Хорошего медведя должно быть много. Как конкурс на самого толстого косолапого Аляски покорил весь мир

Фернандо Дуарте

Всемирная служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Courtesy of L. Law Подпись к фото, Победитель Недели толстого медведя будет объявлен 11 октября

Трудно сказать, как сами Отис и Холли отнеслись бы к тому, что их называют толстыми. Скорее всего, они бы не возражали, потому что для всех медведей, живущих в огромном Национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске, масса тела - это очень важный показатель. А Отис и Холли не просто жирные, они - претенденты на звание победителя Недели толстого медведя 2022.

Что такое "Неделя толстого медведя"?

Автор фото, Courtesy of L. Law Подпись к фото, Пока что титул чемпиона принадлежит медведю Отису, которому уже под 30

Этот конкурс, организованный в 2014 году и прославляющий медвежий жир, приобрел невероятную популярность в соцсетях.

В процессе голосования люди отдают свои предпочтению тому или иному медведю-толстяку, проживающему на территории этого американского заповедника (никакой гендерной дискриминации - к участию допускаются и самцы, и самки). В финале онлайн-голосования, в котором год от года принимает участие все больше людей со всего мира (и вы тоже можете принять участие, кликнув по этой ссылке), избирается чемпион.

Как все это начиналось?

Автор фото, NPS Подпись к фото, На этой фотографии наглядно видно, как один и тот же медведь - Джамбо - меняется в размерах после (вверху) и перед (внизу) спячкой

Конкурс стал результатом шутливой беседы между служителем Национального парка Катмай (рейнджером) Майком Фитцем и его коллегами.

"Мы с коллегами рассматривали фотографии медведей, сделанные веб-камерами в разное время года, - рассказывает Майк. - И поскольку медведи до спячки выглядят куда массивнее, чем после пробуждения, мы решили, что было бы забавно показать фотографии до и после и устроить конкурс на самого толстого медведя".

В результате родился Вторник толстого медведя, который стал также хорошим поводом рассказать людям о том, какая работа ведется в заповеднике.

Чего Фитц с коллегами не мог предвидеть, так это вспышку интереса к конкурсу в соцсетях - он стал расти еще быстрее, чем талии некоторых мишек.

"Запросы стали приходить буквально отовсюду, - вспоминает он. - И вскоре Вторник толстого медведя превратился в Неделю толстого медведя. А в прошлом году в голосовании приняло участие уже 800 тыс. человек".

А теперь о серьезном: зачем медведю столько жира?

Медведи - одни из многих животных, которые зимой впадают в спячку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самкам, у которых в конце спячки рождаются медвежата, особенно важен большой запас жира

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Эти млекопитающие могут проводить в летаргическом состоянии до восьми месяцев в году (хотя называть это настоящей спячкой в физиологическом смысле слова неверно), и в это время они практически не едят и не пьют.

"По сути медведи переживают состояние голода, которое было бы не по силам человеку, - отмечает Фитц, - который сейчас работает независимым натуралистом и сотрудничает с рядом ведущих телевизионных каналов, посвященных дикой природе. - Для этого, грубо говоря, им необходим жир, который питает их во время гибернации".

Это особенно важно для самок, поскольку часто сразу после спячки у них рождаются медвежата, и они используют накопившийся в теле жир для выработки необходимого молока. Если самка не накопила достаточно жира, то и родов не будет, объясняет натуралист, а это может негативно сказать на численности популяции.

Цикличность гибернаций также означает, что на протяжении года медведи сильно меняются в размерах. Готовясь к спячке, медведь может за лето и осень набрать дополнительные 180 килограммов. Это можно без труда заметить по фотографиям одних и тех же особей на сайте Национального парка Катмай, снятых в разное время камерами-ловушками и биологами, которые изучают медведей.

Старые знакомые и новички

Автор фото, Courtesy of K. Moore Подпись к фото, В этом году на титул чемпиона претендует безымянная пока медведица "335"

В этом году за звание самого толстого сражаются "сражаются" сразу 12 медведей. В этой группе есть как новички, так и старые фавориты публики. Среди них - Отис, одна из местных знаменитостей, действующий чемпион и четырехкратный победитель конкурса.

Есть среди участников конкурса и многообещающие "новые морды", к примеру, самка под номером 355, которая лишь этой весной вышла из-под крылышка мамаши - двукратной победительницы "Недели" медведицы Холли, которая, кстати, тоже числится среди фаворитов.

Как работает конкурс?

Автор фото, Courtesy of L. Law Подпись к фото, Такими худыми медведи могут быть после спячки

Медведей ставят в пары, люди голосуют за победителей дня, и так до самого финала, который проводится во "Вторник толстого медведя" (в этом году он приходится на 11 октября).

Впрочем, для заповедника Катмай Неделя толстого медведя - это не просто оригинальный способ привлечь внимание к своему сайту и заманить больше туристов на Аляску. Это еще и отличная возможность популяризировать дикую природу.

"Главный плюс нашего конкурса в том, что мы рассказываем людям о невероятной экосистеме, в которой живут эти медведи, - говорит Фитц, который, кстати, занимает теперь еще и место в совете директоров парка. - Мы показываем, какая опасность грозит этим животным из-за потери среды обитания и климатических изменений".

Национальный парк Катмай можно назвать примером успешного природоохранного проекта: популяция одних только медведей там превышает 2 тыс.

Но это вовсе не значит, что теперь можно успокоиться и сложить руки. К примеру, совсем недавно, при президенте США Дональде Трампе, был дан зеленый свет планам по созданию в регионе горнодобывающих предприятий.

По словам защитников окружающей среды, их реализация могла бы крайне негативно отразиться на местных рыбных ресурсах и как результат - на медведях, для которых такая рыба, как лосось, является важнейшим источником пищи.