Выборы в Бразилии: Болсонару готовится проиграть Луле. Будет ли в стране свой "штурм Капитолия"?

час назад

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Автор фото, Reuters

В воскресенье, 2 октября, бразильцы придут на избирательные участки, чтобы выбрать президента страны, 27 из 81 сенатора, всех 513 членов Палаты депутатов и всех 27 губернаторов и глав законодательных собраний штатов.

В президентских и губернаторских гонках, если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, второй тур состоится 30 октября.

За президентское кресло сражаются два политических тяжеловеса: нынешний президент Жаир Болсонару и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, руководивший страной с 2003-го по 2010 год. Выборам предшествовала крайне агрессивная избирательная кампания, в ходе которой соперники изображали друг друга как реальную угрозу бразильской демократии.

Победителю достанется страна в очень сложной экономической ситуации.

Расходы на стимулирование экономики во время пандемии и экономические потрясения после вторжения России в Украину привели к росту инфляции и потребительских цен. Больше всего от этого пострадали малообеспеченные бразильцы, едва сводящие концы с концами, несмотря на пусть и небольшой, но экономический рост в последние месяцы.

Но, по мнению многих обозревателей, президентские выборы станут в первую очередь своего рода референдумом о бразильской демократии.

"Трамп тропиков"

Риторика 67-летнего Жаира Болсонару, пока отстающего в опросах от своего конкурента, заставила многих бразильцев, и не только их, вновь вспомнить о традиционном для Латинской Америки способе решения политических проблем: перевороте. Или, скорее, бразильской версии событий 6 января 2021 года в американском Капитолии.

GETTY Жаир Мессиас Болсонару Президент Бразилии, лидер правой Либеральной партии, рассчитывает на переизбрание на выборах 2 октября Родился 1955

Служил в бразильской армии 1973-1988

Начал политическую карьеру 1988

Избран президентом 2018

Представлял штат Рио-де-Жанейро в Палате депутатов Бразилии 28 лет Источник: Би-би-си

Воскресное голосование напоминает противостояние Байдена и Трампа в 2020 году. Болсонару, который поддерживает связи со стратегами Трампа, включая Стива Бэннона, примерно на 10 процентных пунктов отстает от Лулы, гранда латиноамериканских левых, который в последние годы переместился к центру политического спектра и представляет себя защитником демократии Бразилии.

Риторика Болсонару, которого бразильские СМИ часто называют "Трампом тропиков", вполне соответствует предвыборным заявлениям его политического эталона.

Болсонару, баллотирующийся под знаменами Либеральной партии, ранее заявлял, что готов принять любые результаты выборов, но лишь в том случае, если результаты голосования можно будет считать честными.

"Существует новый тип воров, которые хотят украсть нашу свободу, - сказал Болсонару своим сторонникам в июне. - Если будет надо, мы пойдем на войну".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жаир Болсонару (слева) на митинге своих сторонников. В отличие от Владимира Путина, мотоцикл не трехколесный

В течение нескольких месяцев действующий президент закладывал основу для того, чтобы обвинить в своем поражении фальсификацию результатов. В июле он вызвал в президентскую резиденцию десятки иностранных дипломатов и заявил им, что системой электронного голосования, которую специалисты считают надежной, легко манипулировать.

Болсонару также настаивал на том, чтобы военные проводили подсчет голосов параллельно с избирательными комиссиями. По итогам переговоров с представителями избиркома военным будет позволено проверить небольшую выборку бюллетеней, поданных в первом туре голосования.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считают, что Болсонару может совершить переворот, - учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников.

Аналитики в основном склоняются к мысли, что военным не хватает амбиций управлять страной, и мало кто верит, что у них хватит смелости или интереса к действиям, которые почти наверняка приведут к быстрым санкциям США и Европы.

"Они не уважают демократию, они не уважают Конгресс и не уважают судебную власть, - считает Жоао Роберто Мартинс Фильо, профессор Федерального университета Сан-Карлос и бывший президент Бразильской ассоциации оборонных исследований. - Но они уважают американских генералов. Так что они, видимо, прислушались ко всем сигналам, посланным из США. Они понимают, что традиционный переворот не сработает".

Тем не менее существуют опасения, что Болсонару разыграет сценарий Трампа: заявит о мошенничестве и откажется признать результаты выборов.

"Он может призвать своих сторонников выйти на улицы и устроить беспорядки, особенно если будет второй тур, - говорит Гильерме Касаройнс, политический аналитик Фонда Жетулио Варгаса в Сан-Паулу. - Он может попытаться оспорить результаты или ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить второй тур до следующего года".

"Риторика Болсонару заключалась в том, что он примет результат, но только в том случае, если результат будет чистым и прозрачным. То есть на самом деле он говорит, что не полагается на избирательную систему, не полагается на Верховный суд, и в результате он, похоже, не в настроении полагаться на избирательную систему в целом", - сказал в интервью CNBC Адриано Лорено, политический и экономический аналитик консалтинговой компании Prospectiva в Сан-Паулу.

