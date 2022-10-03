"Большой, но суровый праздник". Как Дума обсуждала аннексию украинских территорий

6 минут назад

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Автор фото, ussian State Duma Press Service/TASS

Депутаты Госдумы официально поддержали аннексию четырех оккупированных областей Украины. В отличие от аналогичного заседания 2014 года - когда депутаты "присоединяли" к России Крым и Севастополь - в зале не нашлось тех, кто проголосовал бы против этого решения. Правда, несмотря на то, что многие сегодня в Госдуме говорили об ощущении праздника и историческом дне, в зале все же нашлись те, кто, к неудовольствию спикера Вячеслава Володина, напомнил о проблемах России на фронте и при проведении мобилизации.

Аннексии оккупированных украинских территорий (или "судьбоносным решениям", как называл это спикер Вячеслав Володин) депутаты посвятили все внеплановое пленарное заседание - все другие вопросы Дума отложила на вторник, 4 октября. Помимо более 400 депутатов, в зал на обсуждение законопроектов пришли представители "присоединенных" ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Они сидели в одной ложе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Собравшиеся приветствовали их аплодисментами.

Пленарное заседание можно условно разделить на две части. Сначала депутаты ратифицировали договоры о "присоединении" четырех новых субъектов, которые на прошлой неделе в Кремле подписал Владимир Путин. Затем они приняли федеральные конституционные законы, которые регулируют, как в ближайшее время будет устроена жизнь в аннексированных регионах.

"Судьбоносный день"

Самым первым на заседании выступил Лавров. Он "от лица президента России" призвал депутатов поддержать ратификацию договоров об аннексии украинских территорий. "Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию республики Крым и города Севастополь в 2014 году. Тогда мы спасли население полуострова от смертельных угроз, которые несла им майданная власть Украины после вооруженного государственного переворота в Киеве", - заявил министр иностранных дел.

Выступление Лаврова звучало как краткий пересказ всех речей Владимира Путина, посвященных Украине, за последние восемь лет. В частности, министр повторял слова про якобы украинские нацформирования, которые "безнаказанно убивали жителей Донбасса", а также запрещали населению говорить на родном русском языке.

Из-за невыполнения минских соглашений и "в виду подготовки захвата" территорий Донбасса России "не осталось иного выбора, как признать их независимость", объяснил Лавров. После этого "по просьбе" самопровозглашенных ДНР и ЛНР "было объявлено о проведении специальной военной операции для защиты населения", напомнил глава МИД.

Половина его речи была посвящена военным конфликтам, в которых по "надуманным причинам" участвовали США. Помощь Украине, которую ей оказывают западные страны, Лавров сравнил с действиями Гитлера, который поставил под ружье большинство стран Европы".

В конце своей речи министр выразил уверенность, что аннексия "послужит на благо всего многонационального народа нашей страны, частью которого теперь по праву станут граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Автор фото, Russian State Duma Press Service/TASS Подпись к фото, В своей речи министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад, по его мнению, превращает Украину в инструмент борьбы с Россией

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После этого слово взял Вячеслав Володин, еще раз назвавший сегодняшний день "судьбоносным". "Мы с вами отдаем себе отчет, что единственная возможность спасти жителей проживающих на территориях четырех субъектов - это воссоединение, вступление в состав России. Этого дня ждали долго - тридцать лет", - заявил спикер Госдумы, пообещав, что цели и задачи "специальной военной операции" будут выполнены.

Наконец, началось голосование. За ратификацию договора о "присоединении" Донецкой народной республики (под тем же названием, что и сейчас) проголосовали 413 депутатов. В зале раздались аплодисменты. За аннексию самопровозглашенной ЛНР почему-то голосовали уже 412 человек.

"Хочу сказать, что однозначно высказывается единодушная поддержка, - с улыбкой объяснял Володин представителям оккупированных украинских территорий - Не считайте плюс один голос, минус один - потом депутаты напишут заявление, что был сбой или кто-то не успел. Если при первом голосовании было 413 голосов, обязательно эта планка и это отношение будет и к следующим законопроектам".

Однако после этой речи за "присоединение" Запорожской области проголосовало уже 409 человек. "Повнимательнее, - попросил Володин. - Вон у Валентины Терешковой сбоев не бывает!". В поддержку аннексии Херсонской области проголосовали 411 человек. В зале вновь началась продолжительная овация.

