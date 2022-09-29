Право не убивать. Могут ли пацифисты отказаться от мобилизации?

Андрей Захаров, Сергей Горяшко

Би-би-си

49 минут назад

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Автор фото, Oleg Naumov/TASS Подпись к фото, Такой плакат с рекламой альтернативной гражданской службы висел в Москве в 2006 году

Уже несколько мобилизованных россиян потребовали вместо войны отправить их на альтернативную гражданскую службу. Конституция и действующие нормы позволяют это сделать, говорят юристы. Однако военкоматы ожидаемо проигнорировали заявления пацифистов и отправили их в части. Би-би-си объясняет, почему это незаконно, и рассказывает, как добивались этого американцы и французы во время войн во Вьетнаме и Алжире.

В Смоленской области мужчину вызвали в военкомат для уточнения данных. Он пришел, и его сразу мобилизовали в воинскую часть - без медосвидетельствования и решения призывной комиссии. История после объявления Владимиром Путиным мобилизации - не редкая. Однако дальнейшее ее развитие было не таким, как обычно.

Жена мобилизованного сразу же отправила жалобу на нарушения в военную гарнизонную прокуратуру в Смоленске, сообщила о случившемся правозащитникам и поехала за мужем в воинскую часть. Мужу удалось выйти к жене. По рекомендации правозащитников, они вернулись вместе домой. И вот уже дома они написали и отправили в призывную комиссию заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу (АГС) в связи с его пацифистскими убеждениями, рассказали в "Коалиции юристов и экспертов правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы".

Правда, это не помогло: когда он повторно пришел в военкомат, его отправили в часть. Власти утверждают, что во время мобилизации граждане действительно не вправе претендовать на АГС. Однако эксперты говорят, что это не так.

Что такое АГС?

АГС - это гражданская служба вдали от дома, на которую призывника могут направить вместо армии. Базовое условие для этого прямо сформулировано в статье 59-й Конституции РФ: если "убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы". Возможны и "иные случаи", но они должны быть установлены федеральным законом.

В комментарии к 59-й статье Конституции под редакцией главы Конституционного суда Валерия Зорькина подчеркивается, что АГС по религиозным причинам в разном объеме разрешали и в царской, и в советской России. Полностью институт АГС не действовал в СССР лишь с 1939 по 1982 год.

Перечень вакансий для АГС минтруда обновляет каждый год, последний раз его подготовили накануне войны с Украиной и утвердили в марте. В нем 126 видов работ, профессий и должностей - от буфетчика и курьера до машиниста сцены и оленевода, нужны также музыканты, медики, юристы и программисты.

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Трудоустроить альтернативно служащих готовы более тысячи организаций. Большинство из них - больницы, психоневрологические интернаты и дома престарелых. В списке есть Мариинский и Большой театры, университеты, НИИ и колледжи.

Статья о свободе совести и вероисповедания Конституции позволяет свободно выбирать убеждения и действовать в соответствии с ними, а статья о свободе мысли и слова запрещает принуждать к отказу от убеждений. При этом человек может стать пацифистом не сразу, а, например, после службы в армии.

На сайте минобороны есть даже перечень убеждений, на который может сослаться призывник: миротворческие, философские, морально-этические, религиозные или политические. По действующим нормам, они могут возникнуть и в ходе военной службы, тем более - во время войны с Украиной. Человек, приняв участие в боевых действиях, может серьезно изменить свои взгляды, отмечают в "Коалиции юристов и экспертов правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы".

В рамках мобилизации могут призвать не только тех, кто служил в армии, но и тех, кто когда-то выбрал АГС вместо срочной службы и сейчас пребывает в запасе, рассказал Би-би-си один из экспертов по правам военнослужащих. Таким людям придется добиваться права на АГС повторно.

Можно ли требовать АГС при мобилизации?

В законе "Об АГС" этому вопросу посвящена статья 9. В ней говорится, что организация и прохождение АГС в период мобилизации и военного положения и в военное время определяются федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами РФ. Но таких законов и актов до сих пор не принято, а другие статьи закона "Об АГС" касаются лишь замены военной службы на АГС для призывников-срочников.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Проводы мобилизованных в городе Полевской Свердловской области

Между тем на правительственном портале официальных разъяснений "Объясняем. РФ" уже появилось короткое сообщение, что АГС при мобилизации "не предусмотрена". Но эксперты по правам военнослужащих единодушно заявили, что это не так - пробел в законодательстве не может ограничивать гарантированное Конституцией право на АГС.

