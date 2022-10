Кризис в Британии: Лиз Трасс уволила главного соратника и отменила ключевую реформу - снижение налогов

Она пыталась подражать Маргарет Тэтчер. Но в итоге совершила один из тех крутых разворотов, которые не допускала "железная леди", знаменитая фразой "The lady's not for turning" ("Леди не позволит, чтоб ей крутили"), ставшей по сути девизом тэтчеризма.