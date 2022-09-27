Умер певец Борис Моисеев
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Советский и российский певец Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости его арт-директор Сергей Горох. Причины смерти не уточняются.
Моисеев родился в 1954 году в Белорусской ССР в женской исправительной колонии в Могилеве, его мать Геня Мойсес была политзаключенной.
Эстрадный певец, танцовщик, хореограф, заслуженный артист России. Среди его наиболее популярных песен - "Голубая луна" и "Щелкунчик" (исполнялись в дуэте с Николаем Трубачем).
СМИ сообщали, что Моисеев давно оставил сцену и перестал появляться на публике.
Согласно данным из открытых источников, в 2010 году артист пережил инсульт. Второй - в 2015 году.
Моисеев был одним из первых квир-артистов в современной России, состоял при этом в партии "Единая Россия", отмечает газета "Коммерсант".