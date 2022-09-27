"Привет русским дезертирам". Как в Грузии встречают новую волну россиян

Нина Ахметели

Би-би-си, Грузия

час назад

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Автор фото, EPA-EFE

Грузия - одна из немногих стран, куда россияне сегодня могут уехать быстро и относительно задешево. Это единственная страна в мире, где без визы они могут находиться целый год - не в последнюю очередь поэтому с началом войны в Украине сюда приехали сотни тысяч человек. Объявленная Владимиром Путиным мобилизация привела к образованию на границе многокилометровых пробок - и к новым призывам отменить привилегии для россиян.

"Все путинисты-дезертиры должны знать, что в Грузии для них не будут тянуть эларджи", - так прокомментировал в социальной сети свою акцию Бадри Григалашвили, встречавший в тбилисском аэропорту бегущих от мобилизации россиян с плакатом "Привет русским дезертирам".

Традиционное грузинское блюдо эларджи - кукурузную кашу с сыром - подавали в одном из ресторанов в Тбилиси российскому телеведущему Владимиру Познеру, чей приезд в 2021 году вызвал протесты оппозиционных активистов.

Сегодня выражение "тянуть эларджи" часто можно услышать от критиков грузинского правительства, которые обвиняют его в лояльности к российским властям и тем, кто их поддерживает.

25-летний Григалашвили из оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" говорит, что его акция - саркастичный посыл тем россиянам, которые живут по двойным стандартам.

Автор фото, Badri Grigalashvili

"Это был мой протест тому, что эти люди, с одной стороны, в своей стране поддерживают путинский режим и оправдывают войну в Украине, а с другой, когда это стало угрожать им лично, испугались идти на войну, потому что предпочитают смотреть на то, как погибают украинские дети, по телевизору", - говорит он.

Далеко не все, кто сегодня бежит от мобилизации в России, поддерживает войну в Украине, но позиция активиста отражает опасения многих в грузинском обществе: что вместе с несогласными в их стране поселятся и те, кому все последние годы жилось при Путине вполне комфортно.

По словам Григалашвили, многие ведут себя в Грузии так, как будто не осознают и не замечают того, что приехали в страну, часть которой оккупирована Россией.

"Думаю, грузинское население должно дать почувствовать таким россиянам - сторонникам Путина, что мы не будем встречать их здесь цветами. Они должны на каждом шагу чувствовать дискомфорт с нашей стороны", - говорит он, добавляя при этом, что он и его партия - не сторонники полного закрытия границ для россиян.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грузия приняла у себя уехавших с началом войны россиян, но большинство грузин безусловно поддерживают Украину

После вторжения России в Украину в феврале Грузия стала одним из самых популярных направлений для "релокации" россиян, бегущих от репрессий или западных санкций.

По данным, которые грузинское МВД предоставило неправительственной организации IDFI, в марте-июне в стране остались 18% прибывших в Грузию россиян - это почти 50 тысяч человек. В 2019 году этот показатель составлял всего 5%.

Объявленная 21 сентября мобилизация в России привела к новой волне эмиграции - но по сравнению с началом войны выбор для россиян сократился: многие страны ЕС ограничили выдачу виз, а Латвия, Литва, Эстония и Польша и вовсе запретили въезд россиянам с туристическим - самым популярным - типом виз. Об аналогичном решении позже объявила Финляндия.

Грузия ограничений не вводила, и, по данным МВД, на фоне мобилизации число въезжающих в Грузию из России увеличилось почти в два раза.

"Если ты на колесах, проходить можно"

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22 сентября, когда соцсети и СМИ сообщали о километровых очередях на выездах из России, в министерстве финансов Грузии (ему подотчетна таможня) заявили, что за последние десять дней резкого роста и большой разницы между выезжающими и заезжающими через границу нет.

В ведомстве призвали СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.