Тех, кто проголосовал против ратификации договоров или воздержался бы от голосования, в зале не было. В марте 2014 года, когда Госдума поддержала аннексию Крыма и Севастополя, такие люди в зале нашлись. Тогда единственным проголосовавшим "против" был Илья Пономарев - с тех пор он уехал из России и перебрался в Украину. Еще пять депутатов - среди них оппозиционер Дмитрий Гудков - не голосовали ни "за", ни "против".

После успешной ратификации всех договоров Володин вновь дал слово Лаврову, который уже собирался на выход. "Хочу присоединиться к праздничному настроению, поздравить представителей четырех новых субъектов", - сказал министр на прощание.

"Есть вопросы по тому, что происходит на фронтах"

После ухода Лаврова депутаты начали обсуждать проекты федеральных конституционных законов, которые будут регулировать жизнь на аннексированных территориях в течение переходного периода - он продлится до начала 2026 года. Эти документы в Госдуму внес Владимир Путин. Представлял их глава комитета по госстроительству и законодательству, единоросс Павел Крашенинников.

В своем выступлении он кратко объяснил депутатам суть законопроектов. В них, в том числе, есть положения о границах, в которых оккупированные территории войдут в состав России. В случае ЛНР и ДНР границу предлагается определять "конституциями" республик, а в случае с Запорожской и Херсонской областями - "границами, существовавшими на день их принятия" в состав России.

Автор фото, Russian State Duma Press Service/TASS Подпись к фото, По всем решениям, касающимся аннексии украинских регионов, депутаты голосовали единогласно "за" - в отличие от 2014 года, когда Дума "присоединяла" к России Крым

Что это значит на деле с учетом того, что украинская армия наступает в трех областях, оккупированных Россией, а в Запорожской области не контролирует его областной центр Запорожье, неясно.

Еще больше сумятицы в этот вопрос внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Перед началом заседания в Думе он сказал журналистам, спросившим о границах Херсонской и Запорожской областей, что об этом власти "продолжат советоваться с их населением" и "все будет зависеть от их воли".

Крашенинников на заседании заявил, что Херсонская область "присоединяется" к России вместе со Снигиревским и Александровским округами Николаевской области Украины.

В принятых законах также прописано, как жители оккупированных областей будут вступать в гражданство - для этого всем, кроме недееспособных и детей младше 14 лет, нужно будет принести присягу. "Лицо сможет отказаться от получения гражданства, в таком случае ему будет предоставлен вид на жительство", - уточнил Крашенинников.

До 31 декабря на оккупированных территориях будут принимать гривну, после этого единственной валютой там станет рубль. Российское налоговое законодательство заработает на этих территориях с 2023 года.

Выборы на "присоединенных территориях" состоятся в Единый день голосования в следующем году. До этого момента в совете федерации будут работать по два сенатора от ДНР и ЛНР, и по одному - от Запорожской и Херсонской областей.

После выступления Крашенинникова слово дали представителям фракций. В этот момент на заседании впервые заговорили о проблемах, с которыми Россия столкнулась после вторжению в Украину.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия "с треском" проиграла Первую мировую войну, но одержала победу во Второй Мировой. Он призвал считать нынешнюю войну с Украиной "отечественной" и "народно-освободителей", после чего напомнил о недавних неудачах российской армии на востоке Украины.

"Обращаюсь ко всем русским: "Проиграв всего два с небольшим сражения, мы породили большие проблемы. Любой проигрыш дальнейший приведет к катастрофе. Мы обязаны отмобилизовать все силы и ресурсы. Вопрос безопасности стоит ребром!" - почти кричал Зюганов.

Лидер КПРФ рассказал о том, как родственникам мобилизованных россиян приходится самостоятельно покупать себе экипировку - в том числе, бронежилеты.

О проблемах с обмундированием говорил и глава ЛДПР Леонид Слуцкий (хотя начиналась его речь с восхищения "историческим днем, когда нас стало на семь с лишним миллионов больше").

"Позор, когда наши на передовой не экипированы и обмундирование отсутствует, также как и вооружение. И воюют с натовским обмундированием трехсезонным, вооружением, которое продолжает поступать с Запада", - говорил Слуцкий. Впрочем, по его словам, "порядок в тылу" должен навести недавно назначенный на должность замглавы минобороны генерал Михаил Мизинцев, который сменил уволенного с поста "главного тыловика" Дмитрия Булгакова.

