На Сватово и к Херсону: Украина наступает уже на двух направлениях. К чему это может привести

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

49 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До Кременной ВСУ осталось около 10 километров

После того, как украинские войска отбили Лиман, который оказался в окружении после очередной операции ВСУ, на фронте не возникло оперативной паузы. Украинская армия продолжила боевые действия, развивая успех после лиманского котла, а также активизировалась под Херсоном, двигаясь вдоль Днепра в направлении Новокаховки.

Таким образом, ВСУ сумели воспользоваться инициативой, которой они завладели еще в августе, навязав российской армии бои в тех районах, которые были более удобны для украинцев.

Теперь российская армия должна будет реагировать сразу на два кризиса, что довольно сложно с точки зрения обороны. Два украинских наступления требуют от военных РФ сложной организации снабжения, поддержки, перемещения резервов, наконец, рассеивают внимание командования.

Потеря Лимана произошла как раз в то время, когда Владимир Путин проводил серию официальных мероприятий, аннексируя территории, которые захватила Россия. Поэтому это поражение важно и с политической точки зрения.

Сразу после того, как Лиман перешел под контроль ВСУ, многие в России публично обвинили в некомпетентности российских военачальников - командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и даже начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова.

Нынешние наступления ВСУ проводятся практически накануне дня рождения Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 70 лет.

Развитие наступления под Лиманом

Обстановка в районе Лимана, который украинские войска освободили 1 октября, после взятия города не успокоилась. Не снижая темпа, ВСУ продолжили наносить удары, продвигаясь сразу по нескольким направлениям.

Основная линия обороны сейчас проходит через города Кременная и Сватово.

Первый находится в 20 километрах к востоку от Лимана, и украинские силы ведут бои уже в 10 километрах от него. Сватово расположено примерно в 40 километрах на север от Кременной. Эти городки также соединяет Красная река, дополнительное препятствие.

Если судить по онлайн-картам, где отмечается ход боевых действий, а также по сообщениям в социальных сетях, ВСУ движется в сторону Сватово, наступая с двух плацдармов на реке Оскол в районе Боровое и Двуречная.

Что может произойти дальше на востоке?

До сих пор украинская армия старалась не брать города в лоб, даже если оборона в них создавалась наспех. Тот же Лиман сначала окружили и только потом вошли в него. Штурмовать Кременную со стороны Лимана довольно сложно - дорога из Лимана в этот город зажата между двух лесов, наступать в которых с бронетехникой затруднительно.

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка. Этот выступ угрожает с юга Кременной, но там ВСУ придется форсировать Северский Донец.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские танкисты осваивают захваченный российский танк

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Это довольно сложная операция, и она полностью зависит от того, насколько российские войска смогли подтянуть резервы и закрепиться на позициях вокруг города. Если этого сделать не получилось, то Кременная в ближайшие дни может разделить судьбу Лимана.

С одной стороны выступа, который вдается в российские позиции в районе Борового, находится Кременная, а с другой - Лисичанск, который может в будущем стать новой целью украинского наступления. И если сохранится движение в сторону Рубежного, то под угрозой окажутся и Лисичанск с Северодонецком.

Выше к северу в районе Сватово украинские силы наступают более активно, и, как считают многие украинские и российские военные корреспонденты и эксперты, именно там Украина постарается совершить маневр, взяв город в клещи или даже окружив.

"Зато [ВСУ] пытается выходить на трассу Кременная-Сватово в районе Краснопоповки, чтобы отрезать сообщение между городами, которое и сейчас по этой трассе очень рискованное. Ощущение, что Кременную враг хочет оставить на потом, а высвободившиеся на Лимане силы планирует направить на соединение с Купянской группировкой… в Сватово. Как и раньше полагаю, что этот город будет в ближайшее время главной целью ВСУ", - написал в понедельник российский военный корреспондент Александр Коц.

Главной задачей для российских войск в этом районе остается попытаться сдержать украинское наступление. Сложность этой задачи в том, что у россиян не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовить оборону.

Кроме того, как в масштабах всего фронта российскому командованию приходится решать одновременно два кризиса, так и в этом районе им также необходимо готовить к обороне два города и пространство между ними.

Наступление под Херсоном

На юге в районе Херсона наступление ВСУ оказалось не менее стремительным, чем операция на востоке. Возможно, это был самый быстрый бросок украинской боевой группы за всю войну.

В понедельник вечером, как сообщил назначенный российскими силами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо, "батальоны ВСУ в районе села Дудчаны в Херсонской области планировали прорваться на Каховскую ГЭС". Это означает, что украинские силы оказались в этом районе и смогли подготовить атаку.

Лишь за несколько часов до этого в сети появились фотографии украинских военных, позирующих у фигуры золотого ангела, как говорят, на окраине села Михайловка. На тот момент эта информация была никем не подтверждена. Сообщение об атаке ВСУ из Дудчан появилось в 17:00. Фотография у ангела в Михайловке - примерно в 11:00. Между городами 20 километров, которые, если судить по этим сообщениям, украинские танки прошли за шесть часов.

До этого командование 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ сообщило, что в понедельник днем ее бойцы установили украинский флаг на самой высокой точке поселка Миролюбовка в Херсонской области.

А накануне вечером президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные полностью взяли под контроль Архангельское на севере Херсонской области.

Одновременно из разных источников в воскресенье поступала информация о том, что украинские войска вошли в села Золотую Балку и Крещеновку, а также пытаются взять село Давыдов Брод. Эти села находятся гораздо дальше на север и северо-восток, чем Дудчаны, о которых говорил Владимир Сальдо.

Но если он прав, то ВСУ удалось прорваться вдоль Днепра в сторону Херсона, а также начать медленное, но все-таки наступление на севере и северо востоке херсонской группировки российских войск.

К чему может привести наступление под Херсоном?

Среди российских военных корреспондентов распространено убеждение, что целью украинского наступления является город Берислав на берегу Днепра. Этот небольшой городок расположен всего в 10 километрах от Новой Каховки, но до него от Дудчан почти 50 километров.

Если этот замысел удастся воплотить, то это, во-первых, сильно осложнит положение российских войск в Херсоне. Если удастся наступление из Давыдова Брода, то ВСУ таким образом разрубит херсонскую группировку РФ надвое.

Однако, помимо оперативно-тактических целей, у ВСУ может быть еще и стратегическая. Дело в том, что в Новой Каховке берет свое начало Северо-Крымский канал. Одним из результатов стремительного наступления российской армии в феврале 2022 года стал захват Новой Каховки и пуск воды в Крым.