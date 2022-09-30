Выжить без российского газа. Европа согласовала план холодной зимовки

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Корсиканцы запасаются альтернативным топливом

Евросоюз договорился, что делать, чтобы выжить грядущей зимой без российского газа. 27 стран ЕС утвердили предложенный Еврокомиссией две недели назад план экономии, субсидий и налогов. Однако за время обсуждения ситуация резко ухудшилась: Европа оказалась перед лицом полной газовой блокады со стороны Кремля после диверсии на "Северном потоке" и угроз "Газпрома" перекрыть украинский транзит.

Если российский президент Владимир Путин после аннексии украинских территорий пойдет на эскалацию еще и в энергетической войне против ЕС, то утвержденных в пятницу антикризисных мер будет недостаточно, чтобы пережить зиму без веерных отключений и блэкаутов.

В запасе у ЕС остается самая радикальная мера - потолок цены на закупаемый в России газ. Пока что лишь половина стран поддерживает эту идею, а Путин уже предупредил, что если потолок введут, он отключит газ совсем.

Кремль ведет энергетическую войну против ЕС уже больше года. В результате оптовые цены на газ в Европе взлетели в разы, а потребительские цены на топливо, свет и тепло подскочили на 40%, что вывело инфляцию в 19 странах обращения единой европейской валюты евро на рекордные 10% в сентябре.

Люди беднеют, реальные доходы сокращаются, а жизнь вновь ухудшается, не успев наладиться после ковидной пандемии.

Путин говорил, что энергетический кризис перерастет в политический, европейцы утомятся жить в холоде и голоде, устанут жертвовать комфортом ради Украины и в итоге сменят власть.

Европейцы пока держатся.

Свежий опрос в Германии показал, что 74% немцев полны решимости поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, несмотря на рост цен на энергоносители. И их решимость растет с приближением зимы. Правда, под давлением кризиса рейтинги властей все же снижаются: работой правительства сейчас довольны 49% немцев, а недовольны 44%, тогда как в марте, сразу после вторжения России в Украину, расклад был 75% на 19%.

Переживет ли решимость немцев мерзнуть за свободу целый отопительный сезон? Первый холодный фронт посетил Европу на этой неделе и добавил тревожности: выяснилось, что граждане к холоду привыкать не спешат.

Потребление газа в Германии в первую холодную неделю подскочило на 15% по сравнению со средним за 2018-2021 годы, сообщили немецкие власти и предупредили, что во избежание дефицита придется сжигать по меньшей мере на 20% меньше газа, чем сейчас.

Это даже больше, чем в новом плане ЕС, утвержденном в пятницу.

Новый план

Все 27 стран обязались сократить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки на 5%, а в целом - на 10% до конца марта 2023 года. По расчетам Еврокомиссии, экономия составит 1,2 млрд кубометров газа, или 4% всего потребления в зимний период.

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Вторая большая часть плана посвящена тому, где взять деньги на господдержку населения и промышленности.

Европейцы согласились ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний, который они назвали "солидарный взнос" - до трети прибыли, на 20% превышающей среднюю за последние четыре года.

Кроме того, они решили ограничить доходы генерирующих компаний, которые производят электроэнергию не из газа: ядерную и возобновляемую. Такие производители не тратятся на газ, себестоимость их энергии низкая, а продают они ее по заоблачным ценам газовых электростанций, поскольку рынок общий.

За счет этих мер ЕС рассчитывает собрать около 140 млрд евро (117 млрд с негазовых генерирующих компаний и 25 млрд налога на сверхприбыль). Деньги раздадут наименее социально защищенным гражданам и направят на субсидирование счетов за счет и газ для критически важного бизнеса, больниц и школ.

"Все это конечно очень хорошо, но это временные меры, - сказал хорватский министр энергетики Давор Филипович, которого цитирует Рейтер. - Чтобы помочь нашим гражданам пережить энергетический кризис, нужно ограничить цену газа".

Его поддержала французская коллега.

"Нужно пойти дальше, согласовать дополнительные меры и быстро принять их", - цитирует Франс пресс министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер.