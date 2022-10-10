Как пережить финансовый кризис без депрессии. Нобеля по экономике дали американцам за изучение банков

Алексей Калмыков

Би-би-си

10 октября 2022, 09:55 GMT Обновлено 4 часа назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гигантский счет за спасение банков в прошлый кризис оплатили налогоплательщики. Не всем это понравилось. Протест в Bank of America в 2011 году

Мир стоит на пороге нового кризиса, не успев оправиться от предыдущего, но финансовая система на этот раз намного лучше готова, чем в 2008 году. В этом большая заслуга американских ученых, счел Нобелевский комитет и присвоил трем американцам премию по экономике за 2022 год.

Прошлый кризис оставил шрамы на теле мировой экономики, прервал рост богатства, усилил неравенство и бедность на планете, однако все было бы еще хуже, если бы задолго до него три лауреата не определили природу, причины и способы борьбы с финансовыми кризисами, а один из них - Бен Бернанке - не возглавил эту борьбу в прямом смысле этого слова, в должности руководителя Федеральной резервной системы США, главного центробанка мира.

Премию на сумму чуть менее 1 млн долларов с ним поровну разделят два других американца, Дуглас Даймонд из Чикагского университета и Филип Дибвиг из Университета Сент-Луиса.

Даймонд и Дибвиг научно доказали, что банки играют важнейшую роль в функционировании современной экономики, и указали на уязвимости финансовой системы. А Бернанке еще 40 лет назад обосновал на примере Великой депрессии 1930-х, что потеря доверия к банкам и набеги вкладчиков являются не следствием, а зачастую - причиной перерастания умеренного экономического спада в крах.

Благодаря их трудам кризис 2008 года не обернулся депрессией, отметил Нобелевский комитет, и до сих пор работы ученых помогают властям при оценке рисков и настройке регулирования. Все это дает надежду на то, что нынешние проблемы в мировой экономике будут преодолены без подобных финансовых шоков.

Автор фото, Nobel Prize Подпись к фото, Бернанке, Даймонд и Дибвиг

"Мы намного лучше подготовлены сейчас. Перед кризисом 2008 года не было общего представления о том, насколько уязвима финансовая система для разного рода неожиданностей", - сказал заспанный Даймонд, которому европейским утром дозвонился в Америку Нобелевский комитет, чтобы поздравить и отдать на растерзание журналистам.

Тем не менее, готовность не исключает кризиса, предупредил ученый. У банков достаточно капитала и лучше управление рисками, но беда может прийти из любого самого дальнего от обывателя закоулка финансовой системы.

Первый звонок уже прозвучал - в Великобритании. Даймонд привел его в пример.

Банк Англии вынужден спасать пенсионные фонды, после того как новое правительство пробило дыру в бюджете и отказалось объяснять, как собирается сводить концы с концами. Доверие к фунту и цены госдолга рухнули, пенсионные фонды столкнулись с дефицитом наличности для оплаты страховки своих вложений, и центробанк вот уже вторую неделю ежедневно печатает до 5 млрд фунтов, чтобы давший крен корабль не перевернулся.

Именно таким неожиданным событиям и сюрпризам и их последствиям для экономики и посвящены труды нобелевских лауреатов этого года.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Финансовый кризис 2008 года привел к бедности, протестам и популизму. Трамп, брексит и деглобализация были немыслимы еще в начале века. "Оккупай" в Лондоне в 2011-м под лозунгом "капитализм и ЕСТЬ кризис"

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Очередная премия достается ученым из США, доказывая подавляющее превосходство американских университетов в экономической науке, и то, что именно они привлекают ученых нобелевского масштаба со всего мира.

В 2021 году премию разделили трое американцев, которые придумали, как делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов. Нобелевский комитет посчитал, что это открытие помогло человечеству приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку.

Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Нобелевская премия по экономике - единственная, не указанная в завещании Альфреда Нобеля. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке. В настоящее время она составляет 10 млн шведских крон.