Похожие заявления звучали в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда назвал сообщения об ажиотаже в аэропортах и на границах после объявления мобилизации в России сильным преувеличением.

Но рассказы очевидцев - тех, кто пересек сухопутную границу в те дни, - говорили об обратном. По словам молодой пары из России, которая провела в Грузии отпуск и из-за объявленной мобилизации снова вернулась в Грузию, на пересечение сухопутной границы у них ушло около двенадцати часов. Когда они приезжали отдыхать, тот же переход занял около часа.

Уже 24 сентября североосетинская таможня сообщила, что в очереди для проезда стоят около 2500 автомобилей.

Автор фото, SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES Подпись к фото, Пробка на российско-грузинской границе - спутниковый снимок

Пропускной пункт "Казбеги-Верхний Ларс" - единственный легальный способ попасть в Грузию из России по земле. Въезд через отколовшиеся Абхазию и Южную Осетию запрещен - их Грузия считает оккупированными Россией. Регулярных прямых авиарейсов из России в Грузию тоже нет, лететь приходится через третьи страны, а цены на билеты за последнюю неделю выросли в несколько раз.

Сухопутную границу с Грузией по правилам нельзя было переходить пешком (об открытии пешего перехода МВД Северной Осетии заявило лишь 27 сентября), поэтому, чтобы не стоять в гигантской автомобильной очереди, россияне прибегали к разнообразным средствам: пересаживались на такси, которые стоят ближе к началу очереди, или на велосипеды и даже, по словам уже перешедших границу, самокаты и скейтборды.

"Говорят, если ты на колесах, проходить границу можно. Я даже предложил ребятам, которые там стояли, мой чемодан для проезда границы", - смеется один из перешедших границу жителей Ингушетии.

Он - единственный россиянин, кто в беседе с корреспондентом Би-би-си у границы 22 сентября не называл причиной перехода в Грузию мобилизацию . По его словам, ему она не грозит по возрасту. Настроение у остальных россиян на границе казалось более подавленным.

Периодически в соцсетях и СМИ появляются сообщения о возможном закрытии сухопутной границы для мужчин мобилизационного возраста - то запрете на выезд из России, то запрете на въезд в Грузию.

Официальных подтверждений этому ни с грузинской, ни с российской стороны нет.

27 сентября российские информагентства сообщили о том, что на КПП "Верхний Ларс" вскоре появится мобилизационный пункт.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, БТР и километровые очереди: что происходит в Верхнем Ларсе

Визовый вопрос

Побывавший у российско-грузинской границы представитель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Григол Гегелия в интервью телеканалу "Пирвели" назвал ситуацию там бесконтрольной.

По его словам, те, кто приезжает сейчас - точно не туристы, а беженцы, которые открыто говорят, что бежали от мобилизации. Это означает, что прибывающие россияне ищут в Грузии прибежище на долгий срок, что в условиях отсутствия адекватного подхода и контроля на границе несет демографические и электоральные риски, говорит оппозиционер.

Введение виз для россиян поддерживает значительная часть населения, считая, что наплыв российских эмигрантов может стать поводом для новой агрессии России против Грузии.

В августе под очередной онлайн-петицией с требованием ввести визы для граждан России и Беларуси с правом пребывания в стране не более трех месяцев подписались более 20 тысяч человек.

После введения в России мобилизации на онлайн-платформе manifest.ge появились новые петиции с требованием введения ограничений для россиян.

Одна из них, собравшая за три дня около двух с половиной тысяч подписей, подразумевает введение виз и допуск в страну только тех, кого преследуют по политическим мотивам, а также мораторий на приобретение россиянами недвижимости и ограничения на экономическую деятельность.

Во второй петиции содержится требование о временном закрытии границы для россиян.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Россияне могут находиться в Грузии без оформления документов целый год

Грузинские власти же обвиняют своих оппонентов в искусственном нагнетании ситуации и поощрении ксенофобии в отношении россиян.