"Конституцию никто не отменял. Настаивать на АГС - единственная правовая возможность отказаться от мобилизации. Даже если комиссия из-за отсутствия механизма не может предоставить человеку возможность гражданской службы, она обязана рассмотреть его заявление, а отказ можно оспорить в суде. Это хорошая стратегия", - подчеркивает в разговоре с Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" (признана российскими властями иноагентом) Сергей Кривенко.

Эксперты ссылаются на определение Конституционного суда от 1996 года - оно было принято, когда закона об АГС не было даже для "срочников". КС тогда подтвердил, что федеральный закон может определить условия и порядок замены военной службы АГС, однако само закрепленное Конституцией право на АГС "не нуждается в конкретизации" и является "непосредственно действующим". И это право должно обеспечиваться "независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон", признал КС.

В 1999 году КС дополнил свою позицию - суд решил, что право на АГС не зависит от того, состоит человек в религиозной организации или нет.

Это означает, что у россиян, которых власти хотят мобилизовать для войны с Украиной вопреки их убеждениям, есть все основания отказаться идти воевать, настаивая на АГС, говорят в "Коалиции юристов и правозащитников за сознательный отказ от военной службы". Они рекомендуют пацифистам писать заявление о наличии антивоенных или религиозных убеждений и требовать замены военной службы на АГС. По оценке коалиции, такие заявления написали уже сотни людей.

В коалиции советуют тем, кто получил повестки, отправлять в военкомат заявления на замену военной службы АГС по доверенности или по почте - пока нет гарантий, что эти заявления будут рассмотрены. "Сначала получить ответ на это заявление, и только если пригласят на его рассмотрение, принимать решение, являться ли в военкомат", - полагают в коалиции. В случае, если человека доставили в военкомат, или он явился по повестке, юристы также советуют сразу написать заявление на АГС. А если в военкомате его проигнорируют, обращаться в суд и просить в качестве обеспечительной меры приостановить отправку на войну.

Сколько заявлений на АГС уже рассмотрено, правозащитники не знают - в основном к ним обращаются те, чьи родственники уже в части. Но и тогда можно попытаться добиваться права на АГС, рассказала Би-би-си жена мобилизованного жителя Белгородской области. Получив повестку, он написал заявление на АГС, но потом, под давлением родителей, явился в военкомат, откуда его быстро отправили в часть. Жена послала его заявление не только в призывную комиссию, но также уполномоченному по правам человека и губернатору - они уже ответили, что переадресовали его в военкомат. Там обращение тоже получили, но ответа пока нет.

Теперь женщина советует мужу продолжить настаивать на АГС уже в части. Мобилизованный в таком случае должен написать рапорт командиру, сообщив, что не может брать в руки оружие и убивать людей и что даже учебные тренировки противоречат его совести. Пацифисты, не проходившие присягу, могут отказаться ее принимать, а те, кто служил в армии, - заявить, что они по убеждениям не смогут ее исполнять. Поможет ли это мужу избежать отправки на войну, пока не известно.

Отсутствие правил для направления на АГС при мобилизации - это проблема власти, а не военнообязанного. Принуждать человека из-за этого служить в армии нельзя, говорят эксперты.

Как выяснила Би-би-си, о связи АГС с мобилизацией в Госдуме задумались лишь однажды - еще в 2018 году там одобрили в первом чтении поправку, которая должна урегулировать положение тех "срочников", которые к моменту объявления мобилизации еще проходят АГС. Второе чтение проекта включено в примерную программу на декабрь 2022 года.

Могут ли действующие военные заявить, что стали пацифистами?

До объявления мобилизации ссылка на пацифистские убеждения помогала некоторым контрактникам, воевавшим в Украине, отказаться от участия в спецоперации. Они писали рапорт о досрочном увольнении со службы, ссылаясь на появившиеся у них антивоенные убеждения, сказал Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко.

На тот момент закон позволял контрактнику досрочно уволиться на основании уважительной причины или несоблюдения условий контракта, и в обоих случаях юристы считали возможным ссылаться на убеждения. И зачастую это срабатывало.

Автор фото, Russian MOD press service/TASS Подпись к фото, Мобилизованные в аннексированном Россией Севастополе

"Сколько таких случаев - точно оценить сложно, но это даже не сотни, а тысячи людей, которые отказались от военной службы по контракту по убеждению, - сказал Би-би-си юрист из коалиции - Это стало настоящим явлением. Раньше был термин "200-е" и "300-е" [раненые и убитые], а теперь есть термин "500-е" [отказники], которого раньше не было. За почти полгода ведения войны право отказа от военной службы по убеждениям действительно обеспечивалось - люди уходили с военной службы и, кроме дисциплинарной ответственности, ни к какой другой их не привлекали".

