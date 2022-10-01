Амурский призыв. Как жителей сел собирают в воинской части для отправки на войну

Ксения Чурманова

Русская служба Би-би-си

37 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Через два дня после объявленной Путиным мобилизации в соцсетях разошлось видео, снятое в воинской части в селе Екатеринославка Амурской области: мобилизованные мужчины громко спорили с командованием. В Екатеринославке дислоцируется 38-я мотострелковая бригада - военные эшелоны оттуда уходили к границе с Украиной еще в январе. Некоторые военнослужащие этой бригады с войны не вернулись. Теперь в Екатеринославку свозят неподготовленных к войне жителей амурских сел и городов.

"Что вы как бабы, *****. Рот закройте, себя ведите достойно, че вы орете все", - кричит мужчина в военной форме со сцены актового зала. Ему отвечают с задних рядов: "Ты че орешь!". Зал заполнен десятками мужчин в гражданской одежде. В первом ряду - молчание. Рядом с человеком, который снимает видео, сидит уставший мужчина с большой сумкой и гитарой за спиной.

"Я пытаюсь вам рассказать, вы не даете, - продолжает мужчина со сцены. - Вы все военные, мужики. Все, игрушки закончились, вы все военные. Три дня здесь, [потом] борт, две недели допподготовки, доукомплектование подразделений, зарплата как контрактнику, в зависимости от вашего звания, боевые выплаты, ветеран боевых действий до конца спецоперации, затем прибытие домой. Вопросы какие?". Он уверяет, что с работы мобилизованных не уволят: "Ваше рабочее место зарезервировано".

Это видео появилось в телеграм-каналах 23 сентября. Би-би-си нашла подтверждение того, что оно было снято в клубе воинской части в Екатеринославке. В 2017 году в соцсетях опубликовали видео с танцами военнослужащих этой части. Занавес на сцене, потолок в зале, лампы и фрагмент картины слева от сцены - точно такие же, как на видео с мобилизованными.

"Один в плену, одного убили"

В минобороны эту запись никак не прокомментировали, но спустя три дня выпустили сразу несколько агитационных сюжетов о военнослужащих, которые после мобилизации попали в Екатеринославку.

"Подписал. Добровольцем. Еле успел. Еду спасать своих друзей", - говорит мужчина на одном из этих видео в телеграм-канале минобороны.

"Доброволец" - тридцатилетний Николай из Белогорска Амурской области (имя изменено, настоящее имя известно Би-би-си). После объявления мобилизации мать Николая позвонила в местный военкомат и поинтересовалась, заберут ли ее сына. Там сказали, что повестки для него у них нет.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Спустя пару дней, 24 сентября, Николай узнал, что повестка пришла его другу, и пошел к военкомату его провожать. В 2010 году они вместе проходили срочную службу.

У военкомата Николай спросил друга: "И че, когда вас отправлять [в часть] будут?". Тот сказал, что пока идет донабор - не хватает семи человек.

- Пошли. Я тоже поеду, - вспоминает он свой диалог с другом.

- Че, серьезно?

- Да.

- Да не может быть.

- Да правда.

Они подошли к начальнику военкомата - тот согласился и дал 20 минут на сборы.

- Хватит?

- Успею, - ответил Николай и уехал к матери за вещами, а оттуда - обратно к военкомату.

До мобилизации мужчина работал в частном охранном агентстве. Последние месяцы он устраивался на контрактную службу и уже почти прошел медкомиссию - по контракту в армии он уже служил несколько лет назад. При этом на решение мобилизоваться повлияли не деньги, уверяет он: "Я даже не знаю, сколько там зарплата".

Несколько друзей Николая уже ушли воевать, и это главная причина, почему он рвется на войну. "У меня там [в Украине] друзья просто, с которыми я служил на контракте на острове Итуруп, - рассказывает Николай. - Один находится в плену, одного убили".

"38-я бригада и ее металлолом"

Николая с другом на автобусах увезли в Екатеринославку - село в 140 км от Благовещенска. Там дислоцируется 38-я мотострелковая бригада. Военнослужащих этой бригады стали перебрасывать на запад, к границе с Украиной, еще в январе. В разговоре с "Радио Свобода" (признано в России СМИ-"иностранным агентом") один из военных тогда отмечал, что цель "командировки" - "постоять для понтов".

Спустя примерно месяц с начала войны, пресс-служба сухопутных войск ВСУ сообщила, что подразделения этой бригады уничтожены - без уточнения, о каком количестве техники и личного состава идет речь. В телеграм-канале ВСУ под фото с обожженным шевроном на фоне сгоревшей техники была такая подпись: "38-я омсбр зс рф и ее металлолом. Точнее, это именно то, во что превращают наши защитники подразделения и части оккупанта, какими бы "элитными" они ни были".

В сентябре в генштабе ВСУ утверждали, что часть военнослужащих 38-й бригады отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях в Украине. Причина - якобы значительные потери личного состава.

О том, что в бригаде не все хотели участвовать в "спецоперации", рассказывал бывший прапорщик Андрей Лаврентьев. До конца 2021 года он служил в Екатеринославке. За три месяца до войны Лаврентьев пытался уволиться из армии, но руководство игнорировало его рапорты: говорили, что рапорта не видели, и предлагали готовиться в командировку "на убытие". В декабре Лаврентьев написал третий рапорт и уехал из России в США. Он рассказывал "Важным историям" (издание признано в России нежелательной организацией и СМИ-"иноагентом"), что его сослуживцы пытались найти способ избежать командировки на войну: кто-то полоснул руку болгаркой, кто-то срочно искал у себя какие-то "болячки". Лаврентьев утверждал, что якобы от 38-й бригады к августу осталось 20%, а 200-х (убитых) - "целая аллея".

С начала войны в Украине погибло как минимум 15 военнослужащих этой бригады - их данные удалось подтвердить Би-би-си. Сколько человек было ранено, взято в плен и пропало без вести, неизвестно. В июле местные власти объявили сбор 1,3 млн рублей на строительство на кладбище в Екатеринославке часовни и аллеи памяти погибших в Украине. На фотографиях - несколько новых могил.

Последнее сообщение о гибели военного из екатеринославской бригады появилось 17 сентября. На странице музыкальной группы "Седьмой океан" опубликовали пост о гибели их барабанщика Станислава Пороло. Он служил капитаном в 38-й бригаде.

Трансфер в армию

Мобилизованных в Екатеринославку везут из городов и сел со всей Амурской области. От военкомата в Белогорске, откуда отправляли Николая, до части - 87 километров.

Как выяснила Би-би-си, отвечают за перевозку местные власти. Администрация Свободненского района Амурской области в первую неделю мобилизации заключила два контракта на 600 тысяч рублей с МУП "Районные перевозки". Первый контракт был подписан через день после обращения Путина.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Мобилизованных со всего района собирают у зданий сельсоветов крупных сел и везут на зафрахтованных автобусах в административный центр - город Свободный. Оттуда их отправляют или в военную часть в Екатеринославке или в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) в Благовещенске, говорится в контракте.

Трансфер рассчитан на 240 часов использования десяти автобусов вместимостью в среднем около 23 мест. Дорога туда и обратно занимает в среднем около шести часов, подсчитала Би-би-си. Исходя из условий контрактов, только из одного Свободненского района с населением около 12 тысяч человек доставить в военные части могут более 900 человек. Половина объема перевозок по контракту уже выполнена.

Амурские власти, впрочем, не единственные, кто заключил контракты на перевозку мобилизованных россиян до воинских частей.

26 сентября Департамент экономического развития Курганской области заключил сразу пять похожих контрактов на оказание "услуг по перевозке граждан и багажа", связанных с указом президента "Об объявлении частичной мобилизации в России". Потратить на это курганские власти планируют 2,3 млн рублей. Автобусы должны сопровождаться патрульными машинами ГИБДД, говорится в контракте.

Похожие контракты на перевозку мобилизованных 29 сентября заключила также администрация Заринска и Поспелихинского района в Алтайском крае. В Заринске на это планируют потратить 480 тысяч рублей - мужчин в часть повезут три автобуса. В Поспелихинском районе на шесть поездок мобилизованных потратят 169 тысяч рублей.

