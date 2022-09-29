История расширения НАТО и русско-еврейская семейная хроника: в Лондоне выбрали лучшие книги о России

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Rocio Chacon

В среду Пушкинский дом в Лондоне вручил ежегодную премию, посвященную лучшим книгам о России в жанре нон-фикшн.

Главный приз из рук члена жюри политолога Екатерины Шульман (виртуально) получила американский историк Мэри Элиз Саротт - за книгу "Ни одного дюйма: Америка, Россия и тупик, созданный после холодной войны" (Саротт участвовала в вечере через Zoom).

Отдельного упоминания жюри удостоилась семейная хроника "Памяти памяти" российского поэта Марии Степановой, вышедшая на английском в 2021 году. Книгу представляла ее переводчица, британский поэт Саша Дагдейл. Она рассказала, что Степанова не смогла получить английскую визу к церемонии.

Для вручения премии авторы и гости собрались в Лондонской библиотеке в Вестминстере, членом которой когда-то был писатель-изгнанник Александр Герцен, даже в эмиграции сохранивший важную роль в российских общественных дискуссиях, несмотря на усилия царской цензуры.

Начавшееся в феврале 2022 года полномасштабное российское вторжение в Украину поставило часть собравшихся в положение Герцена: Екатерина Шульман была внесена в список “иностранных агентов”, а писатель Дмитрий Глуховский, также член жюри, объявлен в России в розыск за антивоенные выступления.

Пушкинский дом - центр русской культуры в Англии, открытый в 1954 году, в разгар Холодной войны (не путать с Институтом русской литературы в Петербурге, известным также как Пушкинский дом). Это независимое учреждение никогда не было не связано с российской или советской властью.

После начала полномасштабного вторжения команда Пушкинского дома выступила в поддержку Украины и с осуждением действий России, призывая свою аудиторию выходить на антивоенные протесты в Лондоне. Центр устраивал благотворительные события в пользу украинских волонтеров и сотрудничал с Феминистским антивоенным сопротивлением - группой российских активисток.

Выступая с речью после объявления выбора жюри, Мэри Саротт, профессор Университета Джонса Хопкинс, сказала, что не все коллеги поддерживали ее работу: “Мне говорили, что Россия никого не интересует”.

Автор фото, Rocio Chacon Подпись к фото, Член жюри Екатерина Шульман и основатель премии Эндрю Джек

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К моменту выхода ее книги в ноябре 2021-го ее правота была очевидна: западные разведки предупреждали о подготовке ко вторжению, а российские власти требовали от США и НАТО фактически отыграть назад расширение альянса на восток, о котором она пишет.

Вынесенные в заглавие книги слова принадлежат госсекретарю США Джеймсу Бейкеру, обещавшему не расширять НАТО на восток "ни на один дюйм" в разговоре с советским лидером Михаилом Горбачевым. Горбачев позже это отрицал, но архивы сохранили их разговор.

Эти обсуждения шли в контексте переговоров об объединении Германии, и похожие предложения делал канцлер ФРГ Гельмут Коль. Но они никогда не стали официальной позицией США в переговорах и тем более предметом договоренностей, как показывает книга Саротт, опираясь на архивы восточногерманской секретной полиции "Штази", министерства иностранных дел ФРГ и американских президентов.

Президент Джордж Буш-старший не одобрил идею своего дипломата, пишет Саротт, и вскоре необходимость подобных уступок Запада отпала. В ГДР на выборах победили сторонники воссоединения Германии, а Горбачев запросил кредиты у США и ФРГ, чтобы остановить коллапс советской экономики.

Другие выступавшие на этом вечере авторы также размышляли о том, как самые разные исторические события вновь и вновь вплетаются в новостную повестку 2022 года.

Антрополог баронесса Кэролайн Хамфри, работавшая в Бурятии, рассказала о своих разговор со знакомыми, бегущими российской мобилизации в Монголию. С монгольской стороны границы бурятов встречают их далекие родственники, чьи предки бежали от российской власти в начале XX века, в годы русификации региона царской властью и потрясений Гражданской войны.

Автор фото, Rocio Chacon

Но разговоры об истории и атмосфера Лондонской библиотеки ненадолго отвлекли гостей от новостей. Вперемешку на английском и русском, в залах слышались обсуждения версий аварии на газопроводе “Северный поток”, рисков ядерной войны и очередей на грузинской границе в Верхнем Ларсе.

Одна француженка, долго жившая в Москве, рассказывала, что регулярно переводит деньги на беспилотники для украинской армии. “Не поймите меня неправильно, я желаю всего хорошего России, я надеюсь, что она как можно скорее переродится”, - добавляла она.