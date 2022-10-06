Евросоюз вводит потолок цен на российскую нефть, а ОПЕК+ сокращает добычу. Что будет с ценами на нефть?

Виктория Сафронова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Страны ОПЕК+ 5 октября приняли решение ограничить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, к чему страны Европы готовились заранее. А 6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, который включает введение потолка цен на российскую нефть. Эксперты считают, что решения ОПЕК+ - это ответная мера на европейский потолок цен. Зачем это ОПЕК+ и поможет ли это как-то России?

На этой неделе на нефтяном рынке началась своего рода война. ОПЕК+ решила действовать на опережение в связи с обсуждением потолка цены для российской нефти, считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

ОПЕК+ - это нефтяной картель, в которой входят страны Персидского залива и присоединившиеся к ним нефтедобывающие государства вроде России и Венесуэлы.

Когда страны Запада начали обсуждать потолок цен на нефть, то они заговорили о создании на рынке еще одного картеля - покупателей российской нефти. Эта группа стран, по задумке авторов, должна была предложить России покупать ее нефть по цене ниже рыночной.

России это предложение не понравилось: чиновники повторяли, что не будут продавать нефть на условиях хуже рыночных. Но, видимо, создание нового картеля насторожило не только Россию.

"ОПЕК+ рассматривает подобный шаг как предпосылку угрозы для себя, что может быть сформирован определенный картель покупателей, который будет угрожать самому ОПЕК+. И в этом смысле подобные механизмы являются угрозой и для других стран-членов организации. В этих условиях они решили действовать опережающим образом: по сути решение сокращать добычу поддерживает цены на нефть, сокращает предложение и усложняет для западных стран введение эффективного потолка цен", - говорит Салихов.

Ситуация на нефтяном рынке может оказаться еще сложнее. В конце года Россию также ждет нефтяное эмбарго со стороны Европы, то есть полный запрет на морские перевозки российской нефти в ЕС. Затем этот запрет распространится на все нефтепродукты.

Эксперты до конца не понимают, как эмбарго будет действовать одновременно с механизмом потолка, да еще и в условиях сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+.

"Видимо, в ближайшие месяцы будет определяться, как точно вводить эти механизмы в действие. Решение ОПЕК+ эту ситуацию усложняет. Последние месяцы показали, что если западные страны хотят ограничить экспорт нефти из России, то основным условием является возможность замещения российской нефти другим альтернативным предложением. Если этого нет, то существенного эффекта на российские поставки это не оказывает - все равно находятся покупатели, готовые брать российскую нефть", - объясняет Салихов.

Сокращение 2% мировых поставок

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Решение ОПЕК+ стало самым большим сокращением с 2020 года, когда цены на нефть снижались из-за пандемии коронавируса. На фоне этого решения стоимость нефти марки Brent подскочила почти до 94 долларов за баррель с 92 долларов. Большинство экспертов ожидают, что нефть будет дорожать и дальше. Цены на нефть снижались с конца августа.

Белый дом назвал "недальновидным" решение ОПЕК+, ведь мировая экономика уже пострадала из-за нападения России на Украину. Вашингтон выступает за снижение цен на нефть в том числе для того, чтобы лишить Москву части нефтяных доходов.

Страны ОПЕК+ настаивают на экономических причинах решения о сокращении добычи: мировая экономика замедляется, а это может привести к падению спроса на нефть.

Аналитики же говорят о политических причинах этого решения. "Поскольку у России и Саудовской Аравии в последние годы сложились некие доверительные отношения, такой демарш нефтяного картеля можно расценивать как вызов коалиции G7 и ЕС, которая в конце года вводит эмбарго на российскую нефть и попробует запустить механизм ограничения цен на нее", - говорит аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Кроме того, странам, входящим в картель, просто невыгодно, чтобы нефть стоила ниже 90-100 долларов за баррель, напоминает эксперт.

"Многие страны заложили именно такую стоимость в свои госбюджеты на 2023 год, поэтому они хотят защитить свои доходы", - отмечает Потавин.

Сергей Суверов из УК "АриКапитал" приводит еще одну причину: в ОПЕК+ боятся рецессии в западных странах, что также ударит по спросу на нефть.

Сокращение на два миллиона баррелей в сутки оказалось больше ожидаемого, однако в реальности добыча сократится немногим больше чем на один миллион баррелей, говорит Сергей Суверов.

"По состоянию на август ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн баррелей в сутки, поэтому реальное сокращение поставок может составить порядка 1-1,2 миллиона баррелей в сутки", - говорит Александр Потавин.

Что будет с ценами на нефть?

Реакция рынка оказалась сдержанной с учетом того, что квота была снижена вдвое больше ожиданий, считает экономист Bloomberg Economics по России, Центральной и Восточной Европе Александр Исаков.

"Скорее всего, введение квоты не приведет к росту цены на нефть выше 100 долларов за баррель", - говорит он.

ОПЕК+ пытается обеспечить рост цен, объясняет Сергей Суверов. По его мнению, падение цен на нефть прекратится, а затем они могут начать опять расти.

США еще весной начали переговоры с Венесуэлой, Ираном и другими странами, которые могут добавить предложение на мировом рынке. Это может сделать более эффективными санкции против российской нефти, считает Марсель Салихов.

Основные изменения на рынке будут связаны с тем, как именно будет вводиться ценовой потолок для российской нефти, полагает Салихов. Переориентация Россией своих потоков с европейского на другие рынки затронет всю глобальную цепочку поставок.

"Это огромная проблема для всех. Думаю, что следующий год будет довольно тяжелым и для России, и для ЕС. В том, что ЕС был основным рынком для российской нефти, была огромная экономическая логика просто в силу близкого расстояния", - отмечает Салихов.

Как решение ОПЕК+ повлияет на Россию

До решения ОПЕК+ Россия уже добывала меньше своей квоты в 11 миллионов баррелей. Новая квота понизила этот уровень до 10,5 миллионов баррелей - это ниже фактической добычи.

Россия сократит добычу и экспорт не только из-за решения ОПЕК+, но и в связи с санкциями, полагает Сергей Суверов.

"Россия, конечно, попытается перенаправить значительную часть в Азию, но это все равно не избавит от сокращения в конце этого и начале следующего года", - говорит Суверов.

При цене нефти порядка 90 долларов за баррель потеря в добыче в 0,5 млн/бар может стоить бюджету около 700 млрд рублей в пересчете на год, говорит Александр Исаков.

Россия вряд ли сейчас будет что-либо предпринимать, считает Марсель Салихов.