереди на пропускных пунктах из России в Латвию составляли 70 машин (в "Бурачках") и 20 машин (в "Убылинке").

В первый день мобилизации, 21 сентября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации.

Финляндия, Германия, Норвегия

После запрета россиянам с шенгеном въезжать в страны Балтии популярным направлением для выезда из страны стала Финляндия.

По данным ФТС на утро 24 сентября очередей перед КПП "Торфяновка" и "Брусничное" на въезде в Финляндию не было. Однако за сутки каждое из них прошли почти по тысяче машин (такие же показатели были в предыдущие сутки).

Однако эта ситуация не продлится долго. 23 сентября сообщение о том, что правительство Финляндии приняло "принципиальное решение о существенном ограничении" въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз, в пятницу было опубликовано на сайте президента Финляндии Саули Ниинистё.

Другой позиции придерживаются власти Германии. Как писало воскресное приложение немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, за предоставления убежища в стране россиянам, которые хотят избежать мобилизации, высказались политики сразу из нескольких партий.

"Любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии из-за политических преследований", - заявила газете Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаезер. Она уточнила, что предоставление убежища является индивидуальным решением, которое также включает проверку безопасности.

Еще одним направлением, которое обсуждают россияне, бегущие от мобилизации, стала Норвегия. Прямых рейсов из России в страну нет, но есть наземный переход. До него можно доехать на автобусе из Мурманска. По состоянию на 24 сентября, запрета на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами там нет.

Кто не уедет

Высокий цены на билеты, отсутствие жилья и семейные обстоятельства останавливают многих из тех, кто не хочет подвергаться мобилизации, от того, чтобы уехать из страны.

38-летний Евгений в марте, после начала войны, уехал в Грузию, однако вернулся после того, как оказалось, что его жена ждет ребенка. Сейчас, несмотря на угрозу мобилизации, уезжать он не планирует (опыта армейской службы у него нет).

"Сейчас я в ожидании ребенка, поэтому нам сложно куда то перемещаться, через месяц роды, потом обследования. Но в конце зимы мы планируем поехать в Таиланд на пару месяцев, как делали уже три зимы перед этим, зимовка в Азии для нас стала образом жизни… Мы любим свои родные места и людей, нам непросто разорвать связь с этой культурой."