Даже после победы на выборах 2018 года после второго тура Болсонару громогласно выдвинул обвинения в фальсификации результатов голосования и предположил, что должен был безоговорочно победить в первом туре.

"Даже на выборах, которые он выиграл, он ставит под сомнение [результат]. Так что представьте, что будет, если он проиграет", - добавляет Лорено.

"Розовая волна"

О возможном перевороте и политической нестабильности после выборов шепчутся и влиятельные бразильские политики, опасающиеся возвращения к власти левой Рабочей партии, управлявшей страной 16 лет. За это время один президент лишился власти в результате импичмента, а другой - Лула - вообще попал в тюрьму по обвинениям в коррупции, хотя в итоге приговор отменили и он вышел на свободу.

GETTY Луис Инасиу "Лула" да Силва Левый экс-президент Бразилии и действующий кандидат в президенты на выборах 2 октября Родился 1945

Участвовал в основании Рабочей партии 1980

Президент Бразилии 2003-2010

Осужден и заключен в тюрьму по делу о крупном коррупционном скандале в 2018

Провел в тюрьме 580 days

Судимости за коррупцию сняты 2021 Источник: Би-би-си

Пока 76-летний Лула уверенно (до 10 процентных пунктов) опережает бывшего армейского капитана как в первом туре голосования, так и в весьма вероятном втором, хотя согласно некоторым опросам Болсонару постепенно сокращает разрыв.

Бывший президент попал в тюрьму в 2017 году в результате широкомасштабного расследования о взяточничестве, по итогам которого десятки представителей политической и бизнес-элиты страны оказались за решеткой. Лулу освободили в ноябре 2019 года, а потом его судимость была аннулирована, что открыло ему путь к возможному возвращению во власть.

Если Лула снова станет президентом, это будет, с одной стороны, едва ли не уникальным случаем возвращения из политического небытия, с другой - вполне естественным отражением развивающейся в Латинской Америке тенденции.

В странах континента набирает обороты так называемая "розовая волна" - к власти приходят умеренно левые силы, потеснившие традиционных левых в повседневной политике.

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В последние несколько лет левоцентристские кандидаты выиграли выборы в Мексике, Аргентине, Боливии, Перу и Гондурасе. Кандидат от левой партии "Социальная конвергенция" Габриэль Борич одержал историческую победу в Чили в прошлом году, а Густаво Петро в июне стал первым левым лидером Колумбии.

Похожий сдвиг влево уже наблюдался в латиноамериканской политике два десятилетия назад.

"Это латиноамериканская традиция, верно? У нас была эта левая волна еще в 2000-х, когда Лула был президентом Бразилии, - отмечает Ана Моад, доцент Папского университета Хавериана в Боготе. - Но то, что происходит сейчас, - это совсем другой момент для Латинской Америки".

По ее мнению, прямых параллелей с началом 2000-х проводить не следует: пришедшие к власти левоцентристы - лидеры нового поколения, поставившие во главу своих кампаний вопросы гендерного равенства и изменения климата.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два срока подряд, с 2003 по 2010 год, и пользовался в стране большой популярностью. В зените славы его рейтинг превышал 86%, а бывший президент США Барак Обама однажды назвал его "самым популярным политиком на Земле".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рейтинги Лулы не переставали расти перед голосованием

Аналитики сходятся на том, что главным образом своей популярностью Лула обязан миллиардным вливаниям в социальные программы, направленным на преодоление исторически царившего в стране имущественного неравенства и отчасти достигшим результата.

При Луле ставка минимальной заработной платы значительно опередила уровень инфляции. Вкупе с расширением государственной программы помощи неимущим Bolsa Familia это помогло 44 миллионам бразильцев выбраться из нищеты или хотя бы поправить материальное положение. А это - почти четверть населения страны.

Однако сегодня приоритеты изменились. "В первую левую волну в 2000-х и 2010-х годах у нас были более органичные левые, потому что большинство из них были харизматичными лидерами. Они были левыми, исходя из идей индустриализации и развития региона", - говорит Ана Моад. - Борич представляет более прогрессивных левых в регионе. Я думаю, что прямо сейчас Лула и некоторые его однопартийцы размышляют: "Послушайте, нам нужно быть ближе к Боричу, а не к [президенту Колумбии] Петро или [президенту Аргентины] Альберто [Фернандесу]".

Лула в 2022 году - далеко не копия Лулы образца 2000-х. Он апеллирует к более умеренным избирателям в Бразилии. Он ведет кампанию в паре с Джеральдо Алкмина, бывшим губернатором Сан-Паулу, занявшим второе место на выборах 2006 года, в попытке завоевать голоса центристов.