Откуда и куда отправляют мобилизованных, говорится только в контракте Заринска. Людей с Алтая почему-то повезут в Омск - в военную академию материально-технического обеспечения. От Заринска до Омска по трассе - 931 км, дорога на машине занимает около десяти часов.

"После 10 дней тренировок отправляют туда"

Когда Николай приехал в часть, у него забрали военный билет, выдали военную форму и показали, где спальные места, рассказывает он.

На следующее утро было построение - зачитывали приказы о том, что мобилизованным запрещены фото- и видеосъемка. Вечером в понедельник обещали традиционную вечернюю поверку: "Проверяют людей, чтобы все были на местах, что никто никуда не делся".

Сколько в части мобилизованных, Николай сказать затрудняется. Мужчине подсказывают находящиеся рядом люди: 2,5 тысячи человек только в части, остальные - в полях на учениях. Это те, кто прибыл либо добровольцем, либо по повестке.

Военный, знакомый с ситуацией в этой части, подтверждает: мобилизованных в Екатеринославке много. От своего "комбата" он слышал, что в части пять тысяч человек. "Не могу сказать точно, что сейчас их пять тысяч, но их много, - уточняет военный. - [Срочникам] пришлось переехать на полигон, в части места нет, там уже и в палатках люди спят. Да и у нас в полигоне тоже их поселили". Для мобилизованных в Екатеринославку из других частей привозили вагоны с военным имуществом, говорит собеседник Би-би-си.

По его словам, мобилизованные - разного возраста, "в основном пожилые". "Бывали и не служившие, уголовники. Но таких развернули, насколько мне известно", - утверждает мужчина.

Несколько мобилизованных рассказали ему, что их призвали "на военные сборы" на пять дней. "На деле их сразу же после десяти дней тренировок отправляют туда, - рассказывает военный.

Еще 20 сентября комиссариаты рассылали работодателям письма о явке сотрудников "на сборы", но на следующий день сборы отменили, поскольку началась мобилизация.

"Я не заметил, что есть те, кто не хочет на войну, - продолжает военный. - Но тот факт, что людей привезли якобы на военные сборы и их вот-вот отправят на замену контрактникам, некоторых оставят на границе - это уже жутко, и поэтому настроение у них не может быть однозначно позитивным. Был случай судорог у человека, кто-то пытался сбежать - возможно, у него проблемы со здоровьем".

О том, что мобилизованных перебрасывают на фронт без особой подготовки, на этой неделе сообщали и правозащитники.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

На "тренировки" в Екатеринославку уже успел съездить губернатор Амурской области Василий Орлов - ходил смотрел, как проходят занятия, говорит Николай. По его словам, на этих тренировках мобилизованным рассказывали про "назначение дымовых шашек", про мины, как собирать и разбирать оружие, как накладывать жгуты и "вытаскивать товарища с поля боя, если он ранен".

На распиаренном местными СМИ видео с "боевых стрельб" мобилизованных на полигоне в Екатеринославке несколько мужчин передвигаются по полю и стреляют из автоматов Калашникова - оружие выглядит совсем новым.

Николая с другом в первый же день распределили в зенитный дивизион. Про свой боевой опыт мужчина говорит неуверенно: "Ну как… Стрелять умею. Бегать, прыгать - тем более. Приказы выполнять - также".

"Абсолютно они не подготовлены, их сюда выдернули из работы, срочку они служили давно", - рассуждает о мобилизованных военный, знакомый с ситуацией в этой части.

Военный эксперт, с которым поговорила Би-би-си на условиях анонимности, отмечает, что в мирное время на подготовку людей, у которых работа не связана с военно-учетной специальностью, обычно требуется как минимум полгода. Несколько месяцев нужны для того, чтобы этих людей превратить в подразделения, части, соединения. Без подготовки им придется нелегко, добавляет он.

"Первый в списках на отправку в горячую точку"

23 сентября в Екатеринославку из города Свободный привезли 47-летнего Евгения Кочуева. Он - тоболяк, но последний год пробыл в командировке в Амурской области. Повестка ему пришла по месту работы в Свободном - в день обращения Путина. Кочуев работает в компании "НИПИгазпереработка", рассказывает его сестра Александра.

