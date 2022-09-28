"Стрелять будем, когда получим оружие". Хаос первой недели мобилизации в России

Елизавета Фохт, Сергей Горяшко, Анастасия Голубева Анастасия Платонова, Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Мобилизованным резервистам часто говорят, что очень быстро отправят их на фронт

У призываемых на украинский фронт российских резервистов большие проблемы со снабжением, и длительного обучения перед отправкой для них не планируется, хотя многие не имеют боевого опыта. Русская служба Би-би-си рассказывает об итогах первой недели мобилизации.

"Домой не отправят, даже не обольщайтесь"

Воинская часть в Тульской области. Воскресенье, 25 сентября. Перед ротой мобилизованных мужчин выступает командир.

- В ближайшее время по вам будет принято решение. Либо вы будете отправлены в военкомат… Но не думайте, что вас кто-то домой отпустят! Никого из мобилизационного резерва, который собрали, домой не отправят, даже не обольщайтесь. Возможно, пройдете доукомплектование батальонов там, где уже воюют подразделения. Возможно, если где не будет хватать мобилизационного резерва, отправят в Таманскую дивизию, в Кантемировскую, которые близлежащие...

- А алкоголь там будет?

- Без комментариев!

- Вот я, *** [блин], к этому перехожу. С завтрашнего дня у нас начинаются занятия. Пока весь личный состав еще не переодет в военную форму одежды - особенно у кого маленький размер, ниже 52-го размера. Его пока нет на складе. Но завтра должны все привезти. Поэтому завтра, в 8:30, у всех начинаются занятия.

- У всех?

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- У 100% личного состава. Что это будет? Во-первых, военно-политическая подготовка, где на все ваши вопросы ответят. Можете спрашивать, куда вы поедете, по военно-политической обстановке, больные - не больные, позвали вас сюда зачем - все можете туда задавать, *** [блин] *** [нафиг], представитель дивизии все будет рассказывать. Все, *** [блин], на все ваши вопросы ответят люди, которые компетентны на эти вопросы отвечать.

Я вам скажу - я тоже пенсионер. Десять лет уже не служу, меня также позвали в военкомат, я приехал и тут с вами в таком же положении нахожусь.

Так вот, на что я хочу, *** [блин] *** [нафиг], акцентировать внимание. Дальше - тыловое обеспечение. Там вам расскажут, дадут вам спальник или не дадут. Если дадут - то где, *** [блин]. Дадут вам тапочки или не дадут. Если дадут - то где. По всем вопросам выплат, *** [блин]. Когда первая выплата, куда она будет производиться, *** [блин], сколько вы будете получать. Можете этих людей завтра *** [беспокоить].

Потом, третий час - будет офицер защиты государственной тайны. Он вам по пунктам все распедалит. Какие телефоны можно. Здесь, скажу вам *** [блин] *** [нафиг], телефонами нельзя пользоваться, если знаете. Если попадетесь - вплоть до уголовной ответственности.

- Здесь?

- Здесь. Поэтому я не советую никому ни фотографировать, ни тем более не отправлять по интернету какие-то здесь вообще... Внутри расположения части. Пока на это сделали послабление. Я сам не был предупрежден в военкомате, что можно только кнопочные телефоны. Поэтому згтшники (защитники государственной тайны - Би-би-си) нам сказали, что мы пока закроем глаза, чтобы вы могли пообщаться с родственниками.

- А там потом?

- Там вообще не надо. Там связи нет, там симки не работают, поэтому смысла никакого нет.

Потом четвертый-шестой час - тактическая подготовка. Расскажут, что-как передвигаться, где… Это, согласно расписанию, необходимо провести. Может, постараемся найти людей, которые уже принимали участие в спецоперации уже, и они вам просто расскажут, к чему вам готовиться - в двух-словах.

- Стрелять когда будем?

- Стрелять, когда получим первое оружие, *** [блин]. Первая огневая подготовка по выполнению стрельб практических запланирована на четверг.