Тема введения виз почти не обсуждается на проправительственных телеканалах. Представители властей ограничиваются короткими комментариями о том, что ситуация на границах Грузии под контролем.

Министр юстиции Рати Брегадзе, например, на вопрос журналистов о том, насколько опасен поток прибывающих в Грузию россиян, заявил, что Служба госбезопасности очень хорошо работает и у нее достойный руководитель.

Депутат Ираклий Заркуа из правящей партии на второй день после объявления мобилизации сказал, что Грузия настолько "классная и красивая", что граждане России давно выстраиваются в очередь на границе.

"В соответствии с законом наши силовые службы проводят фильтрацию и развернут тех, кто неприемлем для нас и наших интересов, как разворачивали до сих пор", - добавил депутат.

"Жизнь налаживалась, а тут - хоп, и все поменялось"

В последнее время СМИ не раз писали о "массовых отказах" россиянам во въезде в Грузию - в основном, со ссылкой на фонд "Свободная Россия" на Южном Кавказе (в России эта организация объявлена нежелательной). Среди тех, кого разворачивали на грузинской границе, оказывались и известные журналисты, блогеры и активисты.

После объявления мобилизации в России ситуация резко изменилась - по словам директора фонда Егора Куроптева, сейчас отказов россиянам во въезде в Грузию практически нет.

Введение виз, по словам Куроптева, - суверенный выбор и право Грузии, но для российских активистов такой шаг станет серьезной проблемой, так как сегодня это фактически единственная безопасная страна, куда можно быстро уехать.

"Грузия - это такой дом для людей, которые находятся под угрозой. Многие потом уезжают в Европу. Если это не активисты, а просто граждане России, бегущие от санкций или чего-то еще, они потом могут уехать в Армению или Турцию, где более позитивно относятся к Российской Федерации. Такие люди не хотят видеть надписи на стенах, как "Русский корабль, иди куда-то", и уезжают дальше - не в Европу, а в благосклонные к России страны или туда, где нет оккупации и ежедневной информации про какие-то похищения граждан со стороны России", - говорит он.

Согласно официальным данным, по числу посещений Грузии в этом году россияне оказались на первом месте.

На то, что россияне приезжают сюда не только в отпуск, указывают и данные по регистрации ими бизнесов.

По данным Transparency International-Грузия, из примерно 13 с половиной тысячи российских компаний половина была зарегистрирована после российского вторжения в Украину.

C марта до июля в Грузии было зарегистрировано до 6400 российских компаний, что в семь раз превышает даже годовые показатели прошлого года.

На то, что часть российских граждан переехали сюда жить и заниматься бизнесом, указывает и то, что более 90% этих компаний - индивидуальные предприятия, отмечают в организации.

Автор фото, EPA-EFE Подпись к фото, По данным грузинских властей, число приезжающих россиян увеличилось с момента введения мобилизации вдвое

У "новоприбывших" россиян, с которыми Би-би-си встретилась у российско-грузинской границы, пока скорее не долгосрочные, а неопределенные планы на будущее и Грузию.

"Вот смотрим новости, мониторим. Вернемся домой, как только поменяется ситуация, - говорит молодой человек, потративший на переход границы 12 часов. - Мы свою страну любим. Страна шикарная в плане возможностей. Было бы желание…Но наши власти решили чуть по-другому. Жизнь налаживалась, а тут хоп - и все резко поменялось".

Некоторые из прибывших говорят, что в Грузии первый раз и не многое знают об этой стране. О своем отношении к войне в Украине большая часть также говорит неохотно и с осторожностью.

"Знаете, однозначно непонятно пока, но вообще, если честно, больше негативных и отрицательных эмоций. Мы видим, как люди переживают, и вот теперь уже сами сталкиваемся с таким. Начинаешь понимать чувства тех, кто шел на фронт в Великую Отечественную войну", - говорит бывший спортсмен с юга России, который, как и остальные, не называет своего имени.