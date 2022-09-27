"Во всем виноваты военкоматы": ошибки в проведении мобилизации в России признали даже власти

Наталия Зотова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Губернаторы и провоенные блогеры обвиняют военкомов в том, что забирают на войну не тех, кого надо, а несогласные с мобилизацией жгут здания военкоматов и даже берутся за оружие.

"Он там будет работать мясом"

В четыре утра понедельника к военкомату на улице Октябрьской в Урюпинске подошел человек в черном. Он аккуратно поставил коробку посередине парковки. В коробке были зажигательные снаряды.

Камера напротив военкомата запечатлела, как мужчина паркует старенькую "Ладу" у самых дверей военкомата, замахивается и методично, не спеша, закидывает здание чем-то горящим, похожим на файеры. Некоторые попадают в окна второго этажа. От здания поднимается черный дым, вход полыхает, машина тоже загорается.

Поджигателем оказался 35-летний Михаил Филатов: поклонник ныне покойного неонациста Тесака и участник движения "Трезвый Урюпинск".

Рано утром в день поджога на странице Филатова появился пост с фотографией бутылки, заткнутой горящей тряпкой (такое самодельное зажигательное устройство называют "коктейлем Молотова"). И подписью: "Кто-то протестует дома на кухне, кто-то пьяный, во дворе с друзьями, кто-то в комментариях, кто-то либерально, с цветочками. Я свой протест против мобилизации и войны выражаю так".

На военкоматы нападали с "молотовыми" и до объявления мобилизации, но происходило это всегда ночью, так что пострадавших обычно не было. А вот в понедельник утром в военкомате Усть-Илимска чуть не произошло убийство. Мужчина тяжело ранил военкома из огнестрельного оружия. Как вспоминают очевидцы, перед этим он сказал, что "сейчас все пойдем домой".

Стрелявшего - 25-летнего Руслана Зинина - задержали: его мать рассказала телеграм-каналу Astra, что накануне призвали его лучшего друга, и сын "очень расстроился". Самому Руслану повестка не приходила.

Пострадавший военком в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В него попали шесть пуль.

Как раз накануне Владимир Соловьев в своей передаче "Воскресный вечер" предложил расстреливать недобросовестных военкомов, которые призывают пожилых и негодных к службе по здоровью. "А можно расстреливать? Я за. Я бы публично просто вывел бы пару таких военкомов… - говорил в эфире Соловьев. - Взять этого военкома за ухо и на передовую на Донбасс. Он там будет работать мясом".

"Чтобы закрыть свои косяки, призывают без разбору"

Военкомам все чаще достается и на словах, причем не от противников мобилизации, а от пропагандистов, чиновников и "партии войны".

О плохой работе военкоматов, "подставляющих главнокомандующего", писала бывшая пресс-секретарь провластного движения "Наши" и предполагаемая владелица сети провластных телеграмм-каналов Кристина Потупчик. "Чтобы закрыть свои косяки по реальной работе за все эти годы, они начинают без разбору призывать людей без военных билетов, непрофильных специальностей, не служивших, не прошедших комиссию", - возмутилась она.

Бывшая советница Володина Анастасия Кашеварова выложила видео 2021 года, где Сергей Шойгу проинспектировал московский военкомат и обнаружил, что там нет компьютера.

"Нет никакой базы. Вот они и призывают безруких, безногих, дедов с ишемией, неслуживших. По их картотекам с советских времен ничего не обновлялось, видать", - делает вывод провластная блогерка.

Военный эксперт Илья Крамник опубликовал письмо гендиректора предприятия "Фраксис" об ошибках мобилизации. Тот пожаловался, что под мобилизацию попали уникальные специалисты в сфере микротехнологий. "Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет на очень дорогих установках, требующих высочайшей квалификации, с очень специфическими знаниями. Электроника - фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов, их собирают, за них борются… а мы их отдаем под пулю, нож и 82-мм мину", - говорится в письме.

Автор романов о бойцах спецназа Алексей Суконкин и провоенный телеграм-канал "Рыбарь" возмутились ситуацией на одном из полигонов. "Четвертый день мобилизованные мужики слоняются по Сергеевскому полигону, как неприкаянные. Нет никакой учёбы, никто толком ничего не понимает, офицеров уровня комбата и выше в глаза никто не видел", - написал Суконкин, ссылаясь на свои источники. А средства индивидуальной боевой защиты будущим бойцам посоветовали купить за свои деньги: армия их выдавать не будет.

"Вернуть всех незаконно мобилизованных"

Ополчились на военкоматы и губернаторы, которые отвечают за мобилизацию в своих регионах.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами… Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно", - сказал глава Якутии Айсен Николаев, первый из губернаторов, заявивший об ошибках военкоматов.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

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За ним последовали и другие губернаторы: главы 20 регионов раскритиковали работу военкоматов. Вину на военкомов свалили в Дагестане, Свердловской, Владимирской и других областях.