Указ президента о частичной мобилизации заблокировал такую возможность, отмечает Кривенко.

Однако в случае призыва по мобилизации "отказник", как и любой пребывающий в запасе человек, вправе настаивать на АГС, считает правозащитник.

Россия в 2008 году подтвердила признание права на отказ от военной службы по убеждениям совести профессиональными военными, говорится в Руководстве по правам человека и основным свободам военнослужащих.

В резолюции Комиссии по правам человека ООН 2012 года говорится, что "у лиц, находящихся на воинской службе, может возникать повод для отказа от нее по убеждениям", и они не должны быть лишены права на такой отказ.

"К сожалению, мы знаем цену правам и свободам, а также принципам международного права в современной России. Наличие права в Конституции и международных актах еще не значит, что это право может быть реализовано на практике", - констатировала еще до мобилизации "Коалиция юристов и правозащитников за сознательный отказ от военной службы".

Как призывники в России добивались АГС до войны?

Добиться права на АГС в России непросто. Пацифист должен доказать призывной комиссии или, в случае необходимости, суду, что его неприятие военной службы мотивировано "серьезным и непреодолимым конфликтом между обязанностью служить в армии и убеждениями или глубоко и искренне исповедуемыми религиозными взглядами", отмечал КС.

В мирное время альтернативную службу без оружия в руках, по данным РБК, ежегодно проходят не больше 1200 призывников-"срочников". Но отправиться на АГС удавалось не всем.

В 2014 году призывная комиссия отказала в альтернативной службе Максиму Дягилеву. А суды решили, что его внезапно возникшие, а не сформированные за длительное время взгляды не могут быть основанием для АГС. Оспорить это решение пацифисту не удалось и в Страсбурге: судьи ЕСПЧ отклонили его жалобу на отказ в АГС, сочтя, что он не приложил достаточно усилий для подтверждения своих убеждений - не привел свидетелей и не предоставил дополнительные аргументы.

Такие усилия во время войны с Украиной содержат и другие риски. В мае призывная комиссия заменила жителю Ставрополя Савелию Морозову службу в армии на АГС. Но один из членов комиссии пожаловался в полицию на то, что Морозов, объясняя свои пацифистские взгляды, назвал преступными действия России в Украине. Суд в итоге оштрафовал его на 40 тысяч по статье о дискредитации армии, писал "Коммерсант".

Одним из самых громких судебных споров из-за АГС было дело пацифиста Игоря Суворова из Краснодарского края. Cуворов получил разрешение на АГС, но отказался раздеваться догола в коридоре военкомата на медкомиссии и являться по повестке, в которой была указана не АГС, а военная служба. После этого военкомат и суды признали его уклонистом.

Резонанс тогда вызвала публикация стенограммы судебного заседания, в котором судья Гулькевичского суда Юрий Ермаков не только оскорблял пацифиста и его защитника, но заявлял еще за несколько лет до войны в Украине: "У нас армия достаточно мощная сегодня, чтобы раком поставить весь мир", а "если вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете дерьмо выгребать за американцами, за НАТО, за Китаем" и "тогда уже права так не качнете, как в военкомате".

Пацифиста в итоге оштрафовали в 20 тысяч рублей. Оспорить дело об уклонении от АГС в Конституционном суде ему не удалось. Представлявшие его юристы, в частности, настаивали в жалобе, что принудительно вооружать людей вопреки их убеждениям нельзя.

Как пацифисты отказывались воевать во Франции

Частичную мобилизацию во второй половине XX века объявляла Франция, проводившая с 1954 по 1962 год операцию по "восстановлению общественного порядка" в Алжире. Боевые действия, которые развязали власти Четвертой республики, Национальное собрание Франции официально признало войной лишь в 1999 году.

Военный конфликт между французской колониальной администрацией в Алжире и местными группировками, выступавшими за независимость африканского государства, привел к военному поражению повстанцев. При этом политически они в итоге выиграли - Алжир обрел независимость от Франции. Последняя же пережила падение Четвертой республики, острый политический кризис и два путча в армии.

Автор фото, Dominique Berretty/Getty Images Подпись к фото, Французские солдаты в Алжире в 1960 году

Во время алжирской войны во Франции объявили мобилизацию - тоже частичную, как и в России в 2022-м. С 1954 по 1962 год на войну мобилизовали более 1,5 млн человек. В тот момент во Франции действовала всеобщая воинская обязанность. Отслужить в армии нужно было 18 месяцев. Впрочем, некоторых мобилизованных на войну после 18 месяцев службы призывали снова. Известны случаи, когда люди служили и по 28 месяцев.