- Ага, а то мы две недели так просидим…

- Нет, ну две недели сидеть не будете. Я говорю, у нас вещевого обеспечения нет, и оружия пока у нас не получено. Завтра у нас день разобраться. Получить по максимуму оружие, которое мы сможем, и всех одеть.

- А я вот не стрелял ни разу...

- Поэтому вам скажу, *** [блин]… Вопросы потом. Поэтому по максимуму пока, *** [блин], надо пока обучаться здесь, чтобы для себя вы взяли. Там учиться особо некогда будет. Чем больше впитаете здесь...

- А медицина будет?

- Будет. Будет и медицинская подготовка...

- А если я со своего места не могу слово "Выход" на дверью прочитать?

- Ну я что сделаю?! Много , *** [блин], мне начинают жаловаться! Вот только что с начальником строевой части сидели. Если человек даже ходит с костылем… Это вопрос, я не знаю... Прокуратура приезжала. Никто отбой не дает, все находятся здесь. Те, кто больные, должны были подавать документы в военкомате.

Когда я призывался, *** [блин], в военкомат, на призывном пункте спрашивают: "У вас жалобы на здоровье есть?". Отправляют к медицинскому работнику, и тот говорит: "Извините, не прокатит!". Вот если медицинский работник сказал "иди дальше служить", то, значит, дальше идите служить. Я не медицинский работник, ничего поделать не могу.

Запись этого выступления с ответами на вопросы мобилизованных передала Би-би-си подруга военнослужащих, которых призвали в армию из запаса. Би-би-си знает название воинской части и места ее расположения, но не публикует по соображениям безопасности своих собеседников.

Их история сочетает в себе типичные проблемы, которые обнажила объявленная в России мобилизация. Это отсутствие снаряжения для резервистов, призыв людей без боевого опыта и с проблемами со здоровьем, а главное - отправка мобилизованных на фронт фактически без подготовки.

"Такие перегибы абсолютно недопустимы"

За неделю, прошедшую с начала мобилизации, свидетельств о нарушениях прав призванных граждан и проблемах с обеспечением и обучением военнослужащих появилось столько, что российским властям пришлось спешно на них реагировать.

Автор фото, AFP

Привлекать внимание к "перегибам на местах" десятками начали прокремлевские блогеры, которые поддерживают вторжение в Украину, подробно об их риторике Би-би-си рассказывала в этом материале. Затем подключились региональные чиновники - согласно указу президента обеспечить призыв по мобилизации должны именно губернаторы. Те возложили ответственность на военкоматы - 20 глав регионов раскритиковали работу комиссий, а в Магаданской области военкома отправили в отставку из-за "ошибок при проведении мобилизации".

Федеральные власти, в свою очередь, обрушились с критикой на губернаторов. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября заявила: "Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы".

На выходных Путин уволил замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который последние 14 лет курировал материально-техническое обеспечение российской армии - по сути, был главным военным "тыловиком" страны. Причину его увольнения не назвали. Однако аналитики даже контролируемых государством СМИ утверждают, что "недостатки, которые там обнаружились, несмотря на всю секретность, уже вышли за пределы фронта, об этом вслух начали говорить и на телевизионных шоу, и в соцсетях, но ничего не исправлялось".

"У военных нет гвоздей"

Сельская площадь, на ней несколько десятков мобилизованных стоят в шеренгах - кто в камуфляже, кто в гражданской одежде. С парапета мужчина в джинсах и куртке делает пофамильную перекличку. Вокруг - около сотни людей, которые пришли провожать своих близких. Перекличка заканчивается, в микрофон говорит женщина: "Дорогие жители Байкаловского района, вновь наши ребята вынуждены защищать нашу страну! [...] Тяжело будет всем - вашим близким, родным и конечно же, будет тяжело вам. Мы готовы оказывать помощь - жители вчера собирали продукты и товары, они вам пригодятся, не отказывайтесь от них".