Например, глава Омской области рассказал, что военкоматы ошибочно призвали жителей с онкологией и многодетных отцов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил вернуть домой всех незаконно мобилизованных в течение двух суток - и заодно отменил развлекательные мероприятия в области в связи с мобилизацией.

Военком Самарской области Алексей Вдовин признал, что повестки рассылаются "с запасом": "Мы проводим рассылку повесток в большем количестве, чем нужно для обеспечения выполнения задачи в поставленный срок. Может случиться разное - человек куда-то выехал, его нет на месте, может быть, он заболел. И вместо него мы должны будем подобрать человека", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". А военкома Магаданской области и вовсе отправили в отставку за ошибки при мобилизации.

Но и самим губернаторам за ошибки при мобилизации тоже досталось. Их раскритиковала председатель Совфеда Валентина Матвиенко: "Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе", - написала она.

"Кредиты надо брать на обмундирование наших мужчин"

Пока власти заявляют о перегибах на местах, жены мобилизованных собирают им снаряжение сами. В группах во "ВКонтакте", посвященных мобилизации, в основном спрашивают, заберут ли с такой-то военной специальностью, или с такой-то болезнью, или отца стольких-то детей. Чуть менее популярны посты о том, как собрать мужа на войну. "Что ложили мужу в сумку когда забирали, скажите пожалуйста", - просит одна из жен. Другая в растерянности: "Объясните, пожалуйста, пришла повестка на завтра, когда закупать форму, берцы и т.д.? Сегодня или ещё будет какое-то время?"

Женщине объяснили, что завтра муж уже уедет в армию, и она срочно отправилась в спортивные магазины и военторги. Об этом она позже сама написала под своим же постом: "Все дорого, без формы порядка 25 тысяч уже ушло на сумку, аптеку, перчатки и т.д.".

Третья жалуется: "Нам в 30 тысяч обошлось одеть, берцы, форма, разгрузка, носки, трусы, рюкзак. Отдельно таблетки, еда". Когда я прошу в личном сообщении рассказать подробнее, она отвечает совсем другим тоном: "Нам не дорого, честно. Он не маленький мужчина, не всегда можно подобрать одежду, обувь. Из той инфы, которую я знаю, [в армии] все выдают и чаще [это] новая прекрасная форма". И просит ей больше не писать.

Жены бегают по военторгам не зря. По крайней мере в некоторых частях новобранцам прямым текстом говорят позаботиться о себе самостоятельно. "Спальники - однозначно, плюс туристические коврики. Это все свое, мальчишки! Мы наших мужиков сами все укомплектовывали", - в сеть попало видео, как заместитель командира по материальному обеспечению проводит инструктаж. Она также советует купить свои перевязочные жгуты: в армии жгутов на всех не хватит.

"Мужики, только не ржать", - продолжает она и советует купить женские тампоны - чтобы затыкать ими пулевые ранения, и прокладки - чтобы использовать вместо стелек в сырую погоду.

"Это получается, кредиты надо брать на полное обмундирование наших мужчин? А государство не хочет об этом позаботиться?" - возмущается еще одна комментаторша в группе о мобилизации "ВКонтакте".

Одновременно с этим появляются сообщения, что в частях у призванных отбирают купленное на свои деньги обмундирование, заявляя, что иметь свое "не положено".

"Там такая неразбериха"

Пока чиновники ищут виноватых, хаос продолжается. Московский айтишник Петр Васильев сам пришел в военкомат объяснить, что у него бронь: минобороны объявило о специальностях, которых мобилизовать не будут, и айтишники - среди них.

Что было дальше, Васильев потерянным голосом рассказывает на видео: "На 16 часов у меня уже повестка. Показывал военкому документы, что место моей работы является аккредитованной IT-компанией, показывал диплом. Но военком сказал, что меня нет в списках, я не подлежу отсрочке".

Автор фото, Andrei Samsonov/TASS

Призванный по мобилизации из Нижегородской области ведет репортаж на своей странице ВКонтакте. "Кружимся третий день где-то около Украины, но знать никто не знает, куда мы едем, завтра третьи сутки будем кататься, - пишет он. - Остались без еды, сидим в холодном автобусе, но мы не киснем!"

21-летний Сергей (имя изменено) из Московской области отслужил в армии два года назад. Получил специальность: начальник водоочистительной станции. Прямо в день объявления мобилизации, 21 сентября, к нему на работу - на завод - пришли из военкомата с полицией и раздали повестки. Об этом Би-би-си рассказала невеста его брата. Сергею выдали повестку на вечер того же дня: он пришел домой, рассказал об этом и уехал, а семья даже не успела собраться с мыслями.

23 сентября он оказался на танковом полигоне в Алабино. Сначала молодого человека начали обучать на гранатометчика, а на следующий день - на стрелка. Сергей, когда служил в армии, был на стрельбище всего один раз. К тому же автомат, как рассказал Сергей семье, выдали ржавый.

"Люди все время прибывают, там такая неразбериха. Никого не спрашивали, какая у них специальность, - рассказала собеседница Би-би-си. - Он говорит, что стрелять ни в кого не готов и не будет".