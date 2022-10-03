Яхты, бизнес-джеты, вертолеты. Самые экзотические способы покинуть Россию, чтобы спастись от мобилизации

Мария Киселева

Би-би-си

52 минуты назад

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После объявления "частичной" мобилизации из России уехали сотни тысяч человек - многие ждали, что власти вот-вот закроют границы. Из-за паники резко подорожали билеты на поезда и самолеты, на сухопутных границах выстроились многокилометровые пробки. В результате многие россияне вынуждены были покидать страну достаточно экзотическими способами.

Алексею из Москвы, который работает в IT-сфере, работодатель предложил улететь в Армению на зафрахтованном компанией чартере.

"Это не ново для компании, потому что когда случилось 24 февраля, они быстро подсуетились и тогда были рейсы тоже, в Ереван", - рассказывает он.

Полет был назначен на 28 октября. Сколько он стоил, Алексей не знает - для работников перелет был бы бесплатным. Правда, Алексей решил не дожидаться этой даты - из-за сообщений о том, что граница России может быть закрыта, он уехал в Беларусь через несколько дней после объявления мобилизации.

Чартер отменили, после того как в бизнес-центр, где находится офис компании, приходили "военкомы с полицией", утверждает Алексей. Сейчас работодатель предлагает его коллегам индивидуальную помощь в релокации.

Это лишь один из примеров того, как россияне пытались использовать частную авиацию, чтобы покинуть страну. Спрос вырос не только на аренду джетов компаниями, но и на другие услуги: аренда самолета целиком для одного человека или группы, а также на так называемый jet sharing, или покупку кресла на частном самолете.

Спрос на аренду джетов начал резко расти на следующий день после объявления "частичной" мобилизации, рассказывает генеральный директор компании Flight Way Эдуард Симонов. Эта компания занимается организацией чартерных рейсов на бизнес-джетах.

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В основном запросы приходят от людей, которые раньше не использовали частные самолеты, но теперь хотят вылететь как можно быстрее, объясняет Симонов. Но потенциальных клиентов часто отпугивает цены - до подписания договора и полета доходят далеко не все.

Стоимость аренды целого самолета зависит от расстояния и маршрута. По данным опрошенных Би-би-си компаний, она может составить от 4,5 до 10-15 млн рублей за полет. Место на частном самолете "в шеринг" может стоить от 14 до 25 тысяч евро (1-1,5 млн рублей), например, для рейсов в Турцию или Армению - эти страны стали популярными направлениями для джетов после объявления о мобилизации.

"Цены [аренды целого самолета] из Москвы в Ереван или Стамбул составляют 5-13 млн рублей, [стоимость] зависит от типа самолета, количества пассажиров и доступности самолета на конкретную дату… Ну и, естественно, когда люди, которые никогда ранее не летали на джетах, видят такой бюджет, то желание арендовать самолет быстро пропадает. У людей обычная паника и страх", - написал Симонов в переписке с Би-би-си.

Тем не менее по крайней мере в первые дни после мобилизации спрос превышал предложение: бизнес-джетов, которые могут выполнять коммерческие перелеты из России сейчас немного, а после повышения спроса арендовать самолет и вылететь в день обращения стало практически невозможно.

Больше всего чартеров на бизнес-джетах вылетело из Москвы с 23 по 28 сентября (сколько точно, представители компаний не могут оценить).

"Если обычно было 50 запросов в день, то вдруг стало 500. Даже в какой-то из дней была 1000. Но это только в нашу компанию. Конечно, если по рынку смотреть, их возросло в еще большем количестве", - рассказывает Евгений Быков, директор по развитию компании "Your Charter".

По его словам, популярностью после объявления о мобилизации стали пользоваться большие лайнеры.

Сейчас пик спроса на бизнес-джеты прошел. После 27 сентября количество обращений в компанию начало снижаться, зато стало расти число реальных заявок на рейсы, рассказывает Быков.

Однако Быков отмечает и другую особенность: спрос со стороны компаний на чартеры начал расти еще до объявления о мобилизации. "Каким-то образом некоторые компании ближе к сентябрю стали, действительно, думать о релокации чаще, чем это было в течение года. Поэтому многие улетели еще до 20 числа и релоцировали своих сотрудников…Количество потенциальных клиентов возросло, может, в 2-3 раза", - отмечает он.

Найти самолет в чате

Автор фото, picture alliance / Hasan Bratic

В первые недели перелеты черезу границу предлагали не только официальные компании, но и неизвестные люди, рекламировавшие свои услуги в чатах тех, кто стоит в очередях на границах или собираются ее переходить. Например, в чате стоящих в пробке на подъезде к КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией предлагали перелететь ее на небольшом самолете или вертолете.

