Лукашенко съездил в Абхазию; железная дорога готовится принимать воинские эшелоны. Главное в Беларуси за неделю

30 минут назад

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Автор фото, Reuters

Александр Лукашенко стал первым президентом общепризнанной страны, который посетил Абхазию (не считая российских лидеров); белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру к прибытию большого количества составов из России; журналистка Ксения Луцкина получила восемь лет за "заговор с целью захвата власти". Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Александр Лукашенко посетил "райский уголок"

В среду 28 сентября возглавляющий Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Пицунду и встретился с президентом Асланом Бжанией. После войны 2008 года Абхазия объявила о своей независимости, которую признали только пять стран, включая Россию (Беларуси среди них нет).

Не считая России, Лукашенко стал первым главой общепризнанного государства, который сюда приехал. Ранее это делали только президенты России Дмитрий Медведев в 2010-м и Владимир Путин в 2017-м.

Днем раньше Лукашенко побывал в Сочи на не анонсированной встрече с Путиным.

Цель его визита официально не называлась. Лукашенко произнес лишь общие слова о том, что Абхазия - это райский уголок, что с карты мира ее не стереть и что он хочет наладить отношения Беларуси и Абхазии.

Ни один даже анонимный источник не раскрыл, что именно обсуждалось на переговорах. Белорусский политолог Артем Шрайбман в интервью изданию "Зеркало" сказал, что этот визит не был запланирован, состоялся только после разговора Лукашенко и Путина - и больше похоже, что он был в интересах последнего.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что признание Беларусью Абхазии не обсуждалось.

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Визит вызвал протесты МИД Грузии, белорусского посла вызвали для объяснений. В 2015 году Лукашенко посещал Грузию и заявлял, что признает ее территориальную целостность.

Белорусская железная дорога готовится принимать эшелоны из России

Об этом написал телеграм-канал "Сообщество железнодорожников Беларуси", эту же информацию подтвердил "Зеркалу" представитель независимого профсоюза работников железной дороги Сергей Войтехович.

По его словам, масштаб подготовки сравним с началом 2022 года, когда в Беларуси прошли крупнейшие военные учения совместно с Россией, а затем российская армия отсюда же атаковала Украину.

По словам железнодорожников, ускоренными темпами идет ремонт платформ для погрузки и выгрузки; проверка всей системы связи для оперативного регулирования движения; ремонт грузовых вагонов и разработка графика движения поездов.

Официально вся эта подготовка ничем не объяснялась.

Но в условиях объявленной в России мобилизации на эту активность сразу же обратила внимание Украина. По данным главного управления разведки минобороны страны, в Беларусь приедет до 20 тыс. мобилизованных, где их перемешают с более опытными военными.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 сентября заявил, что если с белорусской стороны - как это было 24 февраля - вновь зайдут российские солдаты, то Беларусь получит "такой ответ, на который она не рассчитывает".

Журналистке дали восемь лет за "заговор"

До августа 2020 года, когда в Беларуси начались массовые протесты против фальсификации выборов, Ксения Луцкина работала в государственной телерадиокомпании. Она уволилась и присоединилась к протестующим.

Автор фото, Spring96.org

В конце 2020 года у Луцкиной были планы открыть независимый телеканал, который работал бы на YouTube. Первые выпуски должны были выйти в январе 2021-го, однако в декабре 2020-го журналистку задержали силовики.

С тех пор она находилась в СИЗО №1 Минска по обвинению в "заговоре с целью свержения власти". Как это обычно и бывает с политическими делами в Беларуси, суть обвинения так и осталась неизвестной, а сам суд прошел в закрытом режиме.