Лула заигрывает с влиятельными избирателями - евангелистами Бразилии, составляющими примерно 30% электората. Его риторика в нынешней кампании более религиозна: он называет Болсонару "одержимым дьяволом" и пишет в "Твиттере", что тот "манипулирует верой избирателей-евангелистов".

При этом характерная особенность платформы Лулы - ее акцент на беднейших слоях населения Бразилии, - никуда не делась. Он обещает расширение социальных программ и финансирования инфраструктурных проектов государственными банками. Он обсуждает выкуп нефтеперерабатывающих заводов, чтобы отменить частичную приватизацию государственной энергетической компании Petrobras.

И у него есть планы по борьбе с незаконной деятельностью в бассейне Амазонки, в отличие от Болсонару, которого широко критиковали за интенсивную вырубку лесов во время его пребывания у власти. Правда, самого Лулу в годы президенства тоже ругали экологи, в том числе его собственный министр по делам окружающей среды Марина Сильва, за то, что он недостаточно активно защищает тропические леса.

На этих выборах Сильва поддержала Лулу, а сам он обещает в случае избрания положить конец незаконной вырубке лесов, которая, по некоторым оценкам, за первые шесть месяцев 2022 года побила все рекорды.

Правда, и Болсонару, несмотря на то что его широко критикуют за проводимую им деструктивную политику, изложил свои предложения по прекращению вырубки тропических лесов.

Третий путь

Помимо главных претендентов на пост - Болсонару и Лулы - в выборах участвуют еще девять кандидатов.

Двое из них - бывший губернатор и министр финансов Сиро Гомеш (Бразильская лейбористская партия) и сенатор Симона Тебет (Бразильское демократическое движение) - набрали более 10 процентов голосов в агрегированных опросах. Оба представляют так называемый "третий путь" - термин, которым местные политологи называют альтернативный и более центристский вариант, занимающий среднее положение между Болсонару и Лулой.

Несколько кандидатов, представлявших этот "третий путь", уже сошли с дистанции. Среди них бывший министр юстиции Моро, завершивший свою кампанию 31 марта, и губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа, выбывший 23 мая.

И Гомеш, и Тебет предлагают более умеренные экономические программы, критикуя и Лулу, и Болсонару. На дебатах 28 августа Тебет обвинила Болсонару в сексизме после того, как он оскорбил модератора этих дебатов, журналистку Веру Магальяйш. Женщины-избиратели, среди которых, по данным социологического центра Datafolha, Лула имеет 17-процентное преимущество, могут сыграть решающую роль на выборах.

Но в целом ни Гомеш, ни Тебет не оказали существенного влияния на результаты опросов. Недавно члены собственной партии Гомеша призвали его сторонников отказаться от своего кандидата в пользу Лулы, чтобы гарантировать его победу в первом туре, что затруднит Болсонару оспаривание результатов. Однако вопрос о том, кого их сторонники могут поддержать во втором туре выборов, если он состоится, остается открытым.

Кто победит и что это значит?

По опросам, Лула может набрать необходимые 50% голосов уже в первом туре. При этом аналитики подчеркивают, что в случае его победы любая попытка Болсонару удержаться у власти натолкнется на сравнительно слабые демократические институты и станет самым большим вызовом для бразильской демократии со времен падения диктатуры в 1985 году.

Если же победит Болсонару, это станет еще одной победой ультраправых в мире после Италии и Швеции, и четвертая по величине демократия в мире еще несколько лет будет страдать от дальнейшей эрозии демократических институтов, считают критики.

В то же время мирная передача власти после проигрыша Болсонару может означать перемены другого рода.

Президент России Владимир Путин подвергается все большей изоляции из-за вторжения России в Украину. Турецкому автократу Реджепу Тайипу Эрдогану предстоит трудная кампания по переизбранию в следующем году, те же проблемы ожидают и крайне правое правительство Польши на парламентских выборах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для выборов будет изготовлено 225 тысяч новых машин для электронного голосования, которое действующий президент Жаир Болсонару считает ненадежным и уязвимым

Мирный уход Болсонару может сигнализировать отступление нелиберальных политических сил, основанных на популизме, поляризации, пренебрежении мнением избирателей и дезинформации.

"Если Болсонару проиграет, это будет иметь большое значение, - считает Ричард Янгс, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - Тот факт, что Бразилия отстала с точки зрения качества демократических институтов, в значительной степени объясняет общие негативные тенденции. Я думаю, что ряд автократов вполне может быть отброшен назад".

Другие аналитики предупреждают, что поражение Болсонару надо будет рассматривать не как поддержку демократии, а скорее как неприятие лидера, который не справился со своими задачами, оставив стране крайне высокую инфляцию и уровень бедности, практически не изменившийся со дня его вступления в должность.

"Речь идет не о демократии, а об экономике, - считает бразильский политолог Матиас Спектор, приглашенный научный сотрудник Принстонского университета. - Все дело в том, что Болсонару потерпел неудачу".