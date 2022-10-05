Репортаж из Лимана. Какой ценой далось освобождение города от российских войск

Орла Герин

Би-би-си

37 минут назад

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Подпись к фото, В Лимане пока трудно найти признаки нормальной жизни

Радость победы бывает горькой.

Эта горечь ощущается в украинском городе Лиман, отбитом у российских войск в минувшие выходные.

Вдоль пустынных, заваленных мусором улиц стоят заколоченные или выгоревшие дома. Клочья металлической кровли свисают с дырявых крыш и дребезжат на ветру.

По улицам ходят редкие прохожие. В городе, где до войны жили почти 20 тысяч человек, сейчас мы насчитали почти столько же собак, сколько и людей.

Те немногочисленные мирные жители, которых мы встретили, похоже, эмоционально контужены продолжавшимися многие месяцы бомбардировками и еще не верят, что кошмар уже позади.

Единственным всплеском жизни была покидавшая город колонна украинской техники. Сидевшие на броне бойцы приветливо махали руками.

Они с ревом проехали мимо свидетельств того, какой высокой человеческой ценой заплачено за поражение России.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Раздувшиеся тела пяти российских солдат лежат недалеко друг от друга. Сейчас они изуродованы смертью, а еще недавно это были чьи-то мужья или сыновья. Судя по всему, они были убиты, когда пытались бежать.

Недалеко мы увидели кучу брошенной российской формы, спальных мешков и пайков. Был там и армейский рюкзак с именем владельца. Что с ним стало, неизвестно.

Двое молодых волонтеров из украинской гуманитарной группы осторожно и тихо работали, нумеруя тела и выискивая детали, которые помогли бы их опознать.

Они стояли на коленях всего в нескольких метрах от заминированной обочины дороги. Темно-зеленый цвет мин сливался с травой. Смертельная опасность, оставленная на прощание врагом, вынужденным отступать, или, как это назвали в минобороны России, "отходить на более выгодные позиции".

Подобная формулировка уже использовалась, когда в прошлом месяце российские войска были разгромлены на северо-востоке Харьковской области.

Волонтеры сложили останки в черные пакеты и унесли. Павшие российские солдаты, наконец, покинули поле боя.

Подпись к фото, На улицах Лимана лежат тела российских солдат

Над трофейным российским танком Т-72, припаркованным у дороги, развевается украинский флаг.

"Мы победим, - говорит мне с улыбкой молодой украинский солдат, сидящий на башне. - У меня очень хорошее настроение, просто прекрасное".

То, что здесь произошло - не просто поражение, а позор для Путина. Только в пятницу он объявил на весь мир, что аннексирует четыре области Украины, в том числе Донецкую, где расположен Лиман, и заявил, что эти земли навсегда останутся российскими.

Сутки спустя украинская армия окружила Лиман - и город пал. Мы не знаем, сколько здесь было убитых и захваченных в плен. Украинское министерство обороны написало в "Твиттере", что почти все российские военные в Лимане "передислоцировались в мешки для трупов или в плен".

Взятие этого стратегически важного города открывает для ВСУ путь в Луганскую область, которая почти полностью захвачена Россией. ВСУ рассчитывают, что Лиман станет для них трамплином.

Лена и ее 10-летний сын Родион надеются, что в городе установится мир, и, наконец, снова дадут воду. Мы встретили их, когда они с пятилитровой канистрой шли к колодцу.

"Я думаю, будет мир, - говорит Елена. На ней черная шапка и несколько шерстяных свитеров. - Должен прийти мир. Все уже настрадались. Тяжелее всего было, когда бомбили. Мы сидели в подвале и молились. Ситуация все еще напряженная, но вообще я довольна".

Подпись к фото, Брошенный россиянами танк

Война лишила Родиона школы и вместо этого преподала ему свои уроки.

"В Лимане было немного страшно, - говорит десятилетний мальчик с хмурым лицом. - Было очень много бомбежек. Война - это очень плохо, потому что гибнут люди. Мне теперь спокойнее".

Другие, кажется, все еще в шоковом состоянии, как, например, 66-летняя Надежда. Мы встретили ее, бродящей по улицам в одиночестве, будто не понимая, где она.

"Я надеюсь на лучшее, - говорит Надежда. - И на то, что они [российские военные - Би-би-си] не вернутся. Было очень плохо. Обе стороны стреляли. Мы не понимали ничего. Когда становилось тихо - выходили готовить еду. Потом снова начиналось. Мы уже все с ума сошли".

"Почему меня бомбят? - спрашивает Надежда у журналистов. - Я не сделала ничего плохого. Не убивала и не воровала. Я не понимаю, почему. Может быть, вы мне скажете? Мы хорошо жили, работали, все было хорошо. И в один момент все перевернулось".

По всему городу - на стенах домов, киосках, автобусных остановках - встречаются слова, написанные российскими солдатами. На стене закрытого магазина - буквы "СССР".

Как бы президент Путин ни хотел воскресить СССР времен своей молодости, руины Лимана свидетельствуют: попытка провалилась.

Сейчас ВСУ перехватили инициативу, и они понимают, что действовать надо быстро, насколько будут позволять западные поставки оружия.