Отказаться от службы в армии и поездки на войну по убеждениям во Франции тогда было невозможно. Это рассматривалось как дезертирство. На войну не забирали только отцов двух и более детей, тех, у кого в Алжире уже воевал брат, и "детей на попечении нации" - тех, кто во Второй мировой потерял родителей.

Во Франции появились отказники. Из отдельных манифестаций в Марселе к 1956 году они переросли в стихийное движение. Оно становилось шире с каждым годом войны, поскольку те, кого призывали, уже знали от старших товарищей, что их ждет. По оценкам французских историков, из мобилизованных 1,3 млн и еще 407 000 служащих регулярной армии за время войны в Алжире 10 831 были отказниками - они вообще не пришли на призывные пункты по мобилизации. 886 человек дезертировали, 420 отказались брать в руки оружие по соображениям совести.

Несколько молодых людей отказались ехать в Алжир с оружием в руках, и в 1959 году, организовав ненасильственную гражданскую акцию, отправились к военным лагерям в предместьях Парижа, чтобы поддержать интернированных туда алжирцев. Протестующих посадили в тюрьму.

Именно Алжирская война привела к тому, что во Франции в 1963 году появился закон, позволяющий отказаться воевать по убеждениям (религиозным или личным). Только тогда выпустили активистов, которые поддержали алжирцев.

В то же время, хоть закон и приняли, правоприменительная практика складывалась не в пользу отказников. Президент Шарль де Голль комментировал документ так: "Закон об отказе служить по убеждениям - хорошо, но отказников должно быть как можно меньше". Распространение информации о возможности отказаться от военной службы по соображениям совести было запрещено. Разрешение отказаться от службы давали далеко не всем, и это зависело от воли военных.

Лишь 20 лет спустя, в 1983 году, новый закон сделал почти автоматической возможность отказаться воевать по соображениям совести и разрешил распространять информацию об этой опции для призывников.

Как пацифисты отказывались воевать в США

Американская армия участвовала в войне во Вьетнаме на стороне правительства Южного Вьетнама с конца 1950-х годов, но первоначально контингент был ограниченным. Лишь в 1965 году президент Линдон Джонсон решил, что без полноценного вторжения победить Северный Вьетнам, который поддерживали Советский Союз и Китай, будет нельзя. В Америке была объявлена частичная мобилизация, через которую в течение 10 лет прошли более двух миллионов американцев. На пике - в конце 1960-х - во Вьетнаме воевала 500-тысячная армия из американских призывников.

Автор фото, Bettmann/Getty Images Подпись к фото, Легендарный боксер Мухаммед Али показывает на заголовок газеты о протесте против войны во Вьетнаме, чтобы продемонстрировать, что он не один против отправки туда солдат

Первоначально в армию брали на основании решения специальной комиссии из ветеранов американских вооруженных сил. Действовали всевозможные отсрочки - например, по учебе, которую могли позволить себе в основном выходцы из состоятельных семей. Кроме того, отсрочки были положены людям с инвалидностью или с детьми, из-за чего часть молодых людей стали получать справки о своих болезнях, а часть - регистрировать браки. По статистике, около половины всех подлежащих призыву добились право не служить.

Война была непопулярной в обществе и породила широкий антивоенный протест. В конце 1960-х в крупных американских городах проходили марши против вторжения, в которых участвовали до 500 тысяч человек (Вашингтон, ноябрь 1969 года). Официально числились уклонистами 570 тысяч человек, из которых более восьми тысяч в итоге были осуждены. Среди них - боксер Мухаммед Али, который официально отказался идти в армию, заявив, что совесть "не позволяет мне стрелять в моих братьев [...] за величие и могущество Америки".

В итоге Верховный суд США отменил приговор, посчитав, что Али отказался от службы по соображением совести. Всего за время войны по этой причине отказались ехать во Вьетнам около 170 тысяч американцев, причем чем дольше шла та непопулярная война, тем больше молодых людей заявляли, что убийство других людей противоречит их убеждениям.

В 1972 году количество отказников по убеждением превысило количество призывников, которых теперь выбирали путем лотереи - в прямом эфире доставали из барабана даты рождения, и все, кто родился в этот день, отправлялись воевать в первую очередь.

Как в итоге оказалось, потери - почти 60 тысяч человек - оказались бессмысленными, так как правительство Южного Вьетнама пало сразу после ухода американской армии.

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