"Доступное правовое средство". Как Конституционный суд России одобрил аннексию украинских территорий

48 минут назад

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Конституционный суд России в воскресенье экстренно одобрил аннексию оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Договоры об их "присоединении" не опубликованы, а Госдума ратифицирует их в понедельник. Но КС признал, что они уже "временно применяются", а глава суда Валерий Зорькин в пятницу вместе с другими собравшимися аплодировал в Кремле их заключению.

Путин обратился в КС, как того требуют законы "О международных договорах РФ" и "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ", что необходимо для ратификации договоров российским парламентом. КС зарегистрировал и принял к рассмотрению обращения президента ночью с 30 на 1 октября - для этого суд должен был собраться на экстренное пленарное заседание ночью.

Все эти четыре договора были подписаны в Кремле 30 сентября Владимиром Путиным и главами оккупационных территорий на основании итогов "референдумов".

Российские власти по сути даже не пытались придать этой процедуре вид хоть какой-то легитимности, как это было в 2014 году в Крыму, а КС- придать своему решению хотя бы видимость беспристрастности, отмечают эксперты.

"Псевдоисторический экскурс"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Торжественное массовое рукопожатие глав аннексированных территорий и президента России после подписания договора

Валерий Зорькин еще в июне публично рассуждал в Петербурге о "нацистском режиме" Киева и отношениях России с "коллективным Западом", ссылаясь на некие "данные разведки" об угрозах нападения Украины на Донбасс. В пятницу он аплодировал, сидя на первом ряду в Кремле, словам Путина о том, что "люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами - навсегда". По закону "О Конституционном суде" судья не может высказывать свою позицию по делу, которое ему предстоит рассмотреть, и должен быть отстранен от участия в рассмотрении дела в случае обстоятельств, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

Однако отвода Зорькину не последовало, а КС в своих четырех решениях по сути воспроизвел его рассуждения о "фактических обстоятельствах" дела, опубликованные на сайте суда еще в июне.

"Было бы странно ожидать от КС, что он не утвердит "договоры", хотя это было бы единственно верным решением. Если сравнить сегодняшние постановления КС с аналогичным постановлением по Крыму, обращает на себя внимание изменившаяся риторика, отмечает автор телеграм-канала "Просто о КС", глава юридического департамента фонда "Русь сидящая" (признан в России "иностранным агентом") Ольга Подоплелова.

Тогда, по ее словам, суд весьма сухо отметил, что он не может оценивать политическую целесообразность присоединения Крыма к России. Однако в новых решениях по четырём украинским территориям КС уже пытается оправдать аннексию и найти, выражаясь словами КС, "правовую целесообразность" заключения договоров с никем не признанными "государствами".

"В итоге это вылилось "в псевдоисторический экскурс в стиле Валерия Зорькина, который до боли напоминает скрипт пропагандистских каналов", сказала Би-би-си Подоплелова. "Это все, конечно, помимо присутствия председателя КС на церемонии подписания "договоров", выдаёт пристрастность суда".

Без спорящей стороны

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Концерт на Красной площади по случаю аннексии украинских территорий

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Заседание КС было закрытым. Удивляться этому тоже не следует, потому что в 2014 году после решения об аннексии Крыма Зорькин заявлял, что открытые слушания не требуются, потому что, мол, нет "спорящей [с президентом] стороны", и "кого [в этом случае] заслушивать?" С тех пор в КС из Крыма и Севастополя поступило более 130 жалоб граждан и юридических лиц, в том числе и на договор о "присоединении" Крыма. Почти все они были отклонены.

Спешку в рассмотрении крымского дела (суд получил обращение вечером и одобрил аннексию на следующее утро), по словам Зорькина, "диктовали события" и "просьба президента". "Мы не должны сидеть до морковкина заговенья", - заявил он.

Кто именно писал текст решений КС, неизвестно. Как и в крымском деле, судьи предпочли коллективную ответственность и не назначили судью-докладчика. Накануне рассмотрения дела из КС ушел в отставку Константин Арановский - юристы восприняли это как "настоящий демарш".

Принятие в РФ украинских территорий КС назвал "единственно доступным правовым средством" для прекращения военных действий "внешних сил" на указанных территориях и в соседних с ними субъектах РФ, и для налаживания мирной жизни".

