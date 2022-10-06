Владимиру Путину 70 лет: семь поворотных моментов в жизни российского президента

Марк Галеотти

Автор и ученый

56 минут назад

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Накануне 70-летия Владимира Путина Марк Галеотти пытается понять, как российский президент превратился в оторванного от жизни автократа и начал свое катастрофическое вторжение в Украину.

Семь поворотных моментов в жизни Владимира Путина помогли сформировать его мышление и могут объяснить его растущее отчуждение от Запада.

Занятия дзюдо, 1964 год

Родившийся в Ленинграде, все еще пострадавшем от 872-дневной блокады во время Второй мировой войны, в школе молодой Владимир был угрюмым и воинственным мальчиком - его лучший друг вспоминал, что "он мог подраться с кем угодно", потому что "он не чувствовал страха".

Тем не менее худощавому, но неуклюжему мальчишке в городе, наводненном уличными бандами, нужно было уметь защитить себя, и в 12 лет он занялся сначала самбо, а затем дзюдо. Он был решителен и дисциплинирован, и к 18 годам у него был черный пояс по дзюдо и третье место в национальных соревнованиях среди юниоров.

Конечно, с тех пор занятия дзюдо стали частью его тщательно выверенного образа мачо. Но они также укрепили его уверенность в том, что в опасном мире нужно быть уверенным в себе, а заодно и понимание того, что, по его собственным словам, когда драка неизбежна, "ты должен ударить первым, и ударить так сильно, чтобы твой противник не смог встать на ноги".

Поиск работы в КГБ, 1968 год

Без нужды ходить на Литейный проспект, 4, в штаб-квартиру КГБ в Ленинграде, люди избегали. В сталинские времена через его камеры для допросов в лагеря ГУЛАГа прошло так много людей, что в Ленинграде невесело шутили: "Большой дом" - самое высокое здание в городе, потому что из его подвалов видна Сибирь.

Тем не менее, когда ему было 16 лет, Путин вошел в приемную с красной ковровой дорожкой и спросил довольно озадаченного офицера за стойкой, как он может устроиться на работу. Ему сказали, что нужно пройти военную службу или получить научную степень, и поэтому он даже спросил, какой диплом лучше.

Ему ответили, юриспруденция, и с этого момента Путин решил получить юридическое образование, после чего и получил работу. Для городского хулигана Путина КГБ был крупнейшей бандой в городе, обеспечивающей безопасность и продвижение по службе даже тому, кто не имел связей с партией.

Но работа в КГБ также предоставляла перспективу. Как сам Путин однажды сказал про шпионский фильм, которые смотрел в подростковом возрасте, "один шпион может решить судьбу тысяч людей".

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В окружении толпы, 1989 год

Несмотря на все надежды Путина, его карьера в КГБ так и не пошла в гору. Он был крепким середняком, но высоко не взлетел. Тем не менее, он начал учить немецкий язык, и в результате в 1985 году получил назначение в отделение связи КГБ в Дрездене.

Там он устроился довольно комфортно, но в ноябре 1989 года восточногерманский режим начал рушиться с шокирующей скоростью.

5 декабря толпа окружила дрезденское здание КГБ. Путин отчаянно звонил в ближайший гарнизон Советской армии с просьбой о защите, и они беспомощно отвечали: "Мы ничего не можем сделать без приказа из Москвы. А Москва молчит".

Путин научился бояться внезапного краха центральной власти и решил никогда не повторять то, что, по его мнению, было ошибкой советского лидера Михаила Горбачева, а именно не реагировать быстро и решительно, когда сталкиваешься с оппозицией.

"Нефть в обмен на продовольствие", 1992 год

После распада Советского Союза Путин ушел из КГБ, но вскоре закрепился на должности помощника нового мэра-реформатора его родного города, ставшего теперь Санкт-Петербургом.

Экономика находилась в свободном падении и Путину было поручено организовать сделку, чтобы попытаться помочь горожанам выжить, обменяв нефть и металлы на сумму 100 млн долларов на продукты питания.

Еды горожане так и не увидели: по данным следствия, быстро прикрытого властями, Путин, его друзья и городские бандиты прикарманили деньги.

В "лихие 90-е" Путин быстро понял, что политическое влияние - это товар, который можно монетизировать, а бандиты могут стать полезными союзниками. Когда все вокруг него зарабатывали на своем положении, почему бы и ему не поступить так же?

Вторжение в Грузию, 2008 год

Когда Путин стал президентом России в 2000 году, он надеялся, что сможет построить позитивные отношения с Западом — на своих условиях, включая российскую сферу влияния на территориях бывшего Советского Союза. Вскоре он разочаровался, а затем разозлился, полагая, что Запад активно пытается изолировать и унизить Россию.

Когда президент Грузии Михаил Саакашвили решил привести свою страну в НАТО, Путин вконец разозлился, и попытка Грузии восстановить контроль над сепаратистским регионом Южной Осетии, поддерживаемым Россией, стала предлогом для карательной операции.

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За пять дней российские войска разгромили грузинскую армию и навязали Саакашвили унизительный мир.

Запад был возмущен, но уже через год президент США Барак Обама предложил "перезагрузить" отношения с Россией, а Москва даже получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Путину стало понятно, что он выбрал правильный метод - и слабый и непостоянный Запад будет много шуметь, но в конце концов отступит перед лицом твердой воли.

Протесты в Москве, 2011-13 годы

Широко распространенное - и заслуживающее доверия - мнение о том, что результаты парламентских выборов 2011 года были сфальсифицированы, вызвало протесты, которые только усилились после того, как Путин объявил, что будет снова баллотироваться на пост президента в 2012 году.

Протесты на Болотной площади в Москве стали крупнейшими за время президентства Путина.

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Он считал, что митинги были задуманы, поощрялись и направлялись Вашингтоном, и обвинял в них лично госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Для Путина это было свидетельством того, что маски сброшены, Запад наступает лично на него, и что, по сути, он находится в состоянии войны.

Изоляция от ковида, 2020-21 годы

Когда пандемия коронавируса прокатилась по планете, Путин ушел в глубокую изоляцию, необычную даже по меркам автократов. Любой, кто собирался встретиться с ним, изолировался на две недели под охраной, а затем должен был пройти через коридор, залитый убивающим микробы ультрафиолетовым светом и заполненный дезинфектантами.

За это время количество союзников и советников, способных встретиться с Путиным лицом к лицу, резко сократилось до горстки подхалимов и единомышленников-"ястребов".

Не имея возможности выслушать альтернативные мнения и почти не видя своей страны, Путин, похоже, посчитал все свои предположения правильными, а все предрассудки - оправданными. Так были посеяны семена, из которых впоследствии выросло вторжение в Украину.