Высказался Слуцкий и о проблемах с мобилизацией. "Последние дни ситуация нормализуется. Уже не хватают всех подряд, люди с хроническими заболеваниями, инвалидом, - говорил он с трибуны. - Это позор, который ведет не к консолидации, а к обратному".

Следом слово получил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. В своем выступлении об "историческом решении" он раскритиковал руководство минобороны.

"Есть вопросы по тому, что происходит на фронтах. Я еще раз возвращаюсь к вопросу о проведении в закрытом режиме встречи с руководством минобороны и генштаба. Вопросы есть", - сказал Миронов. Высказался он и о том, что "всем миром вынуждены собирать на мобилизованных". "Величайшая страна мира не может обеспечить всем необходимым?!" - возмущался он.

"Убереги нас господь от критики нашей армии"

После Миронова на сцену поднялся руководитель "Новых людей" Алексей Нечаев. Впрочем, его тон был скорее примирительным.

"Всех нас наверное не радуют события под Изюмом или вчерашние в Лимане. Но давайте не спешить, особенно люди невоенные, делать суждения о командовании, людях военных", - обратился он к коллегам. По словам Нечаева, одна из причин этих "событий" связана с тем, что соотношение российских и украинских сил в Донбассе было "непропорциональным". Для того, чтобы исправить это, и нужна частичная мобилизация, объяснил он.

Лидер "Новых людей" признал, что с мобилизацией связано много "нарушений" и "несправедливостей", но, по его словам, власти услышали общество и стало "больше прозрачности". Правда, сказав это, Нечаев тут же сообщил депутатам об истории, которая произошла с военкомом Хабаровского край, который после увольнения сразу же получил новую должность. "Я думаю что у нас компетенции хватит понимать, что это не дело", - сказал депутат.

Нечаев стал первым из выступающих, кто упомянул о том, что после объявления мобилизации тысячи россиян покинули Россию. "В обществе много разговоров о том, что люди скрываются, уезжают, не хотят воевать - особенно СМИ, которые из-за границы работают, любят смаковать. Я говорил со многими молодыми, все говорят одно и то же - "если мне повестка придет, я прятаться не буду", - заявил лидер "Новых людей".

Свою речь он закончил словами о том, что "присоединение" оккупированных территорий "большой", но "суровый" праздник.

Последним на трибуну поднялся глава фракции "Единая Россия", бывший губернатор Дагестана Владимир Васильев. Свое выступление он тоже начал с одобрения "аннексии" территорий и напомнил, что редко у кого в России нет родственников в Украине и наоборот. Сегодняшний день он назвал "праздником".

От критики армии, как главы других фракций, Васильев воздержался: "Я как человек, который занимался безопасностью, хочу сказать: убереги нас господь от критики нашей армии. Я помню нашу армию - какая она была. Помните, как мы проводили первую контртеррористическую операцию в Грозном? Чем она закончилась, помните? У нас нет другой армии. У нас там служат наши дети".

Автор фото, Russian State Duma Press Service/TASS Подпись к фото, В отличие от представителей других партий, единороссы Вячеслав Володин и Владимир Васильев (на фото) не стали критиковать российское военное руководство и попросили не делать этого и других депутатов

Единоросс завуалированно высказался и об уехавших россиянах: "Как повели наши дети [себя сейчас]? По-разному. И не только айтишники. А кто их воспитал? Мы с вами. Я бы хотел задуматься над этим".

Он предложил депутатам обсуждать насущные вопросы вроде уборочной компании, а вопросы военачальникам "оставить для другой аудитории".

Перед окончательным голосованием слово взял посуровевший Володин. Он раскритиковал коллег, которые публично позволили себе критиковать действия, связанные с войной в Украине.

"Душа болит, есть проблемы. Но для чистоты отношений - вот эти вопросы, которые где-то по сути правильные, по форме принесут нам плюс или минус? - поинтересовался Володин и сам ответил на свой же вопрос. - Минус! Потому что это будет использовано против нас. Давайте искать форму и обсуждать эти вопросы в других форматах". По словам Володина, "воюющие ребята, офицеры, командиры" должны "чувствовать поддержку. "Не надо выбирать формы, которые могут нанести вред своей стране", - попросил спикер.