Корреспондент Би-би-си написала по нескольким таким объявлениям. По одному предлагали место в фермерском самолете, совершающем перелет из Сочи в Грузию, за 20 тысяч рублей. Собеседник уверял, что пассажиры не будут иметь дело с российскими пограничниками, а сам самолет будет пролетать над нейтральными водами.

В два раза дороже - за 40 тысяч рублей - предлагали билеты на вертолет. За эти деньги можно было долететь в Грузию из Минвод. Автор объявления объяснял, что формальности будут те же, что при обычном пересечении границы, а значит, человека могут не выпустить из России. Поэтому за место в вертолете просили не полную стоимость, а 50% предоплаты.

Перевозчик уверял, что этот перелет будет абсолютно законным. Но оплатить его просил по возможности в криптовалюте, хотя российское законодательство запрещает использовать ее для оплаты покупок.

Если покупатель готов заплатить в два раза больше - 80 тысяч рублей, то перевозчик готов был пойти на "нелегальный" вариант перевоза, подробностей которого не раскрыл.

Еще один вариант перелета - на вертолете из Беслана в Тбилиси. Место стоило 20 тысяч, требовалась предоплата.

Впрочем, по словам Евгения Быкова, поскольку прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет (оно было прекращено еще в 2019 году), легально такие перелеты можно выполнять только с пересадками. По общему правилу при посадке на частный самолет пассажиры проходят те же формальности, что и при обычном полете - правда, оформление может происходить на отдельной стойке или в VIP-терминале.

В последние дни ажиотажный спрос ослаб и в отношении билетов на регулярные рейсы. Так, например, 3 октября билеты на следующий день из Москвы в Тбилиси (с пересадкой в Ереване) можно было купить за 35-50 тысяч рублей. Билет из Москвы в Ереван стоил от 13,5 до 23 тысяч рублей, билеты в Астану - 26-45 тысяч рублей. Это все еще дороже обычных цен, но также несколько раз ниже цен от 20-22 сентября.

Есть и более экзотические варианты - например, за 41 тысячу рублей с пересадкой в Дубае на выходных можно было долететь из Москвы до Занзибара. Этот остров на территории Танзании стал особенно популярным в период пандемии, когда туда летали прямые рейсы из России. Визы в Танзанию россияне могут получить по прилету.

Из России на яхте

Подпись к фото, Покинуть территорию России можно и на яхте

27 сентября группа из восьми российских яхтсменов "закрыла границу" во Владивостоке, встала на курс в Южную Корею и отправилась в круиз в одну сторону. Это путешествие занимает около пяти дней, так как лодке надо делать большой крюк вокруг Северной Кореи.

Изначально это не было попыткой уехать из России из-за мобилизации: команда во главе с капитаном Игорем Ковалевским перегоняла лодку для того, чтобы использовать ее в Корее или в Таиланде в холодный для России сезон. Эти планы начали обсуждать летом, но окончательно команда решила перегнать лодку только 20 сентября, рассказывает один из участников круиза.

Перегон лодки оказался для участников команды удачным способом уехать из России, когда многие другие пути стали недоступны.

Повторить маршрут этой группы моряков теоретически можно на пароме из Владивостока в корейский город Тонхэ. Однако для бронирования нужно электронное разрешение на въезд в Южную Корею - K-ETA. Судя по опыту, которым делятся путешественники в тематических чатах, сейчас оформление документа может занимать несколько недель.

Би-би-си нашла еще несколько предложений покинуть Россию на яхте, которые появились уже после мобилизации. Например, можно было присоединиться к трансферу на яхте из Сочи в Стамбул. Другой вариант - переход на яхте из Анапы и Новороссийска в турецкий Синоп. За переход из Ялты в Синоп на парусном катамаране предлагают заплатить 90 тысяч рублей с человека. Автор одного из объявлений в ответ на запрос написал, что предложение уже недоступно, а путешествия возобновятся "после стабилизации обстановки".

Есть и более традиционные варианты - за несколько сотен тысяч рублей можно поехать в круиз из Сочи в Стамбул.

Что сейчас на границах

Утром в понедельник власти граничащего с Грузией региона России - Северной Осетии сообщили, что очередь на одной из самых популярных переходов - "Верхний Ларс" - исчезла.

По данным вице-премьера республики Ирбека Томаева, очередь из легковых машин, которая на прошлой неделе составляла до 5 тысяч автомобилей, к 3 октября отсутствовала. Те же данные приводила российская Федеральная таможенная служба.

По данным Томаева, за прошедшую неделю через "Верхний Ларс" границу в обоих направлениях пересекли 19,7 тыс. единиц автотранспорта, 69,5 тысяч человек. Власти Грузии сообщали, что только с 17 по 26 сентября в Грузию через все пункты пропуска прибыло более 78 тысяч россиян.

Ситуация на пункте пропуска "Караозек" на границе Астраханской области и Казахстана также стабилизировалась, сообщил в понедельник глава Красноярского района Руслан Бисенов.