Она общается с братом по телефону: по его словам, первое время в части были плохие условия - мужчинам приходилось стоять на плацу очень долгое время. "Взрослые мужчины, у которых проблемы со здоровьем, не выдерживали - кто-то падал, кого-то уносили на носилках", - говорит Александра. Почему им так долго пришлось стоять на плацу, неясно - мобилизованных уже определили в казармы, койко-место у каждого было. Накормили Кочуева и тех, кто приехал с ним, только на второй день. Впервые помыться удалось спустя неделю.

В части Кочуева в первые же дни предупредили, что он "первый в списках на отправку в горячую точку". Александра говорит, что брат упоминал Херсонскую область - туда его должны были отправить.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Российский военный в оккупированной Херсонской области

Но потом Кочуев подошел к начальству и сказал, что он отец пятерых детей. Те удивились: "А что ты тут тогда делаешь?" Его "взяли на контроль" и убрали из списков вылетающих в Украину "до выяснения обстоятельств".

Из пятерых детей у Кочуева на иждивении четверо - трое несовершеннолетние и дочь учится в институте. В военкомате он об этом говорил, но его все равно мобилизовали. По закону о мобилизации отсрочку могут получить мужчины, у которых на иждивении как минимум четверо детей в возрасте до 16 лет. То есть формально Кочуева могут призвать. Но шанс у него еще есть: 28 сентября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий мобилизовывать мужчин, у которых трое несовершеннолетних детей.

Запрещенный алкоголь и поиск "снаряги"

На время мобилизации в Екатеринославке и соседнем поселке Восточный запретили продавать алкоголь. Но местных это, похоже, не смущает.

"Не переживайте, все подготовлено", - сказал корреспонденту Би-би-си житель Екатеринославки Роман. Он попытался защитить односельчан и выдвинул версию, что алкоголь запретили, потому что в селе "не бухают и торговать алкашкой невыгодно".

На вопрос, не связан ли запрет все-таки с опасениями властей, что мобилизованные мужчины сопьются, Роман говорит: "Мы-то трезвые ******** [сумасшедшие], а если бухнем, то вообще ****** [кошмар]. Порубаем штыковыми лопатками". Он утверждает, что повестки в Екатеринославке приходят "валом", в том числе его знакомым, которые уже готовы ехать "давать ***** [ударить по] укропам [уничижительное прозвище украинцев]".

Похожими соображениями в духе российской пропаганды делятся и другие жители Екатеринославки. "Укропы вонючие, своих не сдаем, и вам ****** [конец] скоро", - сказала Мария, почему-то приняв корреспондента Би-би-си за сотрудника украинской разведки.

Другой житель Екатеринославки Александр говорит с Би-би-си более сдержанно. "Если снарягой помочь хотите, то ребята не против. А если смуту сеять, то не по адресу", - предупредил он, но после вопроса, какая "снаряга" нужна, сказал, что его знакомые-военнослужащие "жаловаться не будут". "Все достойные мужчины. Чего будет не хватать, будем собирать. Но основное все есть", - прервал он разговор.

О том, что в части есть дефицит вещей, которые могут понадобиться военнослужащим на войне, не скрывают власти. 28 сентября администрация соседнего с Екатеринославкой Ромненского округа объявила сбор "в поддержку земляков". В списке вещей - спальные мешки, нижнее белье, носки, перчатки, сапоги, стельки, дождевики, шапки, газовые плитки, аптечки, пищевые пакеты и лекарства с бинтами. Собранное передадут в часть в Екатеринославке, говорится в посте.

"Он может выйти, но бежать никуда не будет"

Семья Евгения Кочуева пытается вернуть его домой - в Тюменскую область. Они отправили обращение в прокуратуру Амурской области, приложив документы, подтверждающие, что их родственник действительно является отцом пятерых детей, что он живет в Тобольске. "Но проблема в том, что такие письма регистрируют в течение трех дней, а рассматривают в течение 30 дней, - говорит Александра. - Это очень-очень большой срок для нашего дела".

