Умер певец Борис Моисеев

22 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, 2 сентября 2018 года. Борис Моисеев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном

Советский и российский певец Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости его арт-директор Сергей Горох. Причины смерти не уточняются.

Моисеев родился в 1954 году в Белорусской ССР в женской исправительной колонии в Могилеве, его мать Геня Мойсес была политзаключенной.

Эстрадный певец, танцовщик, хореограф, заслуженный артист России. Среди его наиболее популярных песен - "Голубая луна" и "Щелкунчик" (исполнялись в дуэте с Николаем Трубачем).

СМИ сообщали, что Моисеев давно оставил сцену и перестал появляться на публике.

Согласно данным из открытых источников, в 2010 году артист пережил инсульт. Второй - в 2015 году.