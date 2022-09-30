"Мы ни на кого не нападали". Слезы и отчаяние украинцев в ожидании аннексии Запорожья

Джеймс Уотерхаус

BBC News, Запорожье

час назад

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Подпись к фото, По словам Антона Осенева, его дважды пытались мобилизовать в российскую армию

Каждый день на парковку супермаркета в Запорожье прибывают в сопровождении полицейских машин автоколонны с людьми. Они проделывают опасный путь с оккупированных Россией территорий южной Украины, чтобы добраться до относительно безопасной столицы региона, которая находится под надежным украинским контролем.

Между тем, это одна из четырех областей Украины, которую Россия намеревается формально аннексировать после пятидневного мероприятия, которое она назвала референдумом, а Украина и Запад - обманом.

Среди тех, кто передает свои документы полиции - Антон Осенев. По его словам, российские власти уже дважды пытались мобилизовать его, чтобы сражаться против собственной страны, в окрестностях его родного Мелитополя.

"В первый раз нас не было дома, - объясняет он. - Во второй раз они задержались у нас дома". Антон полагает, что если бы не его беременная жена, находившаяся там же в комнате, его бы забрали. Его отец служит в украинской армии, и если Антона мобилизовали бы, они с отцом оказались бы по разные стороны фронта. "Я пока что не понимаю, что происходит, нам нужно прийти в себя".

Мало кто в Запорожье придает значение заявлению Москвы об аннексии. Но люди опасаются по поводу того, что теперь будут делать захватчики, чтобы защитить оккупированные территории. Не заставят ли их воевать на стороне России, или Москва захочет прибегнуть к более смертельному оружию.

Не далее как на прошлой неделе Владимир Путин уже грозился использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, даже ядерное оружие. Для Кремля главный смысл и заключается в том, чтобы создать неопределенность по поводу своих дальнейших действий.

Подпись к фото, Власти Запорожья говорят, что в последне время приток людей с оккупированных территорий усилился

По мере того, как продвигаешься на юг от Запорожья в сторону линии фронта, дороги пустеют.

По обочинам замечаешь меньше людей, лишь иногда проезжает гражданская машина или военный автомобиль. Тут не место для неторопливых поездок. Зато здесь больше военных блокпостов. Украинские военные проверяют проезжающих, чтобы понять, кто едет со стороны оккупированных Россией территорий. После того, как сопровождающие нас военные проводят нас через КПП, впереди открывается прямая дорога.

Через полчаса мы приезжаем в небольшой поселок Камышеваха. По бокам широкого прямого шоссе стоит несколько разрушенных зданий. Большая часть окон заложена фанерой. Этим осенним днем в поселке стоит почти полная тишина.

Если бы мы проехали еще километров 15, мы оказались бы на российском КПП. Эти территории Москва считает новой "границей" с Украиной.

Несмотря на то, что столица области остается под контролем Украины, большую часть Запорожской области контролируют сегодня российские войска. Объявленная в пятницу аннексия - это продолжение попыток Москвы оправдать там свое присутствие.

Те, с кем мы встретились в Камышевахи, не считают такое положение дел справедливым. Одна из этих людей, Любовь Смирнова, со слезами на глазах отвела нах к обгорелому остову, который когда-то был ее домом. В дом еще в мае попала ракета, но Любовь только сейчас нашла в себе силы вернуться на это место.

"Я думаю, что политика Путина в том, чтобы уничтожить нас, это геноцид нашего народа, - говорит она, перебирая осколки. - Мы находимся под постоянным давлением. Я даже не могу писать это словами. Камышеваху обстреливают почти каждый день".

Подпись к фото, Любовь Смирнова стоит у руин своего дома всего в 15 км от "новой" границы с Россией

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Большинство жителей не выходят на улицу, потому что как нам сказали, обстрел может начаться посреди дня. Пока что пение птиц да изредка лай собак маскируют то, что на самом деле происходит в этом небольшом поселке.

И тут понимаешь, что большинство людей, оставшихся здесь - это женщины. Мужчины Камышевахи в основном или воюют, или просто уехали из поселка.

Мы разговорились с тремя женщинами, которые стоят на углу дома, в котором они прожили 70 лет. Их глаза наполняются слезами, в них - все тяготы их сегодняшней жизни, прорвавшиеся на поверхность.

"Близится зима, а в доме ни единого целого стекла, - рассказывают они, часто перебивая друг друга. - Мы словно сидим на пороховой бочке".

Как они относятся к притязаниям России на половину региона, в котором они живут?

"Украина должна быть свободной и независимой, - говорят они. - Мы ни на кого не нападали, никому не причиняли вреда, ничего не хотели. Мы просто хотим жить так, как жили раньше".

Подпись к фото, Женщины в Камышевахе хотели бы, чтобы все было по-старому

За дверью пожарного выхода в опустевшем детском саду царит суета. Три женщины чистят картошку и пекут блины. Они не знают - для кого, такое распоряжение отдали им украинские военные.

Пока Анжела замешивает тесто в большой миске, я спрашиваю, не тревожит ли ее тот факт, что теперь поселок оказался на новой "границе" с Россией.

"Нам это не нужно,- говорит она. - Мы хотим жить так, как жили. У нас все было хорошо и правильно".

Она начинает мешать тесто чуть более энергично.