Автор фото, TASS/Donat Sorokin Подпись к фото, Проводы мобилизованных в одном из городов России

Так провожали на войну мобилизованных жителей села Байкалово Свердловской области. Выступавшая женщина объявила, что сельчане еще отправят собранную помощь "ребятам в Еланские лагеря". Один военно-учебный центр в Елани сейчас пытаются доукомплектовать в экстренном порядке все подряд: и родственники мобилизованных, и местные жители, и даже депутат Госдумы.

О том, что Елань оказалась не готова к наплыву мобилизованных, написали и региональные СМИ, и местные паблики "ВКонтакте". Издание "72.ru" сообщало, что перед центром скопилась пробка из автобусов с резервистами. "Стоим здесь с самого обеда. В основном мужикам по сорок лет. Напились водки, братаются и жарят шашлыки. Потому что впереди неизвестность. Но общее настроение такое: лучше мы, чем дети по восемнадцать лет", - рассказал изданию один из мобилизованных.

Из поселка Береговой в соседней со Свердловской Челябинской области четверых мужчин тоже отправили в Елань, сообщила Би-би-си жена одного из мобилизованных Ирина (имя изменено в целях безопасности собеседницы - Би-би-си): "Вчера получили повестку, сегодня отправка".

Она подтвердила, что в часть привезли слишком много людей, не подготовив условия для такого пополнения. "Гребут всех подряд, а у самих в частях перебор страшенный. Завтра опять группу людей отправляют", - сказала Ирина. С мужем у нее связи пока нет - он взял с собой кнопочный телефон и переписываться с ним Ирина не может.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Будете спать где придется”. В каких условиях размещают мобилизованных

На видео, опубликованном 27 сентября в паблике "Типичный Богданович", мобилизованные ставили армейские палатки на полигоне под снегом.

Мать 23-летнего Алексея Головина Елена из Асбеста рассказала Би-би-си, что в Еланском центре после мобилизации оказался ее сын, и подтвердила, что мобилизованные живут в палатках. "Мерзнут, условий никаких, дров нет, какими-то досками топят печи в палатках, собираем мамочки, жены гуманитарную помощь, как питание, так и теплые вещи. Спят почти на земле. Почему такая неподготовленность, в чем они провинились? - недоумевает женщина - Вроде, доски отправили, чтобы в палатки на пол постелить, а не на сырой земле спать. Промокли до трусов". Впрочем, по ее словам, в центре есть и более везучие мобилизованные - они спят на полу в спортзале.

Сын Елены в боевых действиях никогда не участвовал, но прошел срочную службу. Демобилизовался в ноябре 2020 года. Работал на птицефабрике. "С таких предприятий не должно было быть призывов или я неправильно поняла, - удивляется женщина. - Там и так не хватает рабочих, работали почти без выходных".

Депутат Госдумы Максим Иванов - он избирался от Свердловской области - подтвердил Би-би-си, что в Елани с размещением мобилизованных есть проблемы. По словам депутата, в этом нет ничего "экстраординарного", и ситуацию "быстро исправляют". Он рассказал, что гарнизону нужны древесина и стройматериалы, чтобы разбить палаточный лагерь. "Гвозди нужны, потому что на складах у военных нет гвоздей, а ими надо сколачивать пол [для палаток]", - объяснил Иванов.

В чате под названием "Еланский гарнизон", где жители поселка у воинской части раньше обсуждали потерянные ключи и цены на такси до Екатеринбурга, теперь как раз налаживают быт военнослужащим. "Нам нужны чайники, сало, розжиг, спички, сахар, кофе 3в1, чеснок, лимоны, лейкопластырь, парацетамол, анальгин, мукалтин, вода. Перчатки можно рабочие или вязаные, стельки в берцы. Приносить в зоомагазин Елань", - написала там пользовательница под именем Оксана. Она рассказала Би-би-си, что обеспечивают резервистов хорошо, а местные жители помогают тем, "кто плохо подготовился".