В четверг жене Кочуева удалось дозвониться до военкомата. В слезах она объяснила ситуацию, в военкомате записали все данные, и в четверг его дело должны были рассмотреть на заседании. Но к вечеру в военкомате ничего не решили и сказали, что решение будет принято в пятницу.

Кочуев не раздумывал, ехать или не ехать в часть, после того, как его отправили за вещами из военкомата, рассказывает Александра. "Он начал раздумывать только тогда, когда все случилось, а уже ни до кого не достучаться, - жалуется она. - Мы-то думаем, что у нас государство будет обращать внимание на данные проступки - в данном случае военного комиссариата, но мы не услышаны никем".

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY Подпись к фото, В четверг Путин заявил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, и это требование должно выполняться неукоснительно. Похоже, пока оно не выполняется

Из части мобилизованных начали выпускать в село - в первые дни это было запрещено. "Он может выйти, но бежать-то он никуда не будет, - говорит про брата Александра. - Если он убежит, он же будет уголовно ответственный. Куда ему бежать? Вообще он не противится защищать родину, но мы его целый год [из-за командировки] уже не видели".

На этой неделе Александра встречалась у военной прокуратуры тюменского гарнизона с женами других мобилизованных, которые считают, что их мужей забрали незаконно, и надеются, что их вернут домой.

27 сентября губернатор Орлов рассказал, что больше ста мобилизованных в Амурской области вернулись из частей после проверки документов. Некие специалисты установили, что эти люди на самом деле не подлежат призыву - это студенты, это непригодные по состоянию здоровья, это граждане, у кого на иждивении четыре ребенка.

Вернули из Екатеринославки и несколько жителей села Костюковка в том же Свободненском районе - они понадобились в колхозе на уборочных работах, рассказала уроженка этого села Мария. Вернувшиеся в Костюковку мужчины говорить с Би-би-си отказались.

"Мы - люди маленькие в этом мире"

Мобилизация в России потребовалась, чтобы "встать на защиту" городов, где проходили референдумы, уверен мобилизовавшийся Николай. На защиту от кого, сформулировать получается не сразу.

- А вы считаете, что нужны эти территории России?

- Я не считаю, так считает наше государство. Мы - люди маленькие в этом мире, - покорно говорит мужчина. - Я еду защищать родину.

- От кого?

- От тех, кто угрожает родине. Я ж говорю - мы люди маленькие, нам приказали - мы делаем.

Семья Николая была против его участия в спецоперации. "Все равно это же опасность, неизвестность, - объясняет он. - Мать плакала, девушка плакала, даже брат младший, военный, который призван две недели назад оттуда, и то плакал".

Младший брат Николая - контрактник. В каком регионе Украины он был, Николай не интересовался. "По-моему, в Крыму. Он ничего не рассказывает. Он не был в горячих точках, не видел, чтобы там стреляли или еще что-нибудь", - уверяет мужчина.

- Он одобрил ваше решение пойти воевать?

- Да как он может одобрить. Брат-то он младший.

- А он сам собирается туда ехать?

- Он контрактник. Если прикажут, то поедет.

Брат Николая, с которым Би-би-си удалось коротко поговорить, на вопрос, поедет ли он в Украину, отвечает, как на приказ: "Абсолютно верно. Все мы там будем".

Кочуев смирился с тем, что его, многодетного отца, мобилизовали, и тоже уже не прочь остаться в части. "Он первое время был истощен морально, физически. А потом приободрился и сказал нам: "Все, хватит писать, звонить, перестаньте биться, если суждено, так суждено мне пойти. Я ему говорю: "Ты че, этого нельзя делать, у тебя пятеро детей, рядом с семьей нужно быть", - вспоминает разговор с братом Александра.

Днем 28 сентября житель Благовещенска Денис написал на своей странице "ВКонтакте": "Пацы с вч части Екатеринославки. Кто улетел сегодня ночью в Украину, держитесь там!". По его словам, в Украину уехали и его друзья, прошедшие учения в Екатеринославке.

Евгений Кочуев рассказал о том же сестре: первая группа мобилизованных уже улетела из Екатеринославки в Украину. По словам военного из этой части, днем в пятницу к границе с Украиной отправили вторую группу.