Для реализации этой цели КС также допустил "вынужденное задействование сил и средств другого рода", не объясняя, что это могут быть за силы и средства, и идет ли, например, речь об использовании ядерного оружия.

В 1995 году Валерий Зорькин выступил с кардинально противоположным мнением по делу о введении войск в Чечню. Тогда он заявил, что КС "не исследовал формат чеченских событий и не соотнес качество случившегося с уровнем принятых мер", и, что суду требовалась "иная доказательная база" - в том числе "вызов в суд всех лиц, участвовавших в принятии решений, включая самого президента". "Без этого невозможно определить качество экстраординарности и формат необходимых мер", утверждал Зорькин. Недоволен он был и тем, что КС не рассматривал "вопрос о политической целесообразности" войны в Чечне.

Тогда Зорькин открыто ставил действия власти под сомнение: "Если рассматриваемые акты, как признал Конституционный Суд, конституционны, тогда массовые нарушения прав человека и огромные разрушения гражданских объектов - это тоже конституционно или это результат "отдельных эксцессов" исполнителей, прежде всего действий армии, которая вышла из подчинения своему Верховному Главнокомандующему?" Тогда он считал, что КС должен был рассмотреть вопрос о связи решений президента с практикой их применения: "Не сделав этого, он (КС) не имел права давать итоговую оценку конституционности президентско - правительственных актов".

"Переходный период" до 2026 года

КС решил, что нератифицированный договор о присоединении четырех территорий Украины, может вступить в действие до завершения всех формальностей прямо с даты его подписания 30 сентября, поскольку это "представляет особый интерес для его участников".

Суд также согласился с тем, что все постоянные жители четырех присоединенных территорий признаются гражданами России, за исключением тех лиц, которые в течение месяца заявят об отказе от российского гражданства. При этом договор не принуждает жителей присоединенных территорий к отказу от имеющегося у них гражданства и гарантирует дальнейшее "приобретение, при желании, гражданства РФ".

Примерно такие же правила были установлены и для Крыма: многие жители полуострова после аннексии 2014 года получили российские паспорта, при этом сохранив прежние паспорта для облегчения поездок в другие части Украины.

Во внесенном в Госдуму проекте закона о принятии территорий в состав РФ говорится, что паспорта РФ будут выдаваться после принятия присяги.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Участок для голосования в Донецке. Результатов "референдума" не признала почти ни одна страна мира

До 1 января 2026 года на "присоединенных" территориях будет действовать переходный период, чтобы, как это было и с Крымом, регулировать их интеграцию в "экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ". Это сделано для того, чтобы избежать судебных споров, которых в том же Kрыму было множество, в том числе и по вопросам о национализации собственности.

Налоговое законодательство РФ власти России рассчитывают применять на присоединенных территориях с 1 января 2023 года, а для юридических лиц - с момента их регистрации в российских реестрах. Налоговые льготы до этого будут устанавливать назначенные Россией местные власти.

КС подтвердил, что вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы будут решаться по правилам "переходного периода".

Автор фото, AFP Подпись к фото, КС не ответил на некоторые вопросы: что, например, делать жителям тех районов, которые России посчитала своими, но которые уже возвращаются в Украину в ходе нынешнего наступленя ВСУ

При этом КС разрешил "освобождать от [уголовной] ответственности" жителей окуппированных территорий, которые служат в ВСУ Украины по призыву или мобилизации и "не могут оставить данную службу без риска для своей жизни... если ими при прохождении данной службы не совершались преступления". Что это означает в условиях войны, КС не уточнил.

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ уже говорится, что на территории новых субъектов РФ будут созданы воинские части и военкоматы, причем как, когда и где, - будет решать сам президент России.

Что с границами?

В законопроектах о принятии территорий в состав РФ говорится, что пределы территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами территорий, "существовавшими на день принятия в РФ", а границы "ДНР" и "ЛНР" - границами, установленными на "день их образования" и "принятия в РФ". Как будут установлены эти границы, не понятно. Но их сопряженную с границами иностранных государств часть Россия собирается считать своей государственной границей.