"Как нам, женам, жить с детьми. У всех кредиты"

Женщины, чьих мужей и сыновей мобилизовали, не знают, как им быть. "Первая главная проблема - как нам, женам, жить с детьми. У всех кредиты, - говорит Ирина. - Срок тоже не сказали, на сколько их забрали".

Автор фото, AFP

Центробанк утверждает, что попавшие под мобилизацию, смогут обратиться за отсрочкой или уменьшением размера кредита на период нахождения в армии. Ирина надеется, что после того, как муж подпишет контракт, семье государство будет выплачивать "подъемные". Госдума в ближайшее время будет решать судьбу законопроекта о единовременной выплате мобилизованным 300 тыс. рублей.

"Я ещё опекун папы инвалида I группы, мне дома нужна помощь сыновей, мужа нет", - сокрушается Елена из Асбеста. После работы она собирается ехать в аптеку за медикаментами, чтобы на следующий день передать сыну в часть лекарства. В Елань поедут коллеги Елены с работы.

Елань далеко не единственный пример проблем с размещением мобилизованных.

Издание "Агентство" разместило в своем телеграм-канале видео из поселка Черемушки под Омском, на котором видно, что мобилизованных разместили в палатках с буржуйками, без света. Экипировку им не выдали, а температура на улице опустилась ниже нуля. На другом фото из Омской области в канале "Агентства", виден ангар с десятками кроватей. Издание утверждает, что часть мобилизованных разместили в 242-м учебном центре ВДВ в поселке Светлый в ангаре на 1000 человек, а волонтеры объявили сбор средств на снаряжение: от спальников и матрасов до тепловизоров и квадрокоптеров.

Baza опубликовала видео, на котором мобилизованный мужчина представляется Исой Нурмагомедовым и показывает условия для резервистов. На ролике видно пустые комнаты, в которых на полу спят мужчины в военной форме. "Я отказываюсь здесь... проводить время какое-то, я приехал за родину, я *** [блин] ****** [совсем] как отказываюсь. У нас в расположении ***** [ничего] - ни кроватей…", - говорит на видео Нурмагомедов.

"Трое суток кружился где-то вокруг Украины"

"Нам официально сказали то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет, официально командиры полка подтвердили эту информацию, 29-го у нас отправка предстоит в Херсон", - говорит на видео мужчина в камуфляже. Другой человек добавляет: "Никакой переподготовки - ни стрельб, ни теории". Ролик 27 сентября опубликовало правозащитное общество "Первый отдел". СМИ установили, что на видео москвич Сергей Сурков. Би-би-си удалось найти его страницу "ВКонтакте". "Ухожу завтра служить, если не вернусь, не поминайте лихом, или поминайте, будет уже все равно", - написал Сергей на своей странице 25 сентября.

Автор фото, TASS/Aleksey Kushnirenko Подпись к фото, Проводы мобилизованных в одном из городов России

На следующий день он выложил фотографию из казармы. Во вторник, когда его видеообращение появилось в соцсетях, запись и фотографию Сергей удалил (скриншоты остались в распоряжении Би-би-си). На вопросы "Радио Свобода" (внесено российскими властями в реестр СМИ-иноагентов) Сергей ответил, что у него нет времени на подробный ответ, но заявил, что после его видео ситуация кардинально поменялась "возможно, в лучшую сторону". На вопросы Би-би-си, отправленные "ВКонтакте", Сергей не ответил.

По данным "Радио Свобода", Сурков записал свое видеообращение из 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в Калининце, подмосковном городе около Наро-Фоминска. О том, что из этой части мобилизованных отправляют в Украину вообще без подготовки, написал и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Так, по сообщению канала, подмосковный адвокат Никита Кондратенко был мобилизован и отправлен в Наро-Фоминск в конце прошлой недели, а 27 сентября сообщил, что уже едет в Харьковскую область.

Кондратенко - адвокат адвокатского бюро "Человек и Закон". Правовым центром бюро руководит Денис Пиманов, сын Алексея Пиманова - ведущего программы "Человек и Закон" и руководителя медиагруппы "Звезда", подконтрольного минобороны. На странице Кондратенко на сайте бюро указано, что тот "в настоящее время выполняет свой долг перед страной, участвуя в СВО". Корреспонденту Би-би-си в адвокатском бюро сообщили, что Кондратенко "убыл на Украину в срочном порядке". Связаться с самим Кондратенко Би-би-си не удалось, его телефон оказался выключен, на сообщения он не ответил.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "А что мы могли сделать? Надо Родину защищать". Мобилизация в России

Нижегородец Александр Лащенкин на своей странице "ВКонтакте", предположительно, 24-25 сентября (сейчас посты удалены, но у Би-би-си остались скриншоты) рассказывал, что он на автобусе с другими призывниками трое суток "кружился где-то вокруг Украины". По его словам, питаться мобилизованным приходилось за свой счет. Трое призывников из автобуса сбежали, утверждал Лащенкин.

Однако спустя несколько дней он заявил, что его взвод начал обучение: "И кушаем и обучаемся, все нормально!" На предложение Би-би-си рассказать, не из-за публикаций ли во "ВКонтакте" произошли изменения и не хочет ли он рассказать об этом, призывник ответил: "ничего говорить не буду, все хорошо".

На фоне сообщений о том, что мобилизованных отправляют на фронт без подготовки, министр обороны Сергей Шойгу 27 сентября лично поехал проверять, как учат резервистов на полигонах Западного военного округа. РИА Новости сообщило, что Шойгу присутствовал на обучении мобилизованных, которое проходит даже ночью. Министр "обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием", отметило государственное агентство.

Сообщения о том, что в других частях мобилизованных планируют отправить на фронт без подготовки, минобороны не комментировало.

На них, впрочем, отреагировали провластные блогеры. Так, сотрудник ВГТРК и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, комментируя в своем телеграм-канале видео Сергея Суркова из части под Наро-Фоминском, написал: "Если же, и правда, какой-то начальник решил, что можно отправить людей в бой не готовых (хорошо, не с саперными лопатками) и без должных навыков, то, как мне кажется, мой коллега Владимир Соловьева предложил универсальный рецепт решения проблемы". К записи он прикрепил фрагмент из программы "Воскресный вечер" Соловьева на "России 1", где ведущий предлагает расстреливать таких военачальников или отправлять с "лопаточкой" на передовую в Донбасс.

"Ротация? В плане - ротация? Я сейчас ничего не могу вам сказать вам по этому вопросу. Я, так же как и вы, три дня назад сюда приехал. Выдернут с отпуска, и меня назначили [командовать] полком, который я даже не формировал. Ни по мобилизационной подготовке, ни по чем. Я его вообще в глаза не видел. Я вместе с вами с чистого листа работаю", - во время инструктажа в Батайске Ростовской области военный признался, что ответов на большинство вопросы мобилизованных у него нет. Видео выступления командира опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак "Осторожно Новости".

"Я не знаю даже, с вами я уйду на задачу или нет, 50 на 50, - продолжил военный. - Или с вами уйду, или я вас передаю. Где передаю - тоже не знаю. Может быть, я с вами туда поеду, вас передам, вернусь. Не знаю. Следом за вами будет набираться еще один полк. Главное, чтоб не параллельно. А то будете спать как в тюрьме, по очереди. Шучу, конечно. Шучу". На фоне слышен смех.

Командир пообещал мобилизованным полевые занятия с 1 по 30 октября, затем - "строевой смотр, акт готовности, и мы поехали". "Куда поедем - не знаю, чем будем обеспечены окончательно - тоже не знаю", - добавил он.

При участии Екатерины Седляровой